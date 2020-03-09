 Сьогодні у Вінниці оголосили день жалоби за загиблим на Донбасі лейтенантом Дмитром Фірсовим

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

6 березня загинув командир взводу механізованого батальйону, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади, лейтенант Дмитро Фірсов із позивним "Фірс". Церемонія прощання відбудеться 9 березня з 11.00 до 13.00 в Будинку офіцерів.

До війни Дмитро Фірсов разом із сім’єю жив у Донецьку. Від початку окупації Донбасу російськими окупаційними військами взяв до рук зброю й пішов обороняти рідну землю. Спочатку був добровольцем у батальйоні "Донбас", а за кілька місяців перейшов у 93-тю бригаду.

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6 березня його життя обірвалось від мінно-вибухової травми, не сумісної з життям. Трагедія сталась поблизу населеного пункту Кримське Луганської області. Дмитро Фірсов загинув внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої.

Ховатимуть Героя у понеділок, 9 березня, у Вінниці, де нині живе його сім’я: дружина Тамара та син Георгій. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 у Будинку офіцерів.

"На знак вшанування пам’яті захисника у День жалоби на всій території Вінниці будуть приспущені прапори України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, будівлях комунальних підприємств, установ та організацій.

Виконком міської ради також рекомендує підприємствам усіх форм власності на території міста Вінниці долучитись до вшанування пам’яті померлого та вивісити на приміщеннях державні прапори з чорними стрічками", - йдеться в повідомленні.

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