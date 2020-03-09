 Директор інвесткомпанії Мазепа відхрестився від висновків експертів щодо українських облігацій: "Новий уряд це, радше, нові можливості, ніж ризики"

Про це економіст Володимир Компанієць пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Спочатку Concordе Capital оприлюднила аналітичний звіт з рекомендаціями для інвесторів, у якому застерігала від вкладень у держоблігації, допоки від МВФ не з'явиться позитивне рішення щодо кредиту.

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Потім Генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа заявив, що думка незалежних аналітиків компанії щодо ситуації на ринку євробондів не збігається з офіційною думкою компанії.

"Я як СЕО Concorde Capital поки ставлюся нейтрально-позитивно до зміни уряду. Вважаю, що новий уряд це, радше, нові можливості, ніж додаткові ризики. Тому Concorde не дає жодних нових рекомендацій інвесторам, відмінних від тих, що були до зміни уряду", - сказав Мазепа.

"Цікаве спростування від керівника Concorde Capital", - зазначив Компанієць.



