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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (3880) Мазепа (15) МВФ (679) Concorde Capital (1) Компанієць (5)

 Директор інвесткомпанії Concorde Capital виступив проти рекомендацій продавати українські цінні папери

Аналітики інвесткомпанії Concorde Capital заявили, що не рекомендують купувати держоблігації до прояснення ситуації щодо співпраці з МВФ. Керівник компанії пізніше заявив, що це не офіційна позиція компанії.

Про це економіст Володимир Компанієць пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Спочатку Concordе Capital оприлюднила аналітичний звіт з рекомендаціями для інвесторів, у якому застерігала від вкладень у держоблігації, допоки від МВФ не з'явиться позитивне рішення щодо кредиту.

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Потім Генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа заявив, що думка незалежних аналітиків компанії щодо ситуації на ринку євробондів не збігається з офіційною думкою компанії.

"Я як СЕО Concorde Capital поки ставлюся нейтрально-позитивно до зміни уряду. Вважаю, що новий уряд це, радше, нові можливості, ніж додаткові ризики. Тому Concorde не дає жодних нових рекомендацій інвесторам, відмінних від тих, що були до зміни уряду", - сказав Мазепа.

"Цікаве спростування від керівника Concorde Capital", - зазначив Компанієць.

Директор інвесткомпанії Concorde Capital виступив проти рекомендацій продавати українські цінні папери 01
Директор інвесткомпанії Concorde Capital виступив проти рекомендацій продавати українські цінні папери 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180202
 
 
 Топ коментарі
 
таки да, новое правительство во главе с менеджером и марионеткой ахметова -это новые возможности для прокремлевского афериста и бандита ахметова.
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Классическая пирамида ОГВЗ ничем не обеспечена, и рухнет, похоронив под собой гривну, а возможно и государство.
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Новий уряд - це, скоріш за все, нові можливості... склеїти ласти.
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Ну так правильно, насувітували з його компанії, що аж торги по облігаціям зірвалися, а гроші для країни де брать ? А от чого він сувітує правітельство мінять, я не зрозумів.
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Классическая пирамида ОГВЗ ничем не обеспечена, и рухнет, похоронив под собой гривну, а возможно и государство.
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Гроші для України поки що можна брати лише з великого виробництва, у якого надприбутки. Збільшивши податки на великі компанії.
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Сам нахапав цих ОВДП, тепер вирішив продати, от і каже тепер "новое правительство это, скорее, новые возможности, чем дополнительные риски"
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таки да, новое правительство во главе с менеджером и марионеткой ахметова -это новые возможности для прокремлевского афериста и бандита ахметова.
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Генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа заявив, що думка незалежних аналітиків компанії щодо ситуації на ринку євробондів не збігається з офіційною думкою компанії.

а звільнити неможливо?
аналітиків компанії
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Новий уряд - це, скоріш за все, нові можливості... склеїти ласти.
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Ruslan Deynychenko

@deynychenko

·23 ч

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