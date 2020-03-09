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 Політика України
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Все про:Аваков (1507) Кабмін (3880) Кравчук Євгенія (37)

 Запропонуємо заступника голови МВС, якщо ця людина виросте, то зможе замінити Авакова, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що вони шукають заміну міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Для початку у фракції планують знайти заступника міністра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "24 каналу".

За її словами, заступник зможе набути досвіду і згодом замінити Авакова.

"Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і якщо ця людина виросте і ми будемо розуміти, що він зможе замінити міністра – то вічних людей немає ніде. Свідчать попередні звільнення",
– підкреслила Кравчук.

Вона додала, що МВС – занадто складне міністерство, щоб запропонувати туди людину без досвіду.

"Будемо реалістично дивитися на ситуацію. МВС – це настільки складне міністерство, що запропонувати нове обличчя без досвіду… Інших шансів може не бути, бо це безпека людей. Це 300 тисяч особового складу. Є запитання до пана Авакова: і щодо поліції, і, очевидно, щодо інших моментів. Очевидно – і це правда – немає досі кандидата у Володимира Зеленського, який би повноцінно міг гарантувати, що все буде гаразд", – пояснила Кравчук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом поліцію можна буде викликати через мобільний додаток My Pol, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180196
 
 
 Топ коментарі
 
Они считают весь народ Украины такими же тупыми , как ессть сами.Сколько же помоек прочистил Зеленский , чтобы собрать весь этот мусор.
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Четвёртая стадия разжижения мозгов. Президента без опыта? Да это ж самое то! Министра мусарни? Ни в коем случае!
А зачем менять вообще, если оно вас усраиваИт? Предложим замглавы МВД, если этот человек вырастет, то сможет заменить Авакова, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3829
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Аваков на службе не у народа а у олигархов ..И что б сменить Авакова надо и олигархов сменит
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Гєніально, шеф! (с)
Сама до такого допетрала?
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Судячи по повній і абсолютній дурні - сама придумала. Сценаристи написали б щось більш правдоподібне.
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да, дочитала методичку до розділу "зміст".
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Аваков на службе не у народа а у олигархов ..И что б сменить Авакова надо и олигархов сменит
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Четвёртая стадия разжижения мозгов. Президента без опыта? Да это ж самое то! Министра мусарни? Ни в коем случае!
А зачем менять вообще, если оно вас усраиваИт? Предложим замглавы МВД, если этот человек вырастет, то сможет заменить Авакова, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3829
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Ну так сложно выполнять законы, что просто невозможно это делать. Поэтому предлагаемый человек сначала должен набратся опыта не выполнять законы.
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кузнец Вакула знает как разобираться с чертами.. так что в мешок и пинком в северную стАлицу
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""Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД - это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно - и это правда - до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", - объяснила Кравчук.
Источник:https://censor.net.ua/n3180196"

Так должен был говорить Порошенко #пятьлетназад.
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Ага, так ему аваков и даст себя заменить, лол. Ну какой же тупой сброд в этой партии сопли урода, жесть
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"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра - то вечных людей нет нигде. Источник: https://censor.net.ua/n3180196\\\\\\\\\\

Поставят 5-летнего поца, а когда ему стукнет 40 лет, то и Авакова заменит как раз.
Вот это лизнула Запропонуємо заступника голови МВС, якщо ця людина виросте, то зможе замінити Авакова, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6958
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А що,бухгалтери з 95 кварталу вже всі одержали державні посади???
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Тобто якщо зможуть виростити ще більшого бандюка і мерзотника, лише тоді замінять Авакова. Логічно.
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Меня всю жизнь ставили заместителями к начальникам на предприятия где надо было знать иностранные языки. И я так и не вырос. Потому что мои начальники всё ещё учили английский, а я в совершенстве знал 6.
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Они считают весь народ Украины такими же тупыми , как ессть сами.Сколько же помоек прочистил Зеленский , чтобы собрать весь этот мусор.
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Ці 300000 повинні керуватись законами України та посадовими обов'язками, інструкціями і тому прізвище міністра не має значення(за умови дотримання закону і ним).
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Безумцы. Стадо баранов возомнило себя бесмертными. Их арсенчик снесет за пару часов! Запропонуємо заступника голови МВС, якщо ця людина виросте, то зможе замінити Авакова, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3987
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Ну, да, барыга Авакян , прятавшийся в Италии и прискакавший на волне переворота - опытнейший руководитель МВД!
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В цій партії розумових блондинок постійна боротьба за титул найтупішої. Запропонуємо заступника голови МВС, якщо ця людина виросте, то зможе замінити Авакова, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9970
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В 1001-й раз убеждаюсь какова безответственная, лживая и фарисейски циничная эта так называемая "партия сборной солянки".
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Кадрова політика 'СН'-ето шо то Запропонуємо заступника голови МВС, якщо ця людина виросте, то зможе замінити Авакова, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2854

Тёмный Рыцарь, [09.03.20 09:18]
[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot
Сакварелидзе? Вы это серьезно?
На генпрокурора?
Верните тогда рябошавку!
Я хорошо помню ковыряющегося по очерели то в носу то в телефоне сакварелидзе при предыдущей реформе , благо тогда онлайн шли "собеседования". Будучи членом комиссии он изредка поглядывал на "конкурсанта", потом колупался в носу и молча подписывал протоколы, где "победителя" на должность начальников и их замов в местные прокуратуры выбирал севрук. И вот какая хрень, "побеждали" начальники, которые по результатам тестирования ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Украины занимали самые последние позиции в рейтинговых списках!!!
Вы, чио решили окончательно разрушить прокуратуру тем кто вообще не знает законодательства, тупым но приезжим соросенком?
Это писец!
Тёмный Рыцарь, [09.03.20 09:23]
Сакварелидзе это тот кадр, который в интересах братьев Константиновских сфальсифицировал дело «брильянтовых прокуроров», которые влезли в бизнес братьев по нелегальной добычи песка.
Затем он прославился историей с миллионной взяткой, которую ему предлагали в киевском ботсаду.
Дела по прокурорам и взятке разварились. Эффективность работы = 0.
Зашкваренный павиан-соросенок.
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Если вдруг такое чудо случится и Аваков уйдет с поста ( при чем только по своей инициативе), то на зама он поставит только своего человека и это только раз. Да и "уйти" он уйдет разве что на премьера или что близкое к этому посту. Используя свою власть и влияние ( включая силовую составляющую МВД и даже не формальные силовые организации) он превратился в самостоятельного политического игрока. Так что подвинуть его с шахматной доски Украины вряд ли возможно. А говорить можно что угодно. ( В нынешней ситуации, премьер это вообще пешка)
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ну яжели "зе" имел опыт преза и сразу двинул Украину по наклонной в рашистский топляк.то министр МВД из Грузии с опытом было бы саме - то
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Другими словами-"Сабаков-незаменим".
Зеленая шобла считает украинцев дебилами,ссыт им в глаза и при этом весело над ними смеется.Браво,***..Сделайте их еще раз.)
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Мне уже подсказали, что картинки, не относящиеся к теме статьи удаляются.
Ок, для тех, кто не понимает аллегорий, напишем в лоб:

1) Статья называется "Предложим сначала заместителя, и если этот человек вырастет, то сможет заменить Авакова"

2) Вот фото заместителя, которого предложили на вырост. Это должно было намекнуть на то, что Аваков будет возглавлять МВД до тех пор, пока этот заместитель не вырастет.

Запропонуємо заступника голови МВС, якщо ця людина виросте, то зможе замінити Авакова, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2857
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это бред либо попытка нае.... людей и снизить градус требований отставки авакова
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Якщо Аваков такий незамінний - хай дує в АТО - врегульовує ситуацію. Це його обов'язок - придушувати тероризм. Лугандон - на його совісті. Поки існує Лугандон - доти Аваков - найгірший міністр МВС за історію України. Не кажучи вже про Крим, хоч він тоді ще міністром не був.
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они ищут замену/Баканов юрист "Квартала 95" Коломойского./Муж главбуха "Квартал 95" Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей, для назначения врио главы стратегической разведки ГУР Минобороны, - Бутусов/ Назначают не Они а гражданин Израиля -военного союзника РФ- Коломойский.Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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Спокойно, лохи!
Когда рейтинг вашего осла упадет ниже 25%, он пойдет на банк!
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