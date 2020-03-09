 Запропонуємо заступника голови МВС, якщо ця людина виросте, то зможе замінити Авакова, - "слуга народу" Кравчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "24 каналу".
За її словами, заступник зможе набути досвіду і згодом замінити Авакова.
"Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і якщо ця людина виросте і ми будемо розуміти, що він зможе замінити міністра – то вічних людей немає ніде. Свідчать попередні звільнення",
– підкреслила Кравчук.
Вона додала, що МВС – занадто складне міністерство, щоб запропонувати туди людину без досвіду.
"Будемо реалістично дивитися на ситуацію. МВС – це настільки складне міністерство, що запропонувати нове обличчя без досвіду… Інших шансів може не бути, бо це безпека людей. Це 300 тисяч особового складу. Є запитання до пана Авакова: і щодо поліції, і, очевидно, щодо інших моментів. Очевидно – і це правда – немає досі кандидата у Володимира Зеленського, який би повноцінно міг гарантувати, що все буде гаразд", – пояснила Кравчук
и всем пи..да
Сама до такого допетрала?
А зачем менять вообще, если оно вас усраиваИт?
Источник:https://censor.net.ua/n3180196"
Так должен был говорить Порошенко #пятьлетназад.
Поставят 5-летнего поца, а когда ему стукнет 40 лет, то и Авакова заменит как раз.
Вот это лизнула
Тёмный Рыцарь, [09.03.20 09:18]
[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot
Сакварелидзе? Вы это серьезно?
На генпрокурора?
Верните тогда рябошавку!
Я хорошо помню ковыряющегося по очерели то в носу то в телефоне сакварелидзе при предыдущей реформе , благо тогда онлайн шли "собеседования". Будучи членом комиссии он изредка поглядывал на "конкурсанта", потом колупался в носу и молча подписывал протоколы, где "победителя" на должность начальников и их замов в местные прокуратуры выбирал севрук. И вот какая хрень, "побеждали" начальники, которые по результатам тестирования ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Украины занимали самые последние позиции в рейтинговых списках!!!
Вы, чио решили окончательно разрушить прокуратуру тем кто вообще не знает законодательства, тупым но приезжим соросенком?
Это писец!
Тёмный Рыцарь, [09.03.20 09:23]
Сакварелидзе это тот кадр, который в интересах братьев Константиновских сфальсифицировал дело «брильянтовых прокуроров», которые влезли в бизнес братьев по нелегальной добычи песка.
Затем он прославился историей с миллионной взяткой, которую ему предлагали в киевском ботсаду.
Дела по прокурорам и взятке разварились. Эффективность работы = 0.
Зашкваренный павиан-соросенок.
Зеленая шобла считает украинцев дебилами,ссыт им в глаза и при этом весело над ними смеется.Браво,***..Сделайте их еще раз.)
Ок, для тех, кто не понимает аллегорий, напишем в лоб:
1) Статья называется "Предложим сначала заместителя, и если этот человек вырастет, то сможет заменить Авакова"
2) Вот фото заместителя, которого предложили на вырост. Это должно было намекнуть на то, что Аваков будет возглавлять МВД до тех пор, пока этот заместитель не вырастет.
Когда рейтинг вашего осла упадет ниже 25%, он пойдет на банк!