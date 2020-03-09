 Запропонуємо заступника голови МВС, якщо ця людина виросте, то зможе замінити Авакова, - "слуга народу" Кравчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "24 каналу".

За її словами, заступник зможе набути досвіду і згодом замінити Авакова.

"Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і якщо ця людина виросте і ми будемо розуміти, що він зможе замінити міністра – то вічних людей немає ніде. Свідчать попередні звільнення",

– підкреслила Кравчук.

Вона додала, що МВС – занадто складне міністерство, щоб запропонувати туди людину без досвіду.

"Будемо реалістично дивитися на ситуацію. МВС – це настільки складне міністерство, що запропонувати нове обличчя без досвіду… Інших шансів може не бути, бо це безпека людей. Це 300 тисяч особового складу. Є запитання до пана Авакова: і щодо поліції, і, очевидно, щодо інших моментів. Очевидно – і це правда – немає досі кандидата у Володимира Зеленського, який би повноцінно міг гарантувати, що все буде гаразд", – пояснила Кравчук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом поліцію можна буде викликати через мобільний додаток My Pol, - Аваков