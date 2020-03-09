 Ціни на нафту продовжують падіння: Brent знизився на 43,4%, WTI - на 49,6%

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, такі дані торгів наводить CNBC.

Варто зазначити, що на тлі того, що сталося, ціни на нафту у світі впали майже на 50%.

За останніми даними, ф'ючерс марки Brent знизився на 43,4% і становив 31,57 долара за барель. У свою чергу, ф'ючерс марки WTI зменшився на 49,6%, до 27,59 долара за барель.

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6 березня учасники засідання ОПЕК+ не змогли прийти до єдиного рішення. Росія не підтримала пропозицію про додаткове скорочення видобутку нафти на 1,5 млн б/д у другому кварталі 2020 року. Після цього 7 березня Саудівська Аравія ввела масові знижки до своїх офіційних продажних цін на нафту. Також повідомлялося, що Ер-Ріяд готовий збільшити видобуток нафти в квітні до 10 млн барелів на добу.