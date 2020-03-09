 Ціни на нафту продовжують падіння: Brent знизився на 43,4%, WTI - на 49,6%

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, такі дані торгів наводить CNBC.
Варто зазначити, що на тлі того, що сталося, ціни на нафту у світі впали майже на 50%.
За останніми даними, ф'ючерс марки Brent знизився на 43,4% і становив 31,57 долара за барель. У свою чергу, ф'ючерс марки WTI зменшився на 49,6%, до 27,59 долара за барель.
6 березня учасники засідання ОПЕК+ не змогли прийти до єдиного рішення. Росія не підтримала пропозицію про додаткове скорочення видобутку нафти на 1,5 млн б/д у другому кварталі 2020 року. Після цього 7 березня Саудівська Аравія ввела масові знижки до своїх офіційних продажних цін на нафту. Також повідомлялося, що Ер-Ріяд готовий збільшити видобуток нафти в квітні до 10 млн барелів на добу.
Говорят, что Зе - плохой танцор. Теперь надо смотреть - есть у него то, что мешает?
- У вас доллары есть?
- Нету. Есть гривны.
- Дайте гривны. На все.
Что происходит сейчас? Сейчас уже расейские нефтяные компании собираются бороться за долю рынка нефти и делать это под санкциями без новых технологий. Интересно, что Америке сейчас тоже нужна дешевая нефть! В нефтяной отрасли США начался период консолидации. Те, крупные нефтяные компании хотят поглотить более мелких. Для того, чтобы те были готовы продать свой бизнес они должны долгое время работать себе в убыток! А это значит, что цены на нефть теперь будут долгое время находиться ниже уровня себестоимости добычи сланцевой нефти, те не выше $30 за бочку.
Курс рубля, как я и писал еще несколько недель назад, пробил свои ключевые отметки и сегодня утром упал до минимума за 5 лет. При текущем уровне цен на нефть рубль будет стремиться к историческому минимуму в 86 рублей за доллар.
Саудиты нанесли первый удар, цены упали на 30%.
туПин спит.
Проснётся, может какие мультики покажет...
Вони нам не друзі бо вони в говні!
Враги они теперь не только там.
Цена на нефть падает потому что снизилось ее потребление. В Китае промышленность практически встала, соответственно другие страны тоже снижают производство, разворачивается мировой кризис.
Первыми жертвами кризиса станут страны со слабой экономикой, типа Украины.
Конечно Раша тоже страдает, но как говорится - пока толстый схуднет, худой - сдохнет.
Конечно не без этого но пока рано говорить что это кризис мировой. пока я вижу кризис кацапский, кацапы как всегда не смогли нормально ни с кем договорится.
сейчас страны ОПЕК их на болт насадят и повертят.
Украина от дешевой нефти аж нифига не потеряет и от того что в Китае производство остановится тоже нифига не потеряет!
И откуда у этой ССУЧКИ появилась недвижимость в Британии и наверное и не только там??? НО это уже так....прицепом.
Рубль в РФ летит в тартарары, люди масово скупают валюту.