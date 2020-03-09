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Все про:нафта (143) ціни (252) ОПЕК (5)

 Ціни на нафту продовжують падіння: Brent знизився на 43,4%, WTI - на 49,6%

Ціни на нафту продовжують падати після того, як у п'ятницю, 6 березня, Росія вийшла з угоди ОПЕК+.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, такі дані торгів наводить CNBC.

Варто зазначити, що на тлі того, що сталося, ціни на нафту у світі впали майже на 50%.

За останніми даними, ф'ючерс марки Brent знизився на 43,4% і становив 31,57 долара за барель. У свою чергу, ф'ючерс марки WTI зменшився на 49,6%, до 27,59 долара за барель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрив угоди з альянсом ОПЕК+: ціни на нафту впали на 30%, курс рубля в РФ обвалився до 73,29 за долар - найнижчого рівня з 2016 року

6 березня учасники засідання ОПЕК+ не змогли прийти до єдиного рішення. Росія не підтримала пропозицію про додаткове скорочення видобутку нафти на 1,5 млн б/д у другому кварталі 2020 року. Після цього 7 березня Саудівська Аравія ввела масові знижки до своїх офіційних продажних цін на нафту. Також повідомлялося, що Ер-Ріяд готовий збільшити видобуток нафти в квітні до 10 млн барелів на добу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180195
 
   
 Топ коментарі
 
10уе и за пол года никакой россии не буде!
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За всё в этой жизни нужно платить. Смерть кацапо-фашистской педерации!
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Нефть 33, 9! Достаточно Украинскому президенту объявить о подготовке к войне, Донбасс сольётся сразу. Надо использовать время.
Говорят, что Зе - плохой танцор. Теперь надо смотреть - есть у него то, что мешает?
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Украинский президент сейчас пока не у власти. А о бубочке не смей говорить чтоб он объявил о подготовке к войне!! За кого ты его принимаеш??!!! Он мир увидель в очах ху@ла!!!
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чудові новини, розвалили СССР, розвалимо і терористичну расєю. Головне максимально закрутити гайки для цієї дири
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Так как цена на росийский газ привязана к цене не нефть, то цены на газ так же обрушатся. К сожалению украинцев снижение цен на нефть и на газ не коснется. Как говорит *наша* власть, украинский бюджет, тоесть карманы олигархов, нужно наполнять в любом случае.
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Москва. 9 марта. 2020 год. Утро. Обменник валют.
- У вас доллары есть?
- Нету. Есть гривны.
- Дайте гривны. На все.
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А Я ваті-рогатій завжди говорив , що буде те , що із смердючим "совком" !!
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Ну что ж, случилось неизбежное. Еще в конце 2016 года, когда был заключен первый картельный сговор ОПЕК+ мне было понятно, что все это закончится как в 1985 году. Вот нефть и рухнула. Напомню, что с 1980 по 1985 Саудовская Аравия в одиночку, практически как и в последние годы, сокращала добычу нефти, чтобы удержать цены. Тогда они сократили добычу с 10 млн бочек в сутки, до 3,5. Но к осени 1985 года они не выдержали увеличили добычу до 5 млн. Цены за 5 месяцев тогда рухнули вчетверо! Потом в СССР придумали сказку про то, что это США заставили их увеличить добычу, чтобы развалить СССР.
Что происходит сейчас? Сейчас уже расейские нефтяные компании собираются бороться за долю рынка нефти и делать это под санкциями без новых технологий. Интересно, что Америке сейчас тоже нужна дешевая нефть! В нефтяной отрасли США начался период консолидации. Те, крупные нефтяные компании хотят поглотить более мелких. Для того, чтобы те были готовы продать свой бизнес они должны долгое время работать себе в убыток! А это значит, что цены на нефть теперь будут долгое время находиться ниже уровня себестоимости добычи сланцевой нефти, те не выше $30 за бочку.
Курс рубля, как я и писал еще несколько недель назад, пробил свои ключевые отметки и сегодня утром упал до минимума за 5 лет. При текущем уровне цен на нефть рубль будет стремиться к историческому минимуму в 86 рублей за доллар.
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Як кажуть, "подарив Бог фуйлу дві бочки нафти, нагодуй свій народ, в люди виведи, але він одну вкрав, іншу просрав.
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Чудовий подарунок на день народження Тараса Григоровича Шевченка
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Первый день нефтяной войны Саудитов и рф.
Саудиты нанесли первый удар, цены упали на 30%.
туПин спит.
Проснётся, может какие мультики покажет...
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В Украину в основном возят нефть из Рашки и Беларашки что одно и то же. Так что снижения цен на бензин ожидать не стоит. Скорее наоборот
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Причем тут кукуруза?
Вони нам не друзі бо вони в говні!
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Urals - российская марка экспортной нефтяной смеси всегда привязана к Брентушке, и это хорошо
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Теперь мы меньше будем давать денег врагам!
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хз, платежки только растут!
Враги они теперь не только там.
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Не понимаю радости вышиваты.
Цена на нефть падает потому что снизилось ее потребление. В Китае промышленность практически встала, соответственно другие страны тоже снижают производство, разворачивается мировой кризис.
Первыми жертвами кризиса станут страны со слабой экономикой, типа Украины.
Конечно Раша тоже страдает, но как говорится - пока толстый схуднет, худой - сдохнет.
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Казламордый, ты не понимаешь потому что ты тупой. Цена падает потому что растет производство которое наращивает США. Рынки переполнены и не от понижения спроса, а перепроизводства, потому что твою казламордию потихоньку нагибают!
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ты скупал бы лучше доллары, пока не поздно, вместо того чтобы во всех кто умнее тебя разглядывать "козломордых".
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Не думаю что казломордое может быть умнее меня.
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Наразі ціна падає саме від скорочення попиту за рахунок падіння китайської економіки, тому китайці і заборонили москалям скорочувати здобич.
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Причем здесь китайци? Китайцам пофиг у кого покупать. 20% нефти они закупают у Ирана не смотря на санкции.
Конечно не без этого но пока рано говорить что это кризис мировой. пока я вижу кризис кацапский, кацапы как всегда не смогли нормально ни с кем договорится.
сейчас страны ОПЕК их на болт насадят и повертят.
Украина от дешевой нефти аж нифига не потеряет и от того что в Китае производство остановится тоже нифига не потеряет!
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Не в темі, не пишіть хрень, Китай використовує 12 млн бар на добу, Іран добуває 2 млн.
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Необов'язково Василь, в Україні економика оріентована на сільске господарство, можна зупинити завод, закрити свердловину, але жерти менше не стануть. А от той, хто не в змозі себе прогодувати буде жувати чугун як це було не раз з країнами - нафтокачками.
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вспомни последние мировые кризисы, и назови хоть 1 который не затронул Украину.
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Какой мировой кризис? кацапы стали меньше жрать это мировой кризис? Может он и назревает но пока о нем говорить рановато.
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Всіх зачепило, але чомусь московія оголошувала дефолт, а Україна ні.
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ну я не спорю, Раше может быть хуже, но факт в том что Украину тоже зацепит. Зато у Зе будет шанс списать все свои проблемы на "мировой кризис".
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Так в нього в принципі вже короновірус є, на нього спишуть всі.
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Каким плять боком зацепит Украину то что кацапы ресурсы будут в подарок раздавать, хватит сказки рассказывать!
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когда в 2008 рухнул рынок недвижимости в США, тоже всякие умники "каким это боком зацепит нас!".
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Пупкин, когда ты понял, что не понимаешь, продолжай не понимать... и это - лучший способ достичь понимания...
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Украина как раз выигрывает от низких цен на газ и нефть , а борьба толстый худой сейчас этот США - московия . ВВП США 17 трлн долларов , московия 1,6 триллиона. Амеры могут легко торговать сжиженным газом себе в убыток , убивая московию .Цена на нефть также амерам по барабану , амеры добывают 13,1 миллиона бочек , а московия -11 миллионов в сутки, но доллар стоит , а рубль на электронных торгах ( выходной ) достиг 75 ублей за доллар , почему ? Потому что рубль слабый , экономика московии дохлая , московия вся в огромных кредитах и зависит от импортных технологий. на московии чудовищный дефицит пенсионного фонда , колоссальные затраты на силовые органы ( чтобы карлика часом не удушили ) , на шпионов , на поддержку фашистских режимов типа своего , разных " днр , лнр , абхазии , приднестровья , кубы , кндр , вьетнама и прочих , на захватнические войны типа в Сирии и т.д.
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та вопрос не в низкой цене. Снижение цены - признак кризиса.
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як все гарно выходить, падіння цін на нафту, початок суду по МН17, і день народження Шевченка, з чим і вітаю всю Україну. З ДОБРИМ РАНКОМ , УКРАЇНО!!!
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Звезды сошлись... воспользоваться бы... да вот только, кто там сможет... президент - унылое шутовское говно с зеленой массой в голове... кабинет - воплощение зеленских фантазий без минфина, аграрного, экономики... суфлер - курица-мендель... точне, овца... я - без сексизма...пускай не обижается, мушля, что я ее овцой назвал... не кобылой же... и чего им, к примеру, праздновать Д.Р. Кобзаря, если они поют хава нагилу какому-нибудь цадику шоломалейхему... а нефть...ой ви знпити, чччто там та нефть, когда у нас есть чччто пиредложить бенциону валерьевичу чивонибудь финансоаого, а этим гоям - кирпич, шоп уже замолчали свой рот...
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Но в любом случае русская бензоколонка закрывается
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Лучше бы она сгорела. а не закрылась. Уже раз было когда она закрылась в 1991г. потом опять открылась...
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О, я помню тот год. В тот год я работал на Техас, и мы провели незабываемый месяц в нижневартовске, пытаясь инкорпорировать СП с Мегион нефтегазом. Контрсторона привела на переговоры свою бухгалтерию из местных широкомордых золотозубых красавиц, укутанных в 3 дубленки, в оленьи пимы, оренбургские платки и, сверху, в нутриевые ушанки. Им американцы вручили калькуляторы на солар элементс. Дуры прыгали от восторга, а вечером за ужином в ресторане напились, поскидывали с себя одежки, остались в коротеньких юбках, но сохранили на голове оренбургские платки и нутриевые шапки... от них пахло терпкими духами вперемежку с потом, а томные взгляды излучали похоть... и так продолжалось чуть ли не кадый день в течение месяца. Американцы стали привыкать, а старший группы как-то доверительно и с нотками фптализма признался мне: "you know Al, I come to love their style"...
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Украине надо внести свою лепту , пропагандируя БОЙКОТ касапским товарам в Украине , беларуским тоже , так как они заодно с московией , одна кубышка .
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73% не допустят что бы "братушки" подохли и опять будут им картошку слать как в 93г
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надеемся , что народ прозреет , часть уже плюётся , что выбрала " невальцмана" , а " голобородько "
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Так їх братушки в дирляндії голодні сидять, а Крим знищено, там врожай в 6 разів менше ніж при Україні.
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а у рускех всегда так. Врагу не сдается наш гордый варяг... его иппонцы потопили нахер, а рускее про варяг мужественную балладу сложили. Им немцы под псковом и нарвой люлей наваляли, а они праздник зтеяли...теперь вот про апл курск что-то поют, как будто не помнят, что она просто атонула. Стало быть, на очереди офуительные героические истории про мужественный крым, страдающий от камней с неба, но не сдающийся...
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Была бы сейчас на вахте бухалтерша-Лерка АблигацЫя, сейчас бы и Гривна летела бы, вместе со СРУблём.
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брехня , именно Гонтарева сделала всё , чтобы отвязаться от **** , задавила банки -отмывочные , подала 3000 исков на 300 млрд гривен , поэтому курс гривни в 2109 стал укрепляться , это результат её работы в течение многих лет , а не чья -то хотелка
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До Гонтаревої є питання по подвійному курсу валют, пам'ятаєте як банки опускали, коли знімали готівку за кордоном з карт і ввозили її в країні і міняли на гривню. Це було масове явище.
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Не рассказывай мне Пэтиных сказочек!! Когда были "колывання" валют, эта посиневшая ****** рвала на себе тельник, на давая в обиду РАБсейские банки, которые, в тяжелые времена скупали на НАШЕМ рынке валюту и вместе со СРУблем тонула и гривна.
И откуда у этой ССУЧКИ появилась недвижимость в Британии и наверное и не только там??? НО это уже так....прицепом.
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v raske pensiji teper budet 50 evro v mesiac, minimalnja zarplata v den 3 evro. Ціни на нафту продовжують падіння: Brent знизився на 43,4%, WTI - на 49,6% - Цензор.НЕТ 25
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Карлик -" Нефть 100 , доллар -30 . Нефть -30 , доллар - 100 ". Зачем вам доллары , ватники ?
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Хороше что ми не сидим на нафтовой игле.
Рубль в РФ летит в тартарары, люди масово скупают валюту.
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