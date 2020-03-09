 Засуджених окупантами у "справі Хізб ут-Тахрір" братів Абдуллаєвих етапували в колонії російського Салавата, - мати

Про це в коментарі УНІАН повідомила мати політв'язнів Діляра Абдуллаєва, передає Цензор.НЕТ.

"Мені стало відомо, що мої діти в колоніях у місті Салават", - розповіла вона.

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За словами Абдуллаєвої, синів розмістили в різних колоніях, які розташовані поруч, найімовірніше, саме там брати відбуватимуть "покарання".

Раніше мати політв'язнів повідомляла, що до цього ж міста етапували інших фігурантів цієї справи - Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова і Айдера Саледінова.

Нагадаємо, 12 жовтня 2016 року в окупованому РФ Криму було проведено обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримали п'ятьох кримських татар, яких звинуватили в участі в забороненій у Росії організації "Хізб ут-Тахрір": Рустема Ісмаїлова, Узеъра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова. 18 червня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив: Теймура Абдуллаєва до 17 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Узеъра Абдуллаєва - до 13 років, Ісмаїлова - до 14 років, Саледінова і Джемаденова - до 12 років. 24 грудня Верховний суд РФ "пом'якшив" вирок: Абдулаєву - на 16,5 років і 1 рік і 4 місяці адміністративного нагляду, Абдулаєву - на 12,5, Ісмайлову - на 13,5, Джемаденову і Саледінову - на 11,5. 13 лютого 2020 року мати братів Абдуллаєвих повідомила, що 10 лютого їх етапували до СІЗО, розташованого в Таганрозі Ростовської області, проте працівники слідчого ізолятора не повідомили, куди відвезуть політв'язнів.