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Все про:нафта (143) Росія (26638) ОПЕК (5) рубль (42)

 Зрив угоди з альянсом ОПЕК+: ціни на нафту впали на 30%, курс рубля в РФ обвалився до 73,29 за долар - найнижчого рівня з 2016 року

Ціна нафти на азіатських ринках обвалилася більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок. Це сталося після того, як в п'ятницю країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Російська служба ВВС.

Найбільший виробник нафти Саудівська Аравія, яка входить до ОПЕК, оголосила про зниження офіційних цін, потім вартість марки Brent впала до 31 долара за барель, повідомляє Блумберг. До ранку котирування Brent становили 32,6 долара.

Через спалах коронавірусу на світовому ринку утворився надлишок нафти, але після зриву угоди виробники нафти прибрати його не зможуть. Крім того, більше не будуть діяти і попередні домовленості, тому з 1 квітня всі зобов'язання з обмеження виробництва нафти скасовуються.

В кінці лютого вартість Brent становила близько 50 доларів за барель, а 6 березня, після того, як стало відомо про розвал угоди ОПЕК про скорочення видобутку, вона впала на 9% і наблизилася до 45 доларів.

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Як зазначає Блумберг, це найстрімкіше падіння вартості нафти після 1991 року, коли тривала війна в Перській затоці. Агентство при цьому посилається на прогноз Goldman Sachs, згідно з яким котирування нафти можуть продовжити падіння і досягти показника від 20 до 30 доларів.

За даними агентств Блумберг і Рейтер, причиною зриву угоди з альянсом ОПЕК + (який включає в себе ОПЕК і ще кілька нафтовидобувних країн, в тому числі Росію), стала саме позиція Москви. Як повідомляли ЗМІ, російська влада виступила проти додаткового скорочення видобутку нафти.

Слідом за падінням цін на нафту вранці в понеділок різко просіли азіатські ринки: індекс Nikkei впав на 5%, гонконгський Hang Seng - на 3,5%, австралійський ASX 200 - більш ніж на 6%.

ОПЕК пропонував продовжити до кінця року чинну угоду про скорочення видобутку нафти (на 2,1 млн барелів порівняно з 2016 роком) і додатково скоротити видобуток на 1,5 млн барелів на добу в другому кварталі 2020 року.

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Росія при цьому не заперечувала проти продовження угоди, але не хотіла додаткового скорочення видобутку. Передбачалося, що країни ОПЕК зменшать виробництво нафти на 1 млн барелів з цього скорочення, а ще 500 тис. барелів припаде на інші країни, найбільша з яких - Росія.

Ціна нафти - один з головних показників для російської економіки, і від неї значною мірою залежить курс рубля.

На початку березня президент Володимир Путін зазначав, що тодішній рівень цін (50 доларів за барель) був прийнятним для Росії, оскільки бюджет країни збалансований при ціні в 42,4 долара за барель.

Падіння цін значно нижче цього показника може підірвати курс російської валюти. У суботу Центробанк Росії встановив курс рубля на рівні 67,5 руб. за долар США, а в понеділок російські ринки будуть закриті через вихідний день.

Слідом за падінням цін на нафту курс рубля на міжнародному валютному ринку обвалився. Долар виріс до 73,29 руб., і це найвища вартість американської валюти з березня 2016 року.

Деякі російські банки знизили курс рубля в ніч на понеділок. Наприклад, на сайті Альфа-Банку курс вказано на рівні 75 руб. Райффайзенбанк продає долари по 75,1 руб.

У понеділок вранці ЦБ повідомив, що протягом 30 днів не буде купувати валюту на внутрішньому ринку. Закупівля валюти потрібна, щоб поповнювати резерви в періоди відносно високих цін на енергоносії і водночас не допускати надмірного зміцнення рубля.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180191
 
   
 Топ коментарі
 
Вот свезло кацапам так свезло, это же теперь за рваный бакс они больше фублей получат!
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а інші 50% - це що? "священні" надприбутки фірташа?
позбувайтеся лузерсько- терпільської психології, шановний
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Вот и я говорю ,СМЕРТЬ росейским оккупантам !!! Зрив угоди з альянсом ОПЕК+: ціни на нафту впали на 30%, курс рубля в РФ обвалився до 73,29 за долар - найнижчого рівня з 2016 року - Цензор.НЕТ 6994
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Как это связано с тем, шта расеяне никак не начнут ежей жрать?
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Продажа макс. Покупка сред. Продажа сред. Маржа сред. Курс сред.

11:00 - 11:59 72,6200 87,0000
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ну и наши подтянулиссь.зашел фиксап а там по соточке на дисплейные модули накинули
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На праздники всегда так. Накинули и тут же сказали скинем только для вас за красивые глаза.
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лапотные идиоты из снежно-болотной нигерии в снегах, азиопской верхней вольты со ржавыми ракетами, она же скрепная обосРашка, она же мордор, она же сраная эрэфия, ввязались в ценовую войну с саудитами, но немного не рассчитали.))

******** не ожидали, что жижа обвалится настолько, думали, что не ниже 42 баксов за бочку будет, а бюджет как раз и сверстан у кацапо-орды по цене в 42 бакса+есть запасы кое-какие, как раз в величину внешнего долга. А саудиты де не выдержат, ибо у них бюджет сверстан по 80 баксов за бочку... таков был расчёт у Сцарька ********.

Естественно ******** обосрались и просчитались, саудиты ответили скидками и распродажей своей высококлассной нефти, цены свалились ниже 35 баксов за бочку, могут свалиться и до 20 всего баксов, саудиты могут резко нарастить добычу, ******** же совсем немного. Запасы у ******** совсем не большие, вровень со внешним долгоом+3 войны, которые ведёт скрепная недоимперия-Украина, Сирия, Ливан...

Так шта, ценовая война с саудитами для паРаши может закончиться тем же, чем и война с саудитами на нефтяном рынке во второй половине 80-х - тогда развалом Совка, сейчас развалом *********, этой сраной азиопской тюрьмы народов. Сцарек пуйло, возможно, перехитрил самого себя, сраный лысогном-педофил.)))

Как там, шмаркатая зе-бубочка все ещё заглядывает в глаз или куда там... пуйлу? Что оно там видит? Кажется, шмаркля там увидела стремление к миру и любоФФь?)
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Ну Щас вЯликий,плешивый АкАнАмист по имени ***** напечатает деревянных как говна и пойдет по сценарию Венесуэлы!
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Было бы хорошо, чтобы это долго продлилось и еще падало! Чтобы Арабы реально нефтяной войной уничтожили конкурента - это Россию!
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просто московию развалить на части , чтобы татары и ханты , башкиры и якуты пользовались своими недрами для улучшения своей жизни , а не жизни кучки бандитов -**********
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Россия - это тюрьма народов! Империя зла! Нужно зло должно быть повержено и народы заключенные в РФ должны получить независимости!!!
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Этого мало. Рабский менталитет куда денется?
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Если фубль сегодня по 75 , то где деньги ФНБ , где триллиионы фублей для поддержки фу- *** ?
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Как россиянам повезло!!!! Теперь за 1 доллар они будут получать 75 рублей. Осталось только иметь доллар!!!
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Война против России - это война против зла!!! Империю зла нужно уничтожить!!!
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Даваите ребятушки, даваите. Дожимайте Рашку.
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