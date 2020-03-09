EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  4580  51
Матеріали за темою:
Все про:ВР (7209) Кабмін (3880) Разумков Дмитро (401)

 Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається на високу ефективність нового уряду.

Про це він сказав в інтерв'ю на каналі "Україна 24", яке було оприлюднено ввечері 8 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Говорячи про нещодавню відставку уряду, Разумков висловив думку, що "певною мірою відповідає дійсності" думка про те, що експрем'єр Олексій Гончарук "не зробив все те, чого очікували, про що говорили".

Також дивіться: Поблажок для Шмигаля не буде, якщо з'являться докази його причетності до "Роттердам+", - "слуга народу" Кравчук. ВIДЕО

"Саме тому ми побачили і оцінку діяльності уряду на табло Верховної Ради України, за це проголосувало доволі багато народних депутатів. Розуміючи всі ті виклики, які сьогодні стоять перед державою, розуміючи ту проблематику, розуміючи той темп реформ або іноді недостатньо відповідний темп реформ. Тому саме таке було ухвалено рішення і саме завдяки цьому ми отримали сьогодні вже новий уряд, і я дуже сподіваюся, що ефективність його буде більша", - сказав голова ВР.

Він додав, що сподівається, з огляду на "інформацію, яку ми всі мали, коли підходили до обрання спочатку прем'єр-міністра України, після цього - Кабінету міністрів України", що вони "зможуть впоратися з тими викликами, які сьогодні будуть перед ними стояти".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180188
 
   
 Топ коментарі
 
Це оцінка діяльності оменського брехуна. Він особисто набирав кабмін і прем"єра теж.
 показати весь коментар
 
Народ Украины выбрал себе горе, а не президента.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что значит отставка?
Значит навредили Украине.
Скажем за это ай-я-яй и всё?
 показати весь коментар
 
 
Ни черта не навредить , на западе уже дали оценку всем зебилам и монипуляциям с правительством.
 показати весь коментар
 
 
божечки... та як би ті"експерди"з ВР були кваліфікованими... то може й "оцінки"були б адекватними Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 7914 А так виглядає як черговий лохотрон та окозамилювання Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 7914
 показати весь коментар
 
 
всё, команда зебилов понимает как вляпалась, вытащили свою тяжёлую артилерию, но они не в курсе, что миномёт до 80мм не тяжёлый, хотя и смертельный по любому. А что им делать, если сирёзней не имееться.
 показати весь коментар
 
 
Нормальные люди должны понимать (и понимают), что за пол года поднять такую страну, как Украина абсолютно не реально. Горячие головы надеялись это сделать, но ещё раз - это НЕ р-е-а-л-ь-н-о. И только е-билы, имею одну извилину и ту прямую, могут проклинать и брызгать желчью...Смена правительства - это нормальный процесс. Долбостукам это не понять,- в любой стране, в Германии после войны, при "самушедших" вливаниях Запада; в Польще, после комуняк, все происходило очень сложно и болезненно... А в нас, к тому же, всякие "радетели" за народ и землю ставят палки ("палки" - мягко сказано) в колеса и брызжут-брызжут...
 показати весь коментар
 
 
Зато всем понятно, что за пол года зебилы опустили страну ниже плинтуса. Это оно смогли.
 показати весь коментар
 
 
Смене правительства и генпрокурора радуются дубинский и портнов , это сильно настараживает.
 показати весь коментар
 
 
Це оцінка діяльності оменського брехуна. Він особисто набирав кабмін і прем"єра теж.
 показати весь коментар
 
 
Этот манкурт не уточняет, шо сейчас табло в ВРУ и "табло" их Зеватников.
 показати весь коментар
 
 
мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины Источник: https://censor.net.ua/n3180188
табло ВР показало дві речі:
1. рівень слухняності та несамостійності так званої партії "слуга народу".
2. відсутність парламентаризму в країні.
 показати весь коментар
 
 
да уж на смотрелись за пол года такого,что нас уже не удивить)
 показати весь коментар
 
 
Твоё табло, когда смотришь на табло ВР:
Оценку работы правительства мы увидели на табло Верховной Рады, - Разумков о смене Кабмина - Цензор.НЕТ 9153
 показати весь коментар
 
 
Оценка одна - влада або убогі, або вороги. Сьогодні путін слабкий, як ніколи. Нафта впала до рекордної позначки. Відповідно, й газ. Ватні біржі паралізовані. Північний потік заморожений. Турки накостиляли в Сирії, при цьому дронами минулого тисячоріччя знищивши одну із скрєп путіна - новітній "Панцирь". Американці розміщують морські системи оборони проти гіперзвукової зброї, поклавши край ще одній скрєпі - брехні про невразливу гіперзвукову зброю путіна (яка насправді є лише в мультиках). Задкувати перед путіним в таких умовах може лише ворог. Або доконаний ідіот. Дуже шкода, що Разумков не читає коментарів.
 показати весь коментар
 
 
А вот Путин сдохнет , ты плакать будешь ?
На Ходынку пойдешь?
 показати весь коментар
 
Народ Украины выбрал себе горе, а не президента.
 показати весь коментар
 
 
Наріду дуже сподобався чувак на лісапеті.
 показати весь коментар
 
 
Я вот вспоминаю, что в своё время Токугава Иэясу разделял народ Японии на "добрый народ" и "подлый народ"... Оценку работы правительства мы увидели на табло Верховной Рады, - Разумков о смене Кабмина - Цензор.НЕТ 8492
 показати весь коментар
 
"японские гниды" ((c) Токугава Изясу, а может он этого не говорил)
 показати весь коментар
 
през на горе свистит аки рак раком пред каломумытым !
 показати весь коментар
 
Свнсбк, ты снова запомоилась, перелогинься. Оценку работы правительства мы увидели на табло Верховной Рады, - Разумков о смене Кабмина - Цензор.НЕТ 6629
 показати весь коментар
 
 
Ага стадо депутатов с низкой социальной ответственностью из немецких фильмов для взрослых за 5000$ в месяц готовых принять и спереди и сзади!
 показати весь коментар
 
 
...стада хватает и вне стен Рады, достаточно прочитать здешние коменты...
 показати весь коментар
 
Тю тю за бубочку голосовал? Значек не нужен "Я голосовал за Зеленского"? Или наклейка на машину? Правда откуда у зебила машина!
 показати весь коментар
 
 
Е-е-е... Тобто результати роботи уряду Зеленського ми повинні побачити на його таблі ?
 показати весь коментар
 
Разумков, оценку от народа Украины за распродажу украинской земли ты тоже однажды увидешь на своём табло. Время бежит быстро.
 показати весь коментар
 
 
так ти прибічник агро-баронів які ТУПО виснажують вкрадену їми у ЛЮДЕЙ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 1122 Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 7133..
і юдя і бойко і інші рабіновічи("зімлідєльци") так дуркують як і ти...
вони тому що 30%своїх статків на землі отримують хуцпато="по-чорному" Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 5456
а ти скавчиш бо типовий ідійот затурканий Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 7133
 показати весь коментар
 
Т.е. Слуги примут закон о распродаже земли на благо народа, как всегда?
 показати весь коментар
 
табло будеть не ЗЕленым а сурово гематомным.
 показати весь коментар
 
 
И что тебе больше понравилось в Зелемойском - бубенчики или колпак, когда ты тут топил против Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Верить показаниям этого табло равносильно верить данным опроса центра Разумкова - одни проголосуют за что укажут, другие - нарисуют что укажут
 показати весь коментар
 
 
Dubinsky.pro, [09.03.20 07:45]
Со 2 по 6 марта, то есть, до обвала нефти и курса рубля, Нацбанк в первые за долгое время продал из резервов 157.2 млн долларов.
Это позволило удержать доллар на уровне 24.74 грн, с чего и начнётся утро 10.03. (***слава Рожковій-Смолію! Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 3099)
С помощью этих 157.2 миллионов долларов Нацбанк дал возможность выгодно выйти из Украины и сохранить курсовую прибыль очередной кучке спекулянтов, которые продали ОВГЗ.
Со вторника этих «бегущих» может стать в разы больше, и тогда вы увидите
ослабление курса и «слив» валюты из резервов для «поддержания курсовой стабильности».
Хотя, на самом деле, мы с вами стоим на пороге очередной курсовой аферы, когда за счёт искусственно-ослабленного курса и манипуляций с ОВГЗ руководство НБУ и руководство Минфина (уже бывшие) в доле с «инвесторами» заработают миллиарды.
А мы останемся всем должны.
 показати весь коментар
 
 
Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 3292

Dubinsky.pro

Прям самый человечный человек, совсем, как дедушка Ленин...
 показати весь коментар
 
результат роботи не на табло, а у кішені кожного громадянина.як співав висоцькій"не пройдет и полгода...." як будемо знову на табло зирити!
 показати весь коментар
 
 
На самом деле то оценка работы ждзеуе...ща. И неча на зеркало( табло) пенять, коль рожа крива.
 показати весь коментар
 
Який він весь такий справедливий. А цікаво, яким було те саме табло під час призначення цього уряду, хто гаряче агітував за молодого прем'єра, хто затвертдив уряд конституційною більшістю? А тепер язики засунули в дупу, бо такий поступив сигнал від господарів. Ні, це ви ставили цей уряд, ви затвердили програму його дій, і те табло - то оцінка вашої спільної з вашим пєрзідєнтом і молодим урядом діяльності.
 показати весь коментар
 
 
А где подевалось :"в турборежиме"? "Учителям по 4000у.е"?
 показати весь коментар
 
 
Цей акт вже зіграно. Економіка зницена за пів року. Ось вам і "турборежим". В антракті - відмова МВФ в позиці. Почався 2 акт. Грошей немає. Позичимо у кацапів, в обмін на "поступки"
 показати весь коментар
 
 
Жалкие клоуны у ВР рейтинг ещё ниже чем у правительства, а у президента рейтинг вообще дно.
 показати весь коментар
 
 
- Разумков,это что тут такое стоит перед нами?
- Это стоят вызовы.
- Чё делать будем?
- Будем звать ахметовскую шестёрку из Львова,хлопец чисто гений,все стоячие вызовы положит и всем реформам даст соответствующий темп.
- Обосрётесь вы опять.
- Для этого и работаем.
 показати весь коментар
 
 
"Именно поэтому мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины, за это проголосовало достаточно много проплаченых народных депутатов-оценщиков бабла,что в кармане..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору