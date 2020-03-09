 Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну

Про це він сказав в інтерв'ю на каналі "Україна 24", яке було оприлюднено ввечері 8 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Говорячи про нещодавню відставку уряду, Разумков висловив думку, що "певною мірою відповідає дійсності" думка про те, що експрем'єр Олексій Гончарук "не зробив все те, чого очікували, про що говорили".
"Саме тому ми побачили і оцінку діяльності уряду на табло Верховної Ради України, за це проголосувало доволі багато народних депутатів. Розуміючи всі ті виклики, які сьогодні стоять перед державою, розуміючи ту проблематику, розуміючи той темп реформ або іноді недостатньо відповідний темп реформ. Тому саме таке було ухвалено рішення і саме завдяки цьому ми отримали сьогодні вже новий уряд, і я дуже сподіваюся, що ефективність його буде більша", - сказав голова ВР.
Він додав, що сподівається, з огляду на "інформацію, яку ми всі мали, коли підходили до обрання спочатку прем'єр-міністра України, після цього - Кабінету міністрів України", що вони "зможуть впоратися з тими викликами, які сьогодні будуть перед ними стояти".
Значит навредили Украине.
Скажем за это ай-я-яй и всё?
табло ВР показало дві речі:
1. рівень слухняності та несамостійності так званої партії "слуга народу".
2. відсутність парламентаризму в країні.
На Ходынку пойдешь?
і юдя і бойко і інші рабіновічи("зімлідєльци") так дуркують як і ти...
вони тому що 30%своїх статків на землі отримують хуцпато="по-чорному"
а ти скавчиш бо типовий ідійот затурканий
Со 2 по 6 марта, то есть, до обвала нефти и курса рубля, Нацбанк в первые за долгое время продал из резервов 157.2 млн долларов.
Это позволило удержать доллар на уровне 24.74 грн, с чего и начнётся утро 10.03. (***слава Рожковій-Смолію! )
С помощью этих 157.2 миллионов долларов Нацбанк дал возможность выгодно выйти из Украины и сохранить курсовую прибыль очередной кучке спекулянтов, которые продали ОВГЗ.
Со вторника этих «бегущих» может стать в разы больше, и тогда вы увидите
ослабление курса и «слив» валюты из резервов для «поддержания курсовой стабильности».
Хотя, на самом деле, мы с вами стоим на пороге очередной курсовой аферы, когда за счёт искусственно-ослабленного курса и манипуляций с ОВГЗ руководство НБУ и руководство Минфина (уже бывшие) в доле с «инвесторами» заработают миллиарды.
А мы останемся всем должны.
Dubinsky.pro
Прям самый человечный человек, совсем, как дедушка Ленин...
- Это стоят вызовы.
- Чё делать будем?
- Будем звать ахметовскую шестёрку из Львова,хлопец чисто гений,все стоячие вызовы положит и всем реформам даст соответствующий темп.
- Обосрётесь вы опять.
- Для этого и работаем.