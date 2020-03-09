 COVID-19: Чехія і Польща запроваджують додаткові перевірки на кордонах з Німеччиною

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як зазначають у поліції Баварії, перевірки проводитимуться вибірково з метою виявлення осіб, які можуть бути інфіковані коронавірусом.

Повідомляється, що в осіб, які перетинають чеський і польський кордони з боку Німеччини, вимірюватимуть температуру. Крім того, їм роздаватимуть листівки з інформацією про коронавірус. Йдеться не про введення прикордонного контролю, а про профілактичні заходи, покликані запобігти поширенню коронавірусу в Чехії, наголосили представники поліції в баварському адміністративному окрузі Верхній Пфальц. У зв'язку із цим на перетині німецько-чеського кордону в Баварії можуть виникнути затори, повідомили в поліції.

Напередодні, 8 березня, у зв'язку з епідемією нового коронавірусу SARS-CoV-2 прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш закликав Італію заборонити своїм громадянам їздити в Європу.

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Польща збирається організувати додаткові перевірки осіб, що подорожують, тільки в одному прикордонному пункті - Енджіховіці, розташованому на швидкісній трасі A4 на північ від німецького міста Герліц. За даними польського інформаційного агентства PAP, починаючи з другої половини дня 9 березня на цьому прикордонному пункті буде проводитися вибіркове вимірювання температури в осіб, котрі в'їжджають до Польщі на легкових машинах і автобусах. У разі підозри на зараження коронавірусом пацієнтів доставлятимуть у лікарню на кареті швидкої допомоги.

За даними начальника управління Нижньосілезького воєводства Ярослава Обремського, перший пацієнт з коронавірусом в'їхав на територію Польщі автобусом з Німеччини. Цей чоловік повернувся до Польщі 2 березня з німецької федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, де він відвідував карнавал. 4 березня його доставили в лікарню міста Зелена-Гура з високою температурою.

За даними на ранок понеділка 9 березня, в Польщі зафіксовано 11, а в Німеччині - 1040 випадків зараження коронавірусом. На території ФРН не було ще жодного летального випадку внаслідок захворювання на пневмонію COVID-19.