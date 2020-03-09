 Сьогодні в Нідерландах розпочинається суд над чотирма обвинуваченими в катастрофі МН17

Судовий процес відбудеться в судовому комплексі Схіпхола, який спеціально був обраний для проведення засідань через більшу місткість і заходів безпеки. Безпосередньо в залі суду можуть бути присутніми понад 100 осіб. Зокрема, один ряд зарезервований для підсудних і адвокатів, один - для родичів, які мають право виступати в суді і заявляти про відшкодування збитків, 25 місць у кінці залу також призначені для рідних загиблих, 15 місць виділено для представників засобів масової інформації. Міжнародні спостерігачі перебуватимуть на трибуні для публіки, яка розташована над залом. Пряма трансляція слухань буде вестися на веб-сайті суду (www.courtmh17.com), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Для висвітлення суду акредитовані понад 400 представників ЗМІ. Для них навпроти комплексу побудований спеціальний пресцентр.

Засідання будуть вестися судовою колегією в складі трьох постійних суддів і двох запасних. Зокрема, головувати буде Гендрік Стейнгаус (Hendrik Steenhuis) за участю Дагмара Костера (Dagmar Koster), Гелейни Керстенс-Фокенс (Heleen Kerstens-Fockens).

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Очікується, що слухання відбуватимуться з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, з 31 серпня до 13 листопада і з 1 лютого до 26 березня 2021 року. Водночас не відкидається, що засідання можуть скасовуватися або переноситися.

Перша сесія, яка починається на цьому тижні, буде організаційною. "Оскільки перші засідання носять організаційний характер, важко передбачити, як довго вони триватимуть і який із зарезервованих днів буде використовуватися. Це залежить від того, хто (з учасників процесу) буде присутній, як далеко вони просунулися в своїх приготуваннях і чи були вже заявлені аргументи захисту або слідства. Крім того, може бути так, що засідання перериватиметься судом на кілька днів для того, щоб можна було підготувати відповідь на можливий запит", - пояснюється на сайті суду.

Наразі відомо, що тільки один із обвинувачених - Пулатов, колишній військовий, який в 2014 році був заступником начальника так званої розвідувальної служби "ДНР", буде представлений двома нідерландськими адвокатами. Його права захищатимуть Сабіна тен Дуссхате (Sabine ten Doesschate) і Баудевейн ван Ейк (Boudewijn van Eijck). "Ми розуміємо, що ця жахлива повітряна катастрофа викликає масу емоцій. Водночас у конституційній державі вкрай важливо, щоб кожен отримав справедливий суд", - прокоментували вони раніше це рішення.

Повістки всім чотирьом обвинуваченим з викликом до суду було направлено за адресами, відомим судовим органам. Однак невідомо, чи проживають вони там зараз.

Раніше прокурор Національної прокуратури Королівства Нідерланди Фред Вестербеке повідомив, що ці четверо, хоча і не натискали безпосередньо на кнопку запуску ракети, тісно співпрацювали один із одним з метою доставки озброєння. "Тому їх можна вважати підозрюваними в тому, що вони причетні до збивання МН17", - сказав він на пресконференції 19 червня минулого року.

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Згідно із кримінальним законодавством Нідерландів, якщо навіть людина не була присутньою під час скоєння злочину, але була причетною до нього, вона також є винною.

Процес вестиметься відповідно до законодавства Нідерландів. З огляду на міжнародний масштаб справи, раніше Нідерланди прийняли закон, яким суду дозволено вести певні етапи судового розгляду англійською мовою. Крім того, виключення буде зроблено для обвинувачених щодо їх фізичної присутності в залі суду - вони зможуть взяти участь у судовому процесі дистанційно за допомогою відеоконференцзв'язку.

Що стосується свідків, то раніше суддя, відповідальна за роботу із засобами масової інформації Йоланда Вейннобел (Yolande Wijnnobel) повідомила, що їхня кількість поки не відома і стане відомою тільки в процесі судового розгляду. Водночас відомо, що тринадцять із них захищені таємницею - їхні особисті дані не розголошуватимуться.

Як довго триватиме процес - не відомо. Одночасно із цим триває і слідство. Раніше прокурор неодноразово заявляв, що слідство встановило "участь Російської Федерації, коли йдеться про те, що МН17 був збитий, тому що вона надала зенітну установку, використану, щоб збити МН17".

"У нас є всі матеріали, які це підтверджує", - підкреслив він.

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Слідство, зокрема, встановило, що ракетна установка, з якої був збитий авіалайнер, перебувала в користуванні 53-ї зенітно-ракетної бригади РФ, що дислокується в Курську.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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Суд, пов'язаний з катастрофою літака Боїнг 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.