EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2220  40
Все про:ВР (7209) Зеленський (4739) Разумков Дмитро (401) Слуга народу (711)

 Разумков про можливу відставку: Не знаю, хто що пише, але в мене доволі гарні відносини із Зеленським

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що в нього із президентом "доволі гарні відносини".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю на каналі "Україна 24".

На запитання, чи залишається він у команді президента України Володимир Зеленського, Разумков відповів ствердно.

Крім того, на запитання щодо думки, зокрема, у деяких матеріалах ЗМІ, що начебто він має складні відносини з президентом, і що начебто спікер може залишити свою посаду, голова ВР зазначив: "Не знаю, хто про що пише, хто про що говорить, але мені здається, що у мене доволі гарні відносини з Володимиром Олександровичем. І в плані професійної діяльності, і в особистому плані. Це моя особиста думка, я думаю, що президент її розділяє".

Голова ВР також нагадав, що своє членство в партії "Слуга народу" він не призупиняв, а лише залишив посаду голови партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривають консультації. Щодо персоналій говорити ще зарано, - Разумков про заповнення вакантних місць у Кабміні

"Партійна робота займає дуже багато часу. І хто цим займався, хто займався партбудівництвом, хто займався виборчими кампаніями, добре розуміє, що це з'їдає 26 годин на добу з 24-х. Тому паралельно об'єднувати партійну роботу з діяльністю голови Верховної Ради - це неможливо, бо і ця робота забирає дуже багато часу", - зазначив Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180181
 
 
 Топ коментарі
 
Сепар сепару глаз не выклюет!
 показати весь коментар
 
Кловуни живуть в своєму цирку.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В личном? Я надеюсь вы хоть друг друга не того?
 показати весь коментар
 
 
не сомневаися, да и вчера поздравили с праздником, у них в головах старая закалка .......
 показати весь коментар
 
 
Найцікавіше, що Гончаренку у переході на "лічность" Зєля жорстко відмовив. 😔
А Богдана взагалі звільнив НЕ ЧЕРЕЗ РОБОТУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что отставка Андрея Богдана с поста главы Офиса президента связана с личными отношениями. Президент уверяет, что увольнение произошло не из-за работы Богдана. Об этом Зеленский заявил в интервью британской газете «The Guardian».
Ось такий президент - нічого державного, все "лічноє".
 показати весь коментар
 
 
Капец! Все НОРМАЛЬНЫЕ полититки мира говорят- я сделал то-то для страны, людей, я отвечаю перед людьми, а наши конченные зеленожопые говорят только об осле оманском, что у них хорошие отношение с ************, ни люди, ни страна этих ушлепков в принципе не интересуют, только вылизывание зада этому наркоманскому ущербному наполеончику.
 показати весь коментар
 
 
а в СН есть хоть одно лицо, которое не захотелось бы назвать "мордой"? Отношения с Зеленским достаточно хорошие, как в личном, так и профессиональном плане, - Разумков - Цензор.НЕТ 5167
 показати весь коментар
 
 
если так заговорил значит скоро снимут.....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Марынка шифруется под псевдонимом Светлана Ветрова ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
І ще трошки про ,,дєтєй"
Відносини із Зеленським доволі гарні, як в особистому, так і професійному плані, - Разумков - Цензор.НЕТ 4614
 показати весь коментар
 
 
действия их не имеют никакого значения, да? важно это?
это я ещё не проверял вброс по контенту. наверняка мухлёж 70% минимум.
хочешь в РФ, не слезая с печи а ля Емеля?
 показати весь коментар
 
 
,,А ты дакажи! .Вывсеврети наш ввх святой чиловек и ни разу ни пидафил" -это кацапская фсбшная школа пропаганды ,выставлять брехуном оппонента даже если он говорит чистейшую ПРАВДУ .Гугл тебе в помощь .Там всё есть
 показати весь коментар
 
 
Если Гугл и украинским сми ты не доверяешь , почитай историю ленты цн .Там это ТОЖЕ есть .
 показати весь коментар
 
ты "не заметил" самую важную часть моего поста. и ещё обвиняешь, что у меня кацап-стайл.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На счёт кацапстайл... здесь даже трудно возразить... чистокровный кацап...
 показати весь коментар
 
на вопросик про министра ответь. или заткнись.
 показати весь коментар
 
на вопросик ответа не будет? простой такой вопросик... для тех, кто в теме украинского языка... Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадочку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?

Из ваших ещё никто не ответил. Стань первым.
 показати весь коментар
 
Воистину зебильная логика. Языка не знаешь ты, но кацап я!
 показати весь коментар
 
 
Ну дійсно, ціх рогатих тільки секас і об'єднує!!))
 показати весь коментар
 
 
Напомню, что по Конституции открытый парашный агент Разумков пока что является вторым лицом в государстве. Это я к тому, что при выкидывании Зели в мусорник надо не забыть туда же выкинуть и его, и пусть там дальше дружат. Відносини із Зеленським доволі гарні, як в особистому, так і професійному плані, - Разумков - Цензор.НЕТ 9637
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Шо то не все порохоботы здесь отметились! Не хорошо
 показати весь коментар
 
 
Отношения с Зеленским достаточно хорошие, как в личном, так и профессиональном плане, - Разумков тоже комиком работал?
 показати весь коментар
 
 
Какая партийная работа?! Не вижу ни одного районного "осередка" партии СН за исключением "подпольной ячейки" в оккупированой Макеевке.
 показати весь коментар
 
 
місце медведчуку має уступити. а цей при маленькій "комбінації" автоматично стає президентом.
 показати весь коментар
 
 
А при чем тут Зеленский.. Он же говорит что все не он... И правительство не его и премьер и Рада "самостоятельный орган" и генпрокурора не он уволил.. Он вообще не в курсе.. А тут цельный спикер Рады ( втрое лицо в государстве, если что..) Очередной раз проболтались о том что и так все знают. у нас все Зеленский, как впрочем до этого был ВСЕ Порошенко ( да и то монобильшости не было, так что только приблизительно), а до него был ВСЕ Янукович.
 показати весь коментар
 
Т.е. не в результате коалиционного соглашения кто-то назначался при Порошенко, а именно так, как при Зелемойском, даже спикер не скрывает, что законодательная ветвь власти зависима от личного отношения презедента?
 показати весь коментар
 
 
А чего им быть плохими?!Ведь если Зе что нибудь потребует от Разумкова-тот всегда громко кричит в ответ ,типа "всё сделаю,что прикажете,ваше зелёное величество"!!! Разумков про можливу відставку: Не знаю, хто що пише, але в мене доволі гарні відносини із Зеленським - Цензор.НЕТ 9579
 показати весь коментар
 
 
Да вас всех поганой метлой гнать нужно !
 показати весь коментар
 
отож ж и хреново, шо вас снимают не смартфонами на фонарях перед радой, а гнусавое недоразумение игоря валерича
 показати весь коментар
 
 
Як показала ситуація з Кабміном та генпрокурором, особисті зв'язки нічого не означають, коли підгорає дупа. І якщо складеться ситуація, що треба буде під укіс пускати Разумкова, то його пустять.
 показати весь коментар
 
 
После выполнения приказа Коломойского о продаже земли бырыга как козёл отпущения вылетит на помойку к Гончаруку./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард. Игорные заведения находятся рядом с ломбардами.
 показати весь коментар
 
..Давайте чуваки уже самораскускайтесь, поигрались в насальника и будя...пора в жэки, на стройки, к станкам, в забои за опытом жизненным... Разумков про можливу відставку: Не знаю, хто що пише, але в мене доволі гарні відносини із Зеленським - Цензор.НЕТ 1301многим и к докторам пора обратиться, вавы в головках подлечить....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору