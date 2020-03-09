 Разумков про можливу відставку: Не знаю, хто що пише, але в мене доволі гарні відносини із Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю на каналі "Україна 24".

На запитання, чи залишається він у команді президента України Володимир Зеленського, Разумков відповів ствердно.

Крім того, на запитання щодо думки, зокрема, у деяких матеріалах ЗМІ, що начебто він має складні відносини з президентом, і що начебто спікер може залишити свою посаду, голова ВР зазначив: "Не знаю, хто про що пише, хто про що говорить, але мені здається, що у мене доволі гарні відносини з Володимиром Олександровичем. І в плані професійної діяльності, і в особистому плані. Це моя особиста думка, я думаю, що президент її розділяє".

Голова ВР також нагадав, що своє членство в партії "Слуга народу" він не призупиняв, а лише залишив посаду голови партії.

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"Партійна робота займає дуже багато часу. І хто цим займався, хто займався партбудівництвом, хто займався виборчими кампаніями, добре розуміє, що це з'їдає 26 годин на добу з 24-х. Тому паралельно об'єднувати партійну роботу з діяльністю голови Верховної Ради - це неможливо, бо і ця робота забирає дуже багато часу", - зазначив Разумков.