 Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3825 осіб, інфікованих - понад 110 тисяч, одужали - 62 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Кількість заражених у Китаї сягнула 80 735 осіб. Загалом у світі 110 041 інфікований. Своєю чергою у світі одужали 61,979 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Південна Корея, Італія та Іран.

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Нагадаємо, у Чернівцях 3 березня було офіційно зареєстровано перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу. Станом на вечір 7 березня ще шістьох госпіталізованих буковинців перевірили на коронавірус, результат виявився негативним.

Як повідомлялося, новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що коронавірус є проблемою номер один для нового уряду.