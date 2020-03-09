EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  529  6
Матеріали за темою:
Все про:вірус (372) Європа (448) Китай (511) смерть (3898) COVID-19 (577)

 Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3825 осіб, інфікованих - понад 110 тисяч, одужали - 62 тис.

Станом на 6:40 понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом, у світі становить 3825 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Кількість заражених у Китаї сягнула 80 735 осіб. Загалом у світі 110 041 інфікований. Своєю чергою у світі одужали 61,979 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Південна Корея, Італія та Іран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У літаку з хворою на коронавірус громадянкою Молдови були українці

Нагадаємо, у Чернівцях 3 березня було офіційно зареєстровано перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу. Станом на вечір 7 березня ще шістьох госпіталізованих буковинців перевірили на коронавірус, результат виявився негативним.

Як повідомлялося, новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що коронавірус є проблемою номер один для нового уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180180
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
То ли ещё будет... Нефть - это лишь цветочки..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору