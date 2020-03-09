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 Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3825 осіб, інфікованих - понад 110 тис., одужали - 62 тис.

Станом на 6:40 понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом, у світі становить 3825 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Кількість заражених у Китаї сягнула 80 735 осіб. Загалом у світі 110 041 інфікований. Своєю чергою у світі одужали 61,979 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Південна Корея, Італія та Іран.

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Нагадаємо, у Чернівцях 3 березня було офіційно зареєстровано перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу. Станом на вечір 7 березня ще шістьох госпіталізованих буковинців перевірили на коронавірус, результат виявився негативним.

Як повідомлялося, новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що коронавірус є проблемою номер один для нового уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180180
 
 
 Топ коментарі
 
ЦЕНЗОР! НЕФТЬ ГРОХНУЛАСЬ В ЯДРО ЗЕМЛИ

Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3825 осіб, інфікованих - понад 110 тисяч, одужали - 62 тис. - Цензор.НЕТ 2973
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То ли ещё будет... Нефть - это лишь цветочки..
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То ли ещё будет... Нефть - это лишь цветочки..
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-ето шо,российские нефтеолигархи будут меньше виводить валюти из страни?
-нет,дорогие россияне,ето ви будете меньше кушать,полностью растворится Пенсионний Фонд и подорожает бензин. Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3825 осіб, інфікованих - понад 110 тисяч, одужали - 62 тис. - Цензор.НЕТ 187
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золото ушло за 1700 , рубль завтра будет за 100ку !!!
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....цетробанк росии принял только что РЕШЕНИЕ , что не будет скупать(проводить интервенцию) доллары в течении 30 дней !!! Ну все , рублю ЖОПА !!!
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думаю,рашці прийдеться відмовитись від ринкового курсу рубля
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5 відсотків це зараз смертність в Італії.
в світі-3.4.
\за рахунок офіційних даних з Китаю.
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Это по всему миру. И, как мне разъяснили некоторые товарищи, это не смертность, а летальность. Количество умерших к количеству переставших болеть (т. е. умерших + выздоровевших).
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по-моєму все-таки смертність.

я не спеціаліст у мед термінології.

ЛЕТА́ЛЬНІСТЬ, ності, жін., мед. Те саме, що смертність. У 1826 році в лікарні Києва лікувалося 492 хворих, з них вмерло 52.. Така висока летальність спостерігалася і в наступні роки (Матеріали.. охорони здоров'я.., 1957, 23).
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Таки, да ! Летальный исход -это когда всё! И ВОЗ уже пора рассказать людям правду.Китай ,понятно.признаваться в утечке этого (100% боевого!) монстра не желает и кивает на природу,но все говорит про "китайских умельцев".... И скольким людям надо готовиться ?
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Та отож: поки жирний схудне, то худий вже здохне. Помре 5% європейців, помре 5% китайців - зменшення населення в кількісному вигляді на користь китайців. Бо китайців значно більше останеться. А "свято мєсто" (земля вмерлих) пусто нє биваєт. Знову ж завезуть до нас вакцину з Китаю. І ті, що ухитрилися не заразитись, будуть примусово заражені.
А дехто із знайомих радіє, що діти в Європі осіли. Дарма: їх і там достануть.
Єдиний вихід: просити у Бога розуму для всіх і гнати антинародну владу геть.
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