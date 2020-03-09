 Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3825 осіб, інфікованих - понад 110 тис., одужали - 62 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).
Кількість заражених у Китаї сягнула 80 735 осіб. Загалом у світі 110 041 інфікований. Своєю чергою у світі одужали 61,979 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Південна Корея, Італія та Іран.
Нагадаємо, у Чернівцях 3 березня було офіційно зареєстровано перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу. Станом на вечір 7 березня ще шістьох госпіталізованих буковинців перевірили на коронавірус, результат виявився негативним.
Як повідомлялося, новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що коронавірус є проблемою номер один для нового уряду.
-нет,дорогие россияне,ето ви будете меньше кушать,полностью растворится Пенсионний Фонд и подорожает бензин.
5 відсотків це зараз смертність в Італії.
в світі-3.4.
\за рахунок офіційних даних з Китаю.
я не спеціаліст у мед термінології.
ЛЕТА́ЛЬНІСТЬ, ності, жін., мед. Те саме, що смертність. У 1826 році в лікарні Києва лікувалося 492 хворих, з них вмерло 52.. Така висока летальність спостерігалася і в наступні роки (Матеріали.. охорони здоров'я.., 1957, 23).
А дехто із знайомих радіє, що діти в Європі осіли. Дарма: їх і там достануть.
Єдиний вихід: просити у Бога розуму для всіх і гнати антинародну владу геть.