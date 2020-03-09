 У МЗС дали українцям рекомендації у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу у світі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України.

"У зв’язку із стрімким поширенням у світі захворювання, викликаного новим типом коронавірусу COVID-19, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, відповідні рекомендації щодо кожної з таких країн розміщено на вебресурсі http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?cat=110.

Співвітчизникам, які продовжують перебувати за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян COVID-19, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом регіонів, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України, а також зареєструватися на вебресурсі "ДРУГ" (http://friend.mfa.gov.ua), слідкувати за рекомендаціями щодо ситуації в окремих країнах, які розміщені на сайті МЗС України https://mfa.gov.ua/tag/poradi-podorozhuyuchim та вебресурсі http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?cat=110.

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"У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України (довідкова інформація – на сайті МЗС України https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini) або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Також необхідно дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та органів охорони здоров’я України (з більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я України за посиланням: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov)", - зазначено в повідомленні МЗС.