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Все про:обстріл (6053) Донбас (15485) втрати (1577) операція Об'єднаних сил (2148)

 Один український воїн загинув, троє зазнали поранень і травм через потрапляння ПТКР ворога у вантажівку ОС на Донбасі. Ще трьох бійців поранено внаслідок обстрілу, - штаб

8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

П'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі неподалік Опитного - з 82-мм мінометів - 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, також ворог здійснив 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу;
- двічі поблизу Авдіївки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поруч із Верхньоторецьким - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по позиціях ОС, а саме поблизу населеного пункту Хутір Вільний - із гранатометів різних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вечір суботи найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

"Вчора, 8 березня, російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє зазнали поранень та один – бойового ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій троє наших захисників зазнали поранень. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Один український воїн загинув, троє зазнали поранень і травм через потрапляння ПТКР ворога у вантажівку ОС на Донбасі. Ще трьох бійців поранено внаслідок обстрілу, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180177
 
 
 Топ коментарі
 
наверное, логика такая: если отвести войска за Днепр, то в них никто из ПТУРа не попадёт и, соответственно, не будет жертв
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как вам такое?
«Я досі вважаю, що заморожений конфлікт - це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати.
З роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься. Але наше завдання - це закінчити. Тому я так і бачу, що рік на всі домовленості, а далі - реалізація», - сказав президент України під час інтерв'ю.
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Т.е. - шестой год без плана Б?
Умные за это время уже зарылись на 10 м. под землю и все забетонировали. И на каждый выстрел из миномета отвечали бы залпом Вильхы без участия человека - радар засек, координаты передал, а комплекс тупо выстрелил. И кто-то в ад, а кто-то на фиг - с гуманизмом идите на мясокомбинат в цех забоя! Там мозги пролечат или веганом сделают.
Сивохе в руки ризочку и на Донбасс - пусть ходит по родным сепарским окопам и бьет по рукам снайперов и минометчиков...
Иначе мы вымрем и останутся только выехавшие на постоянный отдых в свои хатынки на Средиземноморской Ривьере...
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"Он (Зеленский) снова вздыхает, прежде чем дать длинный, запутанный и в значительной степени бессмысленный ответ" Гардиан.
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щоб по його рідних так пострілювали, - курва зелена
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наверное, логика такая: если отвести войска за Днепр, то в них никто из ПТУРа не попадёт и, соответственно, не будет жертв
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гнилая логика: насколько мы отойдём, настолько ублюдки продвинутся... ситуация может поменяться только на границе Польши... или Румынии... Один український воїн загинув, троє зазнали поранень і травм через потрапляння ПТКР ворога у вантажівку ОС на Донбасі. Ще трьох бійців поранено внаслідок обстрілу, - штаб - Цензор.НЕТ 4273
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Гнидам птури завезли. Ще рік тому у них птури на вагу золота були, а зараз кожен день стріляють.
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Когда же наши ЗСУ поймут что необходимо убирать Осла Оманского настоящей военной хунтой!! Только кровавой, чтоб и воспрминаний не осталось от лукашепортновосивох!!!! На руководящие должности Порошенко, Кривоноса, Гая, Чорновила и подобных достойных людей!! Мир ( кроме русизгоев) рано или поздно примет это. Иначе Украине писец, смерти наших ребят на войне были напрасны и все то что появилось при президенте Порошенко было напрасно.
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Все так только БЕЗ Порошенко ! Порошенко - грабли !
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не-а. Порошенко - ключевая фигура. до сих пор веришь, что он всё украл?
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Он ошибся. Если-бы поставил кандидатом в президенты вместо себя кого-то из уважаемых военных и профинансировал его кампанию , то был бы сейчас главком Кривонос, не было-бы таких безнаказанных убийств наших солдат и мирных жителей. Но Порошенко полез сам...увы, он списан. Он слишком одиозен и самолюбив, не видит реальную картину мира.
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"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны..." (с, Шота Руставели)
вот такие любители всего идеального и выбирают бубочек и прочее жульё
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Ну да, или лезут в презы с антирейтингом over 70%, обрекая на трэшак свою страну.
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Слово "убирать" какое то двоякое . Могут уголовное дело открыть . Угроза жизни бубочке как ни как . Что то давно в комментах Ла Ла Ла шку не встречаю . Эта с позволения сказать дама чуть ли не собственноручно сажать обидчиков зелички обещалась .
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ЗСУ этого делать не должны - они за тебя воюют. Это нам нужно жопы от дивана отрывать и требовать отчета перед народом и страной...
А так ЗСУ тебя, с твоими дополнительными требованиями к ним, пошлют тебя повыше - в небесную канцелярию...
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Надо написать письмо турецкому султану,что бы обстрелял вражин из беспилотников.
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Вечная и светлая память погибшему....... Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: выздоровления и сил.........
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Тільки така бездушна істота як ЗЕпрез може вважати життя і здоровя захисників України витратним матеріалом, вони не мають для нього жодної цінності. ЗЄнєлох навіть не може зрозуміти що якби не наше військо то москалі б з ним взагалі не розмовляли, і трубочку в мацкве ніхто б не піднімав. А хто йому нашептав що "пастрєливают везде, бивает" ? А "бивает" що і в Америці кілька президентів загинуло, і нічого, Америка найпередовіша і найсильніша держава на планеті, як в гуманітарному так і матеріальному вимірах.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Спочивай воїн України з миром!!! ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А клятій масковії палати у пеклі разом з путін-*****!!!!
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Хлопці їздять на бортових ЗІЛах. А де ті всі бронеавтомобілі - Козак і т.д.? Кривий ріг охороняють?
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