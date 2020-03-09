 Один український воїн загинув, троє зазнали поранень і травм через потрапляння ПТКР ворога у вантажівку ОС на Донбасі. Ще трьох бійців поранено внаслідок обстрілу, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

П'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі неподалік Опитного - з 82-мм мінометів - 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, також ворог здійснив 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу;

- двічі поблизу Авдіївки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поруч із Верхньоторецьким - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по позиціях ОС, а саме поблизу населеного пункту Хутір Вільний - із гранатометів різних систем.

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"Вчора, 8 березня, російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє зазнали поранень та один – бойового ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій троє наших захисників зазнали поранень. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.