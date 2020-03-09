 Один український воїн загинув, троє зазнали поранень і травм через потрапляння ПТКР ворога у вантажівку ОС на Донбасі. Ще трьох бійців поранено внаслідок обстрілу, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
П'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- двічі неподалік Опитного - з 82-мм мінометів - 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, також ворог здійснив 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу;
- двічі поблизу Авдіївки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поруч із Верхньоторецьким - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по позиціях ОС, а саме поблизу населеного пункту Хутір Вільний - із гранатометів різних систем.
"Вчора, 8 березня, російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє зазнали поранень та один – бойового ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій троє наших захисників зазнали поранень. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
«Я досі вважаю, що заморожений конфлікт - це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати.
З роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься. Але наше завдання - це закінчити. Тому я так і бачу, що рік на всі домовленості, а далі - реалізація», - сказав президент України під час інтерв'ю.
Умные за это время уже зарылись на 10 м. под землю и все забетонировали. И на каждый выстрел из миномета отвечали бы залпом Вильхы без участия человека - радар засек, координаты передал, а комплекс тупо выстрелил. И кто-то в ад, а кто-то на фиг - с гуманизмом идите на мясокомбинат в цех забоя! Там мозги пролечат или веганом сделают.
Сивохе в руки ризочку и на Донбасс - пусть ходит по родным сепарским окопам и бьет по рукам снайперов и минометчиков...
Иначе мы вымрем и останутся только выехавшие на постоянный отдых в свои хатынки на Средиземноморской Ривьере...
вот такие любители всего идеального и выбирают бубочек и прочее жульё
А так ЗСУ тебя, с твоими дополнительными требованиями к ним, пошлют тебя повыше - в небесную канцелярию...
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: выздоровления и сил.........