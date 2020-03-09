 Українська тенісистка Бондаренко вперше з 2009 року завоювала парний титул турніру WTA

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у фінальному матчі парного розряду Бондаренко і Фішман за півтори години здобули вольову перемогу над японкою Мію Като і китаянкою Яфань Ван - 4:6, 6:3, 10:7.
Катерина Бондаренко і Шерон Фішман зіграли другий фінал поспіль на турнірах WTA. Тиждень тому в Акапулько (Мексика) українсько-канадський дует поступився у фіналі американці Дезері Кравчик та мексиканці Джуліані Олмос, яких цього разу обіграв у чвертьфіналі.
Для 33-річної Катерини Бондаренко це перший парний титул у WTA з 2009 року. В активі української тенісистки перемоги разом із сестрою Оленою в парній сітці в Празі (2009), Парижі (2008) і на Відкритому чемпіонаті Австралії (2008).
Даю прогноз... ...и шоб я вам был неправ...*)
Зеленский, свою задачу уже выполнил! -- причём, его наказали на бабки -- зря токо засветился. ...морда кислая...
Вся его Ко***** -- та *****.
В чутких и прозорливых руках -- вижу следующее: Гасилово по уровню жизни и стоны, шо нас Ойропа *******! Фсё спасение в братской России!
Потом придёт Аваков! ...типа Джугашвили... -- и начнёт закляться Сталь!
-- есть варианты -- их было ещё вчера... ...но я уже не верю.
Взбухнет Украина -- изнутри! ... бессмысленно и беспощадно, как всегда... -- шо ****** и надо.
Не знаю... -- от национальности ж, не откажесься... -- Слава Украине?