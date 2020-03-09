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 Спорт, За кордоном
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Все про:Мексика (25) перемога (323) теніс (75)

 Українська тенісистка Бондаренко вперше з 2009 року завоювала парний титул турніру WTA

Українка Катерина Бондаренко і канадка Шерон Фішман виграли турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у фінальному матчі парного розряду Бондаренко і Фішман за півтори години здобули вольову перемогу над японкою Мію Като і китаянкою Яфань Ван - 4:6, 6:3, 10:7.

Катерина Бондаренко і Шерон Фішман зіграли другий фінал поспіль на турнірах WTA. Тиждень тому в Акапулько (Мексика) українсько-канадський дует поступився у фіналі американці Дезері Кравчик та мексиканці Джуліані Олмос, яких цього разу обіграв у чвертьфіналі.

Для 33-річної Катерини Бондаренко це перший парний титул у WTA з 2009 року. В активі української тенісистки перемоги разом із сестрою Оленою в парній сітці в Празі (2009), Парижі (2008) і на Відкритому чемпіонаті Австралії (2008).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180176
 
 
 Топ коментарі
 
З днем народження, Кобзаре.

Украинская теннисистка Бондаренко впервые с 2009 года завоевала парный титул турнира WTA - Цензор.НЕТ 3007
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О! -- где меньше всего -- активистов и ботов!
Даю прогноз... ...и шоб я вам был неправ...*)
Зеленский, свою задачу уже выполнил! -- причём, его наказали на бабки -- зря токо засветился. ...морда кислая...

Вся его Команда -- та манда.
В чутких и прозорливых руках -- вижу следующее: Гасилово по уровню жизни и стоны, шо нас Ойропа наебала! Фсё спасение в братской России!

Потом придёт Аваков! ...типа Джугашвили... -- и начнёт закляться Сталь!
-- есть варианты -- их было ещё вчера... ...но я уже не верю.
Взбухнет Украина -- изнутри! ... бессмысленно и беспощадно, как всегда... -- шо хуйлам и надо.
Не знаю... -- от национальности ж, не откажесься... -- Слава Украине?
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Це звичайно важливановина. Але те, що брент обвалився до 32 дол а зараз на відскоку торгується по 36 то мабуть також важливо. Професійний рівень видань, які отримують завдання та темники від олігархів, вкрай низький.
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А что нам с той нефти, бензин станет резко дешевле? Ну так это хорошо. Россиянам плохо? Так они сами обвалили цену, разрушив сделку ОПЕК+, значит они какую-то свою игру затеяли.
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Це російський рубль? Ти якось вихватив так, що не видно
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Цены на нефть на открытии торгов в понедельник рухнули на третьУкраинская теннисистка Бондаренко впервые с 2009 года завоевала парный титул турнира WTA - Цензор.НЕТ 1874Среди причин аналитики называют выход России из сделки ОПЕК+. Так быстро стоимость нефти последний раз падала почти 30 лет назад, когда американцы начали операцию «Буря в пустыне». На открытии торгов на ICE нефть марки Brent торговалась на отметке в 31$. Эти показатели сравнимы с ценами 2016 года.Падение цен стало следствием развала сделки ОПЕК+, из которой Россия вышла в минувшую пятницу. Издание The Bell и агентство Bloomberg называют вдохновителем этого решения главу Роснефти. По их данным, Игорь Сечин с самого начала считал, что условия сделки по сдерживанию добычи невыгодны для России, а Роснефть сможет позволить себе заметное удешевление.Поддерживает решение о выходе из соглашения ОПЕК+ экономист Констанин Сонин. В своем блоге на сайте «Эха» он выразил мнение, что нынешние колебания цен несущественны по сравнению с годовыми. А попытка повлиять на мировые цены - ложная идея для страны.Власти Саудовской Аравии на этом фоне заявили об установлении рекордных скидок к отпускным ценам на нефть, источники в правительстве поделились планами резко нарастить добычу. По мнению ряда экспертов, своими агрессивными действиями саудиты смогут в скором времени вернуть Россию за стол переговоров.Аналитики Goldman Sachs предсказывает падение цен на нефть до 20 долларов за баррель в течение ближайших недель.
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Там ще фінансові індекси обвалилися від 4 до 11 відсотків. А це вже дупа світовій економіці, якщо вдень не підтянуть.
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О! -- где меньше всего -- активистов и ботов!
Даю прогноз... ...и шоб я вам был неправ...*)
Зеленский, свою задачу уже выполнил! -- причём, его наказали на бабки -- зря токо засветился. ...морда кислая...

Вся его Ко***** -- та *****.
В чутких и прозорливых руках -- вижу следующее: Гасилово по уровню жизни и стоны, шо нас Ойропа *******! Фсё спасение в братской России!

Потом придёт Аваков! ...типа Джугашвили... -- и начнёт закляться Сталь!
-- есть варианты -- их было ещё вчера... ...но я уже не верю.
Взбухнет Украина -- изнутри! ... бессмысленно и беспощадно, как всегда... -- шо ****** и надо.
Не знаю... -- от национальности ж, не откажесься... -- Слава Украине?
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По этому, чем раньше организуется новый Майдан, тем меньше шансов у ***** сделать его управляемым ФСБ. Тем больше шансов сделать его таким как надо для Украины.
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не -- уже капэць безвозвратный... ...лет через 10, с нуля опять -- тоже самое...
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Хорошо если б не через 100, как обычно в истории...
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Так же наша Свитолина сегодня выиграла турнир в Монтерее в одиночном разряде.
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