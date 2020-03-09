 За добу в Італії від ускладнень коронавірусу померли 133 людини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Кількість летальних випадків зросла на 57% - із 233 до 366.
Із загальної кількості інфікованих 622 особи повністю одужали, близько 650 осіб перебувають у лікарнях.
Заначимо, що Італія стала другою країною після Китаю за кількістю хворих і померлих від COVID-19. Про це свідчать дані сервісу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса. Так, більшість випадків інфікування, 80 тис. 699, зафіксували на материковому Китаї, на другому місці Італія, яка за добу обійшла Південну Корею (7314 випадків інфікування).
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
Новые смерти: 133 в Италии, 49 в Иране, 28 в Китае, 7 в Испании, 3 во Франции, 2 в Нидерландах, 2 в США, 2 в Южной Корее
Для COVID-19 данные на сегодня предполагают, что 80% инфекций являются легкими или бессимптомными, 15% являются тяжелыми инфекциями, требующими кислородной терапии и 5% являются критическими случаями, которые требуют искусственной вентиляции легких. Эти тяжелые и критические случаи инфекции более серьезны, чем наблюдаются при гриппе", - заявляют в Минздраве.
По имеющимся данным, наиболее подвержены риску тяжелой гриппозной инфекции дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитом. Источник: https://censor.net.ua/n3180108
а обманывать значит говорить людям что все хорошо а они в свою очередь будут идти и заражаться и заражать
Українцям почнуть додатково надсилати 12 нових платіжок за комунальні послуги
эпоха ЗЕбности - все время и деньги будут уходить на заботу о выживании
хочешь выжить - выбрось Клоуна !
Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/***********-pochnut-dodatkovo-nadsilati-12-novih-platizhok-za-komunalni-poslugi-1504710.html
Саудовская Аравия запрещает поездки в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Ливан, Сирию, Южную Корею, Египет, Италию и Ирак и обратно из-за коронавируса...
Невже самих стареньких косить ?
☹️
А тому до нього ні в кого із людей на планеті немає набутого імунітету. Без імунітету людина сама не вилікується. І основне - особливість пенсіонерів в тому що в них практично повністю деградований тимус, як наслідок отримати новий імунітет неможливо, а так як і набутого немає то...
Навпаки, треба думати, як не захворіти або одужати.
Самый молодой из умерших в Италии - 62 года. Ну и если есть диабет, астма, проблемы с сердцем... дети как раз оч мало болеют в эту эпидемию.
Пийте мультивітаміни. Різні. Насичуйте організм.
Я серйозно.
Я ще вдома купила чистотіл у краплях.
Беру коли 1 коли 2 рази на день по 4-5 крапель.
Хай Вам передадуть.
Я вважала, що його приймають від папіломи, а це ж і є вірус..
Тому потрібно обережно його використовувати.
Отрута в малих дозах може бути ліками.
Це - золотий чистотіл якийсь.
Всі питання стосовно формування "ціни" слід адресувати до коронавірусу, якщо вже "намордніки" подорожчали в рази, то як продукт на спирті!!! може не відреагувати!?..
Китайцы тут в основном студенты, а поляки - работяги.
А вот украинцы, кого знаю - профессора.
полочках с "био" товарами. Недавно в Кауфхалле наткнулся на аккуратно упакованные
стеклянные баночки... Говорят, что телятину есть нехорошо из-за выбросов - надо
переходить на червей и пересаживаться на электромобиль с заправкой у очередного ветряка.
А вы не ешьте экзотических свиней, которые - по корану - для поедания не предназначены. А ешьте тюленей - обычную пищу эскимосов, у которых коронавирус не обнаружен. Пока.
Если нет хронических, то за 70.
В Кореї за весь час померло меньше.
Да! Я вот почитал одного совка, хироманта, так вроде очень грамотно высрал что это реально, ну, то что типо линии и т.д.
Даже меньше. От испанки смертность была в разы выше.
Хоча у мене тут колега теж сказав, що це - фарма-лоббі таке витворяють.
А что касается расклада преимуществ разных политических систем - то те кому прилетело от капитализма, ясный пень, обеими руками за капитализм! А те кто оказался на дне, естественно будут ностальгировать о тех временах, где им жилось лучше!
Сопоставим минимальную советскую пенсию 50 рублей = 250 буханок хлеба (хлеб 20 коп) и украинскую минимальную пенсию 1665 гривен = 100 буханок (хлеб 15 гривен и вес на 50грамм меньше)... И это в Агроблядской стране!
Вы не поняли, я не за коммунизм!
Меня бесит когда засранцы, ничего в свой жизни не построившие, нажившиеся на спекуляции чужим трудом, развалившие экономику, корчат из себя неведомо что и с пеной у рта доказывают что всё хорошо, только потому, что лично им хорошо!
А совковые госцены отнюдь не были "дешевыми" это миф, там как раз все было экономически просчитано, доказательством чему межценовое соотношение тогда и сейчас как например хлеб=колбаса, только нужно делать поправку на наличие в современной "колбасе" вместо свинины-говядины сои, дешевого куриного мяса и европейских отходов от производства их колбасы...
Украина относится к 16 странам в мире которые с 1991 года не увеличили, а уменшили свой ВВП . Так что нравится это или нет, но факты (статистика) вещь упрямая и сегодня мы производим меньше чем 30 лет назад, и стало быть в среднем живём хуже чем тогда.
Даже не смотря на то, что Ахметову недавно прилетела ещё одна "хатынка" за 200 миллионов долларов!..
Даю справку: в совет время спросил у специалиста, почему едят колбасу по 2,70 руб/кг аж зеленую - и никакого ботулизма. Он помялся и ответил, что палочка ботулизма живет на животном белке, а в дешевой мягкой колбасе животного белка нет, потому и бутулизма нет.
Так вот, сравните цены на сахар, водку, мясо и др. Для объективности.
Какая была рыночная цена вполне приличного батона, который продавали по госцене за 15 коп?
...главно, шо б обслуга украинская на борту была! -- пароходик-то, немецкий...*)
Про Италию: там очень строгое ограничение скоростного режима! -- "швайнэ гельд", как немцы говорят.
Я нигде в мире не видел, шо бы трупы на дорогах валялись -- свежие и протухшие! -- в Италии насмотрелся...
Готов с любым или любой поспорить -- за шо сказал! -- но, токо -- шоб спорщики были из Италии!
...или поверьте мне наслово...
...блин, в Тунисе и в Грузии такие же...
-- кто небыл -- тот будет! -- кто был -- не забудет! ...про Италию...*)
Цена нефти марки Brent, добываемой в Северном море, сразу после открытия торгов в Азии в понедельник, 9 марта, составила 33,59 доллара за баррель. По данным информагентства Reuters, это на 25,8 процента меньше, чем вечером в пятницу, 6 марта. В последний раз цены на нефть опускались до такого уровня в начале 2016 года.
https://polemika.com.ua/ekonomika/2020/03/09/42734/
COVID-2019 распространяется по России - обнаружены еще 3 случая, один из которых на границе с Украиной
Новые случаи COVID-2019 завиксированы в Московской, Калининградской, а также граничащей с Украиной Белгородской областях РФ.
https://www.dialog.ua/russia/202736_1583675300
По Китаю - большая статистика, там смертность 6%. Но тут бо-о-ольшие вопросы с регистрацией заболевших. Полагаю, реально от заболевших - в разы меньше - многих не регистрируют, а вот у больных с тяжелой формой - там плохо.
Уже какому-то студенту из Сингапура местная английская шпана успела
продемонстрировать свою агрессивную быдлоту - вербально.