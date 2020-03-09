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Матеріали за темою:
Все про:Італія (392) смерть (3898) COVID-19 (577)

 За добу в Італії від ускладнень коронавірусу померли 133 людини

За даними Агентства цивільного захисту Італії, загальна кількість випадків захворювання за добу зросла на 25% і досягла 7375 випадків (проти 5883).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Кількість летальних випадків зросла на 57% - із 233 до 366.

Із загальної кількості інфікованих 622 особи повністю одужали, близько 650 осіб перебувають у лікарнях.

Заначимо, що Італія стала другою країною після Китаю за кількістю хворих і померлих від COVID-19. Про це свідчать дані сервісу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса. Так, більшість випадків інфікування, 80 тис. 699, зафіксували на материковому Китаї, на другому місці Італія, яка за добу обійшла Південну Корею (7314 випадків інфікування).

Читайте: У літаку з хворою на коронавірус громадянкою Молдови були українці

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180175
 
 
 Топ коментарі
 
это вообще мерзительно оболванивать людей такими методами -типа не бойтесь ведь повыздыхают только старые За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека - Цензор.НЕТ 3795у вас тварей что родителей нет или думаете что их не достанет тяжкая участь?
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Думаю через старіючу націю. В Італії середній вік високий, а літні люди важче переносять цю хворобу
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Смертность как у гриппа, бояться тут нечего, утверждал один клоун
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Лучше не читать... сводка за день:
Новые смерти: 133 в Италии, 49 в Иране, 28 в Китае, 7 в Испании, 3 во Франции, 2 в Нидерландах, 2 в США, 2 в Южной Корее
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Думаю через старіючу націю. В Італії середній вік високий, а літні люди важче переносять цю хворобу
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Как версия...А если учесть, что в старости у каждого куча других болячек, то это даже не удивительно!
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ты лучше не думай-это у тебя плохо получается А читай данные ВОЗ а они такие:

Для COVID-19 данные на сегодня предполагают, что 80% инфекций являются легкими или бессимптомными, 15% являются тяжелыми инфекциями, требующими кислородной терапии и 5% являются критическими случаями, которые требуют искусственной вентиляции легких. Эти тяжелые и критические случаи инфекции более серьезны, чем наблюдаются при гриппе", - заявляют в Минздраве.
По имеющимся данным, наиболее подвержены риску тяжелой гриппозной инфекции дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитом. Источник: https://censor.net.ua/n3180108
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По имеющимся данным, наиболее подвержены риску тяжелой гриппозной инфекции дети и т. д.
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интересно, что дети почти не страдают от этой китайской х...ни. ходят слухи, что что-то общее с ВИЧ есть.
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это вообще мерзительно оболванивать людей такими методами -типа не бойтесь ведь повыздыхают только старые За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека - Цензор.НЕТ 3795у вас тварей что родителей нет или думаете что их не достанет тяжкая участь?
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что ты предлагаешь? высказывать неудовольствие все мастера.
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я предлагаю не писдеть а Говорить Правду быть может это кого то спасет- предупрежден значит вооружен
а обманывать значит говорить людям что все хорошо а они в свою очередь будут идти и заражаться и заражать
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не знаешь какой вирус страшнее: корона или зеля


Українцям почнуть додатково надсилати 12 нових платіжок за комунальні послуги
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Израиль планирует ввести карантин для всех, прибывающих из-за границы За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека - Цензор.НЕТ 7841
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Дополню еще:
Саудовская Аравия запрещает поездки в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Ливан, Сирию, Южную Корею, Египет, Италию и Ирак и обратно из-за коронавируса...
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Чому так багато померлих в Італії ?
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Але ж рівень життя, медицини ...
Невже самих стареньких косить ?
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Це новий вірус. Повністю новий. (Швидше за все біологічна зброя, но це не важливо)
А тому до нього ні в кого із людей на планеті немає набутого імунітету. Без імунітету людина сама не вилікується. І основне - особливість пенсіонерів в тому що в них практично повністю деградований тимус, як наслідок отримати новий імунітет неможливо, а так як і набутого немає то...
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Але готуватися до смерті теж якось не виходить.
Навпаки, треба думати, як не захворіти або одужати.
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Невже самих стареньких косить ?
Самый молодой из умерших в Италии - 62 года. Ну и если есть диабет, астма, проблемы с сердцем... дети как раз оч мало болеют в эту эпидемию.
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Че то мне не прикольно нифига ,по идее уж лучше на Донбасе погибнуть чем бессмысленно от какого то обосраного вируса.
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Відставити паніку !
Пийте мультивітаміни. Різні. Насичуйте організм.
Я серйозно.
Я ще вдома купила чистотіл у краплях.
Беру коли 1 коли 2 рази на день по 4-5 крапель.
Хай Вам передадуть.
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Та тут треба не чистотiл а до попа на сповiдь, з нашим життям нерозкаяним вмирати суворо не камельфо .
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Сповідь не поможе, а чистотіл - так.
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Цікава думка про чистотіл.
Я вважала, що його приймають від папіломи, а це ж і є вірус..
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Мені в Зеленій Аптеці в Житомирі дали. Екстракт. Він для зовнішнього і внутрішнього використання. Я, звичайно, уважно почитала інструкцію - там написано, що підвищує активність імунної системи + протизапальна, антимікробна, антигістамінна, знеболююча дія + простудні захворювання - я кашляла якраз.
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Ви тільки попередьте "клієнтів" що настій чистотіла це не бояришник, він отруйний, і його на грудь приймати не можна, бо тоді коронавірус нагло втратить одне потенційне тіло.. За добу в Італії від ускладнень коронавірусу померли 133 людини - Цензор.НЕТ 9531
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Звісно, отруйний.
Тому потрібно обережно його використовувати.
Отрута в малих дозах може бути ліками.
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О, а в мене якраз є один літр настоянки чистотілу, продаю по 5$ за краплю, стаємо в чергу, робимо заявки... За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека - Цензор.НЕТ 1120 За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека - Цензор.НЕТ 2352
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Нічого собі у Вас розцінки.
Це - золотий чистотіл якийсь. За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека - Цензор.НЕТ 857
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Дорога ложка до обіду...
Всі питання стосовно формування "ціни" слід адресувати до коронавірусу, якщо вже "намордніки" подорожчали в рази, то як продукт на спирті!!! може не відреагувати!?..

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Промывание нос и ротовую полость раствором перекиси водорода по методу профессора Неумывакина
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Да уж. Думаю нас ждет испанка-лайт, но умирать будут в большинстве своем люди за 50. Вакцина в лучшем случае будет через полгода. Печаль......
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Испанка без вакцины кончилась, а вообще, все от рыбы и морепродуктов.
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От поедания китайскими богачами экзотических животных для этого не особенно предназначенных.
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Хм... Вы заходили когда-нибудь в китайский магазин для китайцев расположенный в китайском квартале? Зайдите при случае, один запах чего стоит! А по виду я бы там что-то купить побоялся, как-то маринованые черви меня не вдохновляют. Впрочем, если бы угостили, не отказался. За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека - Цензор.НЕТ 6007
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У нас "китайского квартала" нет, китайские магазины есть, но польских не меньше.
Китайцы тут в основном студенты, а поляки - работяги.
А вот украинцы, кого знаю - профессора. За добу в Італії від ускладнень коронавірусу померли 133 людини - Цензор.НЕТ 9854
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Сушеных или жаренных мучных червей теперь предлагают и в немецких супермаркетах на
полочках с "био" товарами. За добу в Італії від ускладнень коронавірусу померли 133 людини - Цензор.НЕТ 6307 Недавно в Кауфхалле наткнулся на аккуратно упакованные
стеклянные баночки... Говорят, что телятину есть нехорошо из-за выбросов - надо
переходить на червей и пересаживаться на электромобиль с заправкой у очередного ветряка. За добу в Італії від ускладнень коронавірусу померли 133 людини - Цензор.НЕТ 5327
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От поедания китайскими богачами экзотических животных для этого не особенно предназначенных.
А вы не ешьте экзотических свиней, которые - по корану - для поедания не предназначены. А ешьте тюленей - обычную пищу эскимосов, у которых коронавирус не обнаружен. Пока.
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умирать будут в большинстве своем люди за 50.

Если нет хронических, то за 70.
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133 людини за сутки. В розвиненій країні. Приплили...
В Кореї за весь час померло меньше.
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Вы давно были в Италии? Если недавно, то могли бы обратить внимание на состояние улиц в том же Риме - тихий ужас, столько мусора я не видел нигде...
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В Тунисе наверное больше)) хотя в Риме я не был, поэтому сравнивать не могу
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. Лекарств от вируса этого нет в природе, вакцины долго не будет. Умрут все те кому положено. Остановить передающийся воздушно-капельным путем вирус невозможно никаким карантином.
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Умрут все те кому положено.\\\\\\\\\\\

Да! Я вот почитал одного совка, хироманта, так вроде очень грамотно высрал что это реально, ну, то что типо линии и т.д.
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Смертность как у гриппа, бояться тут нечего, утверждал один клоун
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Смертность как у гриппа, бояться тут нечего, утверждал один клоун
Даже меньше. От испанки смертность была в разы выше.
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Чому не чутно нових запевнень зевлади, що неба лише обсервація, а не карантин?
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Хай вилізе та лупата зе-мавпа і розкаже про маркетинговий хід.

Хоча у мене тут колега теж сказав, що це - фарма-лоббі таке витворяють.
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Патамуша в Канаде все поступают по советам Супрун.
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Смаглийчук сейчас напишет, что это просто новые партии масок нужно продавать, и больше нужно боятся обычного гриппа.
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Я не хвалил "савецких" людей!
А что касается расклада преимуществ разных политических систем - то те кому прилетело от капитализма, ясный пень, обеими руками за капитализм! А те кто оказался на дне, естественно будут ностальгировать о тех временах, где им жилось лучше!
Сопоставим минимальную советскую пенсию 50 рублей = 250 буханок хлеба (хлеб 20 коп) и украинскую минимальную пенсию 1665 гривен = 100 буханок (хлеб 15 гривен и вес на 50грамм меньше)... И это в Агроблядской стране!
Вы не поняли, я не за коммунизм!
Меня бесит когда засранцы, ничего в свой жизни не построившие, нажившиеся на спекуляции чужим трудом, развалившие экономику, корчат из себя неведомо что и с пеной у рта доказывают что всё хорошо, только потому, что лично им хорошо!
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Вы одним хлебом Питаетесь? Сравните ещё хотя бы 10 позиций и прозрение. Только берите рыночные совковые цены, а не мифические "госцены" по которым можно было купить либо избранным, либо выиграв в лотерею.
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А что, пенсионеры ещё и айфоны вместе с плазмами на свои 1665 гривень покупают?
А совковые госцены отнюдь не были "дешевыми" это миф, там как раз все было экономически просчитано, доказательством чему межценовое соотношение тогда и сейчас как например хлеб=колбаса, только нужно делать поправку на наличие в современной "колбасе" вместо свинины-говядины сои, дешевого куриного мяса и европейских отходов от производства их колбасы...
Украина относится к 16 странам в мире которые с 1991 года не увеличили, а уменшили свой ВВП . Так что нравится это или нет, но факты (статистика) вещь упрямая и сегодня мы производим меньше чем 30 лет назад, и стало быть в среднем живём хуже чем тогда.
Даже не смотря на то, что Ахметову недавно прилетела ещё одна "хатынка" за 200 миллионов долларов!..
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только нужно делать поправку на наличие в современной "колбасе" вместо свинины-говядины сои, дешевого куриного мяса и европейских отходов от производства их колбасы...
Даю справку: в совет время спросил у специалиста, почему едят колбасу по 2,70 руб/кг аж зеленую - и никакого ботулизма. Он помялся и ответил, что палочка ботулизма живет на животном белке, а в дешевой мягкой колбасе животного белка нет, потому и бутулизма нет.
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Я не про плазмы. А про линейку продуктов. Общеизвестно, что хлеб и колбаса для населения в совке дотировались за счёт продажи нефти десятилетиями. Это политика партии, не в последнюю очередь приводившая к диким перекосам в экономике. Когда зерно в Канаде покупали по 10-15 цент за кг, а готовый хлеб продавали по 25 условных центов за тысячи км от Канады.
Так вот, сравните цены на сахар, водку, мясо и др. Для объективности.
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Только берите рыночные совковые цены, а не мифические "госцены" по которым можно было купить либо избранным, либо выиграв в лотерею.
Какая была рыночная цена вполне приличного батона, который продавали по госцене за 15 коп?
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Чего приуныли, у нас на дорогах в ДТП только за прошлый год погибло 3454 человека - и никто и в ус не дует!
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Це ні про що. При такій летальності кількість загиблих буде рахуватись мільйонами. Навіть за офіційними даними ВОЗ по вказаній ними летальності, яка може бути сильно заниженою, на таке місто як наприклад Москва буде около 100 000 жертв.
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У меня пароходный тур в Италию ... -- осенью.

...главно, шо б обслуга украинская на борту была! -- пароходик-то, немецкий...*)

Про Италию: там очень строгое ограничение скоростного режима! -- "швайнэ гельд", как немцы говорят.
Я нигде в мире не видел, шо бы трупы на дорогах валялись -- свежие и протухшие! -- в Италии насмотрелся...
Готов с любым или любой поспорить -- за шо сказал! -- но, токо -- шоб спорщики были из Италии!
...или поверьте мне наслово...
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Ещё -- была такая советская кинуха -- "Приключения итальянцев в России"... -- там итальянскую больничку показывали... -- она реально такая!

...блин, в Тунисе и в Грузии такие же...
-- кто небыл -- тот будет! -- кто был -- не забудет! ...про Италию...*)
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на понедельник, 9 марта, составила Брент- 33,59 доллара за баррель. Об этом сообщает DW.

Цена нефти марки Brent, добываемой в Северном море, сразу после открытия торгов в Азии в понедельник, 9 марта, составила 33,59 доллара за баррель. По данным информагентства Reuters, это на 25,8 процента меньше, чем вечером в пятницу, 6 марта. В последний раз цены на нефть опускались до такого уровня в начале 2016 года.
https://polemika.com.ua/ekonomika/2020/03/09/42734/
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Закрываете границу с РФ...

COVID-2019 распространяется по России - обнаружены еще 3 случая, один из которых на границе с Украиной
Новые случаи COVID-2019 завиксированы в Московской, Калининградской, а также граничащей с Украиной Белгородской областях РФ.
https://www.dialog.ua/russia/202736_1583675300
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ППц летальність. Далі 50%. Будем надіятись що така статистика через те що тільки початок епідемії та демографічну старість італійської нації. І що далі все виправиться.
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Яким чином виправиться, якщо зі зростаючою кількістю інфікованих посилюється навантаження на медичні заклади та мед. персонал. Єдина надія на те, що влітку високі температури призупинять наступ вірусу.
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ППц летальність. Далі 50%.

По Китаю - большая статистика, там смертность 6%. Но тут бо-о-ольшие вопросы с регистрацией заболевших. Полагаю, реально от заболевших - в разы меньше - многих не регистрируют, а вот у больных с тяжелой формой - там плохо.
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Хм, я оказался в самом зараженном графстве Англии. У нас двоих выявили. За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека - Цензор.НЕТ 8035
Уже какому-то студенту из Сингапура местная английская шпана успела
продемонстрировать свою агрессивную быдлоту - вербально.
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Офігєть. Тримаймось. Любимо один одного. Без любові людина загине.
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