 За добу в Італії від ускладнень коронавірусу померли 133 людини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Кількість летальних випадків зросла на 57% - із 233 до 366.

Із загальної кількості інфікованих 622 особи повністю одужали, близько 650 осіб перебувають у лікарнях.

Заначимо, що Італія стала другою країною після Китаю за кількістю хворих і померлих від COVID-19. Про це свідчать дані сервісу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса. Так, більшість випадків інфікування, 80 тис. 699, зафіксували на материковому Китаї, на другому місці Італія, яка за добу обійшла Південну Корею (7314 випадків інфікування).

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.