 Пацієнтку з підозрою на коронавірус госпіталізовано в Житомирі

Заступниця міського голови Марія Місюрова 8 березня підтвердила Житомир.info, що в інфекційне відділення міської лікарні надійшла пацієнтка, жителька Житомирської області, яка зараз проходить відповідне обстеження, інформує Цензор.НЕТ.
"Пацієнтка є, вона проходить обстеження, але остаточних даних поки немає. Поки що діагноз не підтверджується, тому що є клінічні ознаки, епідеміологічні ознаки. Тому на сьогодні впевнено неможливо сказати, але людина госпіталізована і перебуває на лікуванні. Забір аналізів зроблено, тому, думаю, за день-два ми знатимемо результат", - розповіла Марія Місюрова.
За її словами, пацієнтка – не житомирянка, поступила вона з області в інфекційне відділення лікарні №1, тому що саме цей медзаклад визначений госпітальною базою для лікування хворих з підозрою на коронавірус.
Нагадаємо, в Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка в Італії.
Україна в центрі Європи
Наївно думати що ця штука омине Україну
Порада
+Владі України треба готуватися до гіршого,а надіятись на краще!
Ви що байок наслухались
Я розібю ваші погляди ти, коли на вулицях просто будуть падати люди, не дай Боже, але що має бути те буде, це для того щоб багато хто зрозумів що він як людина всього навсього гість тут а не цар
Ну який з По' може бути національний герой
https://www.youtube.com/watch?v=XFyjyyqfsHw
Сарказм, звичайно.
🤔
🤔
🤔😄
В мире реальный продукт, в физическом выражении, производят всего 20% населения, остальные 80% занимаются спекуляцией, передвигая созданное другими с места на место. Если экономический кризис развернется, половина спекулянтов превратится в "бомжей" и это приведёт к такому развитию преступности, что мало не покажется!
С продуктов которые вы покупаете в магазине на собственно производителя, приходится в лучшем случае одна треть стоимости, а если точнее 2/9 стоимости (если отнять налоги) остальное накрутки людей (спекулянтов), которые передвигают товар с места на место решительно ничего к нему не добавляя, но имея гораздо большУю прибыль чем сам производитель.
Экономические кризисы стран, как раз и связаны с перегрузкой спекулянтами одной из чаш экономического равновесия, перегруз которых периодически и приводит к сбрасыванию лишней биомассы для восстановления равновесия
Эта женщина могла заразить многих людей, а они ещё кого то заражают, даже не знаю об этом.