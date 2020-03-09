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Матеріали за темою:
Все про:лікарня (283) Житомир (210) COVID-19 (577)

 Пацієнтку з підозрою на коронавірус госпіталізовано в Житомирі

До Житомирської лікарні №1 надійшла мешканка області з підозрою на коронавірус.

Заступниця міського голови Марія Місюрова 8 березня підтвердила Житомир.info, що в інфекційне відділення міської лікарні надійшла пацієнтка, жителька Житомирської області, яка зараз проходить відповідне обстеження, інформує Цензор.НЕТ.

"Пацієнтка є, вона проходить обстеження, але остаточних даних поки немає. Поки що діагноз не підтверджується, тому що є клінічні ознаки, епідеміологічні ознаки. Тому на сьогодні впевнено неможливо сказати, але людина госпіталізована і перебуває на лікуванні. Забір аналізів зроблено, тому, думаю, за день-два ми знатимемо результат", - розповіла Марія Місюрова.

За її словами, пацієнтка – не житомирянка, поступила вона з області в інфекційне відділення лікарні №1, тому що саме цей медзаклад визначений госпітальною базою для лікування хворих з підозрою на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодна погода, антибіотики і часник не допоможуть у разі коронавірусу, - ВООЗ спростовує поширені міфи

Нагадаємо, в Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка в Італії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180173
 
 
 Топ коментарі
 
Зрозуміло. Ви мабудь релігійний фанатик. Співчуваю
🤔😄
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У Хмельницькому з підозрою на коронавірус шпиталізували 44-річного священика. Він повернувся з Греції, де був у паломницькій мандрівці на Афоні. Зараз він на штучній вентиляції легень.

https://www.youtube.com/watch?v=XFyjyyqfsHw
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А це з метою профілактики, вірус читає Цензор, бачить що його тут чекають, і обходить Україну десятою дорогою (в Італії)... Пациентка с подозрением на коронавирус госпитализирована в Житомире - Цензор.НЕТ 2330
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вже 110 країн
Україна в центрі Європи
Наївно думати що ця штука омине Україну

Порада
+Владі України треба готуватися до гіршого,а надіятись на краще!
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Почему такой пессимизм? Такой кризис открывает новые возможности и запускает социальные лифты. И нужно постараться воспользоваться открывающимися перспективами.
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пісимізм у чому, в реальних речах
Ви що байок наслухались

Я розібю ваші погляди ти, коли на вулицях просто будуть падати люди, не дай Боже, але що має бути те буде, це для того щоб багато хто зрозумів що він як людина всього навсього гість тут а не цар
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Если на улицах будут падать люди, то во-первых на все воля Божья, а во-вторых нужно оптимистично и максимально быстро убирать труппы с улиц.
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ЦенЗОР! Вы теперь каждый случай госпитализации с вирусной пневмонией освещать в ленте будете?
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А це з метою профілактики, вірус читає Цензор, бачить що його тут чекають, і обходить Україну десятою дорогою (в Італії)...
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А где пикеты и покрышки? Не порядок!!! Почему не требуют сжечь?
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это печально. когда обосравшееся быдло пытаются представить нац. героями.
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Ось тут я с тобою повністю погоджуюсь...
Ну який з По' може бути національний герой Пациентка с подозрением на коронавирус госпитализирована в Житомире - Цензор.НЕТ 5753
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у тебя чисто кацапский стиль троллинга. не интересно. впрочем, если бы мне платили, такие люди были бы золотым дном.
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У Хмельницькому з підозрою на коронавірус шпиталізували 44-річного священика. Він повернувся з Греції, де був у паломницькій мандрівці на Афоні. Зараз він на штучній вентиляції легень.

https://www.youtube.com/watch?v=XFyjyyqfsHw
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Якщо вона дійсно хвора на короно вірус, то це означає що два тижні вона заражала оточуючих. Це не є добре
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Тому що людина заражена короно вірусом не відчуває хвороби 10-14 днів, але є переносником вірусу. У цьому і є одна із головних проблем цієї зарази
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Это очевидно. Вопрос в чем плохо что она ходила и заражала всех встречных. Это естественный ход событий и единственно возможный при вирусной инфекции, что тут плохого или хорошего?
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Погано тому що більше людей можуть бути інфіковані COVID-19.
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122 людини померло в Італії за один день. Невже мало? А що станеться в Україні якщо хвороба пошириться?
🤔
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Ничего не станется. Лекарств от вируса этого нет в природе, вакцины долго не будет. Умрут все те кому положено. Остановить передающийся воздушно-капельным путем вирус невозможно никаким карантином.
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То ви китайцям розповідайте які, доречі, майже зупинили розповсюдження COVID-19 у себе чим спасли бато життів
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Подивіться на статистику. Там майже немає нових інфікованих та померлих.
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И что ? Это остановило вирус в Мире? Кроме того, есть реальная угроза окозамыливания китайских властей. Но это не имеет значения существенного. Вирус обязательно доберется до самых дальних уголков планеты и соберет свою жатву.
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Якщо все так як ви кажете, то чому ви живий, та народились?
🤔
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Ви ж не хочете щоб так безглуздо померли ваші батьки чи ваші літні родичі, не дай бог звісно. Чи ви теж все це спишите на статистику?
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Вы находитесь в психологическом статусе ребенка и не понимаете что такое жизнь и чем она отличается от смерти. пока.
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Зрозуміло. Ви мабудь релігійний фанатик. Співчуваю
🤔😄
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Нефть никому будет не нужна, если мир вместо того, чтобы жить, будет бороться с коронавирусом.
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Падение цены на нефть, потянет за собой в кризис всю мировую экономику и начнется такой трындец что мало не покажется! (люди и государств живущие за "доходы" от нефти окажутся без средств существования и перестанут потреблять товары и услуги что в свою очередь повлечёт падение промышленности)
В мире реальный продукт, в физическом выражении, производят всего 20% населения, остальные 80% занимаются спекуляцией, передвигая созданное другими с места на место. Если экономический кризис развернется, половина спекулянтов превратится в "бомжей" и это приведёт к такому развитию преступности, что мало не покажется!
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а нашо нам та промисловість, якщо всі загинуть.. радійте життю.. поки що Пациентка с подозрением на коронавирус госпитализирована в Житомире - Цензор.НЕТ 1154
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Ага, те кто изобретает технику - сидят а Америке и создают работу для прислуги спекулянтов - тех кто заправляет технику спекулянтов. Все остальные спекулянты - ездят эту технику.
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Для вас это сложно понять, попробую объяснить.
С продуктов которые вы покупаете в магазине на собственно производителя, приходится в лучшем случае одна треть стоимости, а если точнее 2/9 стоимости (если отнять налоги) остальное накрутки людей (спекулянтов), которые передвигают товар с места на место решительно ничего к нему не добавляя, но имея гораздо большУю прибыль чем сам производитель.
Экономические кризисы стран, как раз и связаны с перегрузкой спекулянтами одной из чаш экономического равновесия, перегруз которых периодически и приводит к сбрасыванию лишней биомассы для восстановления равновесия
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Есть у этого вируса офигенно нехорошее свойство: он может передаваться до появления симптомов. Это что то необычное. Чтоб передаваться - вирусов в организме человека должно быть много. Следовательно он должен заразить и уничтожить много клеток. Следовательно это должно нанести определённый урон организму, который станет ощутим. Вот как эта хрень умудряется с одной стороны, плодиться в организме - но с другой стороны, делать это так - чтоб это было до поры не заметно?! Скажете случайная мутация?!

Эта женщина могла заразить многих людей, а они ещё кого то заражают, даже не знаю об этом.
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Клинический прогноз для бабы который гласит что; "Либо помрёт, либо жить будет" в пять раз опаснее коронавируса, от которого шансы умереть в пять раз ниже, максимум 20% или иначе говоря, один к пяти... Пациентка с подозрением на коронавирус госпитализирована в Житомире - Цензор.НЕТ 5491
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А много ли нужно ума наших граждан лечить и обследовать в тех же Италиях и Китаях,а потом тащить к нам в страну. Выделить на это деньги. Но здесь нужен пиар и мутилово денег. Например,в Одессе отмывают на какой то непонятной дезинфекции маршруток( бред бредовый). Пришло время намыть денег. Повод есть - вирус.
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