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 Політика України
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Все про:Кабмін (3880) Роттердам+ (47) Кравчук Євгенія (37) Денис Шмигаль (71)

 Поблажок для Шмигаля не буде, якщо з'являться докази його причетності до "Роттердам+", - "слуга народу" Кравчук. ВIДЕО

Якщо з'являться докази і підтвердження звинувачень у корупції прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, поблажок для нього не буде.

Так прокоментувала зв'язок новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зі схемою "Роттердам+" заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський: "У травні ймовірний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю"

Вона підкреслила: перше, що нова влада зробила в енергетичній сфері, - скасувала формулу "Роттердам+".

"Якщо хоч хтось знайде докази чи зараз будуть якісь корупційні звинувачення – повірте, ніяких поблажок ні для кого не буде. Зараз немає жодної підстави говорити, що Денис Шмигаль є кимось іншим, аніж людиною президента", - наголосила Кравчук.

Видання зазначає, що в 2017-2018 роках, коли Денис Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС, енергетичний холдинг Ріната Ахметова задешево, за копійки купував вугілля на Донбасі і за формулою "Роттердам+" виробляв з нього електроенергію на Бурштинській ТЕС, яку за європейськими цінами продавав до Європи, зокрема, до Словаччини – маючи при цьому величезні надприбутки.

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Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду.

Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Також було значно оновлено склад Кабміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180172
 
   
 Топ коментарі
 
Какие побоажки? О чем ты бредиш плесень зеленая?? Мы уже увидели и услышали это временное техническое недоразумение которое не успев прийти подает украинскую воду на военные базы кацапне в Крыму. Вопрос стоит только побыстрее вас сковырнуть пока капитуляция не стала необратимой!!!!
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Его гнать нахуй нужно уже за его заяву о воде в Крым!
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"Видання зазначає, що в 2017-2018 роках, коли Денис Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС, енергетичний холдинг Ріната Ахметова." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3180172
Що вам ще незрозуміло? Будь ласка, ось алгоритм формування влади в Україні.
04.11.2014 до 04.12.2015 - менеджер з взаємодії з місцевими органами влади ДТЕК Добротвірська ТЕС (належить Ахметову і знаходиться на території Кам'янка-Бузького р-ну)
09.12.2015 до цього часу голова Кам'янка-Бузької районної ради.

Правильна "взаємодія з органами влади" всі питання вирішує.
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а шо, перед призначенням ума перевірити у тебе не хватило, слугоуродівська курво?
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цікаво ...коли на посаду призначали не перевірили кого беруть ?
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А что означает, что Порошенко был министром при Януковиче, причем не в наследство достался, а вошел позже, в расцвете коррупции? И о что он обещал ФСБшным агентам Фирташу и Левочкину в Вене за поддержку на выборах? Уничтожение добробатов в Иловайске? Нужно создать ТСК в Раде
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