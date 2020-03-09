 Українські прокурори як слухачі візьмуть участь у суді в справі про збитий MH17 у Нідерландах, - Офіс генпрокурора

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, усі сторони підтвердили свою цілковиту готовність до співпраці.
Зокрема, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов запевнив, що ця справа - один із ключових пріоритетів у діяльності органів прокураури, "тому національні правоохоронні органи не тільки готові ще ефективніше розслідувати злочин, а й якнайшвидше знайти всіх винних у трагедії для притягнення до кримінальної відповідальності".
Представники JIT домовилися про подальші кроки у своїй роботі, а також обговорили початок судового процесу, який стартує 9 березня в комплексі юстиції "Схіпхол". У суді як слухачі візьмуть участь і українські прокурори.
Нагадаємо, посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов напередодні повідомив, що делегацію України, яка спостерігатиме за перебігом судових слухань у справі МН17 у Нідерландах, очолить заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. Він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування.
8 березня в Амстердамі узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора до JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг-777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.
и єто только 5мин. после открытия=))
из комментариев:
Ирина Новикова3 минуты назад
Если не отскочит, то наше правительство нам пенсию сделает с 80 лет
Колян Кроновирусный3 минуты назад
Пенсии не будет
(C)
@_Fashington
(С)
@_Fashington
🤔😄
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СЛАВА БОГУ, шо не як обвинувачі. Бо ЗЕбільні "прокурори" запороли б і цю справу на втіху пуйлу.