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 Політика України, За кордоном
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 Українські прокурори як слухачі візьмуть участь у суді в справі про збитий MH17 у Нідерландах, - Офіс генпрокурора

Після підписання документів про продовження роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT) у справі про збитий літак рейсу MH17 і її поновлення відбулось перше засідання в новому складі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, усі сторони підтвердили свою цілковиту готовність до співпраці.

Зокрема, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов запевнив, що ця справа - один із ключових пріоритетів у діяльності органів прокураури, "тому національні правоохоронні органи не тільки готові ще ефективніше розслідувати злочин, а й якнайшвидше знайти всіх винних у трагедії для притягнення до кримінальної відповідальності".

Представники JIT домовилися про подальші кроки у своїй роботі, а також обговорили початок судового процесу, який стартує 9 березня в комплексі юстиції "Схіпхол". У суді як слухачі візьмуть участь і українські прокурори.

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Нагадаємо, посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов напередодні повідомив, що делегацію України, яка спостерігатиме за перебігом судових слухань у справі МН17 у Нідерландах, очолить заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. Він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування.

8 березня в Амстердамі узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора до JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг-777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180170
 
 
 Топ коментарі
 
Козломордыс привет с нефтяных полей=))
и єто только 5мин. после открытия=))
Украинские прокуроры в качестве слушателей примут участие в суде по делу о сбитом MH17 в Нидерландах, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2930
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Интересно, какая премия будет выплачена этим слушателям? Если надо, то я тоже готов послушать! Українські прокурори як слухачі візьмуть участь у суді в справі про збитий MH17 у Нідерландах, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 77
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В той же день ЛайноНьюз у випуску новин нахвалялось що збили думбаси.
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Козломордыс привет с нефтяных полей=))
и єто только 5мин. после открытия=))

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Прикольно будет посмотреть послезавтра на курс ******. То будет реально черный вторник Українські прокурори як слухачі візьмуть участь у суді в справі про збитий MH17 у Нідерландах, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4859
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НУ А ШО?
из комментариев:

Ирина Новикова3 минуты назад

Если не отскочит, то наше правительство нам пенсию сделает с 80 лет
Колян Кроновирусный3 минуты назад
Пенсии не будет
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Вот это жесть. Я такого падения за считаные секунды не припомню
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Было бы еще интересно узнать сколько бюджету Украины обойдется эта поездка слушателей.
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зашёл с той же мыслью - по моему, завезя танки в Европу и устроив там масштабные учения, показав Эрдоганом что воевать кацапы неспособны, кацапам делают жопу.

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Якще Брент 35,24, то скiльки ж московiтскiй Юралс? Нижче 30?
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Да , пускай едут , отдохнут , послушают умных людей на суде - денег в бюджете Украины много лишних...
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Беларусь готова обсудить с Россией программу "Нефть в обмен на продовольствие"
(С)
@_Fashington
🤔😄
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Українські прокурори як слухачі візьмуть участь у суді в справі про збитий MH17 у Нідерландах, - Офіс генпрокурора

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СЛАВА БОГУ, шо не як обвинувачі. Бо ЗЕбільні "прокурори" запороли б і цю справу на втіху пуйлу.
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Сидів би тихо отой ЗЕбільний ОГП і не хвалився своїми ЗЕуспіхами!!!
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