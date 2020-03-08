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 Холодна погода, антибіотики і часник не допоможуть у разі коронавірусу, - ВООЗ спростовує поширені міфи

Найефективніший спосіб захистити себе від нового коронавірусу - часто протирати руки спиртовою серветкою або мити їх водою з милом.

Про це йдеться в публікації Всесвітньої організації охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

ВООЗ підкреслює:

  • коронавірус не передається через укуси комах;
  • перебування на вулиці в холодну і сніжну погоду не допоможе знищити коронавірус;
  • вживання часнику не допоможе захиститися від коронавірусу;
  • електричні пристрої для сушки рук не вбивають коронавірус, для профілактики треба обробляти руки спиртовмісними антисептиками або мити з водою і милом;
  • обробка тіла спиртом або хлорином не знищить коронавірус;
  • отримувати листи і посилки з Китаю або інших уражених країн безпечно;
  • на сьогодні немає підстав вважати, що заразитися коронавірусом можна від домашніх тварин, зокрема котів і собак;
  • вакцини від пневмонії не захищають від коронавірусу, антибіотики також безсилі;
  • регулярне промивання носа сольовим розчином не допоможе захиститися від вірусу SARS-CoV-2;
  • гарячі ванни не допоможуть захиститися від коронавірусу;
  • наразі не існує ліків, рекомендованих для профілактики або лікування коронавірусу.

Читайте також: За добу в Ірані зафіксовано 49 випадків летального результату від коронавірусу, загальна кількість жертв - 194 людини

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180168
 
 
 Топ коментарі
 
Удар в спину по хлеще коронавируса

Саудиты предложила скидку в $8 за баррель на свою высококачественную нефть для #Европы. Цена барреля этой нефти оказалась на $12 ниже нефти российской марки Urals.

Для банды #Путина это большая проблема
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коронавирус -- это китайское биологическое оружие массового поражения.

Пока защиты от него нет .
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3% смертності від всіх захворівших - якось абсолютно не тягне на бойовий вірус
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Ну хоч тут не збрехали

"на сегодняшний день не существует лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения коронавируса."
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Так чи інакше, але аптеки зараз мають некислу касу
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Ну хоть одно слово правды. Повторяем для безмозглых - защиты от вируса нет никакой. Только вакцинация! Вакцинация стерла с лица Земли вирус оспы и ограничила циркуляцию вирусов кори, полио и др. От вируса бешенства со смертностью 100 процентов защищает только вакцинация. С этим 19ым вирусом аналогичная история. Прививок от него нет и защиты никакой нет. Никакие маски и фуфломицины не дадут никакого результата. Выживут, к сожалению , не все....
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ТИ написав: Андрей Дидовик«Только вакцинация!» х#рню, а питаєш мене?
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Смотри рагульё, ты меня спросило само а теперь говоришь что я тебя о чем то спрашивал. Твое мнение мне не интересно бо ты неуч.
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Гараццкой ти селюк, розкажи про вакцину від ВІЛ/СНІД.
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Українською навчись без помилок писати.....для початку.
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Для парковщіка сойдьот.
Чи мо, ти доктор парковочних наук? Чи проффессор таксист ?
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Ти наша українська біда та горе. Тупе рагульйо без зачатків інтелекту. Нові Санжари показали що таких як ти більшість. Корупційна система освіти робить з України смердюче болото з невігласів та тупих бовдурів.
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Нічого нового не сказали, тому можна було і промовчати.

Де ці легендарні британські вчені? Всяку фігню досліджують, а про короновірус мовчать.
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Это китайское биологическое оружие массового поражения.
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Я скоріше повірю в те, що це кацапська биологічна зброя.
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Британські вчені зараз досліджують, чому сімейні пари займаються сексом з більшим задоволенням, коли за ними не спостерігають британські вчені. )
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Удар в спину по хлеще коронавируса

Саудиты предложила скидку в $8 за баррель на свою высококачественную нефть для #Европы. Цена барреля этой нефти оказалась на $12 ниже нефти российской марки Urals.

Для банды #Путина это большая проблема
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Нет ! Им вообще по и ху . Все норвежцы могут уже 40 лет не работать и будут жить как сегодня . У них фонд больше как триллион долларов.
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за то нам зашибись. у нас проблема не нефть а ЗЕ.
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не знаю кем, уважаемый МОЗ. у меня лично, одна проблемма. скоро Украине ....издец придет, а вы мне про чеснок и погоду.......
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Вы это только что поняли ? Я это понял ещё в 1992 году и как дал ноги ..... .
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коронавирус -- это китайское биологическое оружие массового поражения.

Пока защиты от него нет .
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то есть новыййе лицца рт зели - бессовестно брешут, ради мифического спокойствия...
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я скажу больше - от коронавируса ни поможет людям ни что !!! это рукотворный боевой вирус, и последствия от него будут ужасные даже после выздоровления - он наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека.... короче нам писда...
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3% смертності від всіх захворівших - якось абсолютно не тягне на бойовий вірус
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В Италии число умерших от коронавируса за сутки достигло 133. Общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек
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В Украине уже 50-80 больных коронавирусом, ВОЗ в ближайшие часы объявит пандемию .. Неслучайно в Украину прибыло две !!! делегации ВОЗ. Наша дохлая система здравоохранения уже проблема не только для наших граждан, но и для наших соседей...
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Мою киевскую подругу, умершую от пневмонии в Александровской больнице 2 марта уже похоронили. За эти дни там же умерли еще несколько человек все от того же диагноза - пневмония инфекционная. Вирус - да. Но другой, который буйствовал несколько лет назад. - Может врачи врут что это ни коронавирус?
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Хєровий якийсь вірус. Мейд ін Чайна, що тут скажеш?
Не те що жидомасони-ілюмінати, які у Середні віки бойову чуму синтезували в алхімічних лабораторіях! Ото була біологічна гіпер-зброя!
Але її не вистачило, ще віспу та "іспанку" довелось доробляти потім до необхідних кондицій.
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Насколько я понимаю, наши больницы просто не могут определить правильно симптомы Covid19. Потому боятся рассказывать реальное количество больных, чтобы не началась паника.
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Ну ок, горилка помогает, сало пока нет)
Ну а если серьезно, в 80% болезнь протекает в лёгкой форме, теперь осталось чисто логически выяснить, почему так, в чём "секрет успеха", возможно "лекарство" находится там?
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Кто не курит и не пьйот, тот здарррровеньким памрьот!
ВОТ!
🤣
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Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса, погибает каждый двадцатый зараженный, следует из статистической сводки, подготовленной РИА Новости.

В воскресенье число погибших в Италии резко выросло - до 366 человек (4,96% из 7,3 тысячи зараженных).

На втором месте США, где выявили пока только 472 случая заражения, но скончались уже 19 человек (4,03%). На третьем месте по уровню смертности Китай (3,83%), на четвертом - Иран (2,96%).

Южной Корее, там умирают 0,68% зараженных.
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По доле зараженных на первом месте оказалась Южная Корея. На каждый миллион жителей там приходится 142,1 подтвержденных случая коронавируса.

На втором месте оказалась Италия (121,9 человека). На третьей строчке - Иран (80,9), следом идет Китай (58,3).

Неожиданно высоким этот показатель оказался в Швейцарии (39,3) и Норвегии (31,5).

Большинство европейских стран находятся на одном уровне по доле зараженных. На седьмом месте - Швеция (20,0), далее - Бельгия (17,5), Нидерланды (15,4), Франция (14,3), Испания (13,1), Германия (12,3), Австрия (11,8), Британия (4,1).

В Японии зараженных только 3,9 на миллион жителей, а в США - 1,4.
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Нехай згадають як засудили Марківа в угоду *****.
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І тільки на расєі усьо спакойна, як на цвинтарі. Холодная погода, антибиотики и чеснок не помогут при коронавирусе, - ВОЗ опровергает распространенные заблуждения - Цензор.НЕТ 2585
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Як же ж без чесноку? А якщо наїстись, намазатись та ще й буси зробити та носити? Ні одна зараза з короно вірусом не підійде. Без короно вірусу теж, але це вже дрібниці
🤔😄
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Самый эффективный способ защитить себя от нового коронавируса - часто протирать руки спиртовой салфеткой или мыть их водой с мылом. Источник: https://censor.net.ua/n3180168

В Италии, Франции и в куче других странах не моют руки? А чеснок, между прочим, у нас один из самых ядреных...
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Якісно миються руки коли потік води товщиною в сірник. Тоді мило довго милиться.
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Головна не пхати не миті руки до рота чи до очей, та не цьомкатись на вулиці з незнайомими людьми
🤔
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Міцність спиртного, яким обробляти руки, повинна бути не нижче 60%
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"1) для профилактики надо обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом; 2) обработка тела спиртом или хлорином не убьет коронавирус"

Биполярочка, она такая, даже ВОЗ ей подвержен.
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Осталось раскрыть загадку как лечились те десятки тысяч которые заболели и таки победили вирус без всяких вакцин. ) А их лечили обычными таблетками и антибиотиками. Теми которые сейчас УЖЕ есть) Нет никакой вакцины и не будет. Как ее нет от того же гриппа или орз. Просто очередной вид вируса будет сосуществовать с человечеством. У кого иммунитет сильный выздоровят, у кого нет- умрут. Ничего нового.
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Верно. Это, грубо говоря, очередной подвид вируса гриппа, которых уже очень много, и лечение у него симптоматическое.
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Никаких обычных и необычных таблеток или антибиотиков для лечения конкретно этой вирусной инфекции нет и быть не может. Напоминаем для слабоумных , что существуют только противовирусные средства против вируса герпеса и вируса гриппа. И это всё. Ну а антибиотики вообще никак ни на какие вирусы не влияют.
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