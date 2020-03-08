 Зеленський похвалив роботу українських фахівців у справі про збитий MH17

Таку впевненість висловив у твітері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Спільно з партнерами з Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів українські фахівці провели висококласну роботу зі збору доказів у справі МН17. 9 березня розпочнеться розгляд справи в суді в Гаазі. Вірю, що справедливість буде встановлено і винні понесуть відповідальність за загибель 298 осіб", - написав Зеленський.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг-777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.
так уже открывает
на дороге, которую петя начал строить
5 марта Владимир Зеленский проинспектировал строительство одного из участков трассы Н-31 Решетиловка - Днепр, которая станет самым масштабным дорожным строительством в стране.
https://youtu.be/Zlwv-tOcZtE
Хто ж, як не 73,22% нарітних борців з Порошенком.
Декабрь
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН-17 были уволены со своих прокурорских постов.
Февраль
Четырех представителей Офиса генпрокурора привлекли к расследованию дела MH17
08.03.2020, 22:49 • 216 • 2
Как и положено в длинных сериалах, сценарий есть только на ближайшие 2-3 серии, а что будет дальше - сценаристы придумывают в он-лайн режиме, в зависимости от политической конъюнктуры. Это все бессмысленная и бесцельная он-лайн политика. В сущности, это даже не политика, а просто один непрерывный хэппенинг, где главный герой быстренько выучивает сценарий и текст очередной серии и выбегает на политическую сцену.
Вчерашняя статья в " The Guardian",посвященная Зеленскому, начинается с вопроса к нему: " В чем разница между тем, чтобы играть президента на экране и быть реальным президентом".
Зеленский : "Очень небольшая"
Как всякий лицедей Зеленский редко бывает откровенным, но здесь он ответил честно, хотя, конечно, и глупо.
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Реально обязанности Президента сейчас исполняет Ермак, причем исполняет скверно, - а ранее также скверно исполнял Богдан, - а Зеленский, действительно, продолжает лишь ИГРАТЬ роль президента. При этом, как и положено в длинных сериалах, сценарий есть только на ближайшие 2-3 серии, а что будет дальше - сценаристы придумывают в он-лайн режиме, в зависимости от политической конъюнктуры. То в Санжары повезут президента, то на Крюковский вагоностроительный завод, то Рябошапку снимут, то Шмыгаля назначат, то угрожает выйти из переговоров с Путиным, то заверят что Путин хочет мира, то хвалит Макрона, то ругает его и т.п.
Это все бессмысленная и бесцельная он-лайн политика. В сущности, это даже не политика, а просто один непрерывный хэппенинг, где главный герой быстренько выучивает сценарий и текст очередной серии и выбегает на политическую сцену. Разница между кино и реальной жизнью заключается только в том, что в последнем случае дубли невозможны. Если, что называется, облажался, то значит так и будет. Дальнейший сценарий тебе напишут с учетом того, что ты перед этим здорово облажался, как например, с Юзиком.
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Интересно, сколько еще времени продлится 4 сезон сериала "Слуга народа", прежде чем зрителям все это уже надоест?
Год? Полтора?
Ответ зависит от того, как долго мы сможем продержаться без помощи МВФ.
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Андрей ГОЛОВАЧЕВ