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 Політика України
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 Зеленський похвалив роботу українських фахівців у справі про збитий MH17

Суд у справі про збитий MH17, який розпочнеться 9 березня в Нідерландах, встановить винних і вони понесуть відповідальність за загибель 298 людей.

Таку впевненість висловив у твітері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільно з партнерами з Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів українські фахівці провели висококласну роботу зі збору доказів у справі МН17. 9 березня розпочнеться розгляд справи в суді в Гаазі. Вірю, що справедливість буде встановлено і винні понесуть відповідальність за загибель 298 осіб", - написав Зеленський.

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Зеленський похвалив роботу українських фахівців у справі про збитий MH17 01

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг-777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180166
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро и на установке мусорных баков пиариться будет!
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ты же,нелох42-й,сам не веришь этим специалистам,циничная тварь
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Скоро и на установке мусорных баков пиариться будет!
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думаешь, будет как петя, торжественно открывать дорожный знак?
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Ну вже ж не бамкати висяком по фортепіано.
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а ти звідки знаєш чим він там бамкав? підглядав? )
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В одном эпизоде ​​он и другой актер играют на пианино, используя только свои пенисы. Источник: https://censor.net.ua/r3180165
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Ну, там за пять років, у мізках намозолили.
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Похоже первый през при котором будет дефолт....
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Та, да. Два легитимних в Ростове, не може такого бути.
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ну если он сейчас уйдет, и вместо него к корыту опят присосется хряк, то дефолт будет при хряке ) дефолт будет полюбэ, смирись с этим!
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«С другой стороны, нельзя исключать и того, что в Москве с целью улучшения отношений с Западом пойдут на своеобразный компромисс и позволят обвинить Гиркина в том, что это по его приказу был сбит самолет... Поэтому знаменитым Стрелковым вполне могут и пожертвовать ради удовлетворения каких-то тактических целей. »
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угу... похвалил и сказал идите все нах... "Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН-17 были уволены со своих прокурорских постов. В связи со всем этим получается что у нынешнего руководства Украины есть открытое желание "слить" следствие по МН-17."
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Вот мне тоже интересно, каких украинских специалистов похвалил Зеленский: тех, кого уволили или тех, кого только что назначили?
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Говорят что Ермак хочет подмять под себя Нафтогаз , чтобы легче было сломать Украину и сдать ****. БЛИН, кто допустил МАЦКОВСКОГО КРОТА к власти ?

https://youtu.be/Zlwv-tOcZtE
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Теж мені біном Ньютона.
Хто ж, як не 73,22% нарітних борців з Порошенком.
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а шо там видно в глазах ***** по поводу этого сбитого боинга?
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Цыплят по осени считают. Будем надеяться.
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Мадурка ты наша , играющая роль президента.
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это не твои специалисты. не ты их назначал и нехрен за них впрягаться. твои ВСЕ чмошники, которые кроме ....издеть не могут НИЧЕГО. разве что закрыть свои паршивые глазенки на беспредел алигархов и распродать Украину
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Для тех, кто в танке!

Декабрь

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН-17 были уволены со своих прокурорских постов.

Февраль
Четырех представителей Офиса генпрокурора привлекли к расследованию дела MH17
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пару слов из сказанного президентом. ИНОГДА ОЧЕНЬ ХОЧЕТЬСЯ ВЕШАТЬ. а сажать не пробовал. ,,,,,ИЗДАБОЛ.
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Мудозвон гнусавый тошнит. Он не лох, он лошара.
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Полшестого хочет примазаться к результатам работы команды пятого президента Украины.
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Зеленский продолжает лишь играть роль президента. Интересно, сколько еще времени продлится четвертый сезон сериала "Слуга народа", прежде чем зрителям все это уже надоест?
08.03.2020, 22:49 • 216 • 2

Как и положено в длинных сериалах, сценарий есть только на ближайшие 2-3 серии, а что будет дальше - сценаристы придумывают в он-лайн режиме, в зависимости от политической конъюнктуры. Это все бессмысленная и бесцельная он-лайн политика. В сущности, это даже не политика, а просто один непрерывный хэппенинг, где главный герой быстренько выучивает сценарий и текст очередной серии и выбегает на политическую сцену.
Вчерашняя статья в " The Guardian",посвященная Зеленскому, начинается с вопроса к нему: " В чем разница между тем, чтобы играть президента на экране и быть реальным президентом".
Зеленский : "Очень небольшая"
Как всякий лицедей Зеленский редко бывает откровенным, но здесь он ответил честно, хотя, конечно, и глупо.
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Реально обязанности Президента сейчас исполняет Ермак, причем исполняет скверно, - а ранее также скверно исполнял Богдан, - а Зеленский, действительно, продолжает лишь ИГРАТЬ роль президента. При этом, как и положено в длинных сериалах, сценарий есть только на ближайшие 2-3 серии, а что будет дальше - сценаристы придумывают в он-лайн режиме, в зависимости от политической конъюнктуры. То в Санжары повезут президента, то на Крюковский вагоностроительный завод, то Рябошапку снимут, то Шмыгаля назначат, то угрожает выйти из переговоров с Путиным, то заверят что Путин хочет мира, то хвалит Макрона, то ругает его и т.п.
Это все бессмысленная и бесцельная он-лайн политика. В сущности, это даже не политика, а просто один непрерывный хэппенинг, где главный герой быстренько выучивает сценарий и текст очередной серии и выбегает на политическую сцену. Разница между кино и реальной жизнью заключается только в том, что в последнем случае дубли невозможны. Если, что называется, облажался, то значит так и будет. Дальнейший сценарий тебе напишут с учетом того, что ты перед этим здорово облажался, как например, с Юзиком.
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Интересно, сколько еще времени продлится 4 сезон сериала "Слуга народа", прежде чем зрителям все это уже надоест?
Год? Полтора?
Ответ зависит от того, как долго мы сможем продержаться без помощи МВФ.
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Андрей ГОЛОВАЧЕВ
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А ще зейло про цю потвору промекає-іван охлобистін заявив, що росія повинна взяти на себе відповідальність і повномасштабно завести свою армію на українську територію. Одіозний російський актор іван охлобистін зробив заяву про необхідність введення російської армії на територію України...
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ТЬФУ ***. Добре, шо до тебе клоуна все зробили. Інакше було б, як з Дніпровською водою **** для окупантів, в Крим. Та нічого, ти, коЗЕл, все ще запореш - мышібратья,адіннарот ****!!!
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«Я досі вважаю, що заморожений конфлікт - це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати. З роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься. Але наше завдання - це закінчити. Тому я так і бачу, що рік на всі домовленості, а далі - реалізація»,
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