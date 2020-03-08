 Досягнення миру на сході України вимагає всеосяжного процесу за повноправної участі жінок, - глава СММ ОБСЄ Чевік

Про це йдеться в заяві голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ясара Халіта Чевіка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації.
"Досягнення миру на сході України вимагає всеосяжного процесу за повноправної участіь жінок. Щодня ми стаємо свідками того, як жінки впливають на повсякденне життя, привносячи позитивні зміни як у самій Місії, так і на місцях, - зазначив Чевік. - Ми також бачимо, як по-різному конфлікт впливає на чоловіків і жінок, найчастіше лише посилюючи існуючу нерівність".
Посол Чевік підкреслив зусилля СММ щодо впровадження комплексного гендерного підходу у своїй роботі, звернувши особливу увагу на План дій щодо підтримки гендерної рівності. Ще багато чого треба зробити, але, за словами глави СММ, Місія завжди прагне враховувати гендерні аспекти у своїй діяльності і досягати збалансованого представництва осіб різної статі в колективі. Зазначається, що вже було посилено внутрішню структуру Місії та її щоденну діяльність, і глибшим стало розуміння всіх аспектів конфлікту.
В сенсі, участь. А Ви що подумали?
Пастор на днях интервью давал. По данным, которые ему предоставили, у нас в 14 году было всего 5000 боеспособных...какие тебе еще танки надо, чЮдо ты шоколадное?
П.С. Тебе лучше Эрдогану на глаза не появляться! Хорошо, если он тебе только голову оторвет, а может вообще и пенделя хорошего дать!
свічка
1953. Акция протеста русских духоборов против присяги Канаде.Канадское правительство дало духоборам земли в провинции Саскачеван,но когда потребовало дать клятву на верность Канаде,духоборы этому воспротивились. Одним словом-типичная русня.Голые,босые,на чужой земле-но гооордые.
Пацталам!
а по теме, этот чавушоглу, наверное, имел в виду ********** вариант: выставить женщин впереди, подпереть иш штыками солдат, и пусть кто-нибудь посмеет...
Она мне: Санька, а пожмякалкать? ...тут я и растерялся... -- беларусского ж языка не знаю... *(
https://youtu.be/RTWYqOjhVrg
бондаренко
королевская
герман
смаглюк
мосейчук ?...
Я на кой х.р нам далі разом жити? Скільки можно мучити одне одного? Бажаєте святкувати 23 февраля, 8 марта, 7 ноября, гаварить па русски, ми тут до чого? За що гинули наші хлопці? За те, щоби малоросійська потвора їх зрадила?
https://youtu.be/Zlwv-tOcZtE
Пошёл в президенты
Теперь над ним издевается вся страна и мир.
Наверно пора задумываться о новом кандидате, бо этот скоро плюнет и свалит в тёплые страны , предварительно сделав пластику лица 😀😀😀