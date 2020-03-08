EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1095  74
Матеріали за темою:
Все про:жінки (222) ОБСЄ (2446) Донбас (15485) гендерні проблеми (63) Чевік Ясар Халіт (10)

 Досягнення миру на сході України вимагає всеосяжного процесу за повноправної участі жінок, - глава СММ ОБСЄ Чевік

Міжнародний жіночий день є важливим нагадуванням про всі досягнення жінок на сьогодні та їхній безцінний внесок у сприяння довгостроковому вирішенню конфлікту.

Про це йдеться в заяві голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ясара Халіта Чевіка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації.

"Досягнення миру на сході України вимагає всеосяжного процесу за повноправної участіь жінок. Щодня ми стаємо свідками того, як жінки впливають на повсякденне життя, привносячи позитивні зміни як у самій Місії, так і на місцях, - зазначив Чевік. - Ми також бачимо, як по-різному конфлікт впливає на чоловіків і жінок, найчастіше лише посилюючи існуючу нерівність".

Посол Чевік підкреслив зусилля СММ щодо впровадження комплексного гендерного підходу у своїй роботі, звернувши особливу увагу на План дій щодо підтримки гендерної рівності. Ще багато чого треба зробити, але, за словами глави СММ, Місія завжди прагне враховувати гендерні аспекти у своїй діяльності і досягати збалансованого представництва осіб різної статі в колективі. Зазначається, що вже було посилено внутрішню структуру Місії та її щоденну діяльність, і глибшим стало розуміння всіх аспектів конфлікту.

Дивіться також: Марш за права жінок відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180163
 
 
 Топ коментарі
 
ага...у Канады есть такой опыт Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик - Цензор.НЕТ 1543

свічка





1953. Акция протеста русских духоборов против присяги Канаде.Канадское правительство дало духоборам земли в провинции Саскачеван,но когда потребовало дать клятву на верность Канаде,духоборы этому воспротивились. Одним словом-типичная русня.Голые,босые,на чужой земле-но гооордые.

Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик - Цензор.НЕТ 9629
 показати весь коментар
 
Ещё один идиот нашёлся! Главное ни слова про Пуйло !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так, це маячня. Повна. Досягнення миру на Донбасі потребу лише одного - виведення/утилізації кацапських військ і виселення колаборантів.
 показати весь коментар
 
 
Для достижения мира - Х**ла в Гаагу. Завтра суд по МН-17, дальше по списку.
 показати весь коментар
 
Ещё один идиот нашёлся! Главное ни слова про Пуйло !
 показати весь коментар
 
 
Юля Мендель, Ліза Богуцкая, Наталья Королєвская... Таки приймають.
В сенсі, участь. А Ви що подумали?
 показати весь коментар
 
 
Она там была никто. Просто мнение. Пока вы дергаете свою пипку на Юлю, Украина почти просрана.
Пастор на днях интервью давал. По данным, которые ему предоставили, у нас в 14 году было всего 5000 боеспособных...какие тебе еще танки надо, чЮдо ты шоколадное?
 показати весь коментар
 
Боюсь что осталось недолго, к сожалению. И в этом одинаково виноваты все абинеюли, что шоколадные что клованские.
 показати весь коментар
 
Чевик - турецкий дипломат! С 2012 года по 2016 год он был постоянным представителем Турции в ООН.

П.С. Тебе лучше Эрдогану на глаза не появляться! Хорошо, если он тебе только голову оторвет, а может вообще и пенделя хорошего дать! Досягнення миру на сході України вимагає всеосяжного процесу за повноправної участі жінок, - глава СММ ОБСЄ Чевік - Цензор.НЕТ 3621
 показати весь коментар
 
Он намекает, что надо послать Мендель убить *****.
 показати весь коментар
 
 
По ходу этот чел на зарплате у кремля, от того и несет этот бред.
 показати весь коментар
 
 
ага...у Канады есть такой опыт Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик - Цензор.НЕТ 1543

свічка





1953. Акция протеста русских духоборов против присяги Канаде.Канадское правительство дало духоборам земли в провинции Саскачеван,но когда потребовало дать клятву на верность Канаде,духоборы этому воспротивились. Одним словом-типичная русня.Голые,босые,на чужой земле-но гооордые.

Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик - Цензор.НЕТ 9629
 показати весь коментар
 
 
Нормальные такие женщины, главное тему раскрывают....
Пацталам!
 показати весь коментар
 
 
Духоборы не дают клятв. На это есть запрет в Библии. А раздеваться запрета нет.
 показати весь коментар
 
це хїтрожопи не дають клятв ... а решта КАЗЛІВ дають ...доречі дуже зручна "релігія" тут верю а тут не верю ...правда у Біблії це називається ЛИЦЕМІРСТВОМ ...але кому ж то цікаво
 показати весь коментар
 
Староверы, бежавшие от преследований в Московии, открыли врата Полоцка, когда к городу приблизилась московская орда...
 показати весь коментар
 
 
у нас такая же закладка по берегам днестра,дуная...
 показати весь коментар
 
может это руцкие бабы просто просятся нарожать? ))
 показати весь коментар
 
 
а шо, нормальная корма... ЯБВДЛ...
а по теме, этот чавушоглу, наверное, имел в виду ********** вариант: выставить женщин впереди, подпереть иш штыками солдат, и пусть кто-нибудь посмеет...
 показати весь коментар
 
в Италии за день 155 от короновируса умерло .кто там говорил что в ДТП больше погибает ? и кто там думает что в Санжарах за сутки никто не умер ?
 показати весь коментар
 
петя і нелох роблять одне дело ...просто різними методами ...петя як варан ...вкусив жертву і чекав допоки та сконає ...а нелох як те дурновате котеня накинулося на поранену антилопу ...воно ж не знає що поранена антилопа здатна пере#бати востаннє так що до кучі не зберуть ...PS: петрові заслуги теж не забуто і про гіркіна у Донецьку і про Іловійську "баню" для добровольців і про Дебальцевську "перемогу"
 показати весь коментар
 
 
-- сегодня, свою Барышню любимую, поздравил с 8 Марта! ... наговорил её всякого -- от всей души и, почти всего тела!
Она мне: Санька, а пожмякалкать? ...тут я и растерялся... -- беларусского ж языка не знаю... *(
 показати весь коментар
 
 
В любой непонятной ситуации - вали все на папередников! А свою барышню жмакать надо не только по праздникам! Досягнення миру на сході України вимагає всеосяжного процесу за повноправної участі жінок, - глава СММ ОБСЄ Чевік - Цензор.НЕТ 4892
 показати весь коментар
 
 
-- границы мешают! ...хотя -- ничего не приедается и не надоедает... -- ни мне, ни ей...*)
 показати весь коментар
 
Каждый раз -- как в первый раз! ...уже третий год... Это нормально...*)
 показати весь коментар
 
 
Интересный взгляд ПОЯРКОВА на 8 марта и отношении государства к женщине

https://youtu.be/RTWYqOjhVrg
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
чувак прав на все сто: такие бабы, как надька пуля полноправно помогут установить мир во всем свете
 показати весь коментар
 
Все коменты по части ярких тёток---сущий отстой! Тут нужно применить с нашей стороны троянскую коняку Штепу---а с того конца пусть выведут Монтяниху, была такая жаба! Думаю восторгу будет до лета! А если бы ещё и задрались в конце диалога---такое видео и продать можно, предварительно лицензию оформить.
 показати весь коментар
 
А можно просто Утину пи*ды дать и в Гаагский суд отвезти.
 показати весь коментар
 
Кто помнит,что говорили про Порошенко,когда на фронте гибли воины?При том,что ПАП там бывал часто,и давал много денег и оружия?УЗеленскага за 8 дней марта 4 погибших и 3 десятка раненых.Ни разу в госпитале,мир в глазах Пу,воду в Крым,мир на условиях Мацковии,и всё нормально!
 показати весь коментар
 
 
куда ще тих "женщин" засунути ...воно якесь зовсім довбануте
 показати весь коментар
 
этак скоро дойдем до заявлений что женщины это внезапно люди.
 показати весь коментар
 
ЧОму у Лондоні зацькували, чому не на Волині? Чому Максим, із мамою разом, вже давно не звалив до Москви? Волиняні, ви чим там зайняті? Чому під моїм прапором співають це лайно???
 показати весь коментар
 
але "Смуглянка", на хвилиночку, хоч і савєцкая пєсєнка, але про молдавську дівчину.
 показати весь коментар
 
****,дебіли, ви мене чуєте? Мир тільки в одних руках, в руках *****
 показати весь коментар
 
Хай поедет расскажет женщинам, которых насиловали целой группой на подвале в том числе ножками от стульев, пока обсе ничего не замечало. Будет весьма демократично и либерально их послушать.
 показати весь коментар
 
 
лукаш
бондаренко
королевская
герман
смаглюк
мосейчук ?...
 показати весь коментар
 
Пеця, Юля і т.п., це вже не смішно. Потрібно об'єднуватись проти ворога, що захопив владу у Києві!
 показати весь коментар
 
73% вже об"єднались, тепер збираємо врожай.
 показати весь коментар
 
Я ж написав - це вже не смішно. Вони знищать нашу країну. Час чинити опір.
 показати весь коментар
 
Кловуни прийшли до влади в законний спосіб. Що залишається? Майдан?
 показати весь коментар
 
Вони завжди приходять у законний спосіб, а потім звідси тікають. Майдан? Можливо, але я думаю, що цього разу це вже буде не Майдан... Я би на місті обл рад Західних областей попердив кловуна про вихід із складу України - у разі відновлення постачання води до Криму.
Я на кой х.р нам далі разом жити? Скільки можно мучити одне одного? Бажаєте святкувати 23 февраля, 8 марта, 7 ноября, гаварить па русски, ми тут до чого? За що гинули наші хлопці? За те, щоби малоросійська потвора їх зрадила?
 показати весь коментар
 
А він і радий буде. Це вкладується в доктрину ***** віддати ЗУ Польщі.
 показати весь коментар
 
Так, так так... А скільки можно терпіти знущання цих полурадянських довбо.бів? Скільки цих тупаків можно із лайна тягти до нормального життя? Ми вже декілька поколінь на них та цю "Соборність "витратили... Ви вірите, що воно того варто? Ну не бажають вони ставати людьми, НЕ БАЖАЮТЬ!
 показати весь коментар
 
Освобождение оккупированных территорий! - требует... ...понятия, так тупо и интересно размываются...*)
 показати весь коментар
 
Мел Гібсон - знатний антисеміт. Він би цю Зе владу з її мансами люто матюкав.
 показати весь коментар
 
ЕРМАК готовиться убрать руководство Нафтогаза за выигранные у раши в судах дела

https://youtu.be/Zlwv-tOcZtE
 показати весь коментар
 
У Зюзі очі накармана(як казала моя доця колись Досягнення миру на сході України вимагає всеосяжного процесу за повноправної участі жінок, - глава СММ ОБСЄ Чевік - Цензор.НЕТ 2476)
 показати весь коментар
 
 
Вот жил себе комик , смешил народ со сцены, выступал по телику . ВЫРАСТИЛ О СЕЬЕ БОЛЬШОЕ САМОМНЕНИЕ
Пошёл в президенты
Теперь над ним издевается вся страна и мир.

Наверно пора задумываться о новом кандидате, бо этот скоро плюнет и свалит в тёплые страны , предварительно сделав пластику лица 😀😀😀
 показати весь коментар
 
Продасть землю і звалить звідси. Для того його і поставили на цей пост.
 показати весь коментар
 
 
Вам що пані Меркель мало?Пан Чевік зберіть хоч усіх жінок планети Земля НІ чого це НЕ допоможе припинити війну.Бо припинити війну в Україні може ТІЛЬКИ одна єдина людина у світі, Путін він починав війну, він може і закінчити війну в Україні, і більше ні хто у світі не здатен це зробити.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору