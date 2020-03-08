 Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті

Про це повідомило посольство України в США у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Журналістика вимагає акуратності. Карта Vox зі звітом про коронавірус потребує корекції: Крим - це Україна. Крим тимчасово під російською окупацією, але завжди буде невід'ємною частиною України. Будь ласка, виправте карту", - йдеться в повідомленні.
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1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
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3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
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2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
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ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
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Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
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АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
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Как только пришла 3еленая мразина ПУКин ввел гражданство рф ДНРовцам
Розкажіть це Тимошенко, Гриценко, Хмарі, Фаріон, Дроздову, Тягнибоку, Кошулинському, Скрипіну.
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1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
.
3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
.
2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
...
.
ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
.
Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
.
.
АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
,
,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????!!!!!!!........
Как только пришла 3еленая мразина ПУКин ввел гражданство рф ДНРовцам...
Как ти любішь.
.
Для тебя, одного раза, мало.
Вы же понимаете, что москали спят и видят, как поссорить нас с американцами
.
С ними К0КС !