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 Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті

У сюжеті про поширення коронавірусу американського видання Vox Кримський півострів позначили як частину Російської Федерації.

Про це повідомило посольство України в США у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Журналістика вимагає акуратності. Карта Vox зі звітом про коронавірус потребує корекції: Крим - це Україна. Крим тимчасово під російською окупацією, але завжди буде невід'ємною частиною України. Будь ласка, виправте карту", - йдеться в повідомленні.

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Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180162
 
   
 Топ коментарі
 
Давайте осмыслем ДЕЯНИЯ ПОРОШЕНКО и кремлевсско-коломойсской МРАЗИ ( как бы 3енелейсского ). за первых 10 месяцев.?..
.
1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
.
3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
.
2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
...
.
ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
.
Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
.
.
АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
,
,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????!!!!!!!........
Как только пришла 3еленая мразина ПУКин ввел гражданство рф ДНРовцам
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Скоро 3енелейсские Голобородька - к порохоботам отнесут.
.


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Давайте осмыслем ДЕЯНИЯ ПОРОШЕНКО и кремлевсско-коломойсской МРАЗИ ( как бы 3енелейсского ). за первых 10 месяцев.?..
.
1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
.
3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
.
2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
...
.
ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
.
Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
.
.
АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
,
,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????!!!!!!!........
Как только пришла 3еленая мразина ПУКин ввел гражданство рф ДНРовцам
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Вороги України, про це прекрасно знають.
Розкажіть це Тимошенко, Гриценко, Хмарі, Фаріон, Дроздову, Тягнибоку, Кошулинському, Скрипіну.
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Давайте осмыслем ДЕЯНИЯ ПОРОШЕНКО и кремлевсско-коломойсской МРАЗИ ( как бы 3енелейсского ). за первых 10 месяцев.?..
.
1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
.
3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
.
2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
...
.
ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
.
Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
.
.
АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
,
,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????!!!!!!!........
Как только пришла 3еленая мразина ПУКин ввел гражданство рф ДНРовцам...
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Просто так такі публікації не відбуваються. Мабуть росіяни добре заплатили.
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Скоро 3енелейсские Голобородька - к порохоботам отнесут.
.


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РАБссии звиздец настает,хоть с Крымом хоть с Дамбассом...
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Внешний долг Роснефти вырос до 44 ярдов долларов Журналистика требует аккуратности, - посольство Украины в США просит издание Vox правильно обозначать Крым на карте - Цензор.НЕТ 6723
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Денег нет,но вы держитесь там Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті - Цензор.НЕТ 5404Шариковские Индюки
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Вдруг подумал, а если в Крыму найдут заражённого COVID-19, жёлтым цветом нужно обозначать всю Украину или нет?
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Подумай, еще раз.
Для тебя, одного раза, мало.
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Вопрос не так прост, как кажется. Даже Вас поставил в тупик.
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Я не пойму что в США нет официальных рекомендаций и журналистам негде получить информацию по территориальности и нет никаких санкций к журналистам за подлог? Может и у нас появится издание которое Техас с Калифорнией начнет мексиканскими обозначать, а центр США английскими с французким севером. Иерусалим палестинским и т.д. Думаю реакция будет сразу.
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Нужно быть осторожными в высказываниях с союзниками!
Вы же понимаете, что москали спят и видят, как поссорить нас с американцами
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Как бы по итогу не оказалось что ссоры надо было закатывать с самого начала и предъявлять недопустимость даже таких мелких кидков. Чую вылезет оно потом это все боком.
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Саудовская Аравия резко подымает добычу нефти в связи с Путлерскими мноогоходовочками...,ОПЕК это вам не НАТО Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті - Цензор.НЕТ 1781стадо болванов
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Подати в суд, відсудити купу грошей, далі по накатаній
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Полиция государства Белиз арестовала частный самолет из Венесуэлы с крупной партией РАБссиянского кокаина. Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті - Цензор.НЕТ 486ну везет же Путлерской шайке.Недавно был Суд в Кабо-Верде,где моряков РАБссии засудили за кокаин от 6 до 12 лет тюрьмы.Слава РАБссии....
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КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЭТО ИЗДАНИЕ ОН И ЕСТЬ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СЕПАРОВ !)
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«Я досі вважаю, що заморожений конфлікт - це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати. З роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься. Але наше завдання - це закінчити. Тому я так і бачу, що рік на всі домовленості, а далі - реалізація», - сказав президент України під час інтерв'ю.
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Мари Ле Пен получила от Путлера 10 млн.евро и может напечатать во Франции даже что Киев столица РАБссии дохлятины Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті - Цензор.НЕТ 9430
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Мне только одному кажется, что желтым цветом зараженных территорий там окрашено половина Азии, вся Австралия, а также Северная и Южная Америка?
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