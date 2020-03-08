 Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті

Про це повідомило посольство України в США у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Журналістика вимагає акуратності. Карта Vox зі звітом про коронавірус потребує корекції: Крим - це Україна. Крим тимчасово під російською окупацією, але завжди буде невід'ємною частиною України. Будь ласка, виправте карту", - йдеться в повідомленні.

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