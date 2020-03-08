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 Закликаємо всі країни повною мірою співпрацювати в розслідуванні катастрофи MH17 на Донбасі, - МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі вітає початок судового процесу у справі про збитий над непідконтрольною територією України літак MH17 17 липня 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Ми повністю довіряємо незалежності та професіоналізму юридичних процедур, які будуть застосовуватися в суді Королівства Нідерландів та відповідно до законодавства Королівства Нідерландів. Ми сподіваємося, що майбутній суд  визначить точний перебіг подій і людей, винних у цьому злочині, який призвів до трагічної загибелі майже трьохсот осіб сімнадцяти національностей. Водночас, з огляду на розслідування Спільної слідчої групи, що триває, ми закликаємо всі країни повною мірою співпрацювати в розслідуванні відповідно до резолюції 2166 Ради безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг-777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180160
 
   
 Топ коментарі
 
Полякам вже час настав перестати боятися росіян і сказати відкрито на весь світ, що росіяни вбили польського президента і весь уряд....
Бий російських окупантів!!!
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Давайте осмыслем ДЕЯНИЯ ПОРОШЕНКО и кремлевсско-коломойсской МРАЗИ ( как бы 3енелейсского ). за первых 10 месяцев.?..
.
1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
.
3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
.
2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
...
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ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
.
Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
.
.
АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
,
,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????!!!!!!!!!!!!!!!
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Полякам вже час настав перестати боятися росіян і сказати відкрито на весь світ, що росіяни вбили польського президента і весь уряд....
Бий російських окупантів!!!
 показати весь коментар
 
 
Давайте осмыслем ДЕЯНИЯ ПОРОШЕНКО и кремлевсско-коломойсской МРАЗИ ( как бы 3енелейсского ). за первых 10 месяцев.?..
.
1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
.
3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
.
2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
...
.
ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
.
Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
.
.
АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
,
,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????!!!!!!!!!!!!!!!
.
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Вороги це знають.
А ідіоти, таке не читають.
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Хай Польща звернеться до нашої нинішньої влади...
А то у неї сомнєнія: «Кто пєрвий начал»...
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Курск город герой. Уже и самолёты сбивает, пасажерские
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Це добре, що почався суд. Але у Нідерландах досі не знають, що на росії міжнародне право нижче за внутрішнє. Тобто злочинці не будуть відбувати покарання.
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Сбитый под Смоленском самолет Леха Качинского следующее расследование,это намек путлерским Крысам...
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Что то у меня такое ощущение,что этот возглас относится к россии. Но к сожелению глухие ,на то и глухие ,чтобы ничего не слышать. Но они могут чувствовать и в этом ключе надо действовать ,а не разговаривать. А то возникает реальный вопрос ,кто тут тормоз!
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СССр тоже ничего не слышал со дня сбития корейского Боинга в 1983 году...
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_Призываем все станы... призываем все стороны... Слова обращены в никуда, просто в пространство. Осточертело это диппустословие, эзоповы выкрутасы. Танцы на задних лапках перед людоедами!
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А МОЖЕТ ЛУЧШЕ ОДНУ ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТСВЕННОСТИ )))
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