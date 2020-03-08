 Воїн ОС загинув унаслідок ворожих дій на Донбасі від початку доби, поранень зазнали ще шестеро, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" два обстріли зафіксовано неподалік Опитного (15 мін із 82-мм мінометів, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу) і один - поблизу Авдіївки (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї).
Один обстріл противник зробив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" із гранатометів різних систем поряд із населеним пунктом Хутір Вільний.
"Під час ворожих обстрілів українських позицій три наші захисники зазнали поранень", - повідомляють у пресцентрі.
Також 8 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС, що прямував до позицій українських військовослужбовців.
"Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє зазнали поранень і один - бойового пошкодження", - уточнюють у пресцентрі.
Зазначається, що підрозділи ОС прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, 7 березня на Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів, втрат немає.
...хотя, не без войнушек жизнь прошла...
Ты молодец. -- поддержал!
в танке горел?))
или с ************ воевало?
Красногоровка...Авдеевка...Верхнеторецкое..каждый божий день... тяжелым лупят.а в сводках тишина...
хто ця сволота що не хоче мати свою справжню та вмотивовану АРМІЮ...?!
Мир в глазах Путина...
Даю год...
а не все ли НАМ РАВНО ?
НЕТ ! 14 березня День добровольця: Київ 11-00 Михайлівська площа
Слава Герою !
Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від Петра. Жодної.19.07.2017 19:23
Alex Smith bb5fe51c
Это затишье называется - щеколадное,односторонее,когда ВСУ стрелять нельзя,да и нечем - посколько всранный отвод вооружений.20.07.2017 02:11
Алексей Носов d8330900
Лучшее антиснайперовская система ето пару 82 минометов (которые ***** отобрала у наших бойцов) на передовой которые время от времени прочесывают посадки перед собой.19.07.2017 19:30
Де вони?
А комусь, можливо, уже прилетіло.
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https://www.youtube.com/watch?v=PkhYJ_7SFaA
...
.
Поранення явно важкі. Дай Боже, щоб у шпиталях не помирали від ран.
Знову атакували нашу вантажівку.
А істота либилася на столі і з підстилкою своєю в халаті в адміністрації президента (колишній, тепер це - представництво кагалу) фоткалася. Але новій титульній нації все можна, що їм смерть та рани гоїв. Їм весело.
Співчуття близьким загиблого воїна.
Одужання пораненим військовим.
И скорейшего выздоровление раненим!
Не слишком ли большая плата жизнями наших солдат, ради того чтобы Президент Украины и Главнокомандующий продолжал пустой пиар про мир с агрессором?!
це вже не смішно..."мір любой ценой,не стрілять"...
згинули козаки добриї юнаки ах кров твоя,
деж ви Хмельниченьки деж ви Дорошенки і Івани
смілиї сотники битні десятники і гетьмани".
не меньше 38 холодних сепарів...
вхопила сепарня по повній...
Героям слава!
Спливає час... І сонце знов засяє.
Ти будеш жити, мріяти, кохать.
А цей Герой ніколи більш не взнає,
Як можуть солов'ї в саду співать
Як можна обійнять матусю рідну,
Як можна ніжно доцю цілувать...
Він сподівався з ними жити гідно!
Але за їхнє щастя довелось вмирать…
Не забувайте цього люди, друзі!
Із розумінням ставтесь до захисників.
Схиліться в шані, як калина в лузі.
Хай буде пам'ять на віки віків!