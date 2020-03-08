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Матеріали за темою:
Все про:поранення (1650) Донбас (15485) втрати (1577) Об'єднані сили (444)

 Воїн ОС загинув унаслідок ворожих дій на Донбасі від початку доби, поранень зазнали ще шестеро, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" два обстріли зафіксовано неподалік Опитного (15 мін із 82-мм мінометів, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу) і один - поблизу Авдіївки (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї).

Один обстріл противник зробив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" із гранатометів різних систем поряд із населеним пунктом Хутір Вільний.

"Під час ворожих обстрілів українських позицій три наші захисники зазнали поранень", - повідомляють у пресцентрі.

Дивіться також: Унаслідок обстрілу найманців РФ сталася велика пожежа на позиціях біля Мар'їнки, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Також 8 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС, що прямував до позицій українських військовослужбовців.

"Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє зазнали поранень і один - бойового пошкодження", - уточнюють у пресцентрі.

Зазначається, що підрозділи ОС прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, 7 березня на Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів, втрат немає.

Читайте також: Церемонія прощання із загиблим на Донбасі лейтенантом 93-ї ОМБ Дмитром Фірсовим відбудеться 9 березня у Вінниці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180159
 
 
 Топ коментарі
 
Перемирие...

Мир в глазах Путина...

Даю год...

а не все ли НАМ РАВНО ?

НЕТ ! 14 березня День добровольця: Київ 11-00 Михайлівська площа


Слава Герою !
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Потери каждый день, зебуин миротворец херов ....
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Я тебе скажу -- шо я тогда пережил, ещё тебя не зная -- я бы сдох от неожиданности и страха! -- в мирнм городе...

...хотя, не без войнушек жизнь прошла...
Ты молодец. -- поддержал!
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какая войнушка??))
в танке горел?))
или с ************ воевало?
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Хы... -- с ************, как раз и воевал -- начальником медпункта полка артиллерийской разведки... -- как ты угадал? *)
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Не будет...
Красногоровка...Авдеевка...Верхнеторецкое..каждый божий день... тяжелым лупят.а в сводках тишина...
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хтось хоче щоб наші воїни полягли просто та без Слави...щоб зневірились та втратили надію...
хто ця сволота що не хоче мати свою справжню та вмотивовану АРМІЮ...?!
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Перемирие...

Мир в глазах Путина...

Даю год...

а не все ли НАМ РАВНО ?

НЕТ ! 14 березня День добровольця: Київ 11-00 Михайлівська площа


Слава Герою !
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Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5395 Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5395 Леонид Днепр

Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від Петра. Жодної.19.07.2017 19:23


Alex Smith bb5fe51c

Это затишье называется - щеколадное,односторонее,когда ВСУ стрелять нельзя,да и нечем - посколько всранный отвод вооружений.20.07.2017 02:11


Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5395 Алексей Носов d8330900

Лучшее антиснайперовская система ето пару 82 минометов (которые ***** отобрала у наших бойцов) на передовой которые время от времени прочесывают посадки перед собой.19.07.2017 19:30
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Це коменти за один день майже три роки тому. Всі три коментатори були активними агітаторами за ЗЕ.
Де вони?
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на "передовій" - помагають піццу сивусі жерти
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Поміняли ніки.
А комусь, можливо, уже прилетіло.
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ФСБэшная кантора , вместе с коломойсско- 3енелейсской ПАДАЛЬЮ ужэ прессует украинсских блогеров..
.
https://www.youtube.com/watch?v=PkhYJ_7SFaA

...
.
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Багато поранених щодня. зе-прес-центр ООС вже навіть не бреше про бойові травми чи =боевьіе поражения=, не виходить все приховати.
Поранення явно важкі. Дай Боже, щоб у шпиталях не помирали від ран.
Знову атакували нашу вантажівку.

А істота либилася на столі і з підстилкою своєю в халаті в адміністрації президента (колишній, тепер це - представництво кагалу) фоткалася. Але новій титульній нації все можна, що їм смерть та рани гоїв. Їм весело.

Співчуття близьким загиблого воїна.
Одужання пораненим військовим.
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Не своєю. Мендель- коханка Костюка. Бувшого сценариста ;Квартал-95;, тепер- шишка в ОПі.
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А где же мать вашу наши "турецкие" беспилотники? Сколько же эта ***** будет длиться? Извините за мой французский.
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дядя проснись ты не на русвесне серишь
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мирко саблич Перша картинка взагалі якась дивна і наївна.Вони завжди воювали і захоплювали.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1001
Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3530
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Вечная Память погибшему!
И скорейшего выздоровление раненим!
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Ежедневные обстрелы и жертвы не помешают зелёному гнусу продолжать отводить нашу армию....Интересно, насколько у нашего терпеливого народа хватит терпения ? Сколько ещё нужно жертв, чтобы наше недоразумение начало адекватно себя вести....А ему весело - оно снимается для обложек со страхолюдной мендельшей... Тьфу, гадость...
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Какая разница, бубочка о собачке думает. Ему очень тяжело. Главное перестать стрелять...
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в результате вражеских действий - это ж надо
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Если Зе дает путину еще год на подумать о мире и мы каждый день теряем в среднем по 1 убитому и 2-3 раненым, то это значит, что Зеленский уже наперед готов заплатить жизнями 365 наших бойцов и около 600 покалеченных ради того чтобы в очередной раз убедиться что Путин НЕ хочет мира.
Не слишком ли большая плата жизнями наших солдат, ради того чтобы Президент Украины и Главнокомандующий продолжал пустой пиар про мир с агрессором?!
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Сколько это ******** будет продолжаться?
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зеле это выгодно, это оправдание его отвода всу, мол надо ещё больше и дальше отвести
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до тех пор(не дай бог) пока война не придет в каждый дом - но нашему тупорылому населению(или 70%) это пока не грозит ведь это не из родственники погибают или получают ранения на фронте
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шо не лох, ты шо то решать будешь? может хватит сопли жевать, хопцы молодые каждый день гибнут и становятся калеками! это шо за такое перемирие и развод войск? ссышь воевать давай план "Б" котопый ты обещал - стена и ров с крокодилами! но не молчи, отсутсвие решения самая страшная вещь..... может хватит куйлу лизать. уже ты ему и в глаза смотрел и по телефону поздравлялся и сигналы посылал, нужели ты не понял что он обычный кацапский упырь и гопник?
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пора бы по дырявым тяжелой артой влупить как турки
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Есть одна проблема...осел миротворец...
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сказать нечего.пропадает речь когда читаю эти сводки с войны которую не видит зебил и те кто эту мразь выбирали и поддерживают. что должно случиться чтобы те кто еще остался на территории бывшей украины,подняли на вилы и посадили на кол эту продажную мразь и его почитателей сторонников. что должно случиться.
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Кращі хлопці гинуть, цвіт української нації, а якась наволоч проти миру.
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в нормальной стране при эскалации и потере солдат следует симметричный ответ , массированный огонь по дырявым позициям и закрыть блокпосты на 3 месяца,чтоб пенсы там сожрали с говном впопучленцев
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Якого миру? В якому хлопці, які захищають Батьківщину будуть злочинцями, а сепарня, яка закликала "фуйло ввести" АпАлченцаміі- старальцамі? Капітуляція- теж мір. Ви про неї?
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З приміткою: варіант капітуляції - це не мир, а поразка, з продовженням нищення українського народу.
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идиот ватный ! что ты несешь какого миру ? кацапского
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А Армия молчит. Их превратили в мальчиков для битья и даже не разрешают дать ответку? Верно говорят что если даже стадом баранов будет командовать лев то они тоже стают львами но если стаей львов будет командовать баран то львы превращаются в баранов. Мы хорошо помним то время когда наша раздетая и плохо вооружённая армия громила врага на всех направлениях и даже завалила почти всё хвалёную псковскую десантную дивизию а в ДАПе за один день ухайдокали полсотни кадыровских вооружённых до зубов джигитов. Мы гордились той армией . А что мы видим сейчас? Армия постоянно отступает,её уничтожают ежедневно,над ней издеваются и изгаляются,она не понимает что происходит и видно что она деморализована и она молча хоронит своих побратимов и отступает. Армию превратили в жалкое зрелище.
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Посмотрите статистику по голосованию на последних презеленских выборах - какой процент ВСУ голосовал за зебила - будете поражены. Эта страна сама себя ****....а. У такой страны нет будущего среди развитых европейских стран - шаурма, роллы, пепси, однокласники, законтаченные..... и нацистский переворот 2014 года - зекоманда с портновым и рыгами при помощи бабла ввх всё сделают.
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нацисты были в сто раз лучше кацапов - они не убивали своих так бы сказать одноверцев
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..не совсем понятно чего ждем?..что за стратегия такая, мишенями столько времени стоять?..почему ответки нет из крупняка, чтобы земля комьями вместе с тварями этими красноперыми летала по округе всей?!....в партизаны теперь идти что ли.. Воїн ОС загинув унаслідок ворожих дій на Донбасі від початку доби, поранень зазнали ще шестеро, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6697..
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а де наш "шановний" хлавнакамандующий...? де його гнівна промова...?! чи зараз більше турбує питання про воду в Крим та "новий" старий Пракурор часів януковоща...?!
це вже не смішно..."мір любой ценой,не стрілять"...
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памятаємо що казав Уїнстон Черчіль-"Никогда не сдавайтесь! Никогда не уступайте! Никогда-никогда-никогда - ни в чем: ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом, - если только честь и здравый смысл не велят вам поступить иначе. Никогда не пасуйте перед трудностями, никогда не сдавайтесь на милость врага, даже если его превосходство кажется очевидным."...
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" Ах Українонька гірка годинонька тепер твоя,
згинули козаки добриї юнаки ах кров твоя,
деж ви Хмельниченьки деж ви Дорошенки і Івани
смілиї сотники битні десятники і гетьмани".
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Отмечается, что подразделения ОС прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются. Источник: https://censor.net.ua/n3180159
не меньше 38 холодних сепарів...
вхопила сепарня по повній...
Героям слава!
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**
Спливає час... І сонце знов засяє.
Ти будеш жити, мріяти, кохать.
А цей Герой ніколи більш не взнає,
Як можуть солов'ї в саду співать

Як можна обійнять матусю рідну,
Як можна ніжно доцю цілувать...
Він сподівався з ними жити гідно!
Але за їхнє щастя довелось вмирать…

Не забувайте цього люди, друзі!
Із розумінням ставтесь до захисників.
Схиліться в шані, як калина в лузі.
Хай буде пам'ять на віки віків!
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