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Все про:пропаганда (1360) ЗМІ (757) Яценюк (2263)

 Путінські сили продовжують нав'язувати Україні свій порядок денний, але істерика проросійських ЗМІ - ознака страху, - Яценюк

Проросійські ЗМІ та інтернет-ресурси розповсюдили статтю "з переліком добірної геббельсівської брехні" про прем'єр-міністра України 2014-2016 років, лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Путінські сили все з більшим тиском продовжують нав’язувати Україні свій порядок денний. "Страна" та інші ресурси проросійської пропаганди - частина потворного монстра, який шість років намагається влізти назад у свідомість українців", - зазначив він.

Він повідомив, що сьогодні вночі відомий проросійським спрямуванням ресурс "Страна.юа", а за ним і безліч проросійських інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та експертів поширили про нього "статтю з переліком добірної геббельсівської брехні": "Але ця брехня не просто про мене і проти мене. Це про те, що путінські сили все з більшим тиском продовжують нав’язувати Україні свій порядок денний, продовжують дискредитувати Україну й українське, сіяти зневіру у власну державу, не довіряти і боятися".

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Україна боролася проти агресії, а Росія за допомогою інформаційної війни намагалася позбавити сенсу цю боротьбу, підкреслив Арсеній Яценюк: "Після Революції Гідності ми прагнули побудувати свою сильну державу, а рупори "русского мира" переконували нас у тому, що нас як нації ніколи не було і не буде".

"Тому будь-який прояв національного відродження викликатиме реакцію російської кисельовщини, а найменші спроби зупинити сповзання України до лап Росії - вереск і бризкання слиною найманих інформаційних кілерів", - підкреслив він.

Лідер НФ зазначив, що добре відчув це на собі: "Варто було мені погодитися на участь в ефірах загальнонаціональних каналів, як негайно з'явилися брехливі публікації проти мене від таких "стран". Їхня істерика - ознака страху".

Він нагадав, що в 2014 році уряд, який він очолював, не дав змоги Росії "захопити Україну економічно, енергетично, зброєю": "Не дав це зробити тоді. І робитиму все, щоб не дозволити зараз. Не дозволю брехати про себе".

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Арсеній Яценюк спростував інформацію, опубліковану в матеріалі, нібито він "пропонує свої послуги Зе-команді і зондує можливість призначення на посаду голови НБУ": "Відповідь: брехня".

Він спростував і тезу, що "восени намагався пробитися до уряду".

Брехнею він назвав і спроби перекласти відповідальність на уряд за початок війни: "Саме Путін напав на суверенну, незалежну країну, надіслав свої танки, бойовиків і кадрових вбивць, анексував Крим і розгорнув війну на сході України".

Щодо тези "Страни" про нібито відповідальність прем'єр-міністра за падіння курсу гривні, він підкреслив, що гривня і економіка впали через війну і розграбування попереднім урядом скарбниці. Зате його уряд зупинив падіння економіки, спричинене правлінням Януковича і війною: "Ми уникли дефолту. І з мінус 16% ВВП витягли розвиток економіки до плюсових показників вже у першому кварталі 2016 року. Але також варто знати, що за курс національної валюти несе відповідальність незалежний орган - Національний банк України", - підкреслив Арсеній Яценюк.

На закиди пропагандистів про нібито "заморожування зарплат і пенсій", він відповів: "Попри розграбований Януковичем бюджет і розв'язану Росією війну, яка вимагала термінового збільшення витрат на армію, уряд виплачував пенсії і зарплати, а вже у 2015 році підвищив мінімальну заробітну плату, зарплати для бюджетників і всі соціальні виплати. Також у надскладних умовах ми вдвічі знизили єдиний соціальний внесок, щоб роботодавці підняли офіційну зарплату своїм робітникам. Тому на ці закиди російських пропагандистів моя відповідь: брехня".

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Арсеній Яценюк спростував і слова "Страни" щодо "непосильних комунальних тарифів": "Ми вигнали з енергетичних ринків спонсорів таких "ресурсів", пережили енергетичну кризу, забезпечили енергетичну незалежність. Уряд захистив українців соціальною нормою на газ та субсидіями, які дозволили українським родинам без потрясінь пройти опалювальні сезони. Соціальна норма становила 3600 гривень, і субсидії отримувала половина країни".

Лідер НФ підкреслив, що згадані в матеріалі так звані корупційні скандали були частиною боротьби проти його уряду: "Саме такі "страни" поширювали брехню про міфічний "перший мільярд", вілли у Маямі, мій виїзд до Аргентини. Потім на цих же ресурсах публікувалися зізнання колишнього депутата Онищенка, який витратив 30 мільйонів доларів для дискредитації мене особисто".

"Член нашої політичної команди Микола Мартиненко вперше в історії сам склав депутатський мандат, відкриваючи слідству можливість дослідити всі обставини політично вмотивованих звинувачень проти нього. Закиди про корупційність - брехня і ще раз брехня", - наголосив Арсеній Яценюк.

"Ці так звані ЗМІ є насправді пособниками окупантів, диверсійним загоном орди, яка веде війну проти нашої країни. Їхня мета – знищити Україну зсередини. Бо вона для них чужа", - наголосив він.

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Арсеній Яценюк звернувся до українців: "Таку брехню вони розповсюджують про нашу країну, нашу історію, нашу боротьбу за незалежність. Кожен із вас є їхньою ціллю. Їхня мета - підірвати вашу віру. У себе і в усіх нас. Не вірте. Не піддавайтесь. Правда завжди сильніша".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180157
 
   
 Топ коментарі
 
кацапня,а ну смотрите шо ваши бабы,которые еще нарожают о вас думают Путинские силы продолжают навязывать Украине свою повестку дня, но истерика пророссийских СМИ - признак страха, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2878

Путинские силы продолжают навязывать Украине свою повестку дня, но истерика пророссийских СМИ - признак страха, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3178
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В сравнении с Зебилятиной Сеня выглядит настоящим титаном мысли, а ненависть к нему русни лишь добавляет ему балов.
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О. Зебилы первые прокомментировали. Дежурят они, что ли?
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Малоросс, и так всем понятно, что ***** своей агрессией хотел принести благосостояние в Украину.
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це зрозуміло лише соєвим тролякам ! ..))
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Малоросс, ты абсолютно прав и потому "соевые троляки" тыкают мордой в дерьмо зрадозебов, которые решили, что именно так и есть. :D
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100% - тикати вас , соєвих кацапів , пиками в лайно - улюблене заняття українців ! ..))
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Опять ты, УБатиСос, на чужое поле лезешь! Пойди дома погавкай, смельчак!
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я бы на месте Зеленского взял бы взвод нацгвардии и наведался бы к Сене в его особнячок. задержал бы зубастого мордой в пол и с наручниками. и сказал бы, хочешь на свободу, верни все награбленное! можешь себе оставить столько, сколько ты по закону типа "заработал" за премьерское время и вали на все 4 стороны. если бы отказался, бросил бы его в погреб и кормил бы его морковкой каждый день, пока не вернул бы ворюга все в бюджет! но это был бы уже не Зеленский, а Саакашвили. а это невозможно )
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Тобто ти закликаєш Зе до порушення законів і Конституції України.
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да, я призываю президента к радикальным мерам! Украину спасет только жесткий режим накшталт режима Пиночета
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Ли закликаєш до порушення законів України.
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Этот план действий записан в переписке Энгельса с Каутским? :D
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причем жесткие меры не по отношению к простому народу, который уже натерпелся дальше некуда, а именно к олигархам, которые сами решают, платить им налоги или не платить, срезать им заводы под фундамент или не срезать и т.д.
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100% - по іншому , цю кланово-олігархічну систему , не подолати !
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Зебилье самая мерзкая мерзость.Гаже не было.
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Selvestor Vivat

@S_vivat

·23 ч

В сеть ушла фотография уничтоженной российской С-300, уж очень Лавров просил #Turkey не публиковать это фото. Но в мир интернета это сложно #Idlib #Syria
Путинские силы продолжают навязывать Украине свою повестку дня, но истерика пророссийских СМИ - признак страха, - Яценюк - Цензор.НЕТ 723
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ИНЦЕСТ В ИДЛИБЕ !?) РОССИЙСКОЕ ОРУЖИЕ УНИЧТОЖИЛИ РОССИЙСКИМ ОРУЖИЕМ )))
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Сєня, ти своєю тезою "за курс національної валюти несе відповідальність незалежний орган - Національний банк України" -- лукавиш! Бо: і уряд також впливає на курс нацвалюти; або, іншими словами, на дефіцит платіжного балансу держави (саме від нього залежить курс). Чим більше вільно конвертованої валюти поступає на рахунки фіз.юр.осіб держави - тим міцніший курс нацвалюти. І, щоб ВКВ поступала в країну - уряд має повноваження приймати необхідні власні постанови, вносити в парламент необхідні проекти Законів (да, звісно, парламент має приймати...), і, загалом - впроваджувати необхідні для цього економічні реформи!

Тобто, відповідальність за курс націвалюти в уряду і нацбанку - спільна; але кожен відповідає за свій сектор!
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Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову.

[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktop

Хтоб ще пащеку віддкривав..?
🤣🤣
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Яценюку респект.один из лучших премьеров.кто бы что не говорил.
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Зачем оправдываться?
Если брешуть, а народ видит противоположное - какой идиот им поверит?

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73% увидели, что не ***** с убийцей-Януковичем виноваты, а Порошенко...
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Порошенка Путін боявся, як вогня, тому й ненавидів, тому й розгорнув чорний пі-ар. Ще й з Яценюка зробив терориста. Яка не була, а все-таки професійна команда була, а не зе-експерементатори. Як вже надоїло нашому народу жити у стані піддослідних тварин ... !!!
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та откуда эти сказки? в чем заключался этот страх? при порошенке что, российские войска не атаковали на донбассе? или российские моряки не атаковали украинских моряков? если бы боялся, то не трогал бы моряков!
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100% - всі 5 років Офшоркін слухняно виконував всі хатєлкі кремля !
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Ага, прямо в обморок падал так боялся... Шо хотел то и делал!
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Можете мене заплювати, але Сєня - мій кумир! А зєлєколомойцкєри - то є гімно хуцпате!)
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дозволяю тобі чмокнути його у лисину! ))
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А я тобі, човкодрочере, дозволяю чпокнути вєдьмєччука в дупу!) Ти кончіло, тварюко кацабське?!)
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я на 25 % поляк, на 69 % українець і на 6 % циган
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Лишнехромосомное, жаль, что тебе не досталось по наследству ни от кого ума...
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Йому від предків-циган передалося... Вкрав - нєсі будь-яку хрєнь, аби жертва не отямилась!) Так, хуцпо-турбо режим нагадує!
Може зэлябеня-такі цигани?! А я вже збиралася ставати до лав антисемітів...(
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На бытовом уровне я не стал антисемитом и вряд ли стану, но к пришедшим к власти... Бундовцы доказывали, что беларусов не существует, я ещё списывал это на революционный нигилизм, после того, как Моника сказал - "Какая разница", я напрягся, но после того, как он сказал - "Герои, которые устраивают всех"... тут я вспомнил бундовцев...
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Умел лапшу варить и вешать.....
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1. спрашиваешь на протяжении 5 лет у Порошенко, почему Ахметов не сидит
2. голосуешь за кого угодно, лишь бы не за Порошенко
3. Кто угодно ставит премьер-министром на 100% от Ахметова
4. Вот теперь за..бись
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А чем сейчас не так по сравнению с год назад?
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Год и пять лет назад не было монобольшинства и были коалиционные соглашения по назначению, но Г+Г тебе не дало образование...
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Всех с 8 марта
Оказывается новый премьер министр НЕ УВАЖАЕТ УКРАИНСКИХ ЖЕНЩИН

https://youtu.be/uM-QBXodUzo
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Сеня показав себе супердосвідченим переговірником, рівня Мікояна. Усі хто дружить з головою готові йому пробачити такі непопулістські кроки як тимчасове оподаткування частини пенсії (>4500 грн здається) оподаткування відсотків за депозитами. Це війна, пані й панове, тому нєх скиглити.
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Це все так, але він взяв Авакова до себе.😲
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У ті критичні дні простір для маневрів був мінімальним. І часу на вибудовування багатоходових комбінацій не було.
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То поясніть цьому генію економіки, що інформація та фейки - це теж частина війни, тож хай не скиглить.
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Очень приятно что Old Cat знает кто такой Микоян. Напомню ещё присказку про Микояна :"От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича".Возьмите себе на вооружение чтобы ещё где -нибудь блеснуть к месту(скорее просто так) своим интеллектом.
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прикольно , що соєві лизуни порівнюють Кроля з Мікояном ... ))
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Кацапчику, ти мабуть вважаєш що твоє мекання дотепне і мене зацікавить?
Alas... Попроси свою маму щоби прочитала тобі вголос ось цю книжку:
Путінські сили продовжують нав'язувати Україні свій порядок денний, але істерика проросійських ЗМІ - ознака страху, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3803
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Ну кроме рускомирных свиней его ни кто не уважает, а ваша истерика в поддержку его только сливает его в спам.
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Не понимаю всякую *************,которая пишет на этом сайте и сразу летит в спам.Это же унижение😂🌷
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Я б йому і дохлого пацюка потримати б не довірив!
Зрадник!
Юля-Юля! - пам'ятаєте?
Такі самі Аваков, Турчинов, ****** та етс..
Може десь щось забув- нагадайте!
Хамлюкам-не турбувати!
😁
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Зате маємо живого підкацапчика-клоуна. Дуже дякуємо.
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А стоило бы подумать,тем кто еще еще с трудом способен это делать,над простыми вещами. У них нет сомнений,что все сми принадлежат олигархам. Так почему они (СМИ) продолжают с неослабевающим остервенением ненавидеть Порошенко,Яценюка,Турчинова?
И вылизывают дупы их противникам? Так может эти "полезные идиоты" подхрюкивая олигархам и выбрали вот это вот все,на свою голову? Чтобы их было легче грабить?
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Сеня, а где 4 миллиарда, которые ты на стену брал?
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Спроси ещё где поезд, ушедший по суперперспективному Новому Шёлковому Пути
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В Конченой Засре та інших маєтках стіни з 6-8 метрів..
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Свинья твоё *****, падаль мордовская
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О! Кроль с ШАКАЛАдным пятаком вылез. Как там стена?
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Результат работы продажных ****** из укр СМИ - это ублюдок Янелох в президентах. 73% лохтората готовы потреблять помои 24/7 вагонными нормами. Отсутствие мозга - компенсируется говном из укр сми.
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Но есть ещё 25% добо...дятлов, которые верят Палошенке! На них вся надежда!!!
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Ну или 146% ********* за поребриком, которые верят в *****
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За поребриком уже проблемы тех кто за поребриком....
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Барну тягати Кроля за яйця також роспропаганда змусила ?! Путінські сили продовжують нав'язувати Україні свій порядок денний, але істерика проросійських ЗМІ - ознака страху, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3847
Путінські сили продовжують нав'язувати Україні свій порядок денний, але істерика проросійських ЗМІ - ознака страху, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2993
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Таким козлам как ты только эта кнопка и нужна!
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Шло бы ты отсюда падаль зауральская
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А чем плоха кнопка?Ты же каки сливаешь?Или нет?Тут тоже должно быть чисто😄😄😄
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Чисто как промежбулок у Падлашенки? Так оно так и есть!
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Давайте осмыслем ДЕЯНИЯ ПОРОШЕНКО и кремлевсско-коломойсской МРАЗИ ( как бы 3енелейсского ). за первых 10 месяцев.?..
.
1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
.
3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
.
2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
...
.
ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
.
Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
.
.
АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
,
,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????!!!!!!!........
Как только пришла 3еленая мразина ПУКин ввел гражданство рф ДНРовцам.....??

. а 3енелейсский рветься ПУКину посмотреть ему в 0чко ..
.
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Сенчику! Згадай молодість, хоч видуману кацапами, але згадай.
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Де стіна за мільярд гривень, свинячого прутня крюк вухатий?
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