EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1077  20
Матеріали за темою:
Все про:Нідерланди (505) Боїнг-777 Malasia Airli... (450) Помпео (235)

 США довіряють правосуддю Нідерландів у розгляді справи про загибель малазійського "Боїнга", - Помпео

США не сумніваються в неупередженості судової системи Нідерландів щодо того, що стосується розгляду справи про загибель у 2014 році малазійського авіалайнера в небі над Україною.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Винних у знищенні рейсу MH17 компанії Malaysia Airlines, яке трагічним чином обірвало 298 невинних життів, має бути притягнуто до відповідальності. США впевнені в судовій системі Нідерландів і закликають всі країни повністю співпрацювати щодо розслідування цієї трагедії", - написав Помпео у твітері.

Читайте також: Нідерланди повідомили Радбез ООН про початок судового переслідування 4 підозрюваних у справі MH17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Читайте також: Початок кримінального процесу щодо MH17 знаменує собою важливу віху на шляху притягнення винних до відповідальності, - заява Євросоюзу

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Суд щодо трагедії літака Boeing-777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно за 50 км від Гааги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180156
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А по нашому самолету в Иране все заглохло прямо на старте.
Вот и вся разница между нами и Западом.
 показати весь коментар
 
 
Потому что вахтера, который сидел за пультом, уже посадили.
 показати весь коментар
 
 
А Омансскому какомуразници ВСЕРАВНО ,
,
ЛИШЬ БЫ В ОЧКО ПУТЛЕРУ ЗАГЛЯДЫВАТЬ !
 показати весь коментар
 
Готовились однозначно. Не хватило несколько дней, чтобы первыми напасть.
 показати весь коментар
 
 
нападение по плану ГРОЗа планиловалось 7 августа
 показати весь коментар
 
Дедушка рассказывал. Их везли на блиц-криг по советски налегке из Сибири, где он служил. Но по пути началась война и поезд разбомбили. Вот тогда я и услышал, что сересер готовился напасть первым. Я, конечно, злился, как такое возможно? Пропаганда работала оччень хорошо! Потом позже уже все понял.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А я не сильно доверяю этим однояцевым гейропейцам с одним я-цом на всю гейропу. Побузят немного и затихнут. Все уже проплачено. Нефть, газ....
 показати весь коментар
 
Шо докажут -- то понятно... ...не понятно, шо с этим потом делать?

Ну сбили совки самолёт... унд?
 показати весь коментар
 
 
Унд шлафен. С чувством полного удовлетворения. А ху-ло к тому времени раскошелится хорошенько.
 показати весь коментар
 
 
Унд гут! -- шо ты предлагаешь -- лично себе и мне? -- напиться и забыться не предлагай -- это я и без тебя смогу...*)
 показати весь коментар
 
Sie können ruhig schlafen. Вам-то что? Это нам тут за державу обидно.
 показати весь коментар
 
 
...ты ещё обидься на нас, шо мы тебе такую Державу построили и оставили... -- и спи спокойно, дорогой Товарищ! *)
 показати весь коментар
 
Почему-то мне кажется что у Штатов приготовлен сурпрайз в виде спутниковых снимков или иных железобетонных доказательств причастности эрэфии , которые они извлекут из рукава в самый неподходящий для расейки момент.
 показати весь коментар
 
 
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ БЫЛ ОСУЖДЕН ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ !!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору