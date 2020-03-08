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 Політика України
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Все про:Боїнг-777 Malasia Airli... (450) Мамедов Гюндуз (18) Офіс генерального прокурора (149)

 До оновленого списку JIT від України увійшли чотири представники Офісу генпрокурора

В Амстердамі 8 березня узгоджено і затверджено оновлений список членів Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT) від України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Роботу міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17, унаслідок якої загинули 298 цивільних осіб, продовжено.

До JIT входять представники правоохоронних органів п'яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

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Від Офісу генерального прокурора до JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

Зазначається, що такий високий рівень в українській групі забезпечено вперше. "Всі ці кроки гарантують продовження розслідування щодо збиття "Боїнга" для єдиної мети – притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі: від тих, хто віддавав команди, до тих, хто їх виконував. Всі країни-члени JIT працюють над пошуком правди, і ми її знайдемо", - зазначив Гюндуз Мамедов.

Крім того, представники країн-членів JIT відвідали меморіал MH17, де вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов напередодні повідомив, що делегацію України, яка спостерігатиме за перебігом судових слухань у справі МН17 у Нідерландах, очолить заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. Він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування.

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Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг 777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180154
 
 
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Цирк на дроті з кіньми. Ще 15 років порозслідуйте. Це так би мовити розслідування перетворилося на повний фарс....
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Ти б селянин, краще поцікавився, скільки розслідувалась справа з підривом літака над Локербі.
Кєргуду про що?
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Тупе рагуль детектед. Ну поцікався скільки часу минуло від катастрофи до кінця розслідування. Враховуючі, що ти мале та трошки тупе, доповідаю -
У листопаді 1991 року після трьох років слідства Державний департамент юстиції Шотландії висунув звинувачення у скоєнні цього злочину проти двох агентів лівійської розвідки: Абдельбассет Алі аль-Меграхі і Аль Аміна Халіфа Фімаха.
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Андрей Дидовик ты идиот ватный кончай тут свою кремлевскую пургу нести
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можуть привезти вирок, що Боїнг збив «льотчик Волошин».
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