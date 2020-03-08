 До оновленого списку JIT від України увійшли чотири представники Офісу генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Роботу міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17, унаслідок якої загинули 298 цивільних осіб, продовжено.

До JIT входять представники правоохоронних органів п'яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

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Від Офісу генерального прокурора до JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

Зазначається, що такий високий рівень в українській групі забезпечено вперше. "Всі ці кроки гарантують продовження розслідування щодо збиття "Боїнга" для єдиної мети – притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі: від тих, хто віддавав команди, до тих, хто їх виконував. Всі країни-члени JIT працюють над пошуком правди, і ми її знайдемо", - зазначив Гюндуз Мамедов.

Крім того, представники країн-членів JIT відвідали меморіал MH17, де вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов напередодні повідомив, що делегацію України, яка спостерігатиме за перебігом судових слухань у справі МН17 у Нідерландах, очолить заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. Він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування.

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Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг 777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.