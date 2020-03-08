 Зеленський відмовився від спроб перебудувати країну? - Financial Times про наслідки відставки Кабміну

У своєму матеріалі, опублікованому 8 березня, FT аналізує контекст і наслідки політичного потрясіння в Україні минулого тижня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Наводимо головні витяги з цієї публікації.

Видання називає відставку Кабміну Гончарука "зачисткою" (англ. Clear-out. - Ред.) та вказує на побоювання "інвесторів та політичних реформаторів", що президент Володимир Зеленський "відмовився від спроб перебудувати економіку та боротися з корупцією".

Коментуючи звільнення найбільш знакових фігур, газета описує ексміністра фінансів Оксану Маркарову та генпрокурора Руслана Рябошапку як "реформаторів, що користувалися повагою". Пішов і міністр економіки Тимофій Милованов - "економіст, який здобув освіту в США та був ініціатором і рушійною силою довгоочікуваної земельної реформи", нагадує автор публікації.

З посиланням на фінансистів та інвесторів FT критично коментує причини невдоволення Кабміном та Офісом генпрокурора, які озвучив Володимир Зеленський. "Інвестори скептично поставилися, зокрема, до вигнання Рябошапки, роботу якого високо оцінили західні партнери Києва та активісти боротьби з хабарництвом - за його спробу позбутися корупції в Офісі генпрокурора. Досі українські олігархи часто зловживали судовою системою, щоб переслідувати особисті бізнес-інтереси та зводити рахунки", - нагадує видання.

Газета цитує заяву інвестиційної компанії Dragon Capital, у якій зазначається, що до складу нового Кабміну не увійшли "ключові міністри попереднього уряду, орієнтовані на інтереси ринку", а новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще не прояснив остаточно політику свого уряду. Все це "порушує питання щодо продовження та якості реформ попри обіцянку Зеленського не відступати" від них, йдеться в заяві Dragon Capital.

Крім того, FT наводить думку Тімоті Еша, аналітика компанії BlueBay Asset Management. За його словами, раніше здавалося, що Зеленський насправді має намір узятися за відновлення верховенства права в Україні та "приборкати олігархів". Однак, констатує тепер Еш, події минулого тижня та ймовірне формування нового Кабміну з урахуванням інтересів олігархів "викликають серйозне занепокоєння щодо того, чи справді Зеленський взагалі має намір щось змінювати".

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Газета нагадує про успіхи України у зміцненні фінансової стабільності за останні пів року: інвестори охоче вкладали кошти в українські боргові облігації, бо їх "переконали обіцянки Зеленського модернізувати країну, боротися з корупцією та обнадіювала кваліфікація членів урядової команди". А гривня минулого року зміцнилася на 19% щодо долара США.

Автор статті озвучує питання і щодо непростого для України періоду, коли Зеленський вирішив провести "перезавантаження" Кабміну. На тлі переговорів із МВФ та через важливість нової кредитної програми для України FT називає "тим дивнішим" час, обраний для кадрових змін. "Я не розумію мети зміни уряду у цей момент", - повторює цю думку Олександр Данилюк, колишній міністр фінансів та секретар РНБО за Зеленського. У коментарі газеті Данилюк припустив, що Зеленський вирішив змінити команду Кабміну, щоб зупинити різке падіння своєї популярності.

Говорячи про нового прем'єра Дениса Шмигаля, FT нагадує, що він керував однією з енергокомпаній, яка належить "найбагатшому олігархові України Рінату Ахметову". Таким чином, констатує видання, це призначення породило припущення, що Зеленський "намагається дистанціюватися від конкурента Ахметова - мільярдера Ігоря Коломойського, чий телевізійний канал перетворив Зеленського на зірку і приділив йому величезну кількість ефірного часу під час торішньої передвиборчої кампанії".

Автор публікації нагадує про різкі заяви Коломойського проти співпраці України з МВФ, про націоналізацію "Приватбанку" та незаконно виведені з нього кошти. FT наводить цитату Рябошапки, який за день до свого звільнення нагадав, що "досяг хорошого прогресу у справі "Приватбанку", і це спонукає деяких людей діяти швидше та цинічніше".

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Тепер же, попри запевнення Шмигаля про готовність співпрацювати з МВФ, фінансове становище України під загрозою. "Я вважаю, що є серйозне нерозуміння ситуації з боку президентської команди, яка пропонує рішення, що лише погіршують ситуацію", - цитує Данилюка FT. На його думку, цілком очевидно, що з приходом нового уряду МВФ "візьме паузу" у відносинах.

Нагадаємо, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія визнав, що останньою краплею для звільнення генпрокурора для президентської політсили стало небажання підписувати "підозру Порошенку". "Останньою краплею, напевно, стало непідписання підозри щодо пана Порошенка. Бо все готово до підписання підозри, але ніхто цього нічого не робить", - сказав Арахамія в коментарі журналістам.

В.о. генпрокурора Чумак назвав підозри "висмоктаними з пальця".