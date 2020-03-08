 Зеленський відмовився від спроб перебудувати країну? - Financial Times про наслідки відставки Кабміну

У своєму матеріалі, опублікованому 8 березня, FT аналізує контекст і наслідки політичного потрясіння в Україні минулого тижня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Наводимо головні витяги з цієї публікації.
Видання називає відставку Кабміну Гончарука "зачисткою" (англ. Clear-out. - Ред.) та вказує на побоювання "інвесторів та політичних реформаторів", що президент Володимир Зеленський "відмовився від спроб перебудувати економіку та боротися з корупцією".
Коментуючи звільнення найбільш знакових фігур, газета описує ексміністра фінансів Оксану Маркарову та генпрокурора Руслана Рябошапку як "реформаторів, що користувалися повагою". Пішов і міністр економіки Тимофій Милованов - "економіст, який здобув освіту в США та був ініціатором і рушійною силою довгоочікуваної земельної реформи", нагадує автор публікації.
З посиланням на фінансистів та інвесторів FT критично коментує причини невдоволення Кабміном та Офісом генпрокурора, які озвучив Володимир Зеленський. "Інвестори скептично поставилися, зокрема, до вигнання Рябошапки, роботу якого високо оцінили західні партнери Києва та активісти боротьби з хабарництвом - за його спробу позбутися корупції в Офісі генпрокурора. Досі українські олігархи часто зловживали судовою системою, щоб переслідувати особисті бізнес-інтереси та зводити рахунки", - нагадує видання.
Газета цитує заяву інвестиційної компанії Dragon Capital, у якій зазначається, що до складу нового Кабміну не увійшли "ключові міністри попереднього уряду, орієнтовані на інтереси ринку", а новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще не прояснив остаточно політику свого уряду. Все це "порушує питання щодо продовження та якості реформ попри обіцянку Зеленського не відступати" від них, йдеться в заяві Dragon Capital.
Крім того, FT наводить думку Тімоті Еша, аналітика компанії BlueBay Asset Management. За його словами, раніше здавалося, що Зеленський насправді має намір узятися за відновлення верховенства права в Україні та "приборкати олігархів". Однак, констатує тепер Еш, події минулого тижня та ймовірне формування нового Кабміну з урахуванням інтересів олігархів "викликають серйозне занепокоєння щодо того, чи справді Зеленський взагалі має намір щось змінювати".
Газета нагадує про успіхи України у зміцненні фінансової стабільності за останні пів року: інвестори охоче вкладали кошти в українські боргові облігації, бо їх "переконали обіцянки Зеленського модернізувати країну, боротися з корупцією та обнадіювала кваліфікація членів урядової команди". А гривня минулого року зміцнилася на 19% щодо долара США.
Автор статті озвучує питання і щодо непростого для України періоду, коли Зеленський вирішив провести "перезавантаження" Кабміну. На тлі переговорів із МВФ та через важливість нової кредитної програми для України FT називає "тим дивнішим" час, обраний для кадрових змін. "Я не розумію мети зміни уряду у цей момент", - повторює цю думку Олександр Данилюк, колишній міністр фінансів та секретар РНБО за Зеленського. У коментарі газеті Данилюк припустив, що Зеленський вирішив змінити команду Кабміну, щоб зупинити різке падіння своєї популярності.
Говорячи про нового прем'єра Дениса Шмигаля, FT нагадує, що він керував однією з енергокомпаній, яка належить "найбагатшому олігархові України Рінату Ахметову". Таким чином, констатує видання, це призначення породило припущення, що Зеленський "намагається дистанціюватися від конкурента Ахметова - мільярдера Ігоря Коломойського, чий телевізійний канал перетворив Зеленського на зірку і приділив йому величезну кількість ефірного часу під час торішньої передвиборчої кампанії".
Автор публікації нагадує про різкі заяви Коломойського проти співпраці України з МВФ, про націоналізацію "Приватбанку" та незаконно виведені з нього кошти. FT наводить цитату Рябошапки, який за день до свого звільнення нагадав, що "досяг хорошого прогресу у справі "Приватбанку", і це спонукає деяких людей діяти швидше та цинічніше".
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Тепер же, попри запевнення Шмигаля про готовність співпрацювати з МВФ, фінансове становище України під загрозою. "Я вважаю, що є серйозне нерозуміння ситуації з боку президентської команди, яка пропонує рішення, що лише погіршують ситуацію", - цитує Данилюка FT. На його думку, цілком очевидно, що з приходом нового уряду МВФ "візьме паузу" у відносинах.
Нагадаємо, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія визнав, що останньою краплею для звільнення генпрокурора для президентської політсили стало небажання підписувати "підозру Порошенку". "Останньою краплею, напевно, стало непідписання підозри щодо пана Порошенка. Бо все готово до підписання підозри, але ніхто цього нічого не робить", - сказав Арахамія в коментарі журналістам.
В.о. генпрокурора Чумак назвав підозри "висмоктаними з пальця".
Поэтому,если даже Дефолт Украины придёт,то отнюдь не не из-за МВФ(обычного кредитора),а из-за обнаглевшей в корень за 29-ть лет клановой,мафиозно-олигархической системы,состоящей из бандитского паханата 90-х,причёмь уже обьединённого в международный преступный кортель.Значит,появилась таки вероятность,что система коррупционной власти будет сметённая народом,уже настроенным решительно как против попередников так и против клана жадвы из той же мафиозной системы ворья,которую Зеленского вынудил отчасти нагнать его обваливающийся рейтинг.
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он шеф зеленского.
Отказался. Дальше что?
Ну выберут другого популиста и всё. Реал управляют страной уже "наши западные партнеры", так что будет смена шила на мыло.
10 год
"Тобто і не інтерв'ю, і не перша шпальта, і не журнал… У рекламному додатку до газети «Гардіан» вийшла стаття про Зеленського під назвою «Випадковий президент».
Перше враження після прочитання - це іміджева катастрофа. Як його прес-служба могла допустити вихід такого матеріалу? Там же Зеленського не просто розбирають на частини, його розмазують на атоми.
Стаття відверто знущальна. Авторських коментарів у ній значно більше, ніж прямої мови Зе, вони дошкульні і гидливі. Вчитайтесь: «Зеленський робить паузу і сміється. Він набирає повітря, перш ніж дати довгу, заплутану і великою мірою беззмістовну відповідь...
Дуже детально, з садистською насолодою, описується кар'єра Зеленського-коміка. Потім вивалюються не менш неприємні подробиці виборчої кампанії, зокрема проведення дебатів за сценарієм Зеленського. Журналіст не забув відзначити, що Порошенку на сцені вимкнули мікрофон.
Скандал з американською допомогою та принизливі подробиці взаємодії Трампа і Зеленського. Вжито саме це слово, humiliation. Кумівство і призначення друзів на вищі державні посади.
Екскурс в історію російсько-української війни. Натяк на те, що Зеленський готовий вести переговори з Путіним попри 14 тисяч убитих українців. Короткі цитати Зеленського супроводжуються нищівними коментарями. («Його запальність нівелюється браком конкретики...
Перепадає і прес-секретарці, яка постійно втручається у розмову, підказує, подає мімічні сигнали своєму візаві, але це не допомагає. На багато питань Зеленський відповідає «я не знаю» або просто сміється.
А от там, де дійсно було б краще відморозитися, Зеленський раптом починає активно просторікувати, вганяючи присутніх у стан паніки.
А Україну він порівнює із дірявим човном. А себе - із моряком, який затикає дірки руками, ногами, головою… Ну і так далі, ви зрозуміли. Стаття побудована так, що Зеленський не виглядає милим або смішним. Під кінець притомному читачеві робиться страшно: послухайте, він же маніяк. Неадекватний, некерований чоловік, якому остаточно знесло дах від посади, що у рази перевищує його природні можливості. Перед нами постає небезпечний психопат, який відверто шкодує про те, що у нього нема повноважень вішати людей.
Ми не знаємо, хто оплатив цей матеріал.
Якщо це зробив Офіс президента, це політичне самогубство. Якщо це зробив хтось із суперників Зе, то це політичне кілерство.
Ясно одне. З живими політиками такого не роблять. Так готують до утилізації списаний матеріал."
@Тамара Горіха Зерня
Одним за другим убрал руководителей областных прокуратур и выстроил строгую вертикаль подчинения, запугал сотрудников генеральной прокуратуры и убрал всех руководителей, кто хоть как-то мог сопротивляться управлению в ручном режиме.
Всё подготовлено под ручное управление. Надеюсь, что тоталитарная система, которую они строят, проедется в первую очередь по тем же идиотом, кто сделал её создание возможным.
Еще кровать не остыла, а они уже святыми стали.
Президент Вова, мы в 2014-м году шли в бой в комнатных тапочках, оружие добывали в бою с врагом, огромными усилиями, в результате больших потерь мы остановили враги пришедшего с россии.
За 2018-2019 года Украина по росту производства опережала восточную Европу. Был профицит бюджета.
Президент Вова, а сегодня мы имеем глубокий дефицит бюджете, поражения на международном уровне, прекращение реформ.
Президент Вова, ты вошёл в коалицию с заклятым врагом Украины Медведчуком.
Коломойский ждет как забрать ПриватБанк и вытребовать с бюджета 2 млрд. долл. При том, что он украл 5,5 млрд.долл., и за то, что он украл бюджет Украины еще и остался должен Коломойскому.
Президент Вова, тебе МВФ отказал в кредите, МВФ прекрасно понимает, что деньги которые даст МВФ заберет Колмойский.
Президент Вова, ты мне скажи, для чего ты стал президентом? Для разрушить, уничтожить страну в угоду и на радость Путина?
Мне надоело уже говорить, но тебе придётся ответить за все, за все Вова, понимаешь, за все.
руководит коломойский и ахметов.
западная пресса уже всё написала.