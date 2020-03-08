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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4739) Кабмін (3880) МВФ (677)

 Те, що відбувається в Україні, ставить під сумнів майбутнє реформ, - Financial Times

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пішов на перезавантаження уряду через повільні темпи реформ, однак сьогодні самі реформи в країні під питанням.

Про це йдеться в статті Financial Times, що вийшла 8 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Інвестори побоюються, що Зеленський відмовився від спроб перебудувати економіку і боротися з корупцією, ідеться у статті. Зокрема, пішли у відставку міністр фінансів Оксана Маркарова і генеральний прокурор Руслан Рябошапка, яких поважали як реформаторів, а також глава Мінекономіки Тимофій Милованов, який просував введення ринку землі.

Аналітик BlueBay Asset Management Тімоті Еш заявив газеті, що проглядаються зв'язки нового Кабміну "з олігархічними інтересами", а це викликає запитання, чи має намір президент продовжувати йти шляхом змін.

Читайте також: Справа не в особистих рейтингах, - Зеленський розповів, чому змінив уряд і чого чекає від НБУ

Темп, у якому відбулися перестановки, "спантеличує", зазначає видання.

Колишній уряд готував угоду з Міжнародним валютним фондом за кредитною програмою на $ 5,5 млрд. Цей кредит розглядається міжнародними інвесторами як суттєва фінансова подушка для України, яка на шостому році війни з підтримуваними Росією сепаратистами стикається з величезними виплатами за зовнішнім боргом на тлі глобального економічного спаду, зазначає Financial Times.

Читайте також: Переговори з МВФ про $5,5 млрд кредиту відкладаються у зв'язку зі зміною Кабміну, - Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180152
 
 
 Топ коментарі
 
Financial Times - лохи,которые ничего не слышали о величайшем мировом лидере? Происходящее в Украине ставит под сомнение будущее реформ, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4202
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как не стараются зебилы отмазать вислюка оманського, но по факту: ЗЕЛЕНСКИЙ ввёл в украинскую политическую культуру традицию много и безудержно врать. Нет, и до него это регулярно делали украинские политики - он он довёл это до невиданного уровня. Наглого, бесстыдного и циничного...
Происходящее в Украине ставит под сомнение будущее реформ, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3149
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Лучший кризис-менеджер во время дефолта может быть только банкир-профессионал или экономист,остальные просто команда Шариковых...
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"Решение о поставке воды в Крым уже принято", - Бабин.
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Реформами у нас называют любые изменения законов, которые при этом еще и, как правило, ухудшают положение основной массы людей.
Медицинская, пенсионная, налоговая, ЖКХ, судебная, образования и т.д. «реформы» довели положение большинства людей до черты бедности и заставили миллионы выехать за рубеж в поисках спасения.
А между тем, реформами называют только такие изменения, которые ведут к улучшению жизни людей, обычно за счет расширения рамок их политической или экономической свободы, или того и другого вместе.
В этом смысле в Украине реформы еще и не начинались.
А что же было? Были антиреформы.
А если серьезно, то произошел банальный дефолт государства по основным своим социальным обязательствам, отказ от которых власти наблюдается в Украине практически весь период независимости.
НА ЖАЛЬ...
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Це передбачувалось рік тому, але бидлу треба відчути на собі
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РАБссия любит только предателей Украины,а потом их ликвидирует,так было с времен Богдана Хмельницкого...
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поднятие цен на телефон Киевстар - на 45 грн, воля - интернет -- на 40 грн, платежка на тепло -ни с фига на 300 грн при том, что теплеет, итого подъем на 385 грн в месяц зненацька при относительно постоянном долларе ( вернее доллар ниже, чем в 2014-2016). Еще обещают подъем воды, газа, электро. Неприкрытый бандитизм в масштабе государства.
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мабуть, вони побачили портрет главного реформатора:
Те, що відбувається в Україні, ставить під сумнів майбутнє реформ, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4199
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Моника-разведёнка - разрушительница мифов для зебилов
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Відновлення економіки в 1945-1947 рр. Франція почала на основі націоналізації цілих галузей, електроенергетика, видобуток вугілля, газова і авіаційна промисловість, судноплавство і повітряний транспорт, а також ряду банків, ощадних кас та страхових компаній.
До 1958 р. в руках держави перебувало 57% промисловості.
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Поки Україна не денонсує грабіжницьку прихватизацію - всі, навіть не великі успіхи вилітатимуть як через діряве сито у нові маєтки на Лазурних берегах.
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Соросят подвинули - пошла цепная реакция нытья.
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