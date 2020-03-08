 Те, що відбувається в Україні, ставить під сумнів майбутнє реформ, - Financial Times

Про це йдеться в статті Financial Times, що вийшла 8 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Інвестори побоюються, що Зеленський відмовився від спроб перебудувати економіку і боротися з корупцією, ідеться у статті. Зокрема, пішли у відставку міністр фінансів Оксана Маркарова і генеральний прокурор Руслан Рябошапка, яких поважали як реформаторів, а також глава Мінекономіки Тимофій Милованов, який просував введення ринку землі.
Аналітик BlueBay Asset Management Тімоті Еш заявив газеті, що проглядаються зв'язки нового Кабміну "з олігархічними інтересами", а це викликає запитання, чи має намір президент продовжувати йти шляхом змін.
Темп, у якому відбулися перестановки, "спантеличує", зазначає видання.
Колишній уряд готував угоду з Міжнародним валютним фондом за кредитною програмою на $ 5,5 млрд. Цей кредит розглядається міжнародними інвесторами як суттєва фінансова подушка для України, яка на шостому році війни з підтримуваними Росією сепаратистами стикається з величезними виплатами за зовнішнім боргом на тлі глобального економічного спаду, зазначає Financial Times.
Медицинская, пенсионная, налоговая, ЖКХ, судебная, образования и т.д. «реформы» довели положение большинства людей до черты бедности и заставили миллионы выехать за рубеж в поисках спасения.
А между тем, реформами называют только такие изменения, которые ведут к улучшению жизни людей, обычно за счет расширения рамок их политической или экономической свободы, или того и другого вместе.
В этом смысле в Украине реформы еще и не начинались.
А что же было? Были антиреформы.
А если серьезно, то произошел банальный дефолт государства по основным своим социальным обязательствам, отказ от которых власти наблюдается в Украине практически весь период независимости.
НА ЖАЛЬ...
До 1958 р. в руках держави перебувало 57% промисловості.
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Поки Україна не денонсує грабіжницьку прихватизацію - всі, навіть не великі успіхи вилітатимуть як через діряве сито у нові маєтки на Лазурних берегах.