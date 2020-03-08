 США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN. ФОТО

Про це CNN розповіло джерело в законодавчому органі США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.
Патрульні катери Mark VI (MK VI) здійснюють операції в затоках, річках, бухтах і прибережних ділянках моря. Їхнє головне завдання - гарантування безпеки торгових портів, об'єктів морської інфраструктури та підтримка операцій основних сил ВМС.
Зазвичай катери типу MK VI комплектуються двома командами по п'ять осіб, плюс 8 осіб з оглядової групи (загалом 18 осіб). Команда з десяти людей зазвичай складається з командира катера, двох рульових, двох механіків, двох операторів озброєння і двох стрільців.
На борту MK VI передбачено камбуз для приготування та зберігання їжі. Все це дозволяє патрульному катеру тривалий час діяти поза базою або десантним кораблем. На катері передбачено спальні місця для шести осіб. Автономність плавання залежить переважно від швидкості і запасів пального та води.
Только не Авакову.
Стандартное вооружение катера составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 (фактически это установки Typhoon израильской компании Rafael) и шесть 12,7-мм пулеметов М2 на турельных установках (возможна установка 7,62-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов Mk 19). Система управления огнем Mk 50 фактически является корабельным вариантом системы управления огнем сухопутного дистанционно управляемого модуля для бронетехники M153 CROWS. Обсуждается вопрос об оснащении катеров малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire.
Hellfire дальність 9 км
Нептун надо ставить !
При Петруччо некоторые х..м на рояле игракли.
Очередное отражение проблем российского подводного флота - АПЛ "Ясень-М"
НЕПОЛНОЦЕННОЕ ВОЗМЕЗДИЕ. ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК НЕ НА ХОДУ
https://www.dsnews.ua/politics/nepolnotsennoe-vozmezdie-pochemu-bolshinstvo-rossiyskih-28052019090000
Не нужно так (незаметно, ползком) записывать Китай в союзники РаФы.
Что там на уме, знают только китайцы. И баланс - не в сторону РаФы,
которая, несмотря на свои ПЛ, уже китайцам свои земли отдает, пытаясь
корчить понты, что в "аренду"..
И не спрашивай почему у тебя дымит, фуфайка.
https://navy-korabel.livejournal.com/tag/ВМС%20стран%20мира%20Статистика
Нужно еще пво и про.и ракеты разных систем.кацапо-фашисты понимают только силу
tZE inform
@tZEinform
Финансовая загадка. Прошлый кабмин, по настоянию Зеленского, выделил МВД 4 млрд. на патрульные катера. США отдает Украине патрульные катера в качестве помощи. Вопрос - сколько получат Зеленский и Аваков ?