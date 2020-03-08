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 Політика України, За кордоном
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 США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN. ФОТО

У межах нового пакета допомоги від США Україна отримає патрульні катери типу Mark VI.

Про це CNN розповіло джерело в законодавчому органі США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN 01

Патрульні катери Mark VI (MK VI) здійснюють операції в затоках, річках, бухтах і прибережних ділянках моря. Їхнє головне завдання - гарантування безпеки торгових портів, об'єктів морської інфраструктури та підтримка операцій основних сил ВМС.

Зазвичай катери типу MK VI комплектуються двома командами по п'ять осіб, плюс 8 осіб з оглядової групи (загалом 18 осіб). Команда з десяти людей зазвичай складається з командира катера, двох рульових, двох механіків, двох операторів озброєння і двох стрільців.

США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN 02

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На борту MK VI передбачено камбуз для приготування та зберігання їжі. Все це дозволяє патрульному катеру тривалий час діяти поза базою або десантним кораблем. На катері передбачено спальні місця для шести осіб. Автономність плавання залежить переважно від швидкості і запасів пального та води.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180150
 
   
 Топ коментарі
 
Только армии.
Только не Авакову.
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Цельноалюминиевый катер типа Mk VI имеет полное водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 м, ширину 6,2 м и осадку 1,2 м. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V2000M94 суммарной мощностью 5200 л.с. с двумя водометами и способен развивать скорость до 45 уз. Дальность плавания 690 миль на скорости 30 уз. Экипаж катера составляют 10-11 человек, и еще семь-восемь способны размещаться дополнительно (суммарно имеется 18 мест).

Стандартное вооружение катера составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 (фактически это установки Typhoon израильской компании Rafael) и шесть 12,7-мм пулеметов М2 на турельных установках (возможна установка 7,62-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов Mk 19). Система управления огнем Mk 50 фактически является корабельным вариантом системы управления огнем сухопутного дистанционно управляемого модуля для бронетехники M153 CROWS. Обсуждается вопрос об оснащении катеров малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire.
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краще, нехай сша заберуть зєбілів, і пєрєдадут Україні Волкєра -прєзідєнтом.
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Чтоб опять на "прорыв" пошли? Унитазы есть на посудинах? А то русня не возьмет без унитазов! США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 2857
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Що там в Сирії, кацапи з проглотом відсмоктали, чи тихцем сплюнули?
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Кацапы сменили памперсы, и готовятся к совместному с турками патрулированию.
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это уже не гидранту решать, а как авков решит так и будет
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Цельноалюминиевый катер типа Mk VI имеет полное водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 м, ширину 6,2 м и осадку 1,2 м. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V2000M94 суммарной мощностью 5200 л.с. с двумя водометами и способен развивать скорость до 45 уз. Дальность плавания 690 миль на скорости 30 уз. Экипаж катера составляют 10-11 человек, и еще семь-восемь способны размещаться дополнительно (суммарно имеется 18 мест).

Стандартное вооружение катера составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 (фактически это установки Typhoon израильской компании Rafael) и шесть 12,7-мм пулеметов М2 на турельных установках (возможна установка 7,62-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов Mk 19). Система управления огнем Mk 50 фактически является корабельным вариантом системы управления огнем сухопутного дистанционно управляемого модуля для бронетехники M153 CROWS. Обсуждается вопрос об оснащении катеров малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire.
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Ну здорово же! теперь точно спокойно в Азовское море пройдут стреляя ржавые посудины руснявого флота! США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 5649
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Приблизно так радісно верещали, коли російські броненосці йшли на Японію 100 років назад.
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дальность полета морского гриффина до 15 км.

Hellfire дальність 9 км


Нептун надо ставить !
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краще, нехай сша заберуть зєбілів, і пєрєдадут Україні Волкєра -прєзідєнтом.
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Лучше пороха Соросу отдадут, пускай подавится.
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русский, а почему вас от Сороса так трясет? Пояснить своими словами сможешь?
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При Порошенко такого не было.
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Точно!
При Петруччо некоторые х..м на рояле игракли.
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Хорошие катера -- побольше катеров разных приразных
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тут такое дело - что РФ что НРК утрет нос надводному флоту США с помошью подлодок.
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Каких именно подлодок?Тех,которые самые шумные в мире или тех,которые не в состоянии выйти из базы? США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 7092
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АПЛ и дизель. Я нулевых работал по оборонке с Алмаз - Антеем и парочкой судоремонтных заводов в РФ и НРК (в частности помогал специалистам с Николаева перебраться во Владивосток - но это в части постройки кораблей надводного базирования). Тогда и посмотрел, что как и к чему. Чтобы не говорили, как бы ни хаяли - у РФ мощный подводный флот. Потом я уже осел в Китае, так вот и они начали так же отстраиваться, опять же с помощью спецов из Украины.
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Было,но прошло.Почитай форумы паРашкинских моряков и т.д - печально там уже все у них и слава Богу США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 7163
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Смотрите. Есть такая штука - как "стратегически важное" - и на "показуху". Обычный флот - ну то бишь погранцы, всякая шваль типа корветов не ракетных, там да - там ОПА. Я лично думаю нихрена там не поменялось. В стратегическом флоте - это в первую очерель ракетоносцы - всегда порядок и жесткое дрючево. Я абсолютно уверен, что за 20 лет ни черта не поменялось - все так же жестко.
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Наверное Вы правы, просто замечу, что погранцы у русни как раз получают новые посудины быстрее, чем ВМФ. С чем это связано - не знаю.
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Борьба с "контрабасом" , ну а конкретно на ДВ - борьба с незаконной ловлей. ТАм даже топят порой браконьеров из Кореи Японии и НРК
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Боеспособность снизилась из-за износа техники и несвоевременных ремонтов,а новые имеют улучшенные характеристики только на бумаге. После последнего случая,когда на учениях натовский противолодочный самолет раскидал сигнальные буи точно в тех местах,где были паРашкинские подлодки у многих подводников совсем оптимизм и задор пропал,так как они воочию убедились в том,о чем ранее боялись сказать вслух - каждая лодка американцами отслеживается всегда,а как это происходит паРашкинцы до сих пор понять не могут.
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Про сигнальные буи - это сказка одного кацапского блогера, никем не подтверждённая. Кстати относилась она к 80-м годам, а не к "последнему случаю", но это не важно.
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https://sprotyv.info/analitica/ocherednoe-otrazhenie-problem-rossijskogo-podvodnogo-flota-apl-yasen-m

Очередное отражение проблем российского подводного флота - АПЛ "Ясень-М"

НЕПОЛНОЦЕННОЕ ВОЗМЕЗДИЕ. ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК НЕ НА ХОДУ

https://www.dsnews.ua/politics/nepolnotsennoe-vozmezdie-pochemu-bolshinstvo-rossiyskih-28052019090000
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А не подскажите, кто тоннаж субмарин просчитывал?
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Если ко мне вопрос, то тоннаж субмарин военные обычно не скрывают. Да и как его скрыть? По крайней мере в википедии есть данные по любой типовой субмарине.
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Доктрина Деница у виконанні москалів може не пройти, ну не моряки мордва.
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модно сколько угодно перемогать, что мордва не моряки - однако - увы, не получается
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Вы так говорите, как будто у США нет подлодок Их (по табличке) 80 штук, все атомные.
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Соглачен абсолютно. Я имею ввиду, что все равно - для балансу в мире есть флот РФ и Китая (НРК)
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Для баланса..
Не нужно так (незаметно, ползком) записывать Китай в союзники РаФы.
Что там на уме, знают только китайцы. И баланс - не в сторону РаФы,
которая, несмотря на свои ПЛ, уже китайцам свои земли отдает, пытаясь
корчить понты, что в "аренду"..
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Ты не врубаешься в геополитику, уважаемый. РФ выгодно, чторб НРК контролили азиатско-тихоокеанский регион. ПРосему на откуп по сути отдан. Но с помощью флота РФ . США хоть и есть там, но сосут знатную бибу. Им по носу НРК постоянно проводит.
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можна поинтересоваццо чем и в каком месте миравой лужи китайцьі амерам по носу проводят?
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в Тихом Океане отжимают острова.
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Влажные мечты х.йла, озвученые Ватником Пуйлом, ох.енным геополитиком.
И не спрашивай почему у тебя дымит, фуфайка.
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Ошибся, 70 штук конечно у Штатов. Но смысла это не меняет
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Смысл меняет, если знать об характеристиказ. Еще раз повторяю - я в нулевых когда влез в это дело у меня шары на лоб полезли. но! РФ не справлялась и конкретно проигрывала штатам. Посему было принято решение помогать всячески НРК (китай) с отстройкой. Просто еще е зщабывайте про задачи флота. США - весь мир. РФ и НРК - свои территориальные.
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Трохи недалекий підхід, задля гіпотетичного протистояння з США, відгодовувати поруч з собою такого хижака як Китай, цікаво китайці швидше Техас заберуть чи Сибір? Хоча якщо врахувати що на росії фактично вже керує Китай через формальне володіння активами, як та ж Роснафта, що винна Китаю 44 млрд дол.
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Хочешь откровенно? Китаю насрать на СИбирь. И на ДВ. У них сама идея контроля над территориями. И будешь смеяться, но в первубю очередь в приоритете стоит - АФРИКА. Сибирь и так стабильно гонит лес.ДВ - рыбу. НРК в АФРИКУ экспансию ведет, а вот тут уже схлестываются интересы сильных игроков - США,РФ,ЕС.
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Про Африку в курсі, вони там давно сидять. А про приоритети, згадаємо як СРСР їх відгодовував в 40-х, а потім був Даманський, чули про такий островок. А там люди героїв СРСР отримали, щоб потім його віддали Китаю. Потім берем любого блогера чи письменника що пише про Таймир, Лама, красота, ла ла ла, і тут же пишуть що все контролюється китайцями, вони непідсудні місцевим органам.
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Все эти блогеры - лютый звиздежь. Я живу почти в НРК, поверь, все эти разщговоры курам на смех.
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жертва мифов о савецких /расейских непобедимых подлодках детектед. да, они таки могут плавать под водой... причём очень шумно. умеют ли они качественно запускать ракеты и торпеды - большой вопрос.
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а ты знаешь ответ, жертва голливудских фильмов? Я по крайней мере, во флоте имел удовольствие работать, чтоб иметь мнение свое
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угу. а я продолжаю работать на флоте)) никогда советские, а тем более российские лодки не были лучше американских. не стоить напоминать, что главнейшая задача подлодки - оставаться незамеченной.
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УУУУ, на украинской подлодке служишь?
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Teper droni vojujet eto buducyje vojni.A sto rosija mzoet postavit pered amerikansami?Amerikanskije droni eto ne tureckyje tam meloc sto oni delali v siriji
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Здесь я профан. В душе не чаю чьего проищзводства дроны
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РФ может только жопу США подтереть, на большее не способна...
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меня всегда умиляют такие как ты ты. Наивные с горящим пердаком.РФ у Украины Крым отжала -а США - , а дада, РФ у США отлизывает. Нуну.
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https://sdelanounas.ru/ , русский? на звЯЯзду ссылки нет у тебя?
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руцке, сдавайси, кырдык тебе наступает..нефть то по 40 уже за бочку.... США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 9842
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Що цікаво то те що дон ***** увікнувши форсаж десь зо два роки тягнув процедуру отримання айслендів , а при бубочці про них можна забути , бо путєн не "разрєшает " . Хоча маємо два десятки адміралів проти десятка бортів . Це щось подібне до прокуратури Криму - 30 прокурорів і 25 оперативників при відсутності об'єкту .
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Xoroso konecno,no luce dali droni svoji u nix oni samyje lucyje v mire,tureckyje eto meloc США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 5466 США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 3747
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Это хорошо!
Нужно еще пво и про.и ракеты разных систем.кацапо-фашисты понимают только силу
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Шо-шо??? На этом гавне??? Ракетки? Какие? Можете одолжить, у Светолины. Она там, как раз, в какой-то полуфинал вышла.
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Наверное, я не очень компетентен. Я, который командир минно-артиллерийской БЧ 2/3. Эти катера- годная штука, для пугать браконьеров и конрабандистов. В противостоянии с кацапскими "Мангустами" даже- это- ничто. И звать их- никак. В принципе так: я не совсем понимаю концепцию Комфлота. Он шо хочет? Вот кто мне может ответить на этот простейший вопрос. Учитывайте, ответившие, в ответ: я вас просто уничтожу, контраргументами.
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Як казав наш ротний : На безрибье и лифчик за портупею сойдет
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Здесь есть своя уловка,янки пообещали нам вооружения на енную сумму и они исполняют свое обещание.Серьезное оружие нам не дадут чтобы не обострять отношение с кацапами и вот решили такими корытами освоить выделенные сенатом средства и ***** не обидеть.
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Вы называете ЭТО- уловкой. Пусть будет уловка. Одновременно, у меня таки остался вопрос: если эти катера не имеют аргументов, против "Мангустов", а они- не имеют, то- зачем они нам??? Даже "Гюрзы", будучи в Азовском море- гораздо более опаснее для кацев. Таки орудия имеются. Любое попадание может стать для "Мангуста"- смертельным.
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Зачем?А кто хоть понятие в правительстве имел что это такое уклонист ЗЕ или в министерстве обороны Украины которые кроме 95-го квартала ничего не видели и понятия что это такое неимеют.У них принцип такой раз америкосы дают зачит это что-то хорошее не китайское и надо брать тем более даром.
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Ладно. Виноват, но белее ******** ответа: не бывает. Прошу извинить.
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tZE inform

@tZEinform


Финансовая загадка. Прошлый кабмин, по настоянию Зеленского, выделил МВД 4 млрд. на патрульные катера. США отдает Украине патрульные катера в качестве помощи. Вопрос - сколько получат Зеленский и Аваков ?
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А за сколько млн $ это говно "подарят"
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На склад к Джавелинам положат, во Львове. А то Путин нападет.
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А были времена, авианесущие делали. Да, типа "Кузи". Сейчас таких два осталось, а Китае и "Кузя", а на остальные, Украина, купила вот эти штанишки (С)..... Зачем хвастаться "подарком" катеров. Это что боевая единица? Ну смешно, сами ничего не можем. СМЕШНО?
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Нет чтобы пару авианосцев подогнали ....
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