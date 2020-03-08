 Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві: "Рівність є правом людини". ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про свою участь у заході дипломати повідомили в твіттері.

Зокрема, посол Канади в Україні Лариса Галадза оприлюднила у своєму мікроблозі фото з маршу разом з послами Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс та послом Німеччини в Україні Анке Фельдгузен з підписом "Міжнародні жінки у Києві на марші з нагоди Міжнародного жіночого дня".

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Посольство Франції в Україні також повідомило у твіттері, що працівники диппредставництва разом з послом Етьєном де Понсеном беруть участь у Марші за права жінок у Києві.

А Представництво ЄС в Україні в Україні процитувало у мікроблозі посла Матті Маасікаса, який зазначив, що ЄС разом з міжнародними партнерами України підтримує український Марш за права жінок.

Разом з міжнародними партнерами України ЄС підтримує український #МаршЖінок. #Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об'єднує всіх нас. #МаршЖінок2020 pic.twitter.com/nQ5WK2w8eP — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) March 8, 2020

"Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об'єднує всіх нас", - зазначив дипломат.