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Все про:дипломатія (418) жінки (222) марш (256)

 Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві: "Рівність є правом людини". ФОТОрепортаж

Глави дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся сьогодні в центрі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про свою участь у заході дипломати повідомили в твіттері.

Зокрема, посол Канади в Україні Лариса Галадза оприлюднила у своєму мікроблозі фото з маршу разом з послами Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс та послом Німеччини в Україні Анке Фельдгузен з підписом "Міжнародні жінки у Києві на марші з нагоди Міжнародного жіночого дня".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Марш за права жінок відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Посольство Франції в Україні також повідомило у твіттері, що працівники диппредставництва разом з послом Етьєном де Понсеном беруть участь у Марші за права жінок у Києві.

А Представництво ЄС в Україні в Україні процитувало у мікроблозі посла Матті Маасікаса, який зазначив, що ЄС разом з міжнародними партнерами України підтримує український Марш за права жінок.

"Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об'єднує всіх нас", - зазначив дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180147
 
   
 Топ коментарі
 
Поддерживают украинский марш, т.к. могут сказать - в чём конкретно неравноправие?
P.S. Статистические данные, которые показывают обобщённые итоги, а не отображают конкретную работу, не надо приводить.
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да что вы дорогая мелете? есть женщины карьеристы а есть мужчины домохозяйки, кто кем родился тот тем и стал. мало женщин берут на себя ответственность. у меня много знакомых женщин которые управляют мужскими коллективами и ничего. так что не прибедняйтесь. если у вас между ног не то что у мужчин, это не дает вам права ехать на красный цвет
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А теперь-стоять! Стоять и слушать: женщина, хоть она четырежды лауреат Какой Угодно Премии, счастлива в единственном случае: Когда Возле Неё Мужчина, Который Обеспечивает То, Что Ей Нравится. Я- обеспечиваю. Потому, Дора, лучше не лезь, бо нарвёшься. А у тебя, Дора- проблемы: у тебя нет того мужика, который тебя обеспечивает, должным образом. На этом- фсё, Дора. Хоть ты и тёзка этого отменного орудия.
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Поддерживают украинский марш, т.к. могут сказать - в чём конкретно неравноправие?
P.S. Статистические данные, которые показывают обобщённые итоги, а не отображают конкретную работу, не надо приводить.
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Я подивився фото з цього маршу і побачив і більшості випадків саморекламу багатьох жінок. Щодо побиття жінок там теж було, але це складна проблема, яка завжди має попередню історію. Тобто права жінок і чоловіків не забезпечуються маршами.
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"Щодо побиття жінок там теж було, але це складна проблема, яка завжди має попередню історію. "
И большинство этих женщин заявляют, что у мужчин чувств нет и в то же самое время стараются побольнее задеть этих "бесчувственных"...
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Скажу більше, хоча це тут буде непопулярне: частина жінок ненавидить чоловіків тільки за те, що вони чоловіки. Це дійсно проблема, яку не вирішити.
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К моему знакомому, точнее к его жене, приходила разведёнка. Я ему сказал - Гони её прочь. Он не обратил внимания, итог понятен, теперь он ходит навещать своего ребёнка...
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Что, на свиноферме концепция изменилась - 8 марта уже не празднуем?
Когда марадер поздравлял по другому пел...
BY ВКЛ_это_мы
Геи, вы хотя бы под поздравлениями женщинам помолчали бы...
07.03.2017 19:10
ОтветитьМне нравится 6
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Вiктар BY, ты окончательно доказал, что ты - лишнехромосомный, т.к. в статье не поздравление от твоего мессии - Зелемойского, а поддержка иностранных дипломатов и мой вопрос был - по поводу чего поддержка.
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Так а что ты, дятел, имеешь против марша и участия дип. представительств?!
Или тебе наковырять и в рожу ткнуть - сколько ты высеров налайкал против поздравленй украинок сегодня?
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Лишнехромосомное, написал именно столько, сколько для тебя означает огромная величина, мирового уровня - ЗЕро.
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Я очень толерантно отношусь к людям разных религиозных конфессий, разных политических взглядов и убеждений.
Но я презираю ничтожество и чмо - пишущее сегодня одно, а завтра противоположное. Да еще и включающее дурака и соскакивающее с темы.
В твоем случае - тебе его(дурака) и включать не надо.
Ты примитивен до неприличия...
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Лишнехромосомное, напился - будь человеком, а то твои единомышленники отвернуться от твоего мессии - Зеемойского, видя - кто ты есть на самом деле и есть ли смысл в твоих "аргументах" - "Ты примитивен до неприличия...", которые ранее для них имели смысл.
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Ты бы предложения что ли научился составлять. Что бы в них, даже не читался - угадывался хоть какой смысл.
На мове табе, валенку, нават не прапаную размауляць - клiнiчны выпадак.
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Лишнехромосомное, а ты попробуй, например - ответь по беларуски - Что Порошенко украл и смародёрил.
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Нiма пытанняу, маскслiку!
Пеця кракадзiлавы слезы лiу - казау, што усе зразумей, звольнiу Свiнарчука з пасады. Казау, што адчувае запыт украiнцау на справядлiвасць.
Дык навошта ен гэта казау, калi гэтыя рукi нiчога не кралi?!
Дык навошта дэкрымiналiзавау свой злачынным шляхом нажыты капiтал?!
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UA Ksenia VB
Вітаю Українок!
07.03.2017 18:33
ОтветитьМне нравится 23
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Го теперь марш на Донбассе против российской оккупации!
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20 минут назад вернулся со своей традиционной поездки, по Мариуполю. Самокатной. Тока сразу говорю: кто меня не знает: я запрыгнул на эл.самокатик гораздо раньше всех, в Украине. При этом- на Самый Быстрый В Этом Мире. Прошло два года... я- жив. Так я вот к чему: нет лучшего транспорта для искателей новостей. На нём- проникнешь совершенно везде. Я и- проникаю. Так вот: сегодня, я увидел странный марш. Тав были два флажка ЛГБТ и куча тёлок. Они все-куда-то шли... Я их всех- немедленно возненавидел, послал нафуй, громко и... уехал. Но! Их, этих тварей- было реально немало, не менее 120-150. Это- огорчает... *
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Кто и как их ущемляет, что за бредовые шествия?
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у нас амазонок больше чем где-либо...
но мешать амазонок с ********** по-моему не правильно.
да вата должна ходить окрэмо.
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Українці- толерантні. В цьому наша суть. Живіть чесно, поважайте нашу матір- Україну. Не лізте в наш город, і не змушуйте нас, в вашому порпатися. І буде вам щастя. А жінки в Україні завжди були сильніми, як і личить берегиням
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Потому что мужики у нас просто ленивые дебилы , за которых мы должны пахать. А если бросишь его , так оно как бы тебя бросило - а оно чмо просто хотело жить за счёт женщины.
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)) ловите феминистку!
Мадам, ты сама виновата! А пытаешься проецировать свои проблемы на все общество!
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Вы в своём уме? Вы бросили мужика, на этом основании оскорбляете всех, даже незнакомых, мужчин.
Ваш геморрой - ваша проблема, а не общества
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Всё дело в выборе. Мой однокурсник знакомился и находил себе жен в ресторане. Последний раз, когда я его встретил, он третий раз женился, а познакомился с будущей женой опять в... ресторане...
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Ха на вас три раза. Наша толерантность заканчивается на пороге нашей хаты, пока нас не касается - хоть весь амстердам красными фонарями застройте. Как только начинается движуха возле нашей "крайней хаты" - появляется Хмельницкий. И мы показываем свою толерантность всем иноверцам, инородцам, инакомыслящим со всем нашим щирым сердцем. Так, что им до конца жизни хватает. А женщины - да, хранительницы очага и все такое. Вот только нигде в нашей традиции нет такого, чтобы Берегиня имела право оберегаемого в своем чреве убить. Или вкалывать в шахте. Или на коксохиме.
Мы разные, и с этим придется смирится.
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Siegfried Nibelung be484c98 Вы идИёта , теперь бегом на инет и посмотреть лауреатов Нобелевской премии Женщин. Вы как только умеете прятаться за женщин.
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тише, тише - откуда столько агрессии? - ответьте на вопрос ниже
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Процитую себе ж. Ви в мене манію величі викохаєте "Не лізьте в наш город, і не змушуйте нас, в вашому порпатися." Тема про аборти дуже важка і неоднозначна. Не варто змішувати все в одну купу. Жінки це роблять з різних причин. Через небажання ускладнювати життя і через згвалтування. Ви про що, хочете поговорити?
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Про обидва можно поговорити, перш за все, наведу приклад - я знайшов на березі річки пораненого, він не може говорити, не може дати собі ради, сере під себе і голосно кричить, якщо я його кину - я вбивця згідно закону. Якщо я засуну його голову під воду, аби він не мучився, то я умисний вбивця. І закону буде начхати, яке в мене фінансове становище, або чи тортурували мене перед цим.
Але якщо цей поранений у животі дівчини, то вона з якогось біса повинна мати парво на вбивтсво. Звичайно, проблема комплексна, і в нас має бути аналог Лебенсборну, для жінок які в скрутному становищі, і не можуть забезпечити умов народжуваній дитині, але факт залишається фактом. Якщо я вчиню як абортантка - я вбивця, бо у мене є пеніс. Не хочете поговорити про гендерну рівність?
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Равенство невозможно в принципе. Минимум дня три в месяц женщины имеют гораздо более важные проблемы чем отчеты, выполнение трудовых задач или решение производственных проблем. Равенство для буржуя, чтобы можно было посылать женщин на столь же тяжелые работы как и у мужчин? Так сказать увеличить количество трудовых ресурсов? Так это антинародное начинание к людям как к ресурсам относится. Обычно заточенной палкой в анусе заканчивается.
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Мне нравятся комментарии мужчин . А вот мне интересно почему женщины должны : доса всё делать , работать , быть учителем- воспитателем - уборщицей - прачечной и т.д А почему не мужчина ? Да у меня в семья такого нет. Но у многих женщин это как бы нормально. Почему мужчина не должен делать то , что женщина ?
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Отчего же. Я вам отвечу: у меня есть свои обязанности. Жену- я уволил. Она- не работает. Она- Умница, которая ухаживает за моими и дворовыми котами, а я- обеспечиваю это её занятие. И она- глотку разорвет любому(особенно-любой), кто протестует против её времяпровождения. Я, если шо- помогу.
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Это не жена это просто раба Ваша. Ну не все такие женщины. А теперь бегом на инет и посмотреть сколько женщин лауреаты Нобелевской премии.
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вот вам и ответ - вы его знаете - все ,еще раз подчеркиваю - все религии ,к моему глубокому сожалению дискриминируют женщин - это исторически сложилось - а теперь мне интересна ваша версия - по чему так ?
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Маришке Кюри изучение наук не помешало рожать детей и быть матерью. Так что не надо оправдывать скудоумие бытовой рутиной. Нет сил открыть радий - так это не от мытья посуды, а от отсутствия желания.
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А теперь-стоять! Стоять и слушать: женщина, хоть она четырежды лауреат Какой Угодно Премии, счастлива в единственном случае: Когда Возле Неё Мужчина, Который Обеспечивает То, Что Ей Нравится. Я- обеспечиваю. Потому, Дора, лучше не лезь, бо нарвёшься. А у тебя, Дора- проблемы: у тебя нет того мужика, который тебя обеспечивает, должным образом. На этом- фсё, Дора. Хоть ты и тёзка этого отменного орудия.
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У меня всё в порядке , у меня Доченька преподаватель в университете в Швейцарии. Муж прекрасный и мы всё делаем вместе. Я просто за тех женщин , у которых не так как у меня. Которые должны терпеть , так как многие мужчины считают что так и должно быть. Кстати у меня 2 собачки . Мы с мужем 34 года вместе и бизнес и домашние работы всё время вместе.
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Ну, вот и славно. Будем считать, что- договорились. С Праздничком Вас!
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Ті жінки, про яких ви написали, самі вирішують як їм жити. Якщо святкуєте, то з святом вас.
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Дора, вы и есть сексист. Нобелевскую премию дают за достижения, а не по половому признаку. А вы, очевидно, предлагаете установить 50/50, и неважно, что сделано.
Обгоняйте Болта - будете самыми быстрыми, выигрывайте у Карлсена - будете самыми умными
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А женщины и так есть умные они шеи , а Вы головы. Но куда шея повернёт туда и голова по приказу повернёт )))
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А куда вы повернули, что без мужика остались и других хаите?
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Чтобы женщине не пришлось делать то, что приходится делать мужчине.
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Так мы это уже давно делаем , пашем как лошади . Вы хоть понимаете , что Ваша жена просто недочеловек и она рано или поздно поймёт.
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Пахать как лошади - это одно из достижений феминизма. А трудовая дифференциация по гендерному признаку эффективное решение каждодневных вызовов. У меня не болит голова за быт, у неё не болит голова за финансы для этого быта.
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Это до поры до времени пока она не поймёт , что это не жизнь , а рабство без свободы. Если захочет уйти от Вас , Вы же перекроете ей финансовые потоки и она останется у разбитого корыта.Ей это дойдёт и это для Вас может оказаться просто кошмаром.
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Как только рождаются дети - ни мужчина, ни женщина себе больше не принадлежит. Я тоже могу считать себя в рабстве, тружусь, а финансы идут помещице))
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вы предлагаете мендель отдать ленту красавицы рашкатудей отдать рабиновичу?
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Женщина это - МАТЬ ! И этим всё сказано.
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А почему иностранные дипломаты лезут во внутренние дела Украины? Наши дипломаты в Америке, Великобритании, Германии, Канаде тоже по митингам скачут?
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Просто поддерживают наших Женщин. Ну не все хотят , чтобы за одну и ту же работу ( где женщина делает лучше ) получать меньше .
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Они могут поддерживать хоть черта. Но у них нет права вмешиваться в дела чужого государства. Их не для этого свои державы командировали в качестве послов и дипломатов. Позор таким дипломатам, странам и посольствам!!!
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Посли з країн ЄС,де мужчин перетворили в повністю безправних, де жінки при розводі обдирають чоловіка до нитки, при любій сварці твоя жонушка може позвонити в поліцію і викинути тебе з дому на вулицю, а ти будеш оплачувати всі її рахунки ...
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Только в том случае если дом это её ещё до брака был.
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Так называемое "равенство прав" - это не просто УТОПИЯ наивных дурачков, это сознательная и коварная ложь УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ, которые паразитируют на "голосах" НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНСТВА, по факту являющимися для них глупыми РАБАМИ и ХОЛОПАМИ, которых называют "гражданами", кем они отродясь никогда не были и не могут быть в принципе по причине своего рабского сознания и невежественной глупости!
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Многие не понимают , что хотят женщины . Всего 50 на 50 везде в работе , дома , фирме. У меня так есть. И мне жаль женщин , которые как рабы сидят дома ждут мужа с обедом ( не важно ) и ждут похвалит он их или нет. Но когда приходит время понимают , что уже прошли года а так в жизни ничего не достигли. Я не понимаю таких женщин и не понимаю таких мужчин которые делают из своих любимых рабынь ! Что такое 50 на 50 , это и воспитание детей , и ведение бизнеса и дома ( не важно что есть домработница ). Главное , чтобы всё было по пополам. ДА ещё раз скажу не понимаю клуш сидящих дома.
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Позвольте поинтересоваться, как это ведение бизнеса 50/50?
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Как так ? )) Мужу 50 % бизнеса и мне 50% бизнеса )) Делаем всё вместе ( правда тут никто не считает кто сколько сделал ) . Просто для одного дела работаем.
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Не понимаю. Кто директор? Кто несет ответственность и отвечает перед Законом?
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50 на 50 и там всё в контракте написано , документы подписываем вместе , отвечаем вместе. Есть 2 директора .
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Директор это то кого мы назначаем , а мы владельцы.
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А є такі жінки, які принципово шукають чоловіків лише для того, щоб забезпечував та самі не бажають працювати. Всі різні, тому боріться лише за себе.
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Тут с Вами согласна . есть ленивые которым рабами жить лучше.
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Це їхній вибір, як і тих, що обрали собі альфонса.
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Бросьте. У каждого и каждой- своё. У моей жены сложилось так, что я настоял уволиться с Мариупольского СРЗ, где она отработала десятилетия. Мне надоело, что её выдергивают в выборные Комиссии, участковые. Мне надоело то, что она ничего не может с ЭТИМ запределом- сделать. А такм ведь, бывало, что было реально- опасно. Потому, я запретил ей работать, пусть лучше за котами и мной ухаживает. И она- ухаживает. У неё- получается отменно. Ну и... ну и всё. Всё хорошо.
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Так там не работа была , а просто был у неё АД.
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Ну, да- около того... А пока она была зависима- она ничего не могла поделать. А тут- я нарисовался... Ну и всё... Все проблемы- исчезли.
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А в Україні не дуже багато нормальної роботи для всіх та цю роботу треба заслужити.
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да что вы дорогая мелете? есть женщины карьеристы а есть мужчины домохозяйки, кто кем родился тот тем и стал. мало женщин берут на себя ответственность. у меня много знакомых женщин которые управляют мужскими коллективами и ничего. так что не прибедняйтесь. если у вас между ног не то что у мужчин, это не дает вам права ехать на красный цвет
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Спасибо Вам мужчины за поздравления с 8 марта. Но запомните Женщина это не только Ваша ЖЕНА , это МАТЬ , БАБУШКА.
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Очень удобно проводить «марш равенства» в стране где итак равенство... поехали бы они со своими европ#дарасами в Саудовскую Аравию и посмотрели бы сколько шагов прошли бы... а потом, голова отделенная от тела наверно сообразила бы как равноправная страна Украина где даже каждый фрик может заявить какой он идиот))!
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І що цікаво, то це бажання деяких українок вийти заміж у ці країни. У мене багато таких історій.
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А Папа Римский из-за того что не праздновал(пропустил) 3 костра своего главного праздника из ИндоПэриджана=ГрекоАнара( Др.Рим) с раз.наз.Базанта(21марта Новый 5958г.от с.м.)=Масленица=Лупекалии(р-н ПирГулу в Одэрбейджане)=Ноуруз(Магеррамлик),Троянская битва и битва "Затмения"(Крез,АлиАта)- Сильно заболел.Некоторые утверждают что короновирус.Неужели это так?
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Это должно быть не "правом" а сущностью современности. Все должны быть равными а не иметь лишь какое то право быть равным, что то вроде в Древнем Риме "плебей и гражданин". Желание быть слабым, это уже фантазии садомазо и тому подобное, это уже сознательный "выбор" людей. Но это мое видение, каждому свое.
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Равенство - это коммунизм. А при капитализме никакого равенства не может быть.
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Тогда и зарплата у женщин и мкжчин при одинаковой работе должна быть одинакова .
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Равенство - это утопическая идея коммунизма и марксизма, которая воплотилась в главной трагедии 20 века... Человечество этим и отличается, что оно не может быть равным как стадо баранов... оно многогранно, разнообразно и поистине прекрасно... не все люди одинаково талантливы, не все способны разбогатеть, не все достаточно умны чтобы что-то изобрести или написать гениальную симфонию... женщина прекрасна потому что она не должна делать все то, что делает мужчина... не нужно уродовать себя поднимая штангу гонясь за равноправием с мужчиной... равноправие это самый большой дебилизм, где все как стадо одеты в серые и никто не имеет право высовываться...
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Мужчины, женщины это уже не актуально. В Европе, в которую мы стремимся, насчитывается по меньшей мере 28 гендеров, да и ребенок по мнению его родителей рождается бесполым, а свой пол выбирает когда подрастет. Учитывайте новые тенденции, женщины.
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Глави дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся сьогодні в центрі Києва

А ЧОГО НЕ В Бішкеку? Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві: "Рівність є правом людини" - Цензор.НЕТ 9066

В Киргизии избили женщин на марше по случаю 8 марта, а потом их же и задержали
В столице Кыргызстана, во время мирного митинга в честь 8 марта, на площади Победы неожиданно появилась толпа агрессивных мужчин в колпаках и масках. Радикалы напали на девушек и избили их.
Вскоре к месту инцидент прибыла милиция и нападавшие разбежались. При этом киргизские правоохранители вместо того, чтобы погнаться за преступниками, арестовали избитых женщин.
В общей сложности в УВД Свердловского района Бишкека было доставлено около 50 участников марша против насилия над женщинами и детьми.
Собираем информацию.
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