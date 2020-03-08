 Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві: "Рівність є правом людини". ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про свою участь у заході дипломати повідомили в твіттері.
Зокрема, посол Канади в Україні Лариса Галадза оприлюднила у своєму мікроблозі фото з маршу разом з послами Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс та послом Німеччини в Україні Анке Фельдгузен з підписом "Міжнародні жінки у Києві на марші з нагоди Міжнародного жіночого дня".
International women at Kyiv’s #InternationalWomensDay2020 march! @MelSimmonsFCO @GermanyinUA pic.twitter.com/oEtnGqy8Y3— Larisa Galadza - Лариса Ґаладза (@LGaladza) March 8, 2020
Посольство Франції в Україні також повідомило у твіттері, що працівники диппредставництва разом з послом Етьєном де Понсеном беруть участь у Марші за права жінок у Києві.
L'ambassade de 🇫🇷 participe à la marche des femmes organisée à kiev ♀️ #8mars @francediplo #diplomatiefeministe #IWD2020 #GénérationÉgalité pic.twitter.com/J6yY4W3nwc— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) March 8, 2020
А Представництво ЄС в Україні в Україні процитувало у мікроблозі посла Матті Маасікаса, який зазначив, що ЄС разом з міжнародними партнерами України підтримує український Марш за права жінок.
Разом з міжнародними партнерами України ЄС підтримує український #МаршЖінок. #Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об'єднує всіх нас. #МаршЖінок2020 pic.twitter.com/nQ5WK2w8eP— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) March 8, 2020
"Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об'єднує всіх нас", - зазначив дипломат.
P.S. Статистические данные, которые показывают обобщённые итоги, а не отображают конкретную работу, не надо приводить.
И большинство этих женщин заявляют, что у мужчин чувств нет и в то же самое время стараются побольнее задеть этих "бесчувственных"...
Когда марадер поздравлял по другому пел...
BY ВКЛ_это_мы
Геи, вы хотя бы под поздравлениями женщинам помолчали бы...
07.03.2017 19:10
ОтветитьМне нравится 6
Или тебе наковырять и в рожу ткнуть - сколько ты высеров налайкал против поздравленй украинок сегодня?
Но я презираю ничтожество и чмо - пишущее сегодня одно, а завтра противоположное. Да еще и включающее дурака и соскакивающее с темы.
В твоем случае - тебе его(дурака) и включать не надо.
Ты примитивен до неприличия...
На мове табе, валенку, нават не прапаную размауляць - клiнiчны выпадак.
Пеця кракадзiлавы слезы лiу - казау, што усе зразумей, звольнiу Свiнарчука з пасады. Казау, што адчувае запыт украiнцау на справядлiвасць.
Дык навошта ен гэта казау, калi гэтыя рукi нiчога не кралi?!
Дык навошта дэкрымiналiзавау свой злачынным шляхом нажыты капiтал?!
Вітаю Українок!
07.03.2017 18:33
ОтветитьМне нравится 23
но мешать амазонок с ********** по-моему не правильно.
да вата должна ходить окрэмо.
Мадам, ты сама виновата! А пытаешься проецировать свои проблемы на все общество!
Ваш геморрой - ваша проблема, а не общества
Мы разные, и с этим придется смирится.
Але якщо цей поранений у животі дівчини, то вона з якогось біса повинна мати парво на вбивтсво. Звичайно, проблема комплексна, і в нас має бути аналог Лебенсборну, для жінок які в скрутному становищі, і не можуть забезпечити умов народжуваній дитині, але факт залишається фактом. Якщо я вчиню як абортантка - я вбивця, бо у мене є пеніс. Не хочете поговорити про гендерну рівність?
Обгоняйте Болта - будете самыми быстрыми, выигрывайте у Карлсена - будете самыми умными
А ЧОГО НЕ В Бішкеку?
В Киргизии избили женщин на марше по случаю 8 марта, а потом их же и задержали
В столице Кыргызстана, во время мирного митинга в честь 8 марта, на площади Победы неожиданно появилась толпа агрессивных мужчин в колпаках и масках. Радикалы напали на девушек и избили их.
Вскоре к месту инцидент прибыла милиция и нападавшие разбежались. При этом киргизские правоохранители вместо того, чтобы погнаться за преступниками, арестовали избитых женщин.
В общей сложности в УВД Свердловского района Бишкека было доставлено около 50 участников марша против насилия над женщинами и детьми.
Собираем информацию.
Обсудить можно