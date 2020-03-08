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  2023  72
Все про:жінки (222) опитування (495) рейтинг (316) соціологія (164)

 83% українців вважають, що головне завдання жінки - піклуватися про сім'ю, а чоловіків - заробляти гроші, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Абсолютна більшість українців (83%) дотримуються тієї думки, що найважливіше завдання жінки - піклуватися про дім і сім'ю, тоді як основне завдання чоловіка - заробляти гроші (75%).

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування "Роль жінки в українському суспільстві", яке провела соціологічна група "Рейтинг" у лютому 2020 року.

"Абсолютна більшість опитаних погоджуються з твердженнями, що найважливіше завдання жінки - дбати про дім і сім'ю (83%), і з тим, що найважливіше завдання чоловіка - це заробляти гроші (75%)", - йдеться в повідомленні.

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Водночас 78% погоджуються з тим, що жінки частіше, аніж чоловіки приймають рішення, виходячи зі своїх емоцій. 67% згодні з тим, що це допустимо, коли чоловіки плачуть (25% - не погоджуються), 68% згодні, що жінки мають менше свободи через сімейні обов’язки (27% - не погоджуються). З тезою, що жінки менше зацікавлені, аніж чоловіки у тому, аби обіймати відповідальні політичні посади, погоджується 51% (не згодні 34%). Натомість із твердженням, що жінки не мають відповідних знань та навичок для того, щоб обіймати відповідальні посади у політиці, не згодні майже дві третини опитаних, чверть опитаних згодні.

"Цікаво, що з тезами про те, що жінки частіше приймають свої рішення під впливом емоцій, про допустимість плачу чоловіків, про меншу кількість свободи у жінок через сімейні обов’язки та меншу зацікавленість жінок у відповідальних посадах, погоджувалися частіше саме жінки, а не чоловіки", - зазначили в "Рейтингу".

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Повідомляється також, що запитання про розподіл гендерних ролей дало наступні результати: на думку опитаних частіше у їхній сім’ї (парі) жінка займається приготуванням їжі (64%). Лише близько чверті зазначили, що ця роль у їхньому союзі розділена порівну. Обов’язки щодо виховання дітей та заняття господарськими справами також, на думку опитаних, покладено на жінок (52% та 43% відповідно). Водночас стосовно виховання дітей, на відміну від господарських справ, опитані дещо частіше зазначали, що ця роль розділена у їхній парі порівну. Стосовно наявності вільного часу відповіді розділилися наступним чином: стосовно жінок такої думки 33%, чоловіків - 30%, обох статей - 28%.

Натомість головування в сім’ї (парі) дещо частіше покладається на чоловіків. Такої думки дотримуються 39%, стосовно жінок так вважають 29%, і порівну розділяють цю роль також 29%. Понад половина опитаних вважають, що в їхній сім’ї (парі) більше заробляє саме чоловік, 23% - такої думки про жінок, 17% вважають, що обидва заробляють приблизно однаково.

"У динаміці з 2015 року спостерігається поступове зменшення кількості тих, хто вважає, що приготуванням їжі, господарством та вихованням дітей частіше займається жінка. Попри це зростає кількість тих, хто вважає, що жінки мають більше вільного часу, головують у сім’ї та заробляють більше грошей. Цікаво, що у розподілі таких ролей, як приготуванням їжі, заняття господарськими справами та виховання дітей, думки чоловіків не дуже  відрізняються від думок жінок. Натомість стосовно головування в сім’ї та заробітку грошей спостерігається цілком протилежне бачення цих ролей в обох статей", - йдеться в пресрелізі.

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Опитування було проведене соціологічною групою "Рейтинг" упродовж 21-25 лютого 2020 року методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, за регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність - 2 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180143
 
 
 Топ коментарі
 
А насправді бачимо як дружини заробляють більше ніж чоловіки.
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А зарабатывание денег это разве не забота о семье? А забота о семье это разве не зарабатывание денег?
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хотят еще один конфликт с феминистками..
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А насправді бачимо як дружини заробляють більше ніж чоловіки.
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бо опитування показує 50%50% - одна частина повторює мантру, вкладену совковою школою, інша - підсвідомом те, що їм не вистачає.
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И не только это!!Если взять тот факт,что ОФИЦИАЛЬНО устроены 70% женщин и социальная и пенсионная и только 37% процентов мужчин...а значит социальная и пенсионная защищённость намного выше чем мужчин!!!
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А зарабатывание денег это разве не забота о семье? А забота о семье это разве не зарабатывание денег?
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перше - так, друге - ні. забота грошей не дає. на заботу треба гроші.
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ти про різні заботи. тут саме про ту, що грошей вимагає - сімейне вогнище потребує бабла.
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да прям там! ти за тезу "з мілим і в шалаші рай"? ніфіга, як раз за відсутності бабла і сім"я не сім"я, а про сімейне вогнище і думати не треба.
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ти за тезу "з мілим і в шалаші рай"&
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Ты написал, ты и за неё. А если отец не зарабатывает, а сидит в тюрьме у оккупантов, то судя твоей логике это уже не семья, мы тебя правильно поняли?
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ніхрена собі тебе тіпає: від шалашу до тюряги.
немає сім"ї, якщо один у тюрязі. це як секс по телефону - голос є, а усе робити треба самому. - заробляти гроші на себе і дитину і сімейне вогнище з дитиною.
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то есть если мужчина на войне, защищает свой очаг, или в тюрьме за защиту своей семьи, это уже не семья, ты вообще в адеквате, дядя?Думай что карябаешь.
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круті у тебе асоціації- війна дорівнює тюрьмі.
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На войне в плен не берут и оккупанты в тюрьму не сажают? Тебе сколько лет, мальчик?
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і моряки у дальньому плаванні і заробітчани - усі вони рано чи пізно мають статус сім"ї лише на папері. сімейне вогнище - це спільне домогосподарство, де усі фізично присутні.
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ти стрибаєш з теми на тему, аби бути зверху. ума у тебе як тої жаби, що скаче по кочкам.
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Аргументы кончились, хочешь пообсуждать мою личность? Нет проблем: ты на жабу похож больше и ума у тебя меньше чем у жабы.
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ти вивчив фразу про аргументи і думаєш, що саме тут їй місце. твій нік точно твій.
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Психиатры говорят:а)если женщина хорошо зарабатывает-то постоянный муж ей не нужен...найдёт себе приходящего любовника!б)Если жена зарабатывает больше мужа-то жди развода!Ибо жена будет постоянно упрекать мужа в "сидении на его шее" и что живёт за её счёт!!!!!!!
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коментар відмічено як спам  
 
Уверен, украинские мужчины достойно зарабатывают и женщины на них не в обиде.
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чого комент заспамлено? це тільки ІМХО. адмін довбень чи психомозгойоб?
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сколько процентов не захотело отвечать интерестно? дибильные опросы.....время более с пользой провести можно было
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хотят еще один конфликт с феминистками..
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ну так усе залежить від того, скільки процентів кинуться на цю красну тряпку. якщо критична кількість, то буде конфлікт.
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«С восьмим марта. 8 марта 2020
Власти Москвы пригрозили тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса.
Россияне, вернувшиеся из стран-очагов заражения коронавирусом, обязаны в течение 14 дней находиться в изоляции, даже если у них не обнаружены симптомы ОРВИ. В случае несоблюдения соответствующих правил нарушителям может грозить ответственность, в том числе уголовная, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.»
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Та зачем?!? Побольше бы повыздыхало ихтамнетов
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італьяшки сидять. чим русськохромосомні краще? в Італії 3 місяці можна отримати.
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якісь дивні ці українці...деушка в ватном платьє,з кайлом напєрєвєс їх уже не збуджує...тобто деушкє до бубочкі далеченько...
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планове!
у трьох сотень єврейців є план...
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К сожалению украинцы отсылались в средневековом веке
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Ну наші жінки хочуть рівні права.Але щоб чоловік заробляв гроші закордоном.І коли приїде,щоб довго не затримувався,а всі гроші віддавав жінці.І не кажіть,що це стеріотип.В мене повно знайомих,в яких саме це,що я написав.Я не кажу,що це у всіх,але дуже багато саме так мислять.
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спостерігаю таке якщо чоловік 55+
в молодих трохи не так
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Ivan Pidbujpata Навпаки,55+,вже працювати закордоном не може,та й там таких вже не хочуть.
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83% украинцев считают главной задачей женщины - заботиться о семье, а мужчины - зарабатывать деньги
...ну и дуры с дураками...
Главная задача Женщины -- поддерживать Любовь мужчины к ней самой -- единственной и неповторимой!

...а бабло? -- оно счёт любит -- и это не Любовь -- а токо лишние траты, расходы и потери...*)
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Ви зайдіть в нічний клуб і подивіться чого хочуть молоді дівчата.В мене друг працює діджеєм.Кожен раз з цим стикається. Можете мене критикувати,але це ніяк не вплине на дійсність.Так можна сказати,що не всі,але дуже великий відсоток.
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Якщо вважати, що людина це апгрейд мавпи, от і маємо просте повернення до витоків.
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One Reader Мавка саме так не робить.Мавпа багато чого не робить.
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мені навіть цікаво стало чого вони хочуть? Тільки без жартів, бо я ж можу і повірити.
Що ще цікаво це саме який відсоток дівчат ходить до цих клубів, можно приблизно.
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None None Вам скільки років? Ви що не знаєте? В клуби і генделики ходять більшість,якщо ви не знали.
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я вже більше 20 років не був в Україні, тому і питаю
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None None Ну зайдіть в канадські такі заклади і подивіться.
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Я б сказав так, що більшість молоді що я знаю не ходить по клубах (або ходять, та не кажуть мені) - з того що я бачив хлопці та дівчата починаючи десь років з 15 у школі, та поки не закінчать вищий навчальний заклад сплять по 4 години на добу та вчаться весь інший час, в них нема часу ні на що інше. Разом з тим я чув що більшість дівчат у 15 років вже мали статеві стосунки - цей факт перевірити дуже складно, та я припущую що деякі з дівчат кажуть своїм подругам те чого насправді не було, бо вони підлітки, та рідко хто хоче бути аутсайдером. Я був у якомусь закладі у Монтреалі мінулого року - був у відрядженні, та був вільний час - я не можу сказати що я побачив там щось таке що б мене здивувало або було не пристійне - так, підлітки пригали, більшість у компаніях друзів, але нічого поганого я там не побачив.
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None None Та просто ви не були в закладах.Може ці і добре для вас.
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припускаю що вони хочуть тратити грошики по нічних клубах.
ну або просто тратити грошики будь-де
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Ivan Pidbujpata Тратити і тра..тись.А потім отримують заліт,чи інші проблеми.
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Всё чаще и чаще встречаю мужчин кассиров и продавцов колбасы и женщин с лопатами от Автодора и Зеленстроя...
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Знав пару тіток з автодора,так вони навіть рахувати не вміють, так що крім лопати ні на що більше не здатні
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главная проблема - найти такую женщину которая будет заботиться. почему то пока попадаются те которые готовы тратить
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так а в сегодняшнем мире тратить как раз и есть оснвная идея жизни. на єтом все построено - и доходьі и наслаждение.
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как не деньги тратить, так чью-то жизнь или чьи-то нервьі.
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У тебя что ни камент, то про деньги. Твоё больное место, проблемы с деньгами? Учиться надо было лучше.
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у тебя проблема - бурная совковая фантазия. так уж сложилось, что другого распределения благ как через деньги, человечество не придумало. солдат на войне тоже деньги получает, в отличии от заключенного.
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Найди себе нормальную работу, тебе недостача денег все мозги засрала.
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полечи себе мозги - бурная фантазия и вьіствление диагнозов другим по интернету - єто современная болячка таких как тьі.
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Поставим вопрос по другому,-разве каждой девочке не нравится что её муж будет красивый,обеспечный и здоровый?Что Она и её дети будут счастливы.Может лучше она будет мыть попы своим детям,- чем мыть полы в сраном бараке и считать копейки до следующей зарплаты.
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"83% украинцев считают главной задачей женщины - заботиться о семье, а мужчины - зарабатывать деньги"

Совпадение, 83%.
У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума.
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у кочевых народов севера так. всё что касается чума и в чуме - это во владении женщины. всё что за чумом - территория мужчин. и никто не вмешивается в дела чужих ему
обязанностей. классно устроено.
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