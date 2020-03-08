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 За кордоном
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Все про:Канада (777) Нацполіція (9144) Шампань (13)

 Протягом 3 років Канада надасть 2 млн дол. на підтримку Нацполіції України

Канада виділить Україні понад 2 мільйони доларів США з метою підтримки Національної поліції.

Про це повідомляє сайт міністерства закордонних справ Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр також оголосив про надання понад 2 мільйонів доларів США протягом трьох років з метою сприяння зміцненню потенціалу Національної поліції України у плануванні, здійсненні операцій, моніторингу та перегляді процесу реформування", - йдеться у повідомленні.

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Очільник зовнішньополітичного відомства Канади Франсуа-Філіпп Шампань зазначив, що ці кошти будуть надані в рамках процесу реформ, що здійснюється в Україні, у втіленні яких Києву активно допомагає Канада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180139
 
 
 Топ коментарі
 
Это ж сколько папаша у сынули рюкзаков сможет закупить! В течение 3 лет Канада предоставит 2 млн долл. на поддержку Нацполиции Украины - Цензор.НЕТ 4879
Всё в дом, всё в семью. В течение 3 лет Канада предоставит 2 млн долл. на поддержку Нацполиции Украины - Цензор.НЕТ 4270
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"куплю сыну рюкзаки" (не лёня голубков)
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чому "дарма" на дрібнички на перший час вистачить ...
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Это ж сколько папаша у сынули рюкзаков сможет закупить!
Всё в дом, всё в семью. В течение 3 лет Канада предоставит 2 млн долл. на поддержку Нацполиции Украины - Цензор.НЕТ 4270
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Трюдо знает что один рюкзак стоит 300 баксов сша при прожиточном минимуме 96 баксов США ???
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знає , але чого не зробиш для захисту "канадійських" "інвесторів" від КАЗЛОВ ...дерибан землі не відмінили ...хтось же має їх "заспокоювати" ?
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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!
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ви на хвилинку уявіть що росія "десь" поділася ...я не думаю що в Україні на другий день наступить счастя
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я уявив , все москали злетили на небо и в свити настало щастя
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"куплю сыну рюкзаки" (не лёня голубков)
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це хіба що на "застібки" до "рюкзаків" ...зараз у "нас" не ті маштаби ...вертольоти ...катера хренцузькі ...от де гроші ...та й непогано було б авіаносцем обзавестися ...так що лярдів 100 як мінімум ...не повний "фарш" ...економ клас , але підійде ...хоча у перспективі атомний підводний човен для прямих поставок "коксу" з Колумбії (і херня що там немає моря)
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рюкзакову это на полгода содержания виллы.. это скандал... подкиньте еще
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Авакову 2 миллиона на реформу дать, это как в печку раскаленную чемодан с деньгами кинуть!
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..ок, пусть канада дает, но секвестр ментовскому бюджету нужно таки сделать, не по чину жируют.. Протягом 3 років Канада надасть 2 млн дол. на підтримку Нацполіції України - Цензор.НЕТ 6558..
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