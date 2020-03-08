EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  1628  7
Матеріали за темою:
Все про:Іран (532) COVID-19 (570)

 За добу в Ірані зафіксовано 49 випадків летального результату від коронавірусу, загальна кількість жертв - 194 людини

За останні 24 години в Ірані зафіксовано ще 49 випадків летального результату від коронавірусу. Кількість загиблих від захворювання досягла 194 людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Ірану  Кіануш Джаханпур.

Загалом зафіксовано 6566 випадків захворювання.

Найбільше коронавірус зачепив Тегеран - 1539 випадків. Тим часом, зазначає "Сабах", понад 300 випадків відзначено в провінції Мазендаран - популярному районі для туристів на березі Каспійського моря.

"Мазендаран - нагорі списку (небезпечних районів. - Ред), оскільки (в цьому  випадку. - Ред.) не було введено необхідних обмежень на пересування всередині країни", - сказав Джаханпур.

Він зазначив, що хоча іранська влада, щоб стримати поширення коронавірусу, призупинила до початку квітня роботу шкіл і університетів, через швидкі свята буде спостерігатися зростання тих, хто подорожує, особливо в популярні райони на півночі Ірану.

Однак, повідомляє "Сабах", в низці іранських провінцій в Північному і Центральному Ірані вже заявили, що не здаватимуть житло туристам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У літаку з хворою на коронавірус громадянкою Молдови були українці

Загалом, зазначає видання, на Близькому Сході відзначено понад 6,9 тис.випадків зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180138
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В списке "источнмков достоверной информации" аятоллы у меня идут сразу после Мордора За сутки в Иране зафиксировано 49 случаев летального исхода от коронавируса, общее число жертв - 194 человека - Цензор.НЕТ 2695
 показати весь коментар
 
 
а скільки в нас померло, наприклад від серцево-судинних захворювань за минулу добу? Мабуть не менше, а може і більше і нічого так і треба. А коронавірусу до іспанки ой як далеко.
 показати весь коментар
 
 
той самиі грип з ускладненнями, свинячий вже забрали 58 життів.
 показати весь коментар
 
Население Ирана: 83,992,953
https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/2020/

...померло 49, страдает 194.
...та я не знаю? -- статистику триппера, сифилиса и спида -- страшно смотреть! *)
 показати весь коментар
 
 
Когда зам-министра здравоохранения Ирана едет проведать заболевших земляков, заражается от них и потом 2 дня разносит вирус по городу и по зданиям правительства, становится понятно, что без помощи ВОЗ там не обойдутся.
 показати весь коментар
 
 
...капец! а как же мануфактура на мордах у баб тамошних..или только мужики болеют?
 показати весь коментар
 
десь бачив статистику..
короновірус у пропорції 70 до 30 страшніший чоловікам...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору