 За добу в Ірані зафіксовано 49 випадків летального результату від коронавірусу, загальна кількість жертв - 194 людини

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур.
Загалом зафіксовано 6566 випадків захворювання.
Найбільше коронавірус зачепив Тегеран - 1539 випадків. Тим часом, зазначає "Сабах", понад 300 випадків відзначено в провінції Мазендаран - популярному районі для туристів на березі Каспійського моря.
"Мазендаран - нагорі списку (небезпечних районів. - Ред), оскільки (в цьому випадку. - Ред.) не було введено необхідних обмежень на пересування всередині країни", - сказав Джаханпур.
Він зазначив, що хоча іранська влада, щоб стримати поширення коронавірусу, призупинила до початку квітня роботу шкіл і університетів, через швидкі свята буде спостерігатися зростання тих, хто подорожує, особливо в популярні райони на півночі Ірану.
Однак, повідомляє "Сабах", в низці іранських провінцій в Північному і Центральному Ірані вже заявили, що не здаватимуть житло туристам.
Загалом, зазначає видання, на Близькому Сході відзначено понад 6,9 тис.випадків зараження коронавірусом.
https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/2020/
...померло 49, страдает 194.
...та я не знаю? -- статистику триппера, сифилиса и спида -- страшно смотреть! *)
короновірус у пропорції 70 до 30 страшніший чоловікам...