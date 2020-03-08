 У літаку з хворою на коронавірус громадянкою Молдови були українці

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Newsmaker із посиланням на міністра охорони здоров'я Молдови Віоріку Думбревяну.
"За її словами, влада зв'язалася з 45 пасажирами того ж рейсу, які перебуваютьу зоні високого ризику інфікування. Їх поінформували про необхідність проходження карантину в домашніх умовах протягом 14 днів. Серед них є громадяни України", - зазначила вона.
Чиновниця не назвала кількість громадян України, які перебували на борту.
Пані міністр розповіла, що заражена жінка в Італії звернулася в лікарню ще 29 лютого з високою температурою. Станом на 4 березня у неї з'явився кашель, їй стало гірше, вона проходила курс лікування антибіотиками. Жінка перебуває в стабільно важкому стані.
На Фирме 3 тыщи человек... ...грузы таскаем со всего Мира.
...пока что, пашем без передыху -- все!
А ночникам вообще, болеть не выгодно -- ночные доплаты пропадают... -- так и живём, в полном угнетении...*)
https://www.youtube.com/watch?v=dB0Yqcb-OJk&t=916s
https://www.youtube.com/watch?v=NnXUlWTcbzM
-- а лишняя катя -- никогда не помешает простому работяге... *)
От печали до радости -- лететь и лететь...(с)
-- рукой подать, в общем и целом... *)
Это очередное подтверждение , что главное распространение будет не из-за китайцев , а из-за раздолбаев в Европе... Какого хера её выпустили из Италии , почему её не посадили не карантин , какого хера она вообще поперлась ( она не знает , что происходит в Италии ? )
...там всё есть: свет, асфальт, продукты питания и предметы первой необходимости...
...даже нищие с гармошками в метро и под заборами...
За итальянскую медицину, ничего не скажу -- слава богу -- не сталкивался...*)