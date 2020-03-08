 У середньому жінки отримують на 22-23% меншу зарплату, ніж чоловіки, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав ексглава Мінекономіки Тимофій Милованов.

Він зазначає, що згідно з даними Держстату в 4 кварталі 2019 року, галузями з найменшими зарплатами для жінок були:

1. Поштарі та кур’єри-жінки отримують 64,9% (тобто на третину менше) від зарплати чоловіків

2. Фінансисти та страховики - 66,7%

3. Науковці - 78,2%

4. Працівники авіатранспорту - 76,2%

5. Працівники сільського господарства - 78,7%.

Тількі в одній галузі середня зарплата жінок була більша. А саме в адміністративному обслугованні жінки отримували 102,9% порівняно з чоловіками.

Друга галузь з найвищим рівнем зарплат жінок відносно чоловіків - освіта. Але навіть там зарплата жінок становить 98,1% від зарплати чоловіків.

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У всіх галузях середня зарплата жінок становить 78,1%. Це в четвертому кварталі 2019 року. В попередніх кварталах рівень зарплати був приблизно такий - 75,7% (3 кв 2019 року), 77,8% (2 кв), 77,2 (1кв), 77,7 (4 кв 2018 року), 76,1% (3 кв), 78,6% (2 кв), 78,4% (1 кв).

Подобається нам це чи ні, жінки отримують в середньому значно менше ніж чоловіки. Це факт. І це потрібно міняти. Через освіту, професіоналізацю, боротьбу з стереотипами та дискримінацією, і реформою ринку праці в цілому.