EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  1391  49
Все про:жінки (222) заробітна плата (700) Милованов Тимофій (176)

 У середньому жінки отримують на 22-23% меншу зарплату, ніж чоловіки, - Милованов

Всього в двох галузях рівні зарплат приблизно рівні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці  написав ексглава Мінекономіки Тимофій Милованов.

Він зазначає, що згідно з даними Держстату в 4 кварталі 2019 року, галузями з найменшими зарплатами для жінок були:

1. Поштарі та кур’єри-жінки отримують 64,9% (тобто на третину менше) від зарплати чоловіків
2. Фінансисти та страховики - 66,7%
3. Науковці - 78,2%
4. Працівники авіатранспорту - 76,2%
5. Працівники сільського господарства - 78,7%.

Тількі в одній галузі середня зарплата жінок була більша. А саме в адміністративному обслугованні жінки отримували 102,9% порівняно з чоловіками.

Друга галузь з найвищим рівнем зарплат жінок відносно чоловіків - освіта. Але навіть там зарплата жінок становить 98,1% від зарплати чоловіків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65 українських міст повністю залежать від вугільної промисловості або підприємств теплової генерації, - Шмигаль

У всіх галузях середня зарплата жінок становить 78,1%. Це в четвертому кварталі 2019 року. В попередніх кварталах рівень зарплати був приблизно такий - 75,7% (3 кв 2019 року), 77,8% (2 кв), 77,2 (1кв), 77,7 (4 кв 2018 року), 76,1% (3 кв), 78,6% (2 кв), 78,4% (1 кв).

Подобається нам це чи ні, жінки отримують в середньому значно менше ніж чоловіки. Це факт. І це потрібно міняти. Через освіту, професіоналізацю, боротьбу з стереотипами та дискримінацією, і реформою ринку праці в цілому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180133
 
 
 Топ коментарі
 
За одну і ту ж роботу платять різні суми,на кого ці брехні розраховані? Чи шахтар в забої має отримувати рівні гроші з консьєржкою?
 показати весь коментар
 
И шо? Сейчас пол на раз меняют. Один раз вложился и наслаждайся.
 показати весь коментар
 
В середньому жінки в більшості випадків не можуть фізичо робити те,що чоловік.В нас в середньому не йдуть на строкову службу,в середньому виходять раніше на пенсію і тд.Про яку рівність можна казати?Робіть як у Швеції,нехай всі йдуть в армію.Хотів би подивитися на картину,коли дівчат будуть ловити військомати. В среднем женщины получают на 22-23% меньшую зарплату, чем мужчины, - Милованов - Цензор.НЕТ 1671
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И шо? Сейчас пол на раз меняют. Один раз вложился и наслаждайся.
 показати весь коментар
 
 
Зеля же поздравил женщин , разве это не компенсирует им разницу ? Не , зебилы?
 показати весь коментар
 
 
В середньому жінки в більшості випадків не можуть фізичо робити те,що чоловік.В нас в середньому не йдуть на строкову службу,в середньому виходять раніше на пенсію і тд.Про яку рівність можна казати?Робіть як у Швеції,нехай всі йдуть в армію.Хотів би подивитися на картину,коли дівчат будуть ловити військомати.
 показати весь коментар
 
 
это вполне норма, особенно во время войны без перспективы близкого решения. в Израиле - все служат и как минимум есть понятие чего ожидать от оружия, что будет при неправильном (неадекватном) планировании, командовании, да и колаборантские высказывания (и просто намеки) по сми я думаю вообще невозможны
 показати весь коментар
 
Нравится нам это или нет - женщины получают в среднем значительно меньше, чем мужчины. Это факт. И это нужно менять. Через образование, профессионализацию, борьбу со стереотипами и дискриминацией, и реформой рынка труда в целом", - написал экс-министр.Источник: https://censor.net.ua/n3180133

Що він має наувазі? Примусити жінок бути технарями? Навіть в сьогоднішній Німеччині на технічні професії йдуть навчатися переважно хлопці.
 показати весь коментар
 
 
Да , ты шо ? Откуда это знаешь? А знаешь ли ты , что в Дании на строейке женщина вкалывает так как мужчина ?
 показати весь коментар
 
Danis Nielsen Це в меншості.Жінка фізично в більшості не зробить,фізично.що чоловік.І це не стереотип.
 показати весь коментар
 
 
Зачем тебе физическая нагрузка ? Ты не понимаешь, что это Германия или Дания уже не в 15 веке живут ? Здесь тачку заменили на моторозированою тачку , а лопату на мини экскаватор? Что уже никто ведрами на 4 этаж бетон никто не носить
 показати весь коментар
 
 
Danis Nielsen Все одно є фізичні професії.Ніде ще такого немає,щоб фізично не використовувались люди.
 показати весь коментар
 
Danis Nielsen Наші працівники працюють чомусь дуже важко в цих країнах.
 показати весь коментар
 
Потому что, не легально работают и не на большых стройках. Если немцу заказать фирму которая приедет и выкопает ров в 10 метров , то это будет одна сума , потому что приезжают они с мини экскаватор и он копает и немец жостики нажимает , в когда украинец прийдет с лопатой , то другая сума . Вот и все
 показати весь коментар
 
Danis Nielsen Та є багато тих,хто легально працює.Причому важко працює.
 показати весь коментар
 
Danis Nielsen Ні.не вся.Далеко не вся.Це лівацькі такі лозунги.
 показати весь коментар
 
Danis Nielsen Професія бібліотекар не складна і фізичної сили не потребує.
 показати весь коментар
 
Объективные наблюдения показывают разницу психики М и Ж. В некоторых странах Европы пытаются вливать деньги, чтобы мужчин привлечь медбратьями в больницы. Первое время эффект есть, а через полгода мужики уходят. Знаете почему?
 показати весь коментар
 
Чомусь і чемпіонат із шахів та з шашок для жінок проводиться окремо, як і всі інші. Щось на зразок параолімпіади. Так що йдеться не тільки про силу й витривалість...
 показати весь коментар
 
 
Нічого дивного... Більшість жінок мріє сісти чоловіку на шию, а тому не прагне змін і не бажає змінювати роботу чи навчатися.
 показати весь коментар
 
 
За одну і ту ж роботу платять різні суми,на кого ці брехні розраховані? Чи шахтар в забої має отримувати рівні гроші з консьєржкою?
 показати весь коментар
 
 
та працював я з жінками у відділі з охорони праці...не можуть вони бути інженерами з охорони праці - не можуть! Вони в першу чергу жінки...їм скажи щось (така красива...та ти розуміеш, у мене робота така, давай за мене заповнюй бумажки, ти ж така гарна...чи може - чим ти будеш займатися, якщо не цим???)!
Та фу...з жінками працювати - боже збережи і відсторонь!!!
 показати весь коментар
 
Мило ти у відставці, згинь зедебіл в Ростов.
 показати весь коментар
 
 
В Україні менше жінок заробляють лише медичні працівники. Бажаю всім здоров'я!
 показати весь коментар
 
Причем, нищенская зарплата медработников одной профессии не зависит от их половой принадлежности.
 показати весь коментар
 
а чего он еще не в Питсбурге на лекции?
 показати весь коментар
 
С тем же успехом можно сравнивать зарплату работяги и безработного сына олигарха и на основании этого, во имя равенства, назначить сынку какое-нить пособие.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно ж жiнки отримують нижчу зарплату, тому що виконують легшу роботу.милованов про це звичайно ж знає ,але мовчить гад.Нехай сiдають за кермо трактора.Впевнений що тут дискримiнацiї не буде-за однакову виконану роботу отримають ту ж зарплату що i чоловiки.I так по всiх галузях де "iснує" гендерна нерiвнiсть.
 показати весь коментар
 
Чушь!
Проведите опрос среди женщин: "Хотите зарабатывать больше мужа?"
90% ответят "Нет". У середньому жінки отримують на 22-23% меншу зарплату, ніж чоловіки, - Милованов - Цензор.НЕТ 7954
 показати весь коментар
 
а я думаю кто бомбит сервак ...цензор назад сервер в Гамбург запихните тогда не так штырило сервер
 показати весь коментар
 
Спекулятивное мнение в угоду гендерной моде. Этот Милованов пусть ответит на 2-3 вопроса.1.Какая средняя зарплата в банковской сфере? 2.Какой процент женщин в банковской сфере? 3. Почему в сфере где высока средняя зарплата работает так мало мужчин,наверное не хотят хорошо зарабатывать?
 показати весь коментар
 
 
Ну это смотря какие женщины и какие мужчины.
 показати весь коментар
 
Получать должны столко сколько заработают по факту, боюсь при справедливой оценки за труд женщины будут получать еще меньше, пучсть сидят и не вякают, что и так нахаляву имеют!
 показати весь коментар
 
Шахтар і коХВЄ-лєді повинні отримувати рівну зарплатню?
 показати весь коментар
 
Є ставки,а є посади...Стака не змінюється в залежності від того,чоловік ти чи жінка,а от посади різні,з різною оплатою і приймають на них в залежності від здібностей і характеру...А ці речі у чоловіків і жінок є різними...Ніхто не задумувався,чому серед супер великого бізнесу (олігархів) немає жінок?Їх майже нема і серед великого бізнесу...А от серед малого і середнього їх повно...Власники магазинів,кафешок,ларьків,ательє,тощо - то все жінки...Це тому,що великий бізнес вимагає логічного,перспективного,на тривалий період мислення...А жінки на довгий період свої діі розрахувати не здатні,живуть сьогоденням і живуть емоціями...І при цьому легше переносять стреси,легше міняють обстановку,легше пристосовуються...Їх час - це час перемін,саме те,що зараз маємо...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору