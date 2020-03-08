 14 березня в Києві відбудеться Марш патріотів до Дня добровольця

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в анонсі події на сторінці в фейсбуці.
"Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.
Тому закликаємо всіх, для кого Україна – понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими – о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!" - сказано в повідомленні.
Мандрыковская,д.137,кв. 21.6 этаж.А ты,дерьмо,где обитаешь?рашка,ольгино?ваша скотобаза зас"ала весь цензор уже.
И ты не ответил на мой вопрос.
Приезжай. Жду.
но будь осторожкн.в нашем городе активной ваты-валом.успевай жечь.могут заявиться.
21 ноября - День Достоинства и Свободы,
и 14 марта - День Украинских Добровольцев,
в новейшей истории свободной Украины самые главные дни.
путинские против порхнявых)))
NATO-OTAN
@A_Traxel
Якщо 14-го вийдуть ветерани і їх підтримка на вулицях виявиться незначною - готуйтесь до приходу кацапів. Я вам кажу як ветеран. Передайте всім, хто сподівається відсидітись і чекає якогось особливого сигналу з космосу. Всі сигнали вже пройшли - рівень загрози червоний.