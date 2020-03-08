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Все про:Київ (7390) марш (256) добровольці (387)

 14 березня в Києві відбудеться Марш патріотів до Дня добровольця

14 березня відзначається День українських добровольців. У Києві цього дня відбудеться марш ветеранів російсько-української війни, і вони запрошують небайдужих українців приєднатися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в анонсі події на сторінці в фейсбуці.

"Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.

Тому закликаємо всіх, для кого Україна – понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими – о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!" - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 березня в День добровольця ветерани підуть до російського посольства

14 березня в Києві відбудеться Марш патріотів до Дня добровольця 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180131
 
   
 Топ коментарі
 
путя в 14-ом неприятно офигел от потенциала украинской нации.Добровольцы,волонтёры,активные простые люди...Но мы потом сами себя опустили.Кого-то влать прикормила.кого-то дискредитировала...Народный порыв был выхолощен по полной програме.
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Судя по дружному вою зебилов под этой новостью, уже пришло время свернуть им шеи. 14 марта в Киеве пройдет Марш патриотов ко Дню добровольца - Цензор.НЕТ 4145
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Фактически произошел с вражеской помощью и глупостью нашего президента контрреволюционный переворот. Самое худшее - недобитый враг. Майдан был очень мягок с врагами, они очухались и уже готовятся добивать нас. Урок на будущее.
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Кацапы так боятся голубых,что бредят ими ))
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Завидуют, гей это следующая ступень развития кацапского пи.. раса...
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Хочуть їх заражати вірусом? Кожен сам вирішує.
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Кацапи, перестаньте використовувати прапор моєї країни!
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Моя країна the United States of America. А ти-комуняцько-фашистський троль, котрого ідентифікували на Олнокласниках. Перестаньте вживати проксі, брудні кацапськи мерзотники!
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Ти гониш. Там якраз ;порохоботи; і йтимуть. А ти строчитимеш гнівні пости в ;одноклассніках;.
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Судя по дружному вою зебилов под этой новостью, уже пришло время свернуть им шеи. 14 марта в Киеве пройдет Марш патриотов ко Дню добровольца - Цензор.НЕТ 4145
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Начинай с лжепатриотов, которые 5 лет наживались на украинцах.
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Одно другому не мешает. Я в сортах говна не разбираюсь.
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руснявое, смени прапорец моей страны на свою ссаную власовскую тряпку.
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У кацапської наволочі засвербіло в гузні 14 марта в Киеве пройдет Марш патриотов ко Дню добровольца - Цензор.НЕТ 9827
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А почему на сайт можно зайти только через VPN?
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решили пускать только женщин в дверь !! как никак сегодня их праздник ... я вот тож чужеземцем шлангонулся и в форточку
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Так это только для кацапов блок стоит из VPN тоже будет, рано или поздно.
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Фактически произошел с вражеской помощью и глупостью нашего президента контрреволюционный переворот. Самое худшее - недобитый враг. Майдан был очень мягок с врагами, они очухались и уже готовятся добивать нас. Урок на будущее.
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Это какого президента?Который с врагами Майдана не разобрался в 14-м?Или в 15-ом?Или в 16-ом,Или в 17-ом?Или в 18-ом?Или в 19-ом?Скажите,как его зовут.
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Нет Коновальцев, нет Петлюр, Бандер, стране нужны Герои, а вагина рождает дураков.
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путя в 14-ом неприятно офигел от потенциала украинской нации.Добровольцы,волонтёры,активные простые люди...Но мы потом сами себя опустили.Кого-то влать прикормила.кого-то дискредитировала...Народный порыв был выхолощен по полной програме.
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«Ми за розкольників не молимося», - у волинському монастирі МП відмовили батькові загиблого АТОвця.
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"Так склалося, що довгі роки я проживаю у Київській області. Хоча сам народився на Камінь-Каширщині (у селі Личини - Авт.), - провадить розповідь далі. - Що хочу сказати, ходжу по церквах у місті Ковелі, і по селах. Побував у Миколаївському Милецькому чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату. Тут вирішив подати записку за новопреставленого воїна Василя, командира мого сина, котрий загинув у листопаді.Молодий монах не захотів брати записку. Говорить: "Ми за розкольників не молимося". Я обурився і запитав, а за кого ви молитеся? Той відповів: "Тільки за православних Московського патріархату". Я став заперечувати. Нагадав, що він живе в Україні, топче українську землю, їсть український хліб. Опісля пішов від цього монаха на службу, думаю побуду, Бог усе бачить і знає. А там священник, який вів літургію, у молитві став згадувати Патріарха Кирила. Я добув до кінця, поклонився іконам, помолився своїми словами до святих і пішов".
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Пройдемся 14-го кованым ботинком по московским вошам и малоросским гнидам, которые хотят дать воду оккупантам Крыма 👿
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Ну да, хоч би кедом для початку, та по всій морді. І як воно в нас так получається...... . На півдні і сході дали рішучий бій виродкам, а в глибокому тилу, в столиці - повний провал, ганьбище. Дожилися, дозеленобобились, якесь мудило гонушне з самої колиски Революції Гідності кидає виклик Майдану і майданівцям!!!!! Значить, "Небесній Сотні" вже ніколи не повернутись героями на своїй, кровю политій землі!?!?!??? Славні сторінки української історії змиються найближчим часом водами сивочолого Дніпра в окупований Крим!?!???! То чого ж ми варті??? Лишень "любові" від ненависного "старшого брата"???
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14 марта у зебилов и их партнёров - кремлефашистов, будет подгорать днище неопдецки. Интересно, что они на этот раз придумают, чтобы "заглушить" в новостях марш своих врагов
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Служебный полудурок наваял гадость.Миллионы украинцев обозвал обозвал партнёрами фашистов.Плять,уё"ище,где ты обитаешь?Я тебе лично морду набью.
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Успокойся. Сейчас уже ясно видно, шо зебилятник - коллоборанты.
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Ещё одна анонимная хрень сказала гадость.Иногда ненавижу интернет...
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Ну так сиди под своей корягой в московитских болотах, русский. Шо ж ты в сатанинском "пиндосском" интернете мучаешься? И, кстати, я всегда пишу под своим именем, я же не русский и не зебил....шо, в сущности, одно и то же.
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Чепушило ботовское,ну выбрало ты себе самую ничтожную работу в мире-писать в интернете хрень за за деньги,но ты её хоть с умом делай...Я сижу в Днепре.Соборный район,ул.
Мандрыковская,д.137,кв. 21.6 этаж.А ты,дерьмо,где обитаешь?рашка,ольгино?ваша скотобаза зас"ала весь цензор уже.
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Еще разок, русмартышка...Я всгда пишу под своим флагом и своим именем, в отличие от зеленой мрази и ваших руснявых братух. А теперь - пшло вон, животное.
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Еще одно с проблемой понимания написанного....Я всегда пишу под своим флагом и своим именем, в отличие от зеленой мрази и ваших руснявых братух.(ц)
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Все запахи, которые ты ощущаешь, русмартышка, находятся по твою сторону монитора. Мыться не пробовал, русский? Или хотя бы дупу лопухом подтирать, как это у вас принято... 14 березня в Києві відбудеться Марш патріотів до Дня добровольця - Цензор.НЕТ 1962
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Де"ьмо ожидаемо слилось,куда ему и положено-в унитаз.
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Не может быть, зверушка!!! Тебя на унитаз ходить обучили???
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Леша, а чего возбудился то? обидно шо голосовал за Зе, а теперь тебя называют коллаборантом? Ну так правильно называют. На фашиста обиделся? Кацапская кровь взыграла? Дидываевали? Вот мы, те кто пройдет маршем по Киеву, и те кто будет душой там, привыкли, что нас называют биндеровцами, фашистами и карателями, распинателями мальчиков в трусиках и прочими эпитетами. Но судя по твоей реакции, ты, ни к добровольцам, ни в воинам ВСУ, никакого отношения не имеешь. А морду набить можешь мне, ну попробовать в крайнем случае. Адрес дать?
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Уё"ище,я там вверху свой адрес дал.Жду всю ботву оптом.
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На своей собвственной храбрости не подскользнулось, пока строчило, интернетный храбрeц на мамкином диване? 14 березня в Києві відбудеться Марш патріотів до Дня добровольця - Цензор.НЕТ 7558
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Ну оскорбление в ответ хорошо укладывается в канву любителей "русского мира". Адрес? А где гарантия что он твой, а не найденный в Гугл мапс? Я уже сталкивался с такими клоунами.
И ты не ответил на мой вопрос.
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Нет, не приеду. Далеко. Давай лучше ты к нам. Столица близко. На экскурсию потом съездишь, может быть. Адрес на фейсбуке возьмешь, там и фото есть.
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Чувак,сливайся изящнее.Я высказался,я назвался.У тебя есть претензии-милости просим.Глупо выглядишь...
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Я сливаюсь? Ведь это ты обещал приехать и морду набить. Так в чем проблема? Я под своим именем есть на Фейсбуке, прииезжай.
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Короче, *****, ты меня достал убожество. Адрес есть на Фейсбуке, я там под своим именем. А ты? Нет? Ну так нах.
Приезжай. Жду.
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Дерьмо,ты слилось.Это понятно любому,кто прочитал переписку..Просто факт
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Ты уже приехало ничтожество? Идти встречать? Нету...странно. И профиля на Фейсе нету...а где есть? в одноглазниках? Ну кто бы сомневался.
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Тупая срань.Я украинец.И всё у меня есть Просто ты тупое
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они не приедут.они-матни порохнявого парадоприйомца.в Днепре у сепарни и порохни-нема шансов.и но это знает.
но будь осторожкн.в нашем городе активной ваты-валом.успевай жечь.могут заявиться.
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Два дня:
21 ноября - День Достоинства и Свободы,
и 14 марта - День Украинских Добровольцев,
в новейшей истории свободной Украины самые главные дни.
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Вход с прокси на сайт ЦЕНЗОР надо закрыть, только так можно победить кацапских троллей в информационной войне.
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Кому тогда лапшу на уши вешать будете?
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Лапшу на уши тролям? Кацап, на самом деле ты тупее чем мы о вас думали.
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оппа,троллоло-баттл.
путинские против порхнявых)))
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Андрюша, ты уже Северо-Крымский канал почистил? Нет? А чем же, твой "величайший лидер современности" будет воду кацапам подавать. Да! И я так понимаю, зебилы отнюдь не против ************, и даже нежно называют их "путинские"! тьху гадость!
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Дуже вдало і вчасно Потрібно вчергове показати цій обрізаній наволочі їхнє місце. А також наше ставлення до партнових, водопостачання, до всього їхнього кагалу, вцілому, і дубіно-бужанських мразот, зокрема. І, безумовно, закінчити цю ходу треба під ставкою галавнокамандуючого. Бл воно, хоч і галавне, а сциться, як рядовий ненавчений уклоніст. Так що місце і час визначені.
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NATO-OTAN

@A_Traxel


Якщо 14-го вийдуть ветерани і їх підтримка на вулицях виявиться незначною - готуйтесь до приходу кацапів. Я вам кажу як ветеран. Передайте всім, хто сподівається відсидітись і чекає якогось особливого сигналу з космосу. Всі сигнали вже пройшли - рівень загрози червоний.
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