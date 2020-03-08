EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2440  103
Все про:жінки (217) Зеленський (4734) 8 Березня (64)

 Зеленський привітав жінок із Міжнародним жіночим днем

Президент України Володимир Зеленський привітав жінок з Міжнародним жіночим днем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в фейсбуці.

"У моєму дитинстві 8 Березня чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов'ю, красою та турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги. Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Щодня.

Вони боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво. Примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі.

Ми готові допомагати вам у всьому, щоб ви могли стати тими, ким бажає ваша душа. Адже ми вас любимо.

З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються", - йдеться в привітанні президента.

Зеленський привітав жінок із Міжнародним жіночим днем 01

Також читайте: "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180130
 
 
 Топ коментарі
 
Один из дебильных совковых праздников. Я в 8-е марта принципиально ни кого не поздравляю. Своих любимых женщин надо любить каждый день и хотя бы раз в месяц дарить им подарки.
 показати весь коментар
 
Моя жена тоже поздравляет преза с 8-м марта и нажелала ему всего много, ( стремаюсь повторить, чтобы не забанили )))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А 9 марта запухшая женственность продирает глаза и спрашивает: "Где я?"
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору