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 Церемонія прощання із загиблим на Донбасі лейтенантом 93-ї ОМБ Дмитром Фірсовим відбудеться 9 березня у Вінниці

Командир взводу механізованого батальйону лейтенант Дмитро Борисович Фірсов з позивним Фірс віддав своє життя під час виконання бойового завдання в районі селища Кримське Новоайдарського району Луганської області. Він загинув від мінно-вибухової травми, несумісної з життям. 5 січня йому виповнилося 40 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційна сторінка 93-ї ОМБр.

Ховати Героя будуть у понеділок, 9 березня, у Вінниці, де зараз живе його сім'я. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 в Будинку офіцерів. Поховають його на центральному кладовищі, Алея Слави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощання із учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбудеться завтра в Житомирі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180129
 
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