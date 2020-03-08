 Церемонія прощання із загиблим на Донбасі лейтенантом 93-ї ОМБ Дмитром Фірсовим відбудеться 9 березня у Вінниці

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційна сторінка 93-ї ОМБр.

Ховати Героя будуть у понеділок, 9 березня, у Вінниці, де зараз живе його сім'я. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 в Будинку офіцерів. Поховають його на центральному кладовищі, Алея Слави.

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