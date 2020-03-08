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 Політика України
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Все про:українська мова (359) Клімкін (1551)

 У "ДНР" "зачищають" українську мову через плани РФ забрати окуповані території, незалежно від подальшого статусу, - Клімкін

Рішення так званої народної ради при угрупованні "ДНР" про позбавлення української мови "статусу державної" свідчить про незмінність намірів Росії забрати окуповані території, незалежно від подальшого статусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін на сторінці в фейсбуці.

"Так звана народна рада так званої ДНР прийняла рішення про зачистку української мови - вона вже не буде державною.

Росія готується забрати ці території, незалежно від подальшого статусу і для цього будує російську реальність другого сорту. Видача всім російських паспортів, прийняття рішення про начебто межі так званої ДНР у межах Донецької області, зачистка свідомості - це все один план.

А нові правки до конституції РФ це легітимізують. Тому будь-яка домовленість з Росією без наших західних партнерів буде сприяти реалізації російського сценарію. А першим пунктом плану буде примус до прямого діалогу з окупаційними адміністраціями РФ. Будь-які міжсобойчики з Росією завжди погано завершуються.

Якщо ЄС хоче прогресу щодо Донбасу - хай туди заходить. Це і буде достойне рішення для тих, хто претендує на лідерство на континенті", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При спробі перегляду закону про мову будемо займати дуже чітку національну проукраїнську позицію, - Юрчишин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180126
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил уже получил гешефт в Омане за эти земли !!!!
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Зебил уже получил гешефт в Омане за эти земли !!!!
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и за землю, и за воду, и за воздух в том смысле, что воздух и дух имеют 1 корень... так вот, дух тоже продан... але ж він залишиться ... у краївках...
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Ну а вопрос а нафигаче 6 лет война если Россия могла сразу забрать тот непотриб ОРЛДО.. да хавальник открыли на Донецку область и Луганску а ведь я как юрист говорил и говорю прими Рада в Конституцию изменения и признай утратившими как область Луганская и Донецк.... а остаток земель отдай иным областям- прилегающим и контролируемым Украиной и все танцы с бубном закончились бы сразу.. ЛНР и ДНР стали бы ничем в буквальном смысле они квази республики- банды и та далее до тех пор- пока они в составе областей Украины- Донецкой и Луганской... когда же власть поумнеет и не поймет что нет областей нет и республик и ОРЛДО.. а есть просто территория Украины (часть) в границах государства...и не надо путь государство территория и области.... области/ районы это внутреннее дело самой Украины- а границы - государства- это международно правовое определение...
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А потом и Львов как остаток отдать рабсии...
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Не віддати а створити окрему область - лугандон
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народ то ваши мысли ( и вы на них имеете право) - а я как человек и как юрист поясняю с точки зрения международного права и вообще Путин чего добивался в 2014 году, чтобы облсоветы которые выбираются формируются по областям принимали Решение к России и волали Памагите! Спасите!... не райсоветы не горсоветы ни Рада даже а именно облсоветы... и вот Луганск и Донецк такое и приняли ...в Крыму приняли Решение Автономный Парламент Крыма.. почти чуть чуть не удалось России и Путину такое получить от Харькова и Одессы...
в своем назывании террористические и анти украинские бандитские НВФ и квази банды имеют названия по областям ДНР и ЛНР и они принимают решение мол все что образует и входит в понятие области мол это наше так вот нет и не должно быть ни Донецкой ни Луганских областей... там где линия обороны и есть де-факто граница которая может стать и государственной?!- если иного пути не будет... я и три года назад и два и год назад писал и утверждал ни за какие коврижки Путин не вернет пока он у власти- Украине оккупированную часть Донецкой и Луганских областей по одной причине- сразу 1 вопросом стане вопрос де- оккупации и возврата Крыма Украине..а так тема Крыма есть и остается второй ..
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Відправте в днр дупутатів слуг і заЖидя шоп їм не заважала в зРаді мова
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Отсель Кацапстан дебилами прирастать будет...
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Нафіг впав Унітазії той розтрощений Думбас.
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Правду кажеш. Хотіли б - давно б вже "дамбаснаш" був. А так було і буде клоака ДиНиРи та ДиНиРи.
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В мире уже нет сверхдержав. Никакой третьей мировой не будет, т.к. Трамп спокойно договаривается и с Кимом, и с Китаем, и Ираном. А Путин с Эрдоганом и Зеленским. Никто не даст ход конфликтам.
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Я вообще-то о войне Даунбабве с Лугандоном, а не о 3-й Мировой. Мировой войны точно не будет- парашу и так уничтожат, без всякой войны. У "ДНР" "зачищають" українську мову через плани РФ забрати окуповані території, незалежно від подальшого статусу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4560
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Все почалось не сьогодні та навіть не вчора. Пропозиції які, пане Клімкін...
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А он разве не сказал?

"Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария.
...
Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются", - предостерег Климкин.
Источник: https://censor.net.ua/n3180126
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Виявляється, що чия мова, того й земля...73%, мабуть й досі не можуть у це повірити.
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Всех с праздником.
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The Guardian: Зеленский хочет вешать людей, но пока не может
Март 8, 2020Без рубрикиКомментарии


В "ДНР" "зачищают" украинский язык из-за планов РФ забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса, - Климкин - Цензор.НЕТ 7781

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британским
журналистам заявил, что иногда хочется вешать людей, поскольку так
будет быстрее для проведения реформ и достижения целей.

Читать далее

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Понятное дело. Имбицилы всегда считают, что повесят кого то а не их.
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Необходимо давать ссылку на
https://strana.ua/news/253680-vladimir-zelenskij-v-intervju-the-guardian-zajavil-chto-khochet-veshat-vreditelej.html
а не на Бенину шестёрку - Экономического пророка, откуда она перепостила статью, чтобы имитировать, что этот "пророк" не имеет никакого отношения к возврату рыгов во главе с Зелемойским.
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Получается половина Донбасса Украине,ворованная часть Плешивому КГБисту?Мышиодиннарот В "ДНР" "зачищают" украинский язык из-за планов РФ забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса, - Климкин - Цензор.НЕТ 3621
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РАБссия собирает советское дерьмо по крохам,это было понятно еще после Приднестровья,а Абхазия с Ю.Осетией подтвердили эту туфту мантру кремлевских фашистов...Гитлер тоже собирал...
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про цей ковбасний регіон ще сказав свого Гончар, що його треба відкинути, бо він буде тягнути Україну весь у прірву. Почитайте той вислів Гончара вн актуальний і зараз...
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то не регіон, а піпиль. Донбас - то Україна!
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почитайте Гончара. Там невеличка цитата. І до слова вона стосується і Донбасу і Криму.
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то не регіон, а піпиль ковбасний. Донбас - то Україна!
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А зачем останавливаться на достигнутом, надо отказаться от большего!!!
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Хорошее чтиво. Почитать рассуждения о том почему надо отдать врагу часть Родины. Нет уж. Увольте.
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Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив:



"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!

Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", - цитує Олеся Гончара uamedia.visti.net.
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Крим- це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!
Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!

Харків - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!...

Київ - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!
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ви були на Донбасі? Ні? Прощо тоді мова. Там завжди було вороже вдношення до всього українського. А перебільшувати з Харковим та києвом не треба. Ватники отримають на горхи, що там, що там.
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...і святкують його лише у тих країнах, куди було сунуто русскаязичьнає рило...
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Как там было у рюсскага быдла времен кутузова? ах да спомнил...с потерей Макцвы не потеряна РАБссия В "ДНР" "зачищают" украинский язык из-за планов РФ забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса, - Климкин - Цензор.НЕТ 655
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Та забирайте уже нафик этот гнойник.
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Нами правят проворовавшиеся дыбилы и придурки - в лугандоне защищают украинский язык в отместку за то, что проворовавшиеся свинарчуки для пиара пытаются зачистить в Украине русский. ***** лугандон не нужен. Лугандон это новые санкции, а цель ***** снять старые. Нами правят дыбилы и придурки.
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Вопрос территориальной целостности может решить только Украина и её вооружённые силы. Всё остальное от лукавого. Агрессор никогда сам не уходит - его выгоняют.
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Добре П.Клімкін каже, нехай туди галичанський рагуль перешиванець (запроданець) шмаргель поїде, бо там громадяни України. Сцикотно, га зебіли ? Звиздіти не мішки ворочати з цементом на 9 поверх, не в окопі мерзнути роками і бути вбитим чи покаліченим від "наших людей по ту сторону барикад", котрим зебіли підгонять натовські медаптечки
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На РАБссии ужасная демография,одни таджики киргизы узбеки туркмены не говоря о калмыках В "ДНР" "зачищают" украинский язык из-за планов РФ забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса, - Климкин - Цензор.НЕТ 4281пройдет всего 20 лет и РАБссия станет мусульманской по поллному тарифу
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Одне нерозумію, навіщо нам цей прокацапський дамбас, з нього толку ніколи небуло і небуде, і нетреба верещати, там теж українці.
Так,територія дамбаса нам би пригодилася, но без того населення яке там зараз топче нашу землю
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Это Паше нашептали его мАсковские одноклассники
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Малоросс,, а ты думаешь, что в паРаше не 86% дебилов, а 100%? Тогда посмотри на Украину и увидишь, что может быть только 73%.
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Не заберет, иначе зачем бы Зеленский смотел бы прямо в крысиные глаза плешивого педофила, и видел там мир и не разу не сморгнувши
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Да не будут они забирать эту клоаку. Это было бы даже для Украины подарком. Они будут до последнего впихивать этот гадюшник, эту раковую опухоль, в Украину.
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От Лугандона надо отгородиться стеной, без пунктов пропусков ,пусть едут через Растов перекрыть воду ,электричество 😡 Наших людей там нет😐
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..дидоваивали" ***, гребанные эссесовцы, только формы немного разные.. У "ДНР" "зачищають" українську мову через плани РФ забрати окуповані території, незалежно від подальшого статусу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3595
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Судячи по кількості мацкваротих на цензорі - українські журнашлюхи парашникам в цьому допомагають не менше
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Конечно, ведь вся зрада про Порошенко распространялась и распространяется именно на русском, а "истинные, украиноговорящие патриоты", однако, ставят им лайки...
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Надо и нам периодически, монотонно зачищать серую зону ДНЫРы и места к ней прилегающие. Для чего мы у турков покупали беспилотники????
И в конце концов когда уже появится спутник!!!??? Неужели нельзя влесть к кому то на коммерческий носитель. Уже на позавчера он нужен!
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На х........ это чмо озвучивать, насмотрелись и наслушались.
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Малоросс, так надо начинать диалог с орками, к чему твой Зелемойский ведёт, робко озвучив это пару раз через Слуг?
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и ещё этот чмирь вылез, ведь он на одном уровне с кваковым или вечно трезвым бывшим генпрокурором, мрязь и предатель Украины.
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Капитан очевидность. Там, уже по старым проверенным лекалам, идёт замена этнического состава и раздача паспортов РФ. Де-факто эта территория уже не имеет к Украине никакого отношения, и когда кто-то из официальных лиц страны что-то вякнет, то путин скажет - ребятки, чего вы хотите? там основной этнический состав россияне и граждане РФ и мы их будем защищать. какая Украина? вы о чём?
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Знаешь откуда взялись "неграждане" Латвии?
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Следующим шагом уродного совета Донецкой Нарядной Резервации будет переименование
села Макеевки (есть такой район в городе)
в деревню Макеевка.
Да! Как бы рашисткие уроды не изгалялись в попытках доказать что на Донбассе живут русские НО им не опровергнуть истины что там живут украинцы, ибо русские никогда не назвали бы свое поселение селом.
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И где же это село Макеевка расположено?
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Внутри города Макеевки. Частный сектор. Старожилы говорят на русском с характерным украинским акцентом.
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Ясно. Только одна поправка, там все говорят с украинским акцентом. (За исключением тех кто приехал из РФ во время войны), а в селах всей области вообще на украинском, правда речь испорчена русизмами.
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Грядёт не плохой такой мировой экономический кризис,если Пуйло заберёт разбитый в хламьё огрызок донбасса,то он лишится и Донбасса и Крыма и Кубани.
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