 У "ДНР" "зачищають" українську мову через плани РФ забрати окуповані території, незалежно від подальшого статусу, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін на сторінці в фейсбуці.
"Так звана народна рада так званої ДНР прийняла рішення про зачистку української мови - вона вже не буде державною.
Росія готується забрати ці території, незалежно від подальшого статусу і для цього будує російську реальність другого сорту. Видача всім російських паспортів, прийняття рішення про начебто межі так званої ДНР у межах Донецької області, зачистка свідомості - це все один план.
А нові правки до конституції РФ це легітимізують. Тому будь-яка домовленість з Росією без наших західних партнерів буде сприяти реалізації російського сценарію. А першим пунктом плану буде примус до прямого діалогу з окупаційними адміністраціями РФ. Будь-які міжсобойчики з Росією завжди погано завершуються.
Якщо ЄС хоче прогресу щодо Донбасу - хай туди заходить. Це і буде достойне рішення для тих, хто претендує на лідерство на континенті", - пише він.
в своем назывании террористические и анти украинские бандитские НВФ и квази банды имеют названия по областям ДНР и ЛНР и они принимают решение мол все что образует и входит в понятие области мол это наше так вот нет и не должно быть ни Донецкой ни Луганских областей... там где линия обороны и есть де-факто граница которая может стать и государственной?!- если иного пути не будет... я и три года назад и два и год назад писал и утверждал ни за какие коврижки Путин не вернет пока он у власти- Украине оккупированную часть Донецкой и Луганских областей по одной причине- сразу 1 вопросом стане вопрос де- оккупации и возврата Крыма Украине..а так тема Крыма есть и остается второй ..
"Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария.
...
Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются", - предостерег Климкин.
Источник: https://censor.net.ua/n3180126
Март 8, 2020Без рубрикиКомментарии
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британским
журналистам заявил, что иногда хочется вешать людей, поскольку так
будет быстрее для проведения реформ и достижения целей.
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https://strana.ua/news/253680-vladimir-zelenskij-v-intervju-the-guardian-zajavil-chto-khochet-veshat-vreditelej.html
а не на Бенину шестёрку - Экономического пророка, откуда она перепостила статью, чтобы имитировать, что этот "пророк" не имеет никакого отношения к возврату рыгов во главе с Зелемойским.
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!
Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", - цитує Олеся Гончара uamedia.visti.net.
Крим- це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!
Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!
Харків - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!...
Київ - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!
Так,територія дамбаса нам би пригодилася, но без того населення яке там зараз топче нашу землю
И в конце концов когда уже появится спутник!!!??? Неужели нельзя влесть к кому то на коммерческий носитель. Уже на позавчера он нужен!
села Макеевки (есть такой район в городе)
в деревню Макеевка.
Да! Как бы рашисткие уроды не изгалялись в попытках доказать что на Донбассе живут русские НО им не опровергнуть истины что там живут украинцы, ибо русские никогда не назвали бы свое поселение селом.