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 Політика України, Економіка
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 Переговори з МВФ про $5,5 млрд кредиту відкладаються у зв'язку зі зміною Кабміну, - Bloomberg

Переговори України і Міжнародного валютного фонду щодо надання нового кредиту затягуються в зв'язку з відставкою Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє видання Bloomberg.

Як зазначається, уряд Гончарука інвесторів влаштовував. Крім того, генерального прокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Тепер інвесторів насторожує можливе посилення впливу олігархів на новий український уряд.

У зв'язку із цією ситуацією кредит від МВФ для України у розмірі 5,5 млрд доларів затримується на місяці.

Нагадаємо, нещодавно новий міністр фінансів Ігор Уманський під час зустрічі з постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом наголосив, що співпраця із Фондом наразі є для нього пріоритетною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський: "У травні вірогідний дефолт. МВФ відмовив у кредиті Шмигалю"

Раніше, до зміни уряду, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що Фонд бачить помітний прогрес в переговорах з Україною.

Перед цим експертна місія МВФ 20 лютого почала переговори з владою України. Команда фахівців приїжджала в Україну для обговорення технічних питань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180124
 
 
 Топ коментарі
 
Так вроде зекоманда кричала что без денег МВФ они все порешают, а то Порошенко все на Мальдивы потратил....
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Несе Шмигаль воду - коромисло гнеться
А у нього дупа із контексту рветься! (с) Переговоры с МВФ о $5,5 млрд кредита откладываются в связи со сменой Кабмина, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7698
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Выстрел в ногу был когда выбрали припиздентом Беню Коломойского.
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Шо ш теперь делать??? Вернут курс доллара к 28,00, что очевидно. Дефолт- не верю. Не зря эта гнида о нем вякала, которая Дубинский. А послушать эту гниду и сделать наоборот- Благое Дело.
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зельцман вместе со своими подельниками украли из бюджета 50 млрд, каломойша украл у украинцев через пб более 150 млрд. Т.е если раскулачить зе-команду и их спонсора, то вообще можно не одалживать деньги у мвф.
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Иногда я прихожу к выводу ,что диктатура Франко в Испании была жизнено необходимой .Чтобы избавиться от большевиков и других левых идиотов😐 Итог войну пережили ,вышли с минимальными потерями ,экономику восстановили😐
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