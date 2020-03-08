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 Політика України
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Все про:Шевцов (28) Голос партія (142) Устінова (28)

 "Голос" вимагає від глави МВС пояснень щодо хамства і персональних образ із боку слідчого Шевцова на адресу нардепа Устінової

Партія "Голос" вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова пояснень з приводу хамства і персональних образ з боку заступника керівника Головного слідчого управління Національної поліції Євгена Шевцова на адресу депутата Олександри Устінової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

У ньому наголошується, що народний депутат "Голосу" Олександра Устінова направила запит до керівника МВС з вимогою перевірити звинувачення в корупційних діях заступника керівника Головного слідчого управління Національної поліції Євгена Шевцова.

"Зафіксовані в журналістських розслідуваннях зловживання вимагають детального розслідування та негайних заходів реагування з боку керівництва МВС.

Натомість Євген Шевцов відповів на депутатський запит нашої колеги Олександри Устінової публічно, хамськи, з використанням персональних образ. Таким чином підважуючи також довіру до поліції та влади.

Це була агресивна відповідь з використанням вуличної лексики, абсолютно неприпустимої для офіцера, який носить погони правоохоронця.

Тому до вимоги розслідування можливих корупційних дій пана Шевцова "Голос" долучає вимогу негайного публічного вибачення з його боку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 50 депутатів просять Авакова провести розслідування щодо слідчого НПУ Шевцова

Як повідомлялося, 2 березня студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрік. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешку, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківські кредити Кікірешка. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і виявилося у власності сім'ї Шевцових.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180121
 
 
 Топ коментарі
 
Не буде жодних пояснень від МВС (Авакови-дейдеї). МВС наразі у фаворі - вони сторожові пси клоунського режиму...
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ключевое слово "вроде"..., у нас - мусорня, как была, так и осталась..., и слова этого мусора еще одно тому свидетельство....
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Не буде жодних пояснень від МВС (Авакови-дейдеї). МВС наразі у фаворі - вони сторожові пси клоунського режиму...
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Там вони там всі такі. За всіх вибачатися - в Авякана голос сяде.
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тягніть його до суду по всій програмі, зробіть з нього козлика в погонах, на якого хто хоче той і навішує зелені стрічки та рукзачки
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Это был агрессивный ответ с использованием уличной лексики, абсолютно недопустимой для офицера, который носит погоны милиционера. Источник: https://censor.net.ua/n3180121

Так у нас же вроде полиция?Или это был эцилоп?
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ключевое слово "вроде"..., у нас - мусорня, как была, так и осталась..., и слова этого мусора еще одно тому свидетельство....
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Полиция не реформирована, а деградирована до уровня Врадиевки.
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жандармы никогда офицерами не были и чести у них небыло
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Какой то *голос* чего то требует у одного из сегодняшнего непотопляемого властного *бати*?)))
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Я возмущен этим "голосом"....."козлы которые мешают жить...бл"
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"«Голос» вимагає від міністра внутрішніх справ пояснень щодо хамства та персональних образ..."
"«Голос» долучає вимогу негайного публічного вибачення з його боку..."

Та за таке потрібно вимагати звільнення з органів!
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У нього шеф кривляка і хам, так що ж ви хочете від Авакяна.
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Ну а че, обычная манера общения рэхформованной полиции. Там видно конкурс надо пройти на должность - кто больше матюков знает, того и берут.
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Лучше уж голос , чем мозги , как у большинства в нашей стране (
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наступили коррупционному упырю на хвост... он визжит, слюна летит и хамит... - это наша клоунская власть... что будет дальше????
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создается впечатление,шо шепот состоит тока из впечатлительных, слабонервных особей, восприимчивых к изысканному общению с органами
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перегнул чуток....она ещё к москалю запрос не делала
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Шидівський холос на уй впевненими кроками
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Ценньій кадр
Авакова подписан на страницьі Портнова и 112 канала.

Все, подписанньіе на Портнова и Дубинского, такие же дегенератьі, как и они.
Нормальньій человек не может читать и слушать потоки матов и ненависти от этих
извращенцев.
"Голос" требует от главы МВД объяснений по поводу хамства и персональных оскорблений со стороны следователя Шевцова в адрес нардепа Устиновой - Цензор.НЕТ 6419
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Давайте честно - реформа полиции была одобрена потрохом - так, шо вы хотите?
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Зелей она одобрена вдвойне.
Он уже ДВАЖДЬІ переназначил реформатора Авакова на пост министра МВД.
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Но отец полицейской реформы потрох. Я сразу тогда писал, что реформы милиции-полиции будут как минимум три, ибо за раз ничего не будет, потому, что руководство МВД полностью сгнило.
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Почему отец он, а не Аваков, которьій НЕПОСРЕДСТВЕННО должен бьіл заниматься реформами в полиции в соответствии со своим постом, служебньіми обязанностями и получаемьім очень неслабьім денежньім вознаграждением?
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От кого они требуют объяснений? Пусть лучше вспомнят как он с Саакашвили разговаривал.
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.. по -т -русски скажу -- ДА Арсен ... а дальше Ти ВСЕ понимаеш .. и что ГЛАВНОЕ .. Ти САМ єто СДЕЛАЛ .. слиш СДЕЛал .. а говориш прилично . а вот ДЕЛа .. хм хм .
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