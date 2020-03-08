 "Голос" вимагає від глави МВС пояснень щодо хамства і персональних образ із боку слідчого Шевцова на адресу нардепа Устінової

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.
У ньому наголошується, що народний депутат "Голосу" Олександра Устінова направила запит до керівника МВС з вимогою перевірити звинувачення в корупційних діях заступника керівника Головного слідчого управління Національної поліції Євгена Шевцова.
"Зафіксовані в журналістських розслідуваннях зловживання вимагають детального розслідування та негайних заходів реагування з боку керівництва МВС.
Натомість Євген Шевцов відповів на депутатський запит нашої колеги Олександри Устінової публічно, хамськи, з використанням персональних образ. Таким чином підважуючи також довіру до поліції та влади.
Це була агресивна відповідь з використанням вуличної лексики, абсолютно неприпустимої для офіцера, який носить погони правоохоронця.
Тому до вимоги розслідування можливих корупційних дій пана Шевцова "Голос" долучає вимогу негайного публічного вибачення з його боку".
Як повідомлялося, 2 березня студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрік. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешку, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківські кредити Кікірешка. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і виявилося у власності сім'ї Шевцових.
- БЕ-БЕ-БЕ-БЕ..
Так у нас же вроде полиция?Или это был эцилоп?
"«Голос» долучає вимогу негайного публічного вибачення з його боку..."
Та за таке потрібно вимагати звільнення з органів!
Авакова подписан на страницьі Портнова и 112 канала.
Все, подписанньіе на Портнова и Дубинского, такие же дегенератьі, как и они.
Нормальньій человек не может читать и слушать потоки матов и ненависти от этих
извращенцев.
Он уже ДВАЖДЬІ переназначил реформатора Авакова на пост министра МВД.