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Все про:Зеленський (4734) Зоряна Скалецька (109) Нові Санжари (134)

 "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах

Ідея відправити на той час міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку на обсервацію в Нові Санжари на Полтавщині разом з евакуйованими з Ухані належала президенту України Володимиру Зеленському.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Глава держави заявив в інтерв'ю британському виданню The Guardian і американському Bloomberg.

"Це був її вибір, але запропонував це я", - розповів президент про те, як ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела два тижні в санаторії Нові Санжари разом з евакуйованими з Китаю людьми.

Правда, як зазначає видання, після цієї фрази Володимир Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що великого вибору у міністра не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я впевнений, що Скалецьку не втратимо, - Зеленський зустрівся з людьми, які перебували на обсервації в Нових Санжарах. ВIДЕО

Нагадаємо, 5 березня, закінчився 14-денний термін перебування в обсервації для евакуйованих з китайського Уханю. Під наглядом лікарів в "Нових Санжарах" перебували 45 українців і 27 іноземних громадян з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами, а також екіпаж літака, який доставив їх в Україну, супроводжуючий персонал і журналісти. Крім того, під гаслом "Не бійся" до карантину приєдналася тодішній міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180120
 
 
 Топ коментарі
 
просто подлец. Свою жену с детьми посадил бы
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"Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах

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Идиотское предложение (иного и не ожидалось) сгенерированное мозгом клоуна в панической обстановке в Офисе из-за протестов в Санжарах и дебильный и не компетентный выбор. Вообще у меня уже уверенное мнение, что у Зеленского фобия досрочной отставки или свержения. Мне это нравиться, он обязан бояться украинцев.
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Красава у нас президент ))) а потом ещё и уволил )))
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мандель "подставила" ...учуяла "конкурентку" ...і позбулася ...
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а теперь по интервью "Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 7224 У рекламному додатку до газети «Гардіан», вийшла стаття про Зеленського під назвою «Випадковий президент».
Перше враження після прочитання - це іміджева катастрофа.
Як його прес-служба могла допустити вихід такого матеріалу?
Там же Зеленського не просто розбирають на частини, його розмазують на атоми.
Стаття - відверто знущальна.
Авторських коментарів у ній значно більше, ніж прямої мови Зе, вони дошкульні і гидливі.
Вчитайтесь: «Зеленський робить паузу і сміється. Він набирає повітря, перш ніж дати довгу, заплутану і великою мірою беззмістовну відповідь щодо потужної підтримки США, яку він відчуває, зокрема, з боку президента»
Дуже детально, з садистською насолодою, описується кар'єра Зеленського-коміка.
Потім вивалюються не менш неприємні подробиці виборчої кампанії, - зокрема, проведення дебатів за сценарієм Зеленського.
Журналіст не забув відзначити, що Порошенку на сцені вимкнули мікрофон.
Скандал з американською допомогою та принизливі подробиці взаємодії Трампа і Зеленського. Вжито саме це слово - humiliation.
Кумівство і призначення друзів на вищі державні посади.
Екскурс в історію російсько-української війни. Натяк на те, що Зеленський готовий вести переговори з Путіним, попри 14 000 убитих українців. Короткі цитати Зеленського супроводжуються нищівними коментарями. («Його запальність нівелюється браком конкретики. У таких випадках Зеленський звучить майже як Трамп»).
Перепадає і прес-секретарці, яка постійно втручається у розмову, підказує, подає мімічні сигнали своєму візаві, але це не допомагає.
На багато питань, Зеленський відповідає «я не знаю», або просто сміється.
А от там, де дійсно було б краще відморозитися, Зеленський раптом починає активно просторікувати, вганяючи присутніх у стан паніки. Так, даючи інтерв'ю британському журналісту і британському виданню, він примудрився обхамити Великобританію, критикуючи Брекзіт і законне та формально оформлене волевиявлення британських громадян.
Він там порівняв їх із п'яним гостем, який залишає вечірку, а потім шкребеться під дверима і проситься назад.
Рівень метафори відчуваєте?
А Україну він порівнює із дірявим човном. А себе - із моряком, який затикає дірки руками, ногами, головою… Ну і так далі, ви зрозуміли.
Стаття побудована так, що Зеленський не виглядає милим або смішним.
Під кінець, притомному читачеві робиться страшно: послухайте, він же маніяк.
Неадекватний, некерований чоловік, якому остаточно знесло дах від посади, котра у рази перевищує його природні можливості. Перед нами постає небезпечний психопат, який відверто шкодує про те, що у нього нема повноважень, щоби вішати людей.
Ми не знаємо, хто оплатив цей матеріал.
Якщо це зробив Офіс президента - це політичне самогубство.
Якщо це зробив хтось із суперників Зе - то це політичне кілерство.
Ясно одне - з живими політиками такого не роблять.
Так готують до утилізації списаний матеріал..
Тамара Горіха Зерня
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Вот объясни.. зашел я на твою ссылку статьи.. название другое, поиск в статье по слову "random" (случайный) нет вообще.. Возникает вопрос, о какой статье ты врёшь?
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бедненький ты в англицкий не могёшь "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2984 прям как твой братишка в попочлении в мозги не зря его и тексты писать для марочки или для баси заставили "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2984 Слушай а Стингеры в ЛАП твоя работа а "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 5588
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@C0D3TALK3R · 1 год

ха..
падажжіть.. на хвилинку...

"У рекламному додатку до газети «Гардіан»,
вийшла стаття про Зеленського" - тобто не "The Guardin"
(кривопис @IuliiaMendel) нопісала - а Чіхуа-Хуа замовило собі рекламку.

Провальну. за чий рахунок, @ZelenskyyUa?


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ух там ещё и редактура от Мендель на мордокниге левел 3 й класс "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2353уровень работы третьеклассника с PowerPoint "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2353"Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 174
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Только что попалась одна просто улетная фотка из фотосессии.
Такие многоговорящие рога!)
Вьікладьівать фото тут, наверное не стоит, дам ссьілку

https://pbs.twimg.com/media/ESkygDrXYAAM58D?format=jpg&name=small
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Там размазали тщательно, тонко и прозрачно как по стеклышку для микроскопа. Препарировали как зеленую жабу. Написано именно для англоязычной аудитории. Если бы о каком то британском политике написали подобное ему бы не оставалось ничего кроме немедленного самоубийства. Причем сохранение достоинства близких было бы в прямой зависимости от времени которое потребовалось убогому от публикации до выстрела себе в голову. После подобных публикаций жены увозят детей и подают на развод со сменой фамилии...
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Самовлюбленный, злопамятный, мстительный болван, с воооооооооот таким вот комплексом Наполеона. Ведь неспроста его так характеризуют одноклассники и , как правило, дети часто оказываются правы, награждая своих сверстником прозвищами. Согласитесь, нормального человека прозвищем "чинарик" не наградят.
"Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 5965
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Виходить ,разом з пу- два окурка просто сила? "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2061
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а міг би промовчать ,зійшов би за розумного,.....великий комбінатор...
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Пользуясь случаем, хочу поздравить зеленского с его женским праздником
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Вже скоро дійдемо до того моменту,де воно хоче вішати своїх ворогів.
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Каков подлец! Отправил доверчивую женщину в карантин, снял с должности и приехал встречать ее с букетом цветов. Одно из двухъ: либо беспросветный дурак, либо циничная гадина.
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Не можна судити дилетантів, якщо вони не тягнуть воза, у який впряглись. Вся діяльність влади Зеленського - піар. Навіть недосвідченого чоботаря можна розрекламувати так, що до нього буде черга клієнтів. Але після початку його роботи все стане на свої місця. Навіть, якщо цей чоботарь буде ходити без взуття по снігу, щоб довести свою щирість клієнту.
Зєля має піти у відставку. І чим раніше, тим краще. Дострокові.
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что сам-то не поехал? "Отдохнул бы"
Всех украинских женщин!!!
В чорні ночі нам не спати Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
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Запер ее в обсервацию на 14 дней, а потом еще и уволил))))
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На Львівщині медики показали як діятимуть, якщо до них звернеться людина з підозрою на коронавірус. Про це йдеться у соціальному відеоролику, який зняла ЛОДА спільно з ТРК «Перший західний».
За легендою, чоловік повернувся з Італії за кілька днів до цього. Спочатку проблем зі здоров'ям не помічав, а вчора відчув слабкість, піднялась температура. Відтак, прийшов до свого сімейного лікаря на огляд до амбулаторії.
Оскільки пацієнт - потенційний носій вірусу, лікар оглядає його у спецодязі, який одразу утилізується, інструменти та приміщення дезінфікують, а пацієнтів, які на той час перебували в амбулаторії, просять вийти з приміщення.https://zaxid.net/news/

це пі...дєц,панове "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9900
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1медики показали як діятимуть

\при наявності певних умов
2чоловік повернувся з Італії за кілька днів до цього.

\автобусом "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 1001
3прийшов до свого сімейного лікаря на огляд до амбулаторії.

\але скоріше приїхав маршруткою

4 лікар оглядає його у спецодязі, який одразу утилізується,

\див п.1.
пацієнтів, які на той час перебували в амбулаторії, просять вийти з приміщення

\щоб після спецоперації по ТЕСТУВАННЮ ВПУСТИТИ ЇХ ЗНОВУ


ХОЧА..П4 ЗМІСТУ ВЖЕ НЕ МАЄ,БО ІСНУЄ П3.








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У мене була така думка, що ця безглузда ідея могла прийти тільки в одну дурну голову, виявилось, що так воно і є. Це справжній злочин проти українського народу, коли президент навмисно відправляє міністра в резервацію, замість того, щоб під час епідемії вона виконувала свої обов'язки на робочому місті. А потім звільняє її, бо ще тоді була запланова зміна уряду.

Шостий президент України - це людина диявола!
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ЗЕгенерат точно дурак. "Але запропонував це я"... Тобто він сказав що ладен заради власного піару жертвувати своїми підлеглими і є ініціатором всього того що підлеглі роблять. Він навіть не зрозумів (бо дурний) що виставив себе диктатором чи стереотипним "клоуном-вбивцею" з американських серіалів в жанрі "horror" на весь світ... Що з нього взяти - блазень...

"The latest problem is coronavirus. Angry villagers, scared their hospital is hosting returnees from China, have attacked the buses transporting them. The day before we meet, Zelenskiy dispatched his health minister to join the evacuees in quarantine, as proof they pose no danger. "It was her choice, but I suggested it," he says, chuckling in a way that implies he gave her little alternative."
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---Кагда Магомет писал "Коран" минных палей не было... Ыды впэрёд , Зульфия, ыды давай...
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