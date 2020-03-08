 "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Глава держави заявив в інтерв'ю британському виданню The Guardian і американському Bloomberg.

"Це був її вибір, але запропонував це я", - розповів президент про те, як ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела два тижні в санаторії Нові Санжари разом з евакуйованими з Китаю людьми.

Правда, як зазначає видання, після цієї фрази Володимир Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що великого вибору у міністра не було.

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Нагадаємо, 5 березня, закінчився 14-денний термін перебування в обсервації для евакуйованих з китайського Уханю. Під наглядом лікарів в "Нових Санжарах" перебували 45 українців і 27 іноземних громадян з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами, а також екіпаж літака, який доставив їх в Україну, супроводжуючий персонал і журналісти. Крім того, під гаслом "Не бійся" до карантину приєдналася тодішній міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.