 "Це був її вибір, але запропонував це я", - Зеленський про перебування Скалецької на обсервації в Нових Санжарах

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Глава держави заявив в інтерв'ю британському виданню The Guardian і американському Bloomberg.
"Це був її вибір, але запропонував це я", - розповів президент про те, як ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела два тижні в санаторії Нові Санжари разом з евакуйованими з Китаю людьми.
Правда, як зазначає видання, після цієї фрази Володимир Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що великого вибору у міністра не було.
Нагадаємо, 5 березня, закінчився 14-денний термін перебування в обсервації для евакуйованих з китайського Уханю. Під наглядом лікарів в "Нових Санжарах" перебували 45 українців і 27 іноземних громадян з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами, а також екіпаж літака, який доставив їх в Україну, супроводжуючий персонал і журналісти. Крім того, під гаслом "Не бійся" до карантину приєдналася тодішній міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
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Идиотское предложение (иного и не ожидалось) сгенерированное мозгом клоуна в панической обстановке в Офисе из-за протестов в Санжарах и дебильный и не компетентный выбор. Вообще у меня уже уверенное мнение, что у Зеленского фобия досрочной отставки или свержения. Мне это нравиться, он обязан бояться украинцев.
Перше враження після прочитання - це іміджева катастрофа.
Як його прес-служба могла допустити вихід такого матеріалу?
Там же Зеленського не просто розбирають на частини, його розмазують на атоми.
Стаття - відверто знущальна.
Авторських коментарів у ній значно більше, ніж прямої мови Зе, вони дошкульні і гидливі.
Вчитайтесь: «Зеленський робить паузу і сміється. Він набирає повітря, перш ніж дати довгу, заплутану і великою мірою беззмістовну відповідь щодо потужної підтримки США, яку він відчуває, зокрема, з боку президента»
Дуже детально, з садистською насолодою, описується кар'єра Зеленського-коміка.
Потім вивалюються не менш неприємні подробиці виборчої кампанії, - зокрема, проведення дебатів за сценарієм Зеленського.
Журналіст не забув відзначити, що Порошенку на сцені вимкнули мікрофон.
Скандал з американською допомогою та принизливі подробиці взаємодії Трампа і Зеленського. Вжито саме це слово - humiliation.
Кумівство і призначення друзів на вищі державні посади.
Екскурс в історію російсько-української війни. Натяк на те, що Зеленський готовий вести переговори з Путіним, попри 14 000 убитих українців. Короткі цитати Зеленського супроводжуються нищівними коментарями. («Його запальність нівелюється браком конкретики. У таких випадках Зеленський звучить майже як Трамп»).
Перепадає і прес-секретарці, яка постійно втручається у розмову, підказує, подає мімічні сигнали своєму візаві, але це не допомагає.
На багато питань, Зеленський відповідає «я не знаю», або просто сміється.
А от там, де дійсно було б краще відморозитися, Зеленський раптом починає активно просторікувати, вганяючи присутніх у стан паніки. Так, даючи інтерв'ю британському журналісту і британському виданню, він примудрився обхамити Великобританію, критикуючи Брекзіт і законне та формально оформлене волевиявлення британських громадян.
Він там порівняв їх із п'яним гостем, який залишає вечірку, а потім шкребеться під дверима і проситься назад.
Рівень метафори відчуваєте?
А Україну він порівнює із дірявим човном. А себе - із моряком, який затикає дірки руками, ногами, головою… Ну і так далі, ви зрозуміли.
Стаття побудована так, що Зеленський не виглядає милим або смішним.
Під кінець, притомному читачеві робиться страшно: послухайте, він же маніяк.
Неадекватний, некерований чоловік, якому остаточно знесло дах від посади, котра у рази перевищує його природні можливості. Перед нами постає небезпечний психопат, який відверто шкодує про те, що у нього нема повноважень, щоби вішати людей.
Ми не знаємо, хто оплатив цей матеріал.
Якщо це зробив Офіс президента - це політичне самогубство.
Якщо це зробив хтось із суперників Зе - то це політичне кілерство.
Ясно одне - з живими політиками такого не роблять.
Так готують до утилізації списаний матеріал..
Тамара Горіха Зерня
Если ты начал искать по "random" то прочитать и понять написанное будет трудно.
ха..
падажжіть.. на хвилинку...
"У рекламному додатку до газети «Гардіан»,
вийшла стаття про Зеленського" - тобто не "The Guardin"
(кривопис @IuliiaMendel) нопісала - а Чіхуа-Хуа замовило собі рекламку.
Провальну. за чий рахунок, @ZelenskyyUa?
Такие многоговорящие рога!)
Вьікладьівать фото тут, наверное не стоит, дам ссьілку
https://pbs.twimg.com/media/ESkygDrXYAAM58D?format=jpg&name=small
Зєля має піти у відставку. І чим раніше, тим краще. Дострокові.
і людиною йому вже не бути
Всех украинских женщин!!!
В чорні ночі нам не спати Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
...
За легендою, чоловік повернувся з Італії за кілька днів до цього. Спочатку проблем зі здоров'ям не помічав, а вчора відчув слабкість, піднялась температура. Відтак, прийшов до свого сімейного лікаря на огляд до амбулаторії.
Оскільки пацієнт - потенційний носій вірусу, лікар оглядає його у спецодязі, який одразу утилізується, інструменти та приміщення дезінфікують, а пацієнтів, які на той час перебували в амбулаторії, просять вийти з приміщення.https://zaxid.net/news/
це пі...дєц,панове
\при наявності певних умов
2чоловік повернувся з Італії за кілька днів до цього.
\автобусом
3прийшов до свого сімейного лікаря на огляд до амбулаторії.
\але скоріше приїхав маршруткою
4 лікар оглядає його у спецодязі, який одразу утилізується,
\див п.1.
пацієнтів, які на той час перебували в амбулаторії, просять вийти з приміщення
\щоб після спецоперації по ТЕСТУВАННЮ ВПУСТИТИ ЇХ ЗНОВУ
ХОЧА..П4 ЗМІСТУ ВЖЕ НЕ МАЄ,БО ІСНУЄ П3.
Шостий президент України - це людина диявола!
"The latest problem is coronavirus. Angry villagers, scared their hospital is hosting returnees from China, have attacked the buses transporting them. The day before we meet, Zelenskiy dispatched his health minister to join the evacuees in quarantine, as proof they pose no danger. "It was her choice, but I suggested it," he says, chuckling in a way that implies he gave her little alternative."