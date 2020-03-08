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Все про:вірус (370) Китай (510) COVID-19 (570)

 У Китаї за добу зареєстровано 27 випадків смерті через коронавірус, у світі кількість інфікованих наблизилася до 105 тисяч

Станом на вечір суботи, 7 березня, кількість тих, що заразилися коронавірусом Coivd-19 у світі досягла 104 тис. 858 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post, що веде електронний підрахунок даних про хворих, тих, що померли і видужали.

Із загальної кількості хворих 80 тис. 651 припадало на материковий Китай. В інших країнах світу кількість інфікованих зросла протягом суботи до 24 тис. 207, збільшившись за добу на 4 тис.випадків зараження.

Загальна кількість смертельних випадків  з грудня минулого року досягла 3 тис. 560, на материковій частині Китаю померли 3 тис. 70 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок коронавірусу підтвердили на Мальті

У Південній Кореї зареєстровано 7 тис. 41 хворий, померли 42, в Італії - 5 тис. 883, померли 233, в Ірані - 5 тис. 823, померли 145, в Японії - 1 тис. 100, включаючи 696 пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть в Йокогамі, померли 13, Франції - 949, померли 16, Німеччині - 639, Іспанії - 374, померли 8, США - 213, померли 19, Великій Британії - 209, померли 2, Нідерландах - 188 помер 1, Швейцарії - 182, помер 1, Сінгапурі - 138, Бельгії - 109, Гонконгу - 108, померли 2, Швеції - 101.

Менше 100 випадків зараження коронавірусом зареєстровані також в 78 країнах і районах світу.

Всього в світі майже 57 тис. осіб одужали.

У Китаї за минулу добу зареєстровано 27 випадків летального результату від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу (COVID-19), і виявлено 44 нових хворих, повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні склала 3,097 тис. осіб, зареєстровано 80,695 тис. випадків захворювання.

Всі смертельні випадки зареєстровані в епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей. В адміністративному центрі провінції місті Ухані померла 21 людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай повідомив про "реекспорт" COVID-19 з Ірану та Італії

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Хубеї стали 2,986 тис. осіб, захворіли 67,707 тис., із них в Ухані - 49,912 тис. Станом на ранок неділі, понад 45 тис. людей в провінції вилікувалися і виписані з лікарень.

Із загальної кількості нових випадків захворювання в країні три доводиться на прибулих з-за кордону: два хворих виявлені в Пекіні і один - в провінції Ганьсу. Всього налічується 63 інфікованих, які в'їхали в Китай з-за кордону.

На материковій частині країни нині в медустановах проходять курс лікування 20,5 тис. осіб, стан 5,3 тис. хворих оцінюється як важкий.

На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 164 випадки захворювання: в Гонконзі - 109 (при двох випадках смертельного результату), в Макао - 10, на Тайвані - 45 (один випадок смерті).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180119
 
 
 Топ коментарі
 
Треба до них Богуцкую відправити.
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Где те зелебобиковские дебилы, которые рассказывали, что все пиар для продажи масок?
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В Италии из-за коронавируса закрыли на въезд и выезд 14 провинций, включая Милан и Венецию

что эту лапшу кацапскую про панику вешаешь?весь мир принимает меры везде власти что то делают а у нас вранье это единственный способ против эпиемии!умирайти тихо и не пытайтесь выжить!
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А у них презервативи теж дають як в Н. Санжарах?.. В Китае за сутки зарегистрировано 27 случаев смерти из-за коронавируса, в мире число инфицированных приблизилось к 105 тыс. человек - Цензор.НЕТ 9277
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Во! Ждал я. Так и спрогнозировал: если какая-нибудь хрень выползет, о коронавирусе- пора сваливать. Пацан сказал? Пацан сделал. Сваливаю. Надо посетить какое-то особо опасное коронавирусное место. Например: пляж Белосарайской косы. Поехал...
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Только не надо нам тут "Брексит" устраивать, а то начинается; "никогда не уходил и вот опять ухожу"...

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Где те зелебобиковские дебилы, которые рассказывали, что все пиар для продажи масок?
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в мире от спида уже окочурилось 300000, а такие шоколадки как ты до сих пор без гандонов ходят... и что ты хотел про маску сказать? нахрена нам маски если у нас даже тестов нет
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Это тот случай, когда отсталые страны выигрывают перед развитыми. Во-первых, нет учета зараженных, а во-вторых, продолжительность жизни низкая и пожилых крайне мало. Молодые, если и заражены, даже не узнают об этом. И у индийского нищеброда меньше шансов умереть, чем у европейского миллиардера.
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уничтожение ф-ции природного отбора тоже ни к чему хорошему не приводит!
"нищеброды", как вы тут написали, все не вымрут! вымрет только слабая, с точки зрения Эволюции, часть населения. А у сильной - появится имунитет.
А вот "миллиардеры", получив какую-то сомнительную вакцину, созданную человеком (что уже, априори, говорит о том, что в ней есть ошибки, которые могут оказать влияние на последующие поколения и вызывать разные ужасные разрушающие вещи, типа рака) отсрочку, несомненно, получат, вот только, чуть позже, это выразится в разрушении имунитета, если не у самого "миллиардера", то у его потомства
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Кремлевский коронавирус лечит только Эрдоган В Китае за сутки зарегистрировано 27 случаев смерти из-за коронавируса, в мире число инфицированных приблизилось к 105 тыс. человек - Цензор.НЕТ 8878
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всем заткнуться и молчать в тряпочку! знание - это боль! счастье - в неведении!
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вот интересно а что значит нагнетать? писать официальные данные и правду?иди посмотри кацапские сми там все хорошо и никто не нагнетает
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Что то паника стала спадать, решили подживить? Уже ж ясно что власти раздувают эти ничего не значащие данные для подавления гражданских протестов. Так в Китае полностью исчезли демонстрации в Гонконге будоражившие страну всю осень. И в Украине при одном заболевшем уже запрещают массовые мероприятия. Только массовое мероприятия по разграблению земли что то не запрещают при одном выявленном контактёре с вирусом, рада продолжает усиленно работать с внеочередными заседаниями.
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В Италии из-за коронавируса закрыли на въезд и выезд 14 провинций, включая Милан и Венецию

что эту лапшу кацапскую про панику вешаешь?весь мир принимает меры везде власти что то делают а у нас вранье это единственный способ против эпиемии!умирайти тихо и не пытайтесь выжить!
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Вы опровергните о Китае и Украине, а не продолжайте истерию в Италии к примеру приводить. А почему НСанжары в пример не приводите? Эта истерическая пустышка не подходит вашей версии "всё пропало"?
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какая пустышка?ты что в берлоге живешь ?у тебя с головой непорядок или ты притворяшься?в мире писец вот тебе италия в пример где неделю назад все хорошо было а теперь сотни погибших тысячи заболевших и пандемия расущая галопирующими темпами
НСанжары в пример можно приводить только с точки зрения того что люди себя защищали от смерти тогда как власть привеза возможную пандемию им под бок ни обеспечив необходимыми условиями и подвергая здоровых людей опаснсти -ТАК что реакция новосанжаровцев абсолютно нормальная это инстинкт самосохраения и так было и в черновцах и будет по всей стране и по всем странам примером служат иран,сша,испания и т.д ге люди так же противятся
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Просто кочмар. Но в Украине десятки тысяч туберкулёзников, тысячи умерших от этой болезни и закрывают тубдиспансеры, но вас волнует именно Италия и потрясающий пример в санжарцев что б защитится от смертельно опасной инфекционной болезни нужно напасть на инфицированных ею. Просто гениально! Может всё таки в реальность вернётесь и какие то версии 08.03.2020 09:53или объяснения этому будет, почему уклоняетесь?
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Туберкулез, гепатит, снід, кір, інші захворювання яки притаманні населенням 3го світу.
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Ну так тем более если короновирус это прерогатива развитых стран то нам он ни как не грозит.
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не напасть а не пустть не но словоблудием заниматься а то что в стране тысячи других больных не отменет опастности эпидемии от которой могут погибнуть тысяи людей!
сказать ну раз уж у нас умират от туеркулеза то ничего страшного можно и от коронвируса теперь подыхать У Китаї за добу зареєстровано 27 випадків смерті через коронавірус, у світі кількість інфікованих наблизилася до 105 тисяч - Цензор.НЕТ 2600
Коронавирус достиг масштабов пандемии - министр здравоохранения Германии
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у придурҡов от власти и просто идиотов по жизни появилась новая отмазка-ничего страшного в том что от коронвируса умрут люди нет -Ведь умирают и от других болячек так что пускай!
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Не стесняйтесь своей принадлежности к власти! Именно вы с ними раздуваете это панику и тщательно увиливаете от вашей версии обьяснения :08.03.2020 09:53
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По состоянию на вечер субботы, 7 марта, число заразившихся коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 104 тыс. 858 человек. Источник: https://censor.net.ua/n3180119

необходимо добавлять - ВЫЯВЛЕННЫХ

число заразившихся ГОРАЗДО больше
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Это точно. Сейчас самая тяжелая ситуация с вирусом не в Китае. Уже понятно что Китай быстро учится и справится с заразой. Хуже всего щас в Иране. Примерно та же картина что была в Ухани. Сотни тысяч зараженных. Тысячи мёрвых, которых часто подбирают прямо на улице. Вирус проник в парламент и правительство. Умер член парламента и зам министра.
Дееспособность властей невысокая это ж не Китай. Потому вирус гуляет практически беспрепятственно.
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Какие ваши прогнозы господа? сколько миллионов заболеет?
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и даже если только 5% умрет то это катострофа астрономических размеров при том что ничего не бует работать ,экономика ляжет и вообще спасет только тотальная вакцинация Но и вакцины нет пока
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Пару миллионов уже болели в одной только Ухани. Просто медицинская система совершенно неспособна всё это зарегистрировать, диагностировать и лечить. Они написали сколько смогли обслужить. То есть около 70к
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ето не смешно но в Италии все те кто поумирал всем за 70 лет ....у нас ето уже старожилы так что выдохните молодежь и живите живите живите ибо жизнь прекрасна))))
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"мудрый спивучий нарид" затравил семью которая вернулась из Китая в селе на Закарпатье.
Люди просидели на самоизолянции 14 дней теперь местные требуют чтобы они не выходили из хаты еще месяц. Вот ссылка на видео рагули травят семью
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