 Додаток "Дія" скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тис. водіїв, - Федоров

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

"Дію" вже встановили 1 756 160 українців: запитів на отримання прав посилання - 1 428 812; виданих прав - 757 815 (53%); запитів на отримання техпаспорта посилання - 1 428 792; виданих техпаспортів - 624 105 (44%)", - розповів він.

За словами Федорова, зараз Мінціфри разом із МВС працюють над поліпшенням даних у реєстрах.

"Ви знаєте, що ми запустили онлайн-верифікацію. Мета - надати можливість громадянам дистанційно доповнити інформацію про себе в реєстрі і отримати цифрові права. На сьогодні конверсія (позитивний розгляд і відображення в "Дії") за результатами онлайн-послуги з верифікації посвідчення в сервісних центрів МВС становить 35%. Ми прагнемо збільшити цей показник", - написав він.

Міністр сподівається, що протягом декількох тижнів конверсія збільшиться в 1,5 рази.

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