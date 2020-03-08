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Все про:Федоров Михайло (45) діджиталізація (60)

 Додаток "Дія" скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тис. водіїв, - Федоров

Мобільний додаток "Дія" скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тисяч водіїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

"Дію" вже встановили 1 756 160 українців: запитів на отримання прав посилання - 1 428 812; виданих прав - 757 815 (53%); запитів на отримання техпаспорта посилання - 1 428 792; виданих техпаспортів - 624 105 (44%)", - розповів він.

За словами Федорова, зараз Мінціфри разом із МВС працюють над поліпшенням даних у реєстрах.

"Ви знаєте, що ми запустили онлайн-верифікацію. Мета - надати можливість громадянам дистанційно доповнити інформацію про себе в реєстрі і отримати цифрові права. На сьогодні конверсія (позитивний розгляд і відображення в "Дії") за результатами онлайн-послуги з верифікації посвідчення в сервісних центрів МВС становить 35%. Ми прагнемо збільшити цей показник", - написав він.

Міністр сподівається, що протягом декількох тижнів конверсія збільшиться в 1,5 рази.

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Додаток Дія скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тис. водіїв, - Федоров 01
Додаток Дія скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тис. водіїв, - Федоров 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180118
 
 
 Топ коментарі
 
Вот объясните зачем мне электронные права? И вобще нахрена мне эта дия?
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Скачал-посмотрел-удалил... пока что пустое и непонятное приложение.
Старых водительских удостоверений оно не показывает..., а больше там ничего нету.
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что бы менты знали о каждом водителе больше Приложение "Дія" скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров - Цензор.НЕТ 5373
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Вот объясните зачем мне электронные права? И вобще нахрена мне эта дия?
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что бы менты знали о каждом водителе больше
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Так это и есть та информация что менты сделали о тебе только теперь они поделились с тобой.
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обо мне ментам тяжело собрать всю информацию. Только ошмётки.
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Ну если у вас нет машины и прав то зачем вам обсуждение дии? А про информацию смешно, особенно учитывая что паспорт и код и многие другие копии документов раздаются куда попало и в нете полно всяких баз.
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Менты и так все знают, только зачем это приложение если оно не может показать права, а для того чтобы они появились надо идти в сервис и переоформлять старые права, а нахрена это мне надо если они у меня до 2043 года, а новые только на 10 лет???? Плюс надо мед.книжка и т.д. и чем мне от этого легче???
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ХЗ.
Я вот тоже об этом долго думал. Телефон может сесть, он может разбиться...а носить в портмоне 2 карточки мне не в напряг, чем давать этому приложению доступ ко всем моим данным включая личные фотографии!
Единственное объяснение, что тупо создают видимость нужности и востребованности данного приложения....В данном случае, следующим шагом его могут сделать обязательным и тогда хочешь ты того или нет сам будешь предоставлять им доступ ко всему
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Портмоне могут украсть, забыть, потерять его могут отобрать или даже за него убить...
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время получения новых прав почти такое же, как и покупка нового телефона и восстановление симки, если не меньше.
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Бесполезная сырая аплекуха, для сбора персональных данных не более
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В.П. это шанс попасть на улл. Банковую или Грушевского клиента "Дии" может заметить "Найвеличніший підор лідер **********" и пригласить порулить государством!
Именно так Зе-бубочка, если помнишь назначал заместителем руководителя жОПи Л. Зеркаль принимал и увольнял "на работу Р. Бессмертного...
А если бы ти не привередничал, а сразу "там" Додаток "Дія" скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тис. водіїв, - Федоров - Цензор.НЕТ 137 зарегистрировался, глядиш уже в Кабмине "Шмыгаль"!..
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О, вот Федоров объявился. Только где он?
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Скачал-посмотрел-удалил... пока что пустое и непонятное приложение.
Старых водительских удостоверений оно не показывает..., а больше там ничего нету.
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там есть привязка твоего телефона, почты, аккаунта гугл к каждому водителю, плюс привязка к транспортным средствам, которыми ты используешь или можешь пользоваться. Плюс привязка например к ПРИВАТ. Наверняка есть скрытая возможность включения дистанционного чтения контактов, файлов, гео-позиционирования. Это же для мусоров делали программу, а не для людей.
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Все тоже есть в приложенях приват24... я не агент007 пусть следят.
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Один нюанс: ПРИВАТБАНК не силовая структура и не может вести следственные действия и возбуждать уголовные дела, подбрасывать улики и т.д. А мусора могут.
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Ты очень недооцениваешь продажность и желание срубить халявного бабла менеджерами Приватбанка.
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Приложение не виновато конечно же, коль в сервисных центрах сидят...отправил сканы всех документов, а они пишут вы мол ножками к своим региональным центрам со всеми бумажечками сходите...как будто сами не могут запросы эти сделать...или доступа нет...вопрос...и зачем тогда оно все затевалось...)
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Фейковая реформа (диджитализация) от Зе.
Тут нужно заметить, что большая часть гос услуг (включая массу госреестров) и так была доступна через госпорталы, еще при "барыгах", остальная часть готовилась к переходу в цифру или перешла но находилась в режиме тестирования без доступа пользователей... Клоуны только завершили то, что уже было готово до них (точнее будет сказать перерезали ленточку) и состряпали пару приложений на мобилу с минимальным функционалом
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Угу. Т.е. я на дороге в Польше или в Венгрии ментам вместо прав смартфончик, а они мне такие :" проезжай"!!!
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Чипко и Дейлчук отследят тебя по джи пи эс и придут на помощь...
Если по чесноку, у меня принципиальное неприятие этой зебильной инициативы. Да и отвращение к личности вовки-паяца сказывается...
Уууупс... всех поздравляю с днем памяти клары цеткин... чего только евреи не навыдумывают...
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на иврэйев чи сержанта Чипко с прапорщиком Дейлчуком?
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Зебіли стверджують що світ врятує посадка Порошенко
і престідіжітація.

Ой, діджіталізація, чомусь плутаю...
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Ой, точно! Это же престидижитаторы из сказочки))
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Думаю, все же красота... потому что, если б в Юкрейн было больше ценителей прекрасного, такой мусор, как квартал, зеленский, несгарбная ленка-дылда, мендель и прочая срань остались бы на козляндии или, в лучшем для них случае, гастролировали б по дамбаским ипеням и смешили б дамбаских бабушек с рондолевыми фиксами...
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1,7 млн. лохов слили свои персональные данные в руки зеленых мошенников. Сказочные... Буратины Приложение "Дія" скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров - Цензор.НЕТ 8093
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а ведь за приложение гроши уплочены неизвестно сколько и неизвестно кому Приложение "Дія" скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров - Цензор.НЕТ 7644
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давайте уж писать статьи по факту

Приложение "Водительские права" скачали уже более 1,7 млн пользователей
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А сколько пользователей снесли его нах после скачивания после ознакомления с функционалом?
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Фигня дубилетовская, у меня права с 1994 г. Не поддерживается!
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Полный даун, права сдаются и получаются в сервисах, а Дия электронный реестр, совершенно ни к чему не обязывающий
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Нехай економіку відлагоджують, творять сильну країну, а не віртуальну країну в смартфоні
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Спочатку оцифруйте все, а потім запроваджуйте.
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Ну, если все твое имущество - адрес прописки и карточка, очень тебе сочувствую.
Бомж?
Кроме того, банк предоставляет информацию о клиенте только по решению суда.
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Не смеши с судом! Да хер с теми банками! ПФ - регистрация по телефону, УТЗСН - аналогично. Баз немерено, качай любую, кто нуждается и умеет, но порохоскот ******** только до ДІЯ, не взирая на то, что никто не заставляет регаться и уж права есть реально не у каждого! Додаток "Дія" скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тис. водіїв, - Федоров - Цензор.НЕТ 2166
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Ну і славненько!!!!!
Україна і українці стали найщасливішими людьми світу від "Дії" в дії!
Спасибі зелебенським, тільки від Дії індексація пенсій автоматом не пройшла, а вся країна в смартфоні зелена дурня, я і із паперовими водійськими правами щасливий!!!
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Редкостное по своей бесполезности приложение...
Из серии...скачал...посмотрел...удалил..
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Толку от ДіЯ., Її на хліб намазати можна при 200 баксах на місяць ?
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та перестаньте рахувати всі 73 й отримають ...там же замість мізків гімно ...
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Один лиш позитив - ці права вже точно не заберуть...Ну і по дрібному - можна сподіватись на тупість копів,можна підсунути іншу мобілу і т.д.
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Одні і ті самі "захисники" мусорні. Що можу сказати... Нехай щастить (російською перекладете самі). А щодо щасливих абонентів "дії". Чекайте електронні повістки до армії. Рано чи пізно, "какаяразница"))
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