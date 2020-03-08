 Додаток "Дія" скачали вже понад 1,7 млн користувачів, електронні права отримали понад 750 тис. водіїв, - Федоров

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.
"Дію" вже встановили 1 756 160 українців: запитів на отримання прав посилання - 1 428 812; виданих прав - 757 815 (53%); запитів на отримання техпаспорта посилання - 1 428 792; виданих техпаспортів - 624 105 (44%)", - розповів він.
За словами Федорова, зараз Мінціфри разом із МВС працюють над поліпшенням даних у реєстрах.
"Ви знаєте, що ми запустили онлайн-верифікацію. Мета - надати можливість громадянам дистанційно доповнити інформацію про себе в реєстрі і отримати цифрові права. На сьогодні конверсія (позитивний розгляд і відображення в "Дії") за результатами онлайн-послуги з верифікації посвідчення в сервісних центрів МВС становить 35%. Ми прагнемо збільшити цей показник", - написав він.
Міністр сподівається, що протягом декількох тижнів конверсія збільшиться в 1,5 рази.
Я вот тоже об этом долго думал. Телефон может сесть, он может разбиться...а носить в портмоне 2 карточки мне не в напряг, чем давать этому приложению доступ ко всем моим данным включая личные фотографии!
Единственное объяснение, что тупо создают видимость нужности и востребованности данного приложения....В данном случае, следующим шагом его могут сделать обязательным и тогда хочешь ты того или нет сам будешь предоставлять им доступ ко всему
підорлідер **********" и пригласить порулить государством!
Именно так Зе-бубочка, если помнишь назначал заместителем руководителя жОПи Л. Зеркаль принимал и увольнял "на работу Р. Бессмертного...
А если бы ти не привередничал, а сразу "там" зарегистрировался, глядиш уже в Кабмине "Шмыгаль"!..
Старых водительских удостоверений оно не показывает..., а больше там ничего нету.
Тут нужно заметить, что большая часть гос услуг (включая массу госреестров) и так была доступна через госпорталы, еще при "барыгах", остальная часть готовилась к переходу в цифру или перешла но находилась в режиме тестирования без доступа пользователей... Клоуны только завершили то, что уже было готово до них (точнее будет сказать перерезали ленточку) и состряпали пару приложений на мобилу с минимальным функционалом
Пиар акция.
Если по чесноку, у меня принципиальное неприятие этой зебильной инициативы. Да и отвращение к личности вовки-паяца сказывается...
Уууупс... всех поздравляю с днем памяти клары цеткин... чего только евреи не навыдумывают...
і престідіжітація.
Ой, діджіталізація, чомусь плутаю...
Приложение "Водительские права" скачали уже более 1,7 млн пользователей
Бомж?
Кроме того, банк предоставляет информацию о клиенте только по решению суда.
Україна і українці стали найщасливішими людьми світу від "Дії" в дії!
Спасибі зелебенським, тільки від Дії індексація пенсій автоматом не пройшла, а вся країна в смартфоні зелена дурня, я і із паперовими водійськими правами щасливий!!!
Из серии...скачал...посмотрел...удалил..