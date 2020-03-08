 За вечір суботи найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці в фейсбуці пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"7 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поруч із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів;
поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Широкиного – з міномету калібру 82 мм – 4 міни.
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій, а саме:
поблизу населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм противник випустив 6 мін, здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
поруч із Новотошківським – зі станкового протитанкового гранатомету - 10 пострілів, а також вівся обстріл з озброєння БМП.
Вчора, 7 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли", – додали в штабі.
Но скоро отыграют - с первого марта водка и энергетики подорожали на 50%
Маму самовывозом.
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Государственный ресурс *********** опубликовал данные, согласно которым отмечается, что за шесть лет войны на Донбассе, на поле боя (!!!), погибли 13 женщин-военных.
В их список вошли:
*старший солдат Бакланова Алеся ("Малая"). Она погибла 10 октября 2018 года вблизи Авдеевки (Ясиноватский район, Донецкая область). У нее остались родители и брат. Погибшая награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).
* солдат - Витовская Анастасия ("Стелла"). Это был повар 24-го отдельного штурмового батальона Айдар. Трагически погибла в ночь на 27 сентября 2019 года. Остались отец, мачеха и сын.
* Вовк Алла ("Фортуна"), старший солдат. Она была санинструктором 44-й отдельной артиллерийской бригады. Погибла 18 ноября 2015 года. Осталась дочь и внук. Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).
* Галицкая Сабина ("Солнышко"), младший сержант. Она была старшей медицинской сестрой 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погибла 20 февраля 2018 года во время выполнения боевого задания. Остались родители и брат. Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).
* Горбачеву Анастасию ("Лиса"), Добровольческий Украинский Корпус. Погибла 6 августа 2015 года от огнестрельного ранения в г. Мариуполь.
* волонтер Кулиш Елена. Ее нестало в 2014 году 10 августа, тогда в с. Победоносное вместе с мужем она оказывала волонтерскую помощь украинским военным. Осталась дочь. Награждена знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).
* Морозова Надежда, старший солдат. Начальник электростанции, 10-й отдельный мотопехотный батальон (59-я отдельная мотопехотная бригада). У нее остались родители и сын.
* Никоненко Ярослава ("Гера"), старший солдат. Женщина погибла 15 октября 2019 года вблизи г. Марьинка (Донецкая область) в снайперском противостоянии на позициях ВСУ. Остались мать, сестра и дочь. Отец также погиб на войне. Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).
* Носкова Екатерина ("Кэт"), старший солдат. Она была старший телефонист 17-го отдельного мотопехотного батальона (57-я отдельная мотопехотная бригада). Погибла 16 августа 2015 года во время минометного обстреле.
* Сургучова Алина, старший солдат. Смерть забрала ее 13 апреля 2017 года во время несения службы в районе г. Бахмут (Донецкая область). Остались мать.
* Хоружая Наталья, младший сержант. Она была санинструктором 54-й отдельной механизированной бригады. Ее нестало 2 февраля 2017 года в результате прямого попадания ПТУР в медицинский автомобиль. Остались родители, сестра, муж и дочь. Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).
* Шевченко Ирина, сержант. Она была инструктором медицинского пункта 503-го батальона морской пехоты, 36-я отдельная бригада морской пехоты. Погибла 1 июля 2019 года вблизи с. Водяное. У нее осталась сестра. Награждена орденом "За мужество" III степени.
* Красная Яна ("Ведьма"), старший солдат. Погибла 2 апреля 2019 года. Это была наводчик-пулеметчик 46-го отдельного батальона специального назначения Донбасс-Украина (54-я отдельная механизированная бригада). У нее остались мать, брат, муж и двое детей - сын и дочь. Награждена орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно). Также награждена знаком "Народный Герой Украины" (посмертно).
ПОМНИМ !