 Туреччина закрила кордони для біженців, які намагаються переправлятися до ЄС через Егейське море

Контроль за ситуацією доручений турецькому міністерству внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Цей захід не свідчить про закриття кордону з турецької сторони. "Принцип невтручання, коли мігранти незаконно хочуть покинути країну" продовжує застосовуватися, йдеться у заяві берегової охорони. Однак через "небезпеку для життя" подорожі морем будуть зупинятися.
Останнім часом значно зросла кількість людей, які намагаються перетнути Егейське море та потрапити з Туреччини до грецьких островів. Це сталося після того, як турецький президент оголосив про відкриття кордонів для мігрантів, які хочуть потрапити до країн Євросоюзу. Повідомлялося, що відтоді щонайменше одна дитина потонула в морі, ще кільком біженцям, за словами турецької сторони, вдалося врятуватися.
Тим часом на турецько-грецькому кордоні в турецькій провінції Едірне тривають сутички між мігрантами та правоохоронцями. Біженці, які намагаються потрапити на територію Грецію, кидали в поліцію каміння та кричали "відчиніть ворота", передає агенція AFP. Правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ та водяні гармати. Турецькі сили безпеки також застосовували проти біженців сльозогінний газ.
Греція звинуватила Туреччину у використанні мігрантів для тиску на Євросоюз для отримання коштів для ведення військової операції в сирійській провінції Ідліб. Своєю чергою турецький уряд звинуватив Афіни в порушенні міжнародного права. За словами Анкари, грецька влада наражає на небезпеку біженців, які шукачають притулку. Напередодні, приміром, турецька берегова охорона врятувала в морі близько 100 осіб, які ледь не потонули.
Милые ссоряться -- только тешатся! *)
Шо там по Жизни у тебя? -- флаг на борту уже ж не африканский... -- Жиночка шуршит и шепчет? ...*)
...а моя Красуня... -- адрес -- Советский Союз! ...но ничё... -- прорвёмся! 8)
Сёня был в русском магазине -- все, как в совковом гастрономе ходють -- ...и продавщицы такие же...
...а тут я... -- скупился, расчитался и грю девушке: С праздничком Вас, затрашним!
-- И вас так же! -- глазками моргнула -- рукой рот закрыла с перепугу: Ой извините!!!
*)))
Я извинил, натюрлих...
На послухай -- про нас, про всех...
https://youtu.be/04ww9QhT1fQ
Супруге твоей от меня -- шо она скажет -- так и будет! *)
В Южной Кореи эпидемия в самом разгаре. Тысячи заболевших. А в Северной Кореи - 0 заболевших ??? Кто-то поверит в эту чушь ?
Чому срана русня так пагано вміє у своє сране есперанто ака "рускій ізиг"?
Зєлєбобікі і порохобіти!
Браття і сестри!
Скільки б не чубилися й не сперечалися, але ж ніколи не забуваємо спільних принципів: пуиєтін *****, русскіє свіньі народ-пи4арас.
Хотя -- щас наши сказали: То, что было в 2015, больше не повторится!
...хотелось бы верить... -- бить не будут, а надо бы!
Там одни мужуки лезут, в основном... -- я бы бил...
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Тобто не всі гроші, про які домовлялися дали ЄС. А ще автор не написав правду, що була домовленість про безвіз для громадян Туреччини. Чому не пишуть, що ЄС не виконав домовленість? Україна теж має Будапештський меморандум, який не виконують. Тому усі претензії до ЄС. Туреччина не може самостійно годувати таку кількість біженців.
Европа становится "мальчиком для битья"? ***** жмет, турки руи выкручивают, Трамп пристроился сзади, китайцы тоже не дремлют.