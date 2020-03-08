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Все про:біженці (204) Сирія (1535) Туреччина (1081)

 Туреччина закрила кордони для біженців, які намагаються переправлятися до ЄС через Егейське море

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наказав турецькій берегової охороні зупиняти біженців, які намагаються перетнути Егейське море і потрапити в країни Євросоюзу.

Контроль за ситуацією доручений турецькому міністерству внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Цей захід не свідчить про закриття кордону з турецької сторони. "Принцип невтручання, коли мігранти незаконно хочуть покинути країну" продовжує застосовуватися, йдеться у заяві берегової охорони. Однак через "небезпеку для життя" подорожі морем будуть зупинятися.

Останнім часом значно зросла кількість людей, які намагаються перетнути Егейське море та потрапити з Туреччини до грецьких островів. Це сталося після того, як турецький президент оголосив про відкриття кордонів для мігрантів, які хочуть потрапити до країн Євросоюзу. Повідомлялося, що відтоді щонайменше одна дитина потонула в морі, ще кільком біженцям, за словами турецької сторони, вдалося врятуватися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Грецька берегова охорона із застосуванням зброї атакує катер мігрантів із Туреччини. ВIДЕО

Тим часом на турецько-грецькому кордоні в турецькій провінції Едірне тривають сутички між мігрантами та правоохоронцями. Біженці, які намагаються потрапити на територію Грецію, кидали в поліцію каміння та кричали "відчиніть ворота", передає агенція AFP. Правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ та водяні гармати. Турецькі сили безпеки також застосовували проти біженців сльозогінний газ.

Греція звинуватила Туреччину у використанні мігрантів для тиску на Євросоюз для отримання коштів для ведення військової операції в сирійській провінції Ідліб. Своєю чергою турецький уряд звинуватив Афіни в порушенні міжнародного права. За словами Анкари, грецька влада наражає на небезпеку біженців, які шукачають притулку. Напередодні, приміром, турецька берегова охорона врятувала в морі близько 100 осіб, які ледь не потонули.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180112
 
 
 Топ коментарі
 
Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская пословица.
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Шановне панство!
Зєлєбобікі і порохобіти!
Браття і сестри!
Скільки б не чубилися й не сперечалися, але ж ніколи не забуваємо спільних принципів: пуиєтін Хуйло, русскіє свіньі народ-пи4арас.
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А самое интересное, что при наличии 3,6 миллионов беженцев, на территории Турции, нет ни единого случая заболевания этим "жутким" коронавирусом! Ни единого! Это несмотря на то, что условия, в которых пребывают беженцы- вовсе не идеальны. Турция нужна для иных событий, как мне кажется, иначе бы там уже бушевала эпидемия. Все процессы- управляемы...
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Я ж казав -- шо два ***** бысто добазарятся... -- токо буржуев трошки шуганут...

Милые ссоряться -- только тешатся! *)
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А самое интересное, что при наличии 3,6 миллионов беженцев, на территории Турции, нет ни единого случая заболевания этим "жутким" коронавирусом! Ни единого! Это несмотря на то, что условия, в которых пребывают беженцы- вовсе не идеальны. Турция нужна для иных событий, как мне кажется, иначе бы там уже бушевала эпидемия. Все процессы- управляемы...
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Мы тут с моей Муркой из Беларуси -- в Турцию намылилсь... -- она боится! ...люблю таких -- красивых и трепещущих...*)
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Боится??? Зря. Нормально там, в Турции. А люди в масках, в аэропорту Стамбула, были обнаружены только на выходе А1А. Это- вылет на Одессу.
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-- если хочешь, я вас познакомлю -- ты ж успокоишь любую! ... -- но я не рискну. Зачем мне вам обоим портить настроение своим присутствием... ... оно вам надо ? *)
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Не-не-не... Прошли те времена, когда я успокаивал. Щас я тихо-тихо сижу дома... старею, наверное.
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Вот видишь... ...а я старше тебя -- и мне всё самому рахлёбывать! ...лентяй, водплавающий...*)

Шо там по Жизни у тебя? -- флаг на борту уже ж не африканский... -- Жиночка шуршит и шепчет? ...*)
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Ну, да. Сегодня, правда- мне шуршать, с утречка, по случаю 8 Марта. Но, это- очень временно.
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Тебе легче -- обнял, поцёмкал -- пару ласковых сказал... Завидую!
...а моя Красуня... -- адрес -- Советский Союз! ...но ничё... -- прорвёмся! 8)
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Котяры мурчат? ...хочу Кошака! ...но оно ж живое... ...может попозже -- когда женюсь сдуру? *)
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...не загибайся раньше времени и сил! *)
Сёня был в русском магазине -- все, как в совковом гастрономе ходють -- ...и продавщицы такие же...
...а тут я... -- скупился, расчитался и грю девушке: С праздничком Вас, затрашним!
-- И вас так же! -- глазками моргнула -- рукой рот закрыла с перепугу: Ой извините!!!

*)))
Я извинил, натюрлих...
На послухай -- про нас, про всех...

https://youtu.be/04ww9QhT1fQ
Супруге твоей от меня -- шо она скажет -- так и будет! *)
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Откуда ты знаешь что их там нет??? Хочешь сказать Турция выдала 3,6 млн. тестов на коронавирус беженцам ? Конечно никого не проверяли. Поэтому кстати и в Сирии ни одного заболевшего.
В Южной Кореи эпидемия в самом разгаре. Тысячи заболевших. А в Северной Кореи - 0 заболевших ??? Кто-то поверит в эту чушь ?
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Цензор,вы ******! Вы шо, своих сраных,тупорылых ботов, вот так уже прикрываете?! Ну, это уже- беспредел. Валите нахер.
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В цьому випадку "ссорятся" пишеться без м'якого знаку.
Чому срана русня так пагано вміє у своє сране есперанто ака "рускій ізиг"?
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Эгейское море - 18 км от Турции до греческого Хиоса, Турцию хорошо видно, граница практически не защищена.
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Чюдик Ердоган - до встречи с Молью - открыл границы - после закрыл. Шантаж? Не а - муслимский выпенреж. Воистину- поверить муслу - себя обмануть.
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Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская пословица.
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Эрдоган еврей из Грузии,а ты наверное варжапетян .Муслим от слова 2 ликий ЯнУш(горящее сознание на одэри(азэри)) Вы(Кремль арабохайский) вначале откройте людям что БабаУлу(Бабилон)-это Дербенд -одна из столиц ИндоПэриджанской Империи(вторая КанаУдж=Гянджа =ст.Базантии) и что АхырЯн(конец горящего)=Гуран был вначале на одэри, а потом говорите о мусульманстве.
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Шановне панство!
Зєлєбобікі і порохобіти!
Браття і сестри!
Скільки б не чубилися й не сперечалися, але ж ніколи не забуваємо спільних принципів: пуиєтін *****, русскіє свіньі народ-пи4арас.
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Я себе представляю -- как турки открывают границы и закрывают! -- нам бы так...
Хотя -- щас наши сказали: То, что было в 2015, больше не повторится!
...хотелось бы верить... -- бить не будут, а надо бы!

Там одни мужуки лезут, в основном... -- я бы бил...
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В 2016 году ЕС и Турция договорились, что Брюссель предоставит Анкаре шесть миллиардов евро на помощь беженцам. Большую часть этой суммы ЕС уже предоставил или запланировал предоставить. За это Турция обещала бороться с нелегальной миграцией через границы со странами ЕС. Источник: https://censor.net.ua/n3180112
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Тобто не всі гроші, про які домовлялися дали ЄС. А ще автор не написав правду, що була домовленість про безвіз для громадян Туреччини. Чому не пишуть, що ЄС не виконав домовленість? Україна теж має Будапештський меморандум, який не виконують. Тому усі претензії до ЄС. Туреччина не може самостійно годувати таку кількість біженців.
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Есть еще Сицилия, но там, в основном, беженцы из Африки. Демонстрации у них классные, с музыкой, песнями, в национальных костюмах, завораживающее зрелище Турция закрыла границы для беженцев, пытающихся переправляться в ЕС через Эгейское море - Цензор.НЕТ 4405
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Дійсно, що там є міграція, але вона значно менша, ніж в Туреччині.
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Греки взвыли когда к ним, за последние деньки- 1700 беженцев добавилось, которые таки сумели на острова перебраться. Всего там- 38 тысяч. В Турции- в 100(сто) раз более! Я не совсем представляю- как они справляются с таким количеством?!
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3,6 млн сирійців + невідома кількість афганців, іракців, іранців, азербайджанців, чеченців та із Середньої Азії. Дійсно, що це для Туреччини є складною проблемою. Але в Туреччині треба працювати по 14 годин на добу, як роблять там мої родичі. От арабам це зовсім не подобається і тому вони шукають як виїхати в ЄС. З того, що я знаю - а керувати сирійцями та змушувати їх працювати можуть лише азербайджанці.
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О, как! На контрактах мне, частенько, приходится работать столько же. Меня, правда, заставлять не надо, я знаю- за что именно я работаю. А вот об азербайджанцах инфа- интересная. У них что, какие-то особо жесткие методы имеются?
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Як казав Челентано, коли йому до скроні приставили пістолет - я люблю переконливі аргументи😁 Я працював для азербайджанців теж, але вони тобі не заплатять, якщо нема результату на усі 100 відсотків. Все повинно бути супер. Я це зробив і серйозна людина сказала, що я йому брат. Для мене це було приємно.
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Понятно. Ну, это- нормально. Результат просто обязан быть 100%, иначе... иначе- сами знаете. Так что правы азербайджанцы.
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У мене є знайомий азербайджанець, нормальний мужик. Акіль звати. Скільки ми горілочки під сальце перепили!
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Зустрічав одного біженця з Сирії в Україні який відкрив 3 чи 4 бізнеса і вчиться на інженера. Але, це виключення з правил. Це ж не торгаш а інтеллектуальна людина.
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U nas posmotrel bolse vsego bez sirijcev,tadziki prosiat ubezyce eti mozet rabotajet normalno.Strano im dajut ubezyce,a vot kirgizam,azerbajdzancam,armianam net ,daze nesmotrit takuju prosbu.Irak i iran takze vysylajet obratno domoj.Po Dublinskoj konvenciji smotret kak nestrano ruski kazdy vtoroj polucajet takoj status kotoryje tut prosit.Ukraincam ne odnomu nedali takze ,tolko odnomu oxranu vydelili
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На РАБссиянский РАЙ никто не бежит.Дима денег нет давно закрыл болото кремлевское
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Про справжнього винуватця війни в Сирії, та потоку біженців через Турцію, країни ЄС вперто мовчать. Путін - поза критикою. Жодного слова не сказано. Жодного слова!
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а кто справжний винуватец, открой нам истину?
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заботятся о нравственности европы... говорят не пустим ни кого через Гейское море! Хреновая шутка.
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Я оце думаю. А може тих біженців РФ прийме? Сибір велика.
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А арабы все равно будут в Европе. В Турции им делать нечего.
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rosija tut vinovata,nebylo vojni nebylo bezencev eto dolzny poniat ES.Odnogo bezenca vyderzat nado 5000-6000 evro v mesiac dlia Germaniji.Vot primerno takoj razklad po dengam polucajetsia,eto 2-3 bolse cem platyt pensiji v toj ze Germaniji.
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Греки не смогут долго сопротивляться!
Европа становится "мальчиком для битья"? ***** жмет, турки руи выкручивают, Трамп пристроился сзади, китайцы тоже не дремлют.
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Posmotrel u nas tak sirijci bolsinstvo polucili status bezenca,vtoryje tadziki vot eti neponimaju pri ciom, tretiije ruskije toze neponimaju vet tam vsio otlycno jesli sudit po troliam komantaram Турция закрыла границы для беженцев, пытающихся переправляться в ЕС через Эгейское море - Цензор.НЕТ 6606 ,cetviortyje turki,drugim status kak takovoj nevydali
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