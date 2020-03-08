 Перший випадок COVID-19 виявили в Молдові

Про це 7 березня повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я, праці та соцзахисту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
Коронавірус виявили у 48-річної жінки. Вона прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів о 11:29 ранку (авіакомпанія Wizzair). Її відразу ж госпіталізували. Як зазначила пресслужба, жінка, крім того, хворіє на цукровий діабет, у неї ожиріння другого ступеня і підвищений тиск. До моменту госпіталізації у неї була підвищена температура, кашель і гостра дихальна недостатність. Лікарі оцінюють її стан як важкий.
Лікарі мають намір її повторно перевірити на зараження коронавірусом.
Здесь много видео из Китая сейчас.
НЕПІДТВЕРДЖЕНО.
Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из ... пассажиров TK54, который прибыл в Сингапур из Турции 3 марта
это данные воз
Сделать ничего невозможно. . Всех въезжающих в Украину отправлять на карантин - невозможно , температуру им измеряют 0 так делается везде. .Закрыть Украину ? Это фигня полная . В Италии тоже рекомендуется самоизоляция
при сотнях впущених за пару тижнів автобусів з італійськими "туристами".
статистика каже що це "неймовірна подія"
Понад 10 мільйонів людей у 23 провінціях Італії потрапили до "червоної зони" через спалах коронавірусу. Влада країни запроваджує дуже суворі обмеження: заборону на в'їзд та виїзд, закриття громадських місць, скасування усіх заходів.
Уряд Італії запроваджує суворі обмеження для усієї Ломбардії (це автономний регіон з 12 провінцій) та ще 11 провінцій на півночі країни. Дороги перекриті, в'їзд і виїзд дозволено "лише за крайньої потреби". Про це пише La Respublica.
Як саме заборони вводить Італія через коронавірус:
* В'їжджати до "червоної зони" та виїжджати з неї заборонено, хіба маєте крайню потребу.
* Особам з ознаками респіраторної інфекції чи з температурою понад 37,5 градуса. наполегливо рекомендують повідомити лікаря, залишатися вдома і максимально обмежувати контакти з людьми.
* Усім, хто перебуває на домашньому карантині, або у кого діагностовано коронавірус, заборонено виходити на вулицю.
* Спортивні змагання та інші громадські заходи, серед них і релігійні, - скасовано. Похорони, весілля тощо проводити заборонено.
* Усі музеї, спортивні секції, культурні центри, курорти та басейни - закриті.
* Бари та ресторани можна тримати відкритими, якщо власник гарантує відстань між клієнтами у понад метр.
* Відпустки для лікарів та медсестер на цей період також надавати заборонено.
Знайшов на Поеторії віршик, і якось невесело...
Чи не буде у нас подібного "професіоналізізьму" лікарів?
медикаменты-********
сымпровизировал начмед
да на тебе пахать на быдле-т
на чме-т
Скоро увидим видео как в Киталии люди падают замертво.
Суп из младенцев (стаття на Lurkmore)
4 марта у Офиса Президента Украины и у Верховной Рады проходила всеукраинская акция «Предотвратим туберкулезную смерть» с участием медработников диспансеров, стационаров, хосписов из разных регионов нашей страны. Отстаивать фтизиатрическую службу Измаила с сохранением стационарного отделения в Киев поехали активисты нашего города. С 1 апреля многие лечебные противотуберкулезные учреждения прекратят свое существование. Это подтвердили нам медицинские работники, которых предупредили в устной или письменной форме о ликвидации стационаров фтизиатрии
https://newsyou.info/izmail-otstaivaet-pravo-na-zdorove-ukrainskij-tuberkulez-strashnee-kitajskogo-koronavirusa-video
У світі кількість інфікованих коронавірусом у суботу наблизилася до 105 тис. людей, за межами материкового Китаю - понад 24 тис.
Сьогодні о 07:31•Інтерфакс-Україна
Станом на вечір минулої суботи, кількість заражених коронавірусом Coivd-19 у світі досягла 104 тис. 858 осіб, повідомила гонконгська газета South China Morning Post, яка проводить електронний підрахунок даних про хворих, що померли і видужали.
Із загальної кількості хворих 80 тис. 651 припадало на материковий Китай. В інших країнах світу кількість інфікованих зросла протягом суботи до 24 тис. 207, збільшившись за добу на 4 тис. випадків зараження.
Загальна кількість смертей, викликаних коронавірусом, з грудня минулого року досягла 3 тис. 560, на материковій частині Китаю померли 3 тис. 70 осіб.
У Південній Кореї зареєстровано 7 тис. 41 хворий, померли 42, в Італії - 5 тис. 883, померли 233, в Ірані - 5 тис. 823, померли 145, в Японії - 1 тис. 100, включно з 696 пасажирами і членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть в Йокогамі, померли 13, Франції - 949, померли 16, Німеччині - 639, Іспанії - 374, померли вісім, США - 213, померли 19, Велика Британія - 209, померли двоє, Нідерландах - 188, помер один, Швейцарії - 182, помер один, Сінгапурі - 138, Бельгії - 109, Гонконгу - 108, померли двоє, Швеції - 101.
Менше 100 випадків зараження коронавірусом зареєстровано також у 78 країнах і районах світу.
Всього в світі майже 57 тис. людей одужали.
[ Фото ]
‼️🇫🇷5 случаев заражения (https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article240979451.html) COVID19 диагностировано во Французской Гвиане.
*Французская Гвиана - заморский регион Франции на северо-восточном побережье Южной Америки
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [08.03.20 11:40]
‼️🇮🇹Власти Италии ввели (https://bbc.in/2PWENYF) карантин на севере страны. В него попали 16 млн человек.
В зоне карантина целиком окажется область Ломбардия, а также 14 провинций, входящих в другие области страны. В карантине окажутся популярные у туристов города Милан и Венеция.
Въезд и выезд из этих регионов будет закрыт. Передвижение внутри карантинной зоны - тоже ограничено.