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Все про:Молдова (507) COVID-19 (570)

 Перший випадок COVID-19 виявили в Молдові

У мешканки Молдови, яка прилетіла з Мілана, діагностували коронавірус. Це перший випадок зараження в країні.

Про це 7 березня повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я, праці та соцзахисту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Коронавірус виявили у 48-річної жінки. Вона прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів о 11:29 ранку (авіакомпанія Wizzair). Її відразу ж госпіталізували. Як зазначила пресслужба, жінка, крім того, хворіє на цукровий діабет, у неї ожиріння другого ступеня і підвищений тиск. До моменту госпіталізації у неї була підвищена температура, кашель і гостра дихальна недостатність. Лікарі оцінюють її стан як важкий.

Лікарі мають намір її повторно перевірити на зараження коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї за добу зареєстровано 27 випадків смерті через коронавірус, у світі кількість інфікованих наблизилася до 105 тисяч

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180111
 
 
 Топ коментарі
 
_Поздно. Ухань закрыли 23 января. При всего 550 заражённых по кетайским офвракам...
Скоро увидим видео как в Киталии люди падают замертво.
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Коронавирус сидит в кремле уже больше 20 лет.правда Эрдоган начал лечить этот недуг и весьма успешно
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когда их просили воздержаться от посещения таких стран как италия то эти уроды смеялись и говорили что не боятся а теперь когда поплахело мчатся домой эпидемию распространять
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Осталась только Турция без случаев вируса (её и к Азии и к Европе можно отнести).
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Турція велика. Треба нести двома руками.
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Во многих странах нет коронавируса ! Почему ? Всё просто. Никого не проверяют. Тестов нет. Нет проверок - нет заболевших. В Северной Кореи -нет заболевших. А в Южной 2 место после Китая.
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Название написал простите дурак это не первый случай в Молдове а первый выявленный человек носитель с вирусом и так далее который заразился за рубежом Молдавии в Италии а тог что в статье вот тот кто заболеет после это дамочки подхватив от нее инфекцию и будет тем самым 1 случаем инфицирования и болезни в Молдове...
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НЕМАЄ ДАНИХ.

НЕПІДТВЕРДЖЕНО.
Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из ... пассажиров TK54, который прибыл в Сингапур из Турции 3 марта
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Для COVID-19 данные на сегодня предполагают, что 80% инфекций являются легкими или бессимптомными, 15% являются тяжелыми инфекциями, требующими кислородной терапии и 5% являются критическими случаями, которые требуют искусственной вентиляции легких.Источник: https://censor.net.ua/n3180108

это данные воз
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100% Прав .... Обычно этим рейсом летают Кишинёв-Милан и обратно Милан -Кишинёв потом машиной или буксом в Одессу . Так дешевле с Кишинева вылетать в Европу чем из борисполя или Одессы В Италии молдаване работают нелегально по уходу за стариками...По три мес безвизовый режим и обратно ... Появление инфекции в Одессе это вопрос скорого времени....
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когда их просили воздержаться от посещения таких стран как италия то эти уроды смеялись и говорили что не боятся а теперь когда поплахело мчатся домой эпидемию распространять
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Никакого замалчивания нет. В Украине бушует свинячий грипп к тому же. Который тоже очень тяжелый и даёт в качестве осложнения атипичную пневмонию, приводящую иногда к смерти.
Сделать ничего невозможно. . Всех въезжающих в Украину отправлять на карантин - невозможно , температуру им измеряют 0 так делается везде. .Закрыть Украину ? Это фигня полная . В Италии тоже рекомендуется самоизоляция
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хтось вірить в цифру 1 інфікований.(
при сотнях впущених за пару тижнів автобусів з італійськими "туристами".
статистика каже що це "неймовірна подія"
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В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за коронавирусаМарт 7, 2020Без рубрикиКомментарииПервый случай COVID-19 выявили в Молдове - Цензор.НЕТ 1635В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса COVID-19.
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В Італії через Covid-19 створили "червону зону" з дуже суворими обмеженнями


Понад 10 мільйонів людей у 23 провінціях Італії потрапили до "червоної зони" через спалах коронавірусу. Влада країни запроваджує дуже суворі обмеження: заборону на в'їзд та виїзд, закриття громадських місць, скасування усіх заходів.

Уряд Італії запроваджує суворі обмеження для усієї Ломбардії (це автономний регіон з 12 провінцій) та ще 11 провінцій на півночі країни. Дороги перекриті, в'їзд і виїзд дозволено "лише за крайньої потреби". Про це пише La Respublica.

Як саме заборони вводить Італія через коронавірус:
* В'їжджати до "червоної зони" та виїжджати з неї заборонено, хіба маєте крайню потребу.
* Особам з ознаками респіраторної інфекції чи з температурою понад 37,5 градуса. наполегливо рекомендують повідомити лікаря, залишатися вдома і максимально обмежувати контакти з людьми.
* Усім, хто перебуває на домашньому карантині, або у кого діагностовано коронавірус, заборонено виходити на вулицю.
* Спортивні змагання та інші громадські заходи, серед них і релігійні, - скасовано. Похорони, весілля тощо проводити заборонено.
* Усі музеї, спортивні секції, культурні центри, курорти та басейни - закриті.
* Бари та ресторани можна тримати відкритими, якщо власник гарантує відстань між клієнтами у понад метр.
* Відпустки для лікарів та медсестер на цей період також надавати заборонено.
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Рішучі та чіткі заходи. А от щодо готовності нашої медицини є сумніви.
Знайшов на Поеторії віршик, і якось невесело...
Чи не буде у нас подібного "професіоналізізьму" лікарів?

медикаменты-********
сымпровизировал начмед
да на тебе пахать на быдле-т
на чме-т
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_Поздно. Ухань закрыли 23 января. При всего 550 заражённых по кетайским офвракам...
Скоро увидим видео как в Киталии люди падают замертво.
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Недалеко від Уханя знаходиться біологічна лабораторія.В якій проводились експеременти на кажанах.В Китаї якраз їдять кажанів.
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Туберкульоз страшніше за короновірус.
4 марта у Офиса Президента Украины и у Верховной Рады проходила всеукраинская акция «Предотвратим туберкулезную смерть» с участием медработников диспансеров, стационаров, хосписов из разных регионов нашей страны. Отстаивать фтизиатрическую службу Измаила с сохранением стационарного отделения в Киев поехали активисты нашего города. С 1 апреля многие лечебные противотуберкулезные учреждения прекратят свое существование. Это подтвердили нам медицинские работники, которых предупредили в устной или письменной форме о ликвидации стационаров фтизиатрии
https://newsyou.info/izmail-otstaivaet-pravo-na-zdorove-ukrainskij-tuberkulez-strashnee-kitajskogo-koronavirusa-video
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Коронавирус сидит в кремле уже больше 20 лет.правда Эрдоган начал лечить этот недуг и весьма успешно
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ГОЛОВНЕ
У світі кількість інфікованих коронавірусом у суботу наблизилася до 105 тис. людей, за межами материкового Китаю - понад 24 тис.
Сьогодні о 07:31•Інтерфакс-Україна

Станом на вечір минулої суботи, кількість заражених коронавірусом Coivd-19 у світі досягла 104 тис. 858 осіб, повідомила гонконгська газета South China Morning Post, яка проводить електронний підрахунок даних про хворих, що померли і видужали.

Із загальної кількості хворих 80 тис. 651 припадало на материковий Китай. В інших країнах світу кількість інфікованих зросла протягом суботи до 24 тис. 207, збільшившись за добу на 4 тис. випадків зараження.

Загальна кількість смертей, викликаних коронавірусом, з грудня минулого року досягла 3 тис. 560, на материковій частині Китаю померли 3 тис. 70 осіб.

У Південній Кореї зареєстровано 7 тис. 41 хворий, померли 42, в Італії - 5 тис. 883, померли 233, в Ірані - 5 тис. 823, померли 145, в Японії - 1 тис. 100, включно з 696 пасажирами і членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть в Йокогамі, померли 13, Франції - 949, померли 16, Німеччині - 639, Іспанії - 374, померли вісім, США - 213, померли 19, Велика Британія - 209, померли двоє, Нідерландах - 188, помер один, Швейцарії - 182, помер один, Сінгапурі - 138, Бельгії - 109, Гонконгу - 108, померли двоє, Швеції - 101.

Менше 100 випадків зараження коронавірусом зареєстровано також у 78 країнах і районах світу.

Всього в світі майже 57 тис. людей одужали.
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [08.03.20 11:39]
[ Фото ]
‼️🇫🇷5 случаев заражения (https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article240979451.html) COVID19 диагностировано во Французской Гвиане.
*Французская Гвиана - заморский регион Франции на северо-восточном побережье Южной Америки
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [08.03.20 11:40]
‼️🇮🇹Власти Италии ввели (https://bbc.in/2PWENYF) карантин на севере страны. В него попали 16 млн человек.
В зоне карантина целиком окажется область Ломбардия, а также 14 провинций, входящих в другие области страны. В карантине окажутся популярные у туристов города Милан и Венеция.
Въезд и выезд из этих регионов будет закрыт. Передвижение внутри карантинной зоны - тоже ограничено.
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